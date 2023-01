Pracovní rok 2023: Čeká nás hodně nejistot i změny v zákoně

Sotva se v roce 2022 pracovní trh trochu vzpamatoval z pandemického ochromení, už musí čelit dalším výzvám. Energetická krize, celkové ochlazení ekonomiky, rostoucí ceny všeho.

„Do recese ale vstupujeme se zdravým trhem práce. Krize se fatálně dotkne jen některých zranitelných podniků, které balancují na hraně krachu. K jistému propouštění v některých firmách však pravděpodobně docházet bude. Z našeho průzkumu vyplývá, že zaměstnanci jsou ochotni nechat si snížit plat až o 10 procent, aby tím zabránili riziku výpovědi,“ říká Martin Jánský, generální ředitel personální společnosti Randstad ČR.

„Firmy budou nuceny šetřit a revidovat náklady související s počtem zaměstnanců, benefity, vzděláváním i zvyšováním mezd. Zároveň si však nebudou moci dovolit na pracovnících šetřit kvůli nedostatku kvalitních kandidátů. Čeká je tedy náročné balancování výdajů,“ dodává.

Přidávat se bude jen málo

Zaměstnanci se zase mohou obávat poklesu reálných mezd, jelikož ty neporostou tak rychle jako inflace. A tak trend posledních let, kdy spíše než na peníze a pracovní benefity lidé při výběru či změně zaměstnání slyšeli na atmosféru na pracovišti a takzvaný work-life balance, může letos ustoupit do pozadí.

„Zaměstnanci se nejčastěji ptají na platy a benefity. Vzhledem k rekordní inflaci by si všichni přáli jejich navýšení, což je velice komplikované ve chvíli, kdy cítíme velký tlak na úspory kvůli růstu cen energií, pro něž zdražují veškeré další vstupy pro firmy,“ krčí rameny Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity.

Odborníci odhadují, že budou-li se někde mzdy zvyšovat, tak většinou do 10 procent. V důsledku toho všeho se letos žádné velké přesuny na pracovním trhu nečekají. Každý si bude hlídat svoji jistotu.

„Nábor nových zaměstnanců bude komplikovanější. Lidé se v dnešní nejisté době bojí měnit zaměstnání, a pokud už jsou ochotni se do toho pustit, musí to stát za to, takže jejich požadavky jsou hodně vysoké. To bude jedna z největších výzev,“ doplňuje Martina Machová.

Rok 2023 by podle personalistů mohl být vhodný pro rekvalifikaci a přechod do jiného oboru. „Doporučujeme vybrat si segment, kde je nedostatek lidí, například IT. Trhu práce by navíc významnější revoluce mohla prospět, Češi totiž dosud nebyli kariérnímu obratu příliš nakloněni,“ podotýká Martin Jánský.

Vzrostla minimální mzda Vláda ještě před Vánoci schválila zvýšení minimální mzdy o 1 100 korun.

Od 1. ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 koruny za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek.

Průměrná mzda by podle aktuálních prognóz měla v letošním roce vzrůst o 5,3 procenta.

Minimální mzda tak po navýšení dosáhne 41 procent té průměrné. Zdroj: MPSV ČR

Podle Jiřího Halbrštáta, manažera náboru a marketingu ManpowerGroup, bude letos stále velký nedostatek lidí v technických oborech. „Naproti tomu výrobní, logistické a administrativní profese budou práci hledat o něco náročněji,“ říká.

Šéfe, starej se o mě

Péče o stávající zaměstnance – to je pro zaměstnavatele v tomto roce úkol číslo jedna.

„Každý z podnikatelů ví, že to nejdůležitější má ve svých pracovnících. Proto se je bude snažit vždy udržet co nejdéle,“ souhlasí ředitel společnosti Cidemat Hranice Radek Hlavinka, zároveň však dodává, že vnější vlivy na podnik letos mohou být o hodně silnější než toto přání.

