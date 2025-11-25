Vyškrtnutí z evidence úřadu práce je problém. A ještě vás to stojí peníze

Daniel Tácha
Jedna vynechaná domluvená schůzka bez doložení pádného důvodu doposud měla za následek vyřazení z evidence úřadu práce. Od října jsou pravidla o něco mírnější. Úřady totiž nově tolerují jedno takové promeškání za 12 měsíců. Vyškrtnutí z evidence ale stále přináší žadatelům o práci nepříjemnosti. A také finanční povinnosti.




Pokud nezaměstnaní lidé v evidenci úřadu práce promeškají dva a více předem dohodnutých termínů s referentem úřadu za posledních dvanáct měsíců, úřad je zřejmě vyřadí z evidence. S výjimkou doložení vážných důvodů, proč se nedostavili. A to zpětně k datu porušení schůzky. Vynechání schůzky bez omluvy prominou úředníci žadatelům o práci tedy jen jedenkrát.

Tolerance jedné zmeškané schůzky na úřadu práce za dvanáct měsíců je přitom novinka, kterou vítají nejen lidé v evidenci, ale i veřejný ochránce práv. „Zákon nově projevuje pochopení vůči lidské chybě, a to je revoluční změna. Dříve úřady práce trvaly na doložení pádných důvodů, kdykoli evidovaný člověk nepřišel ve stanovený termín,“ vítá změkčení pravidel ombudsman Stanislav Křeček.

Zájem o padesátníky na pracovním trhu je. Mýtům navzdory

Mezi uznávané důvody zmeškání schůzky patří například návštěva lékaře, nemoc, úraz, péče o malé dítě nebo zpožděný či zrušený spoj ve veřejné dopravě. Vždy ovšem pouze v případě, že to uchazeč úřadu doloží. „V opačném případě uchazeče vyřadili z evidence,“ dodává veřejný ochránce práv.

U nové benevolence jednoho bezdůvodného zmeškání termínu za dobu 12 měsíců ale také upozorňuje, že pokud uchazeče úřad práce postupně eviduje na více kontaktních místech, pak platí oněch dvanáct měsíců pro všechny evidence souhrnně.

Vyřazení z evidence přináší finanční povinnosti

Docházet na pracoviště úřadu práce ve stanovených termínech patří dle finančního poradce skupiny Partners Vladimíra Weisse k základním povinnostem uchazeče o zaměstnání. „Mezi tyto povinnosti patří mimo schůzky na pracovním úřadu v jím stanoveném termínu například také to, aby uchazeč nastoupil do zprostředkovaného zaměstnání nebo absolvoval pro něj vhodnou rekvalifikaci,“ doplňuje.

Virózy zkouší rodinné rozpočty. Ošetřovné pomůže, ale má svá pravidla

Na druhou stranu totiž, jak vysvětluje, dostávají tito nezaměstnaní lidé v evidenci úřadu od státu také jisté výhody. Tou zásadní z nich je, že za ně platí zdravotní pojištění každý měsíc stát. Obdobně jako je tomu u seniorů, dětí, studentů nebo žen na rodičovské dovolené.

„Pro lidi bez práce, které kvůli nedodržování zmíněných schůzek úřad vyřadí z evidence, to mimo jiné znamená, že za ně přestane stát hradit každý měsíc zmíněné zdravotní pojištění, a účast na něm je u nás povinná,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

Co dostanu? Kalkulačka iDNES.cz spočítá, kolik vám vynese nová superdávka

A to znamená, že si musí takový vyřazený uchazeč o práci buďto rychle najít zaměstnání, kde ho zaměstnavatel přihlásí k jeho smluvní zdravotní pojišťovně a postará se o měsíční pojistné odvody, nebo, pokud si žádnou výdělečnou činnost nenajde, se musí u své zdravotní pojišťovny přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pojistné si hradit měsíčně ze svých prostředků.

„Měsíční výše pojistného pro OBZP letos činí 2808 korun, od ledna příštího roku se částka zvyšuje s tím, jak poroste minimální mzda, a to na 3024 korun,“ vypočítává finanční poradce a dodává, že pro nezaměstnané lidi jde o poměrně vysokou částku.

S finančním polštářem získáte čas

Proto by si měl každý evidovaný uchazeč schůzky stanovené úřadem práce pečlivě ohlídat. A raději se nespoléhat ani na zmíněnou novinku jedné tolerance zmeškané schůzky bez doložení vážného důvodu.

„Stejně tak doporučuji si ohlídat, případně postupně vytvářet, dostupnou finanční rezervu každému členu domácnosti tak, aby z ní pokryl veškeré nutné výdaje po dobu alespoň šesti měsíců při ztrátě příjmu,“ říká Weiss.

Taková rezerva dává lidem čas a klid si v situaci, kdy přijdou o zaměstnání nebo skončí výdělečnou činnost, najít novou práci. Případně jim dovolí bez rizika sjednání nevýhodného spotřebitelského úvěru překlenout dobu sníženého příjmu právě kvůli tomu, že jsou v evidenci pracovního úřadu.

Zbyla vám stovka? Investujte ji. Odborník radí, jaké možnosti můžete využít

V této souvislosti zmiňuje Vladimír Weiss další důvod, proč s ním po ztrátě příjmu spolupracovat. „Po zmeškání dvou a více termínů bez doložení důvodu ztrácí uchazeč nárok i na podporu v nezaměstnanosti, často navíc se zpětnou platností k datu, kdy na schůzku nedorazil,“ vysvětluje Weiss.

Mimo to se k evidenci na úřadu práce váží i některé sociální podpory od státu. Konkrétně jde o dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Ani o ty už si uchazeč o práci vyřazený z evidence nepožádá, případně úřad ukončí jejich vyplácení.

