Vypadá to jako výhra, často je to však past. Co riskují lidé v šedé ekonomice

Dana Jakešová
Vyšší výplata hned, menší odvody a minimum papírování. Práce v šedé ekonomice může na první pohled působit výhodně pro zaměstnance i firmy. Jenže právě tyto modely často znamenají nižší sociální ochranu, riziko pokut nebo problémy při nemoci či ztrátě práce, později v důchodu. Podívali jsme se na nejčastější způsoby, jak dnes šedý trh práce funguje.

Na papíře minimální mzda, zbytek bokem - v gastronomii stále běžná praxe | foto: Profimedia.cz

Nezaměstnanost v Česku se drží kolem pěti procent, přesto firmy dlouhodobě hlásí nedostatek pracovníků. Část pracovního trhu ale funguje mimo oficiální pravidla. Šedá ekonomika láká na vyšší čistý příjem pro zaměstnance i nižší náklady pro firmy – a má celou řadu podob.

Na první pohled může jít o výhodu pro obě strany. Jenže jako všechno má i práce v „šedé zóně“ svou druhou stranu. Nižší sociální ochranu, riziko pokut nebo problémy při nemoci, ztrátě práce či žádosti o hypotéku. A později mohou přijít potíže také při vyřizování důchodu.

S dvěma odborníky jsme se proto podívali na nejčastější modely, které se v praxi objevují – od části mzdy vyplácené „na ruku“, přes švarcsystém, až po práci úplně bez smlouvy.

1 Na papíře minimální mzda, zbytek bokem

Zaměstnanec má oficiálně minimální mzdu a zbytek dostává v hotovosti. „Tento model je bohužel v některých odvětvích téměř zažitý. Objevuje se tam, kde je dlouhodobě obrovský tlak na cenu, marže jsou minimální a legální cena práce je tak často pro firmy neúměrně vysoká – typicky v gastronomii, úklidových službách, částech maloobchodu nebo ve stavebnictví,“ říká Michal Španěl, analytik portálu JenPráce.cz.

Michal Harásek

Michal Harásek, zakladatel a šéf brigádnické platformy Tymbe
  • Rodák z Brna, který ve svých 23 letech (v roce 2017) se společníkem založil startup s brigádami Tymbe.
  • Dnes je Tymbe s více než 75 tisíci registrovanými brigádníky největší online platformou s brigádami v Česku.
  • Tymbe je i agentura práce, mimo brigád nabízí pro firmy i komplexní technologická HR řešení.

Michal Harásek, zakladatel a šéf brigádnické platformy Tymbe, doplňuje: „Často jde o situace, kdy velká firma práci outsourcuje na menší dodavatele. Ti pak pracovníky zaměstnávají například na dohody do limitu pro odvody a část odměny vyplácejí neoficiálně v hotovosti. Díky tomu mohou nabídnout nižší cenu služby než firmy, které postupují plně legálně.“

Je tedy zřejmé, že jde často o profese, které jsou v legální rovině systémově podhodnocené. Zaměstnanec pak stojí před volbou: vzít méně peněz „na papír“, nebo více „na ruku“ a riskovat. Nemocenská, podpora v nezaměstnanosti i budoucí důchod se totiž počítají z oficiální mzdy. Pokud je ta minimální, budou minimální i dávky. V případě dlouhodobé nemoci nebo ztráty práce se tak zaměstnanec může snadněji dostat do finančních potíží. Podobně při žádosti o hypotéku bude banka vycházet pouze z oficiální bonity.

„Je to začarovaný kruh, který by si zasloužil systémové řešení, nejen kontrolu,“ myslí si Španěl. S tím souhlasí také Michal Harásek. I podle něj jde o systémový problém, který se nejčastěji objevuje u manuálních pozic a v dodavatelských řetězcích velkých firem. „Takové praktiky deformují konkurenční prostředí a zároveň znamenají výpadek příjmů do veřejných rozpočtů,“ konstatuje.

2 OSVČ, nebo skrytý zaměstnanec? Švarcsystém pod drobnohledem

Má živnostenský list, peníze inkasuje na základě vystavené faktury, fakticky ale jeho styl práce odpovídá spíš zaměstnání – právě to je další model, který vyvolává spoustu otázek. Nejčastěji tu, jak v praxi poznat, kdy jde o podnikatele a kdy o skrytého zaměstnance.

