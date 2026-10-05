Víte, jaký je rozdíl mezi pasivní znalostí cizího jazyka a úrovní B2, který dnes běžně vyžaduje každý druhý pracovní inzerát na pozice „bílých límečků“? Jako pasivní uživatel rozumíte, co po vás zahraniční šéf chce, s certifikátem mu dokážete vysvětlit, proč je to úplná hloupost...
Ale teď vážně: co ta „bé dvojka“ znamená? Bude mě u pohovoru někdo zkoušet? Dostanu šanci, i když nebudu perfektní? Budou po mně chtít i další cizí řeč? Přinášíme tipy, na co se připravit a jak čelit palbě otázek v přijímacích řízeních.
1. Nelžete, snadno vás odhalí
Dávejte si pozor na to, jak své jazykové znalosti ohodnotíte v životopise. Nadsadíte-li, nevyhnete se trapasu, pokud se podceníte, možná se k osobnímu setkání ani nedostanete. Máte nějaký jazykový certifikát? Prima, pak uveďte dosaženou úroveň a přiložte kopii dokumentu.
Jestliže potřebujete s ohodnocením svých jazykových kompetencí do CV pomoct, zkuste třeba některý z bezplatných testů na internetu.
Tipy: Kde si otestovat znalost angličtiny
Většina personalistů pro jednodušší specifikaci požadavků uvádí v nabídkách práce jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce. A nejčastěji vyžadují právě B2. Co na ni musíte umět? Vést třeba v angličtině pracovní rozhovor, napsat e-mail, rozumět dokumentaci a účastnit se porady. U manažerských a vysoce odborných postů a pozic v mezinárodních firmách se očekávání posouvají k ranku C1, kdy by člověk měl být schopný v cizí řeči argumentovat, reagovat bez dlouhého přemýšlení, vést jednání nebo vysvětlit složitější odborný problém.
„Rozdíly jsou samozřejmě i mezi profesemi. Programátor bude potřebovat především schopnost rozumět technické dokumentaci a komunikovat s mezinárodním týmem, obchodník musí vyjednávat a přesvědčivě prezentovat, pracovník zákaznické podpory zase potřebuje rychlou a přesnou každodenní komunikaci,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik portálu JenPráce.cz.
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2. Připravte se na zkoušku
Ať už máte v ruce nějaký doklad o tom, jak moc jste v cizích řečech dobří, nebo ne, počítejte s tím, že v jednu chvíli se pohovor s personalistou či manažerem „přepne“ do cizího jazyka, případně přijde písemný anebo online test.
„Nejde o zkoušení gramatiky. Zajímá nás především praktická schopnost komunikovat, protože přesně to bude zaměstnanec při své práci potřebovat. Nejvyšší jazykové nároky máme u pracovníků marketingu, kteří komunikují se zahraničními partnery,“ potvrzuje například Miroslav Matas, ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše. „Mladí uchazeči dnes přicházejí ze škol často velmi dobře jazykově vybaveni. Hůře jsou na tom starší ročníky, které vyrůstaly s ruštinou,“ dodává.
A na jaká témata se nejčastěji hovoří? „Zkušenosti kandidáta, jeho poslední projekt nebo řešení konkrétní pracovní situace. To většinou ukáže víc než certifikát,“ odpovídá Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup. „U pozic, kde je jazyk zásadní, může následovat písemný úkol, prezentace nebo část odborného pohovoru v cizím jazyce.“
Firmy mohou využívat také modelové situace. „Obchodník představí produkt zahraničnímu klientovi, pracovník zákaznického servisu vyřeší reklamaci a manažer odprezentuje projekt nebo výsledky svého týmu. U administrativních pozic se může testovat schopnost napsat pracovní e-mail, reagovat na požadavek klienta nebo porozumět textu. Praktické ověřování je přesnější než klasický jazykový test,“ uvádí příklady Michal Španěl.
3. Let’s speak English aneb bez angličtiny jste bez šance
Slušná znalost angličtiny je dnes tak samozřejmá, jako že umíte mluvit svou rodnou řečí. Platí to zejména v IT, financích, obchodu, marketingu, technických profesích, logistice, výzkumu a vývoji nebo obecně ve firemním managementu.
„Angličtina už dneska není žádná výhoda, nic navíc. Je to naprostý základ. A je mi jedno, jestli uchazeč má úroveň A2, B2 nebo C2. Když v tom na pohovoru není jasno, řeknu Let’s speak English... No a když to nejde, tak je to konečná,“ souhlasí headhunterka Barbora Tomšovská s tím, že kandidáta bez angličtiny samozřejmě není možné představit v zahraniční společnosti, ale dnes už ani v českém firmě, kde běžně pracují lidé třeba deseti národností, s nimiž bude potřeba komunikovat. „Jasně, v managementech pořád najdete lidi, kteří s angličtinou můžou mít problémy, pak se ale nikdy nedostanou na exponované pozice,“ dodává expertka.
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4. Druhý jazyk výhodou. Čím nezvyklejší, tím lépe
Znalost dalšího cizího jazyka je většinou brána jako významné plus. „Velkou výhodou může být kombinace velmi dobré angličtiny s dalším jazykem relevantním pro konkrétní obor nebo společnost. Právě druhá cizí řeč pak může být tím, co kandidáta na trhu práce odliší,“ myslí si Martina Machová, HR ředitelka firmy Pluxee ČR.