„Rozdíl mezi skutečným podnikáním a švarcsystémem lze ilustrovat na jednoduchém příkladu. Pokud si člověk objedná malíře bytu, zadá mu výsledek práce a termín dokončení. Jak práci provede, jaké nástroje použije nebo kdy přesně bude pracovat, je už na něm. Podnikatel by měl mít při práci relativní samostatnost – organizuje si práci, používá vlastní vybavení a nese odpovědnost za výsledek. Pokud ale pracuje v kanceláři firmy, má pevnou pracovní dobu, nadřízeného a využívá firemní vybavení, začíná se vztah podobat spíše zaměstnání,“ vysvětluje Harásek.

Michal Španěl

Michal Španěl, analytik portálu JenPráce.cz
  • Analytik a manažer pracovního portálu JenPráce.cz, častý komentátor témat pracovního trhu ve zpravodajství včetně největších televizních stanic.
  • Pravidelně publikuje videa a články k pracovní tematice, edukuje veřejnost o novinkách, trendech i o tom jak předejít nežádaným překvapením.
  • Vystudoval v Brně, Hongkongu a Šanghaji, díky čemuž čte pracovní trendy v globálním kontextu. Obory studia byla psychologie i business, takže rozumí jak číslům, tak tomu, jak zaměstnanci práci prožívají.
  • Analýze dat se věnuje přes 10 let.

Švarcsystém je velmi rozšířený a zároveň specifický tím, že se objevuje ve dvou zdánlivě odlišných světech. „Na jedné straně je to stavebnictví a řemesla, kde je tradičně vysoký podíl živnostníků a hranice mezi subdodávkou a zaměstnáním je velmi tenká. Na druhé straně jsou to IT, marketing a kreativní profese, kde se zaměstnancům často říká „freelancer“ a firmy argumentují projektovou prací. V praxi to ale skutečně často znamená, že člověk sedí v kanceláři od devíti do pěti, má přidělené úkoly a týmové porady, ale místo pracovní smlouvy vystavuje fakturu,“ popisuje Michal Španěl.

Častější je podle něj spíše „hybridní“ model, kdy má OSVČ typicky o něco větší flexibilitu v pracovní době, místě práce či rozsahu práce než běžný zaměstnanec, ale zároveň nepracuje zcela volně jako „pravý“ podnikatel. Neoplatí to ale samozřejmě vždy. V řadě případů půjde o legitimní podnikání, protože živnostníci pracují pro více klientů.

Odvrácená strana švarcsystému

Motivace, proč se ke švarcsystému v praxi přistupuje, je zřejmá. Jde opět o úsporu na povinných odvodech, především na straně firmy, ale často i na straně „zaměstnance“. A také o vyšší čistý příjem. Jenže i v tomto případě může jít o krátkozraké řešení.

Pokud kontrolní orgány vyhodnotí vztah jako skryté zaměstnání, mohou uložit pokuty. Firmě hrozí sankce od 50 tisíc do 10 milionů korun a v závažných případech i zákaz činnosti na dva roky. OSVČ v takovém vztahu může dostat pokutu až 100 tisíc korun. „Kontroly se zaměřují hlavně na stavebnictví, logistiku, ostrahu a IT – a od roku 2025 mají inspektoři práce širší pravomoci při sledování reálného provozu na pracovišti,“ zdůrazňuje Španěl.

Starobní důchod a výchovné: Už to nebude automaticky 500 Kč za dítě

OSVČ navíc nemá automaticky nárok na placenou dovolenou, náhradu mzdy při překážkách v práci ani ochranu při výpovědi. Nemocenské pojištění si musí platit dobrovolně. „A také výše důchodu se u OSVČ odvíjí hlavně od toho, z jaké částky odvádějí sociální pojištění a jak dlouho ho platí. Pokud podnikatelé dlouhodobě odvádějí jen minimální částky, projeví se to i na jejich budoucím důchodu,“ podotýká Harásek.

3 Práce bez smlouvy

Rozšířenou praxí je rovněž práce zcela na černo, tedy bez smlouvy. Nejobvykleji se vyskytuje u krátkodobých brigád a sezonních pozic. „Z dat Státního úřadu inspekce práce vyplývá, že jde nejčastěji o brigádníky v restauracích a barech, sezonní pracovníky na polích a ve vinohradech, pomocné dělníky na stavbách, pracovníky úklidových a cateringových firem nebo pomocný personál ve skladech,“ vyjmenovává Španěl. Právě v těchto pozicích je vysoká fluktuace a tlak na rychlé obsazení směny, což svádí k tomu administrativu odkládat.

Pro pracovníka však tento model znamená velmi slabou vyjednávací pozici. „Například v situaci, kdy zaměstnavatel nevyplatí slíbenou odměnu, bude její vymáhání velmi obtížné,“ varuje Harásek. Zákoník práce sice pracovní poměr nevylučuje ani bez písemné formy, ale u soudu nebo inspekce práce je potřeba jeho existenci doložit jinak. Zvlášť citlivé je to pak u úrazu – bez doloženého pracovního poměru se náhrada škody vymáhá velmi obtížně.

Hry na rodiče a děti: Proč zraněné ego stojí firmy miliony ročně?

Takové situace se nejčastěji týkají například pracovníků v exekuci nebo zahraničních pracovníků, kteří neznají místní pravidla. Ti jsou zvlášť zranitelnou skupinou – jazyková bariéra a závislost na prostřednících jim ztěžuje obranu vlastních práv. Podobně působí i vízová nejistota. „Pro část z těchto lidí jde tak spíše o snahu rychle získat příjem na základní životní potřeby než o vědomé obcházení systému,“ dodává Harásek.

Navíc, pokud všechno „praskne“, hrozí i zde pokuta nejen zaměstnavateli, ale také samotnému pracovníkovi.

4 Vrstvení dohod. Více smluv, ale žádná jistota

Žádnou výjimkou není ani vrstvení dohod o provedení práce (DPP). „Nejčastěji se vyskytuje v profesích, kde lidé přirozeně kombinují více kratších úvazků – ve zdravotnictví a pečovatelských službách, vzdělávání, lektorské činnosti, kultuře nebo médiích,“ říká Španěl.

Na první pohled může více dohod působit výhodně. Povinné odvody u DPP totiž nastupují, pokud příjem u jednoho zaměstnavatele přesáhne 11 500 korun měsíčně (pro rok 2026). Pokud je každá dohoda pod touto hranicí, odvody se neplatí – ani sociální, ani zdravotní pojištění. Krátkodobě to může vypadat jako výhoda, ale v součtu to znamená, že tyto měsíce chybí v pojistné době pro důchod, protože se vůbec nezapočítávají.

Daň za šikovnost: Proč dnes vyhoří i ti, kteří práci zvládají s úsměvem

„Pro nárok na starobní důchod je v Česku třeba získat zpravidla alespoň 35 let pojistné doby. Kdo roky pracuje výhradně na DPP pod limitem, může zjistit, že mu roky chybí – a to až ve chvíli, kdy na nápravu není čas,“ upozorňuje Španěl. Totéž platí pro podporu v nezaměstnanosti – pro nárok na ni je nutné mít v posledních dvou letech alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. Lidé to ale zpravidla zjistí až ve chvíli, kdy o dávku požádají.

„V minulosti šlo o velmi rozšířenou praxi, postupně však ustupuje s tím, jak se zpřísňují pravidla evidence dohod,“ dodává Harásek.

5 Krátkodobé úvazky bez návaznosti. Mezery v pojištění

Střídání krátkých brigád a zakázek dává člověku volnost a možnost reagovat na aktuální nabídky práce. „Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že při delších výpadcích mezi pracemi mohou vznikat mezery v pojištění a tím i nižší sociální ochrana,“ varuje Michal Harásek, zakladatel a šéf brigádnické platformy Tymbe.

A je zde ještě jeden problém. Pokud pracovník v daném období nesplní podmínky účasti na pojištění, ocitá se ve statusu osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Jako taková musí zdravotní pojištění platit sama – v roce 2026 je to minimálně 3 024 korun měsíčně. „Pro festivalového technika nebo sezonního průvodce, který mezi zakázkami prostě čeká na další nabídku, jde o administrativní past, která se snadno přehlédne – ale jejíž důsledky jsou zcela konkrétní,“ říká Michal Španěl, analytik portálu JenPráce.cz.

Právě pro obory s výraznou sezonností – tedy kulturu (festivaly) a eventové služby, turismus, pohostinství, marketing nebo manuální práce ve stavebnictví a logistice – je tento model práce typický. Jak ale zdůrazňuje Harásek, i zde je třeba rozlišovat mezi šedou ekonomikou a situací, kdy lidé legálně pracují jen nárazově.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Starobní důchod a výchovné: Už to nebude automaticky 500 Kč za dítě

Ilustrační snímek

Starobní důchod u žen zvyšuje mnohdy částka, nazývaná výchovné. Zavedl ji zákon v roce 2023 a dělala 500 korun na jedno dítě. Měla se valorizovat stejně jako zbytek procentní výměry důchodu,...