Nejžádanějším druhým jazykem je v tuzemsku především němčina. „Německo zůstává pro českou ekonomiku zásadním obchodním partnerem a němčina je výraznou výhodou ve výrobě, technických oborech, automotive, logistice, obchodu i podnikových službách. Právě kombinace odbornosti, angličtiny a dalšího relevantního jazyka může být pro absolventa velmi silná,“ přidává se Jiří Halbrštát.
Ve zmíněném oboru podnikových služeb, který poskytuje servis do většiny zemí světa, je znalost dalších cizích řečí vyžadována automaticky. „Hodně nedostatková je tu němčina, španělština a skandinávské jazyky. Ale třeba i korejština, čínština, arabština. Celkem se podle údajů oborové asociace ABSL v podnikových službách hovoří 33 jazyky,“ informuje Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment a Gi Group. „Celá řada jazyků dnes mezi českými kandidáty chybí. Proto firmy musí najímat rodilé mluvčí. V podnikových službách tvoří přes 40 procent všech zaměstnanců.“
Takže ten, kdo hovoří plynně španělsky, francouzsky, italsky... , má velkou výhodu, protože tyto jazyky na pracovní úrovni neovládá zdaleka tolik lidí, jako vládne angličtinou. Uplatní se třeba v centrech sdílených služeb, zákaznické podpoře, obchodu, logistice, cestovním ruchu a dalších servisních činnostech.
„Specifickou pozici má polština. Polsko je velký a rychle se rozvíjející sousední trh a české firmy na něj stále častěji expandují. Pro obchod, e-commerce, marketing nebo logistiku proto může být kombinace češtiny, angličtiny a polštiny velmi zajímavá,“ dává další tip Michal Španěl.
U exotických jazyků – čínštiny, japonštiny, korejštiny, filipínštiny nebo arabštiny – je počet pracovních příležitostí přece jen menší, ale pokud firma člověka s jejich znalostí potřebuje, bude ho platit zlatem.
A jak dodává Petr Douda, tiskový mluvčí společnosti Randstad ČR, vítězem se stane ten, kdo bude solidně hovořit kombinací několika žádaných jazyků. „Například v centrech sdílených služeb je obrovská poptávka po kombinaci angličtiny a němčiny nebo španělštiny a francouzštiny.“
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5. Budoucnost patří AI. Anebo ne?
A na co se biflovat slovíčka, pilovat gramatiku a trénovat konverzaci, když umělá inteligence vmžiku přeloží, opraví, napíše cokoli? „Protože zejména ve službách osobní kontakt se zákazníkem nenahradí. Ten má pořád velkou hodnotu,“ uvádí první důvod Miroslav Matas.
Ostatní odborníci k tomu dodávají, že hodnota znalosti cizích jazyků se postupně přesouvá od rutinního překládání ke schopnosti komunikovat, vyjednávat, budovat vztahy, vést týmy lidí.
„Na druhé straně může AI posloužit rovněž jako podpora pro uchazeče, kteří jsou v cizích řečech slabší a potřebují pomoc s každodenním dorozumíváním se,“ uzavírá Petr Douda.
Šest úrovní Mluvíte cizí řečí na stupni A2, nebo spíš B1?
Evropský referenční rámec (CEFR) rozděluje jazykové znalosti do tří skupin (A, B, C) a šesti konkrétních úrovní.
A1 – Úplný začátečník
Rozumí základním výrazům a nejjednodušším větám (představení se, pozdravy, čísla), pokud partner mluví pomalu. Dokáže si objednat jídlo nebo se zeptat na cestu. Pro kariéru nestačí. V CV se uvádí pouze tehdy, pokud se zaměstnanec daný jazyk teprve začal učit a pozice jej nevyžaduje.
A2 – Mírně pokročilý
Rozumí větám o rodině, nakupování, zaměstnání a okolí. Zvládne jednoduchou výměnu informací o známých tématech. Dokáže popsat svou minulost a bezprostřední potřeby. Vhodné pro pozice bez kontaktu se zahraničními klienty. V životopise se označuje jako „základní znalost“.
B1 – Středně pokročilý
Rozumí větám o běžných věcech z práce, školy nebo volného času. Zvládne většinu situací při cestování. Dokáže napsat jednoduchý souvislý text na známé téma a popsat své zážitky, plány či názory. Zlomová úroveň – zaměstnanec se domluví, ale dělá gramatické chyby a postrádá odbornou slovní zásobu. V životopise se uvádí jako „mírně pokročilý“ a stačí pro pozice s občasným písemným kontaktem v cizí řeči.
B2 – Výše středně pokročilý
Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů, včetně odborných témat ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru bez většího úsilí. Umí napsat podrobný text o široké škále námětů. Nejžádanější úroveň, pro 90 procent mezinárodních firem je standardem pro každodenní práci. V CV se označuje jako „komunikativní znalost“.
C1 – Pokročilý
Nemá problém porozumět širokému spektru náročných témat a rozpozná skrytý význam sdělení. Vyjadřuje se plynule a bez hledání slov ve společenském i profesním kontaktu. Umí vyjednávat, vést složité projekty a reprezentovat firmu na nejvyšší úrovni. V CV se uvádí jako „pokročilá/manažerská znalost“.
C2 – Jazykový expert, rodilý mluvčí
Bez námahy rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých zdrojů a prezentovat je. Vyjadřuje se naprosto přesně i ve složitých situacích. Úroveň rodilého mluvčího nebo špičkového překladatele a tlumočníka. Běžně se téměř nevyžaduje.