TOP spoření v březnu. Známe nejlepší spořicí účty

ilustrační snímek

Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %. Inflace přitom dál polevuje, v únoru klesla na 1,4 %. Úrokové sazby na spořicích účtech zůstávají v březnu stabilní. Partners...

Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

ilustrační snímek

O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta....

Uvázli v Dubaji kvůli zrušeným letům. Co hrozí v práci za prodlouženou dovolenou

Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí...

Co hrozí v práci kvůli dovolené, která se protáhla po útocích na Írán? Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí nečekaně v zahraničí. Některým se tak protahuje...

Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

alkohol v práci

Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a...

Nová povinnost budí rozpaky. Mzdové účetní jsou zoufalé, zaměstnanci naštvaní

ilustrační snímek

Od ledna platí v Česku nová zákonná povinnost pro zaměstnavatele, která by měla zlepšit evidenci příjmů zaměstnanců. Jednotné měsíční hlášení má být jedním z největších kroků v digitalizaci...

13. března 2026

Vypadá to jako výhra, často je to však past. Co riskují lidé v šedé ekonomice

Na papíře minimální mzda, zbytek bokem - v gastronomii stále běžná praxe

Vyšší výplata hned, menší odvody a minimum papírování. Práce v šedé ekonomice může na první pohled působit výhodně pro zaměstnance i firmy. Jenže právě tyto modely často znamenají nižší sociální...

13. března 2026

Daně 2025: Přiznání online – delší termín, méně chyb a jednodušší vyplnění

ilustrační snímek

Podat daňové přiznání na papíře dnes může už jen část fyzických osob. Podnikatelé musí formulář odevzdat elektronicky – a ostatním se to vyplatí také. Online podání totiž nabízí pohodlnější vyplnění,...

12. března 2026

Některé alternativní investice se bezpečně jen tváří, varuje analytik Bečvář

Premium
Ivo Bečvář, investiční analytik Sirius Finance

Od zlata přes bitcoin až po start-upy nebo investice do vína. Alternativní investice mají mnoho podob a jejich popularita roste. Lákají na vyšší výnosy i exkluzivní příležitosti. „Ne všechny jsou ale...

12. března 2026

TOP spoření v březnu. Známe nejlepší spořicí účty

ilustrační snímek

Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %. Inflace přitom dál polevuje, v únoru klesla na 1,4 %. Úrokové sazby na spořicích účtech zůstávají v březnu stabilní. Partners...

11. března 2026

Češi mění přístup k životnímu pojištění. Uvědomují si, že mít rezervy nestačí

Pavel Krejčík, analytik životného pojištění skupiny Partners

Investiční životní pojištění kdysi dominovalo trhu. Dnes je situace opačná – většina nových smluv je rizikových. Podle analytika životného pojištění skupiny Partners Pavla Krejčíka si totiž lidé více...

11. března 2026

Starobní důchod a výchovné: Už to nebude automaticky 500 Kč za dítě

Ilustrační snímek

Starobní důchod u žen zvyšuje mnohdy částka, nazývaná výchovné. Zavedl ji zákon v roce 2023 a dělala 500 korun na jedno dítě. Měla se valorizovat stejně jako zbytek procentní výměry důchodu,...

10. března 2026

Daně 2025: Slevy, odpočty i bonus na děti. Aneb jak snížit daňovou povinnost

Ilustrační snímek

Každá uspořená koruna dobrá. Tak proč nevyužít možností, jež nabízí stát v podobě daňových odpočtů a slev. Zjistěte, na co všechno máte nárok a co k tomu musíte finančnímu úřadu doložit, aby vám...

10. března 2026

Uvázli v Dubaji kvůli zrušeným letům. Co hrozí v práci za prodlouženou dovolenou

Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí...

Co hrozí v práci kvůli dovolené, která se protáhla po útocích na Írán? Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí nečekaně v zahraničí. Některým se tak protahuje...

9. března 2026  14:25

Pojištění FZD: Jak splnit finanční způsobilost dopravce v roce 2026

Ve spolupráci
kamion, odpočívadlo (ilustrační snímek)

Provozování nákladní dopravy nebo autobusové linky není jen o kvalitních vozech a spolehlivých řidičích. Je to především o splnění přísných legislativních podmínek, mezi které patří i tzv. finanční...

9. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

alkohol v práci

Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a...

9. března 2026

Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

ilustrační snímek

O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta....

8. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.