„Lidé chtějí dělat práci, která dává smysl, pro odpovědného zaměstnavatele, žádají flexibilní pracovní modely s možností home office. Stresu zažili v uplynulém období dost, hůř se s ním vyrovnávají a potřebují větší podporu šéfů, od kterých čekají více empatie. Firemní kultura je tak pro udržení zaměstnanců mnohem důležitější než strategie,“ popisuje současné potřeby pracovníků Jiří Halbrštát.

Jasný plán kariérního rozvoje zaměstnanců mají na každý rok třeba ve společnosti Algotech: „Kromě nového kompenzačního systému nebo pravidelného zjišťování spokojenosti se chceme zaměřit na hledání nových typů benefitů pro podporu volnočasových aktivit, péče o zdraví a osobnostní rozvoj,“ uvádí k tomu personální ředitel firmy Josef Pavlis.

Personalistika jako obor v poslední době prochází digitalizací, což usnadní, zrychlí a zlevní některé procesy ve firmách. Letošek by ji v tom mohl posunout výrazně dál. „Administrativa, nábor, zaučování nováčků, interní komunikace se zjednoduší. Firmy plánují využívat moderní technologie, jako jsou například chatboti, testovací moduly, umělá inteligence nebo aplikace sloužící k plánování směn,“ vyjmenovává Martin Jánský.

Nová pravidla pro dohodáře...

Další změny přinese chystaná novela zákoníku práce, která se zaměřuje na podporu flexibility zaměstnávání, přiblížení zaměstnanců na dohodu těm v pracovním poměru a na zlepšení informovanosti pracovníků. Novinky v ní vycházejí ze dvou evropských směrnic: o rovnováze pracovního a soukromého života (WLB) a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU (TPWC). Novela prošla připomínkovým řízením, podle informací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se dopracovává a měla by být předložena vládě v průběhu příštích týdnů. Původní návrh tak zřejmě dozná změn.

„Počítalo se v něm například s tím, že dohodáři budou mít nárok na dovolenou, pracovní volno a příplatky. Běžným standardem se také mělo stát uzavření pracovní smlouvy v elektronické formě. Přestože tyto kroky jsou do budoucna nezbytné, za aktuální situace by to firmám přineslo velkou administrativní i finanční zátěž,“ komentuje Martin Jánský.

... a také pro home office

Novela zákoníku práce by také měla zásadně upravovat podmínky práce z domova. „Navrhovalo se, že zaměstnanec bude moci požádat o práci na dálku a o paušální náhradu nákladů s ní spojených, a to nejméně 2,80 koruny za započatou hodinu. To by však mohlo práci z domova ohrozit – řadě firem by to totiž mohlo zasáhnout do rozpočtu a neměly by na vyplácení příspěvků prostředky,“ dodává generální ředitel Randstadu.

Podle nového průzkumu této personální společnosti mezi 140 firmami z různých odvětví v Česku je home office nejčastěji nabízeným benefitem: poskytuje ji 86 procent dotazovaných, ale jen 14 procent přispívá na výdaje s ní spojené. A nově plánují příspěvek zavést jen 2,5 procenta respondentů.

„Budou-li k tomu firmy nuceny zákonem, hrozí plošné rušení home office a s tím spojená nespokojenost zaměstnanců. Pokud chce stát vypomoci zaměstnancům pracujícím mimo kancelář, měl by finančně podpořit podniky, které proplácení nákladů na home office poskytují. Příspěvek na práci z domova je zatím černá díra na trhu práce. Firmy, které toho využijí, mohou získat konkurenční výhodu v náboru,“ myslí si Martin Jánský.

Problematická místa vidí v původním návrhu novely zákoníku práce i další odborníci. „Reaguje sice na dohody učiněné v rámci Unie, ale požadavky překroutil v něco, co nepožadují zaměstnanci ani zaměstnavatelé. Třeba navrhované omezení dohod by ubralo flexibilitu, plánovaná ochrana lidí na home office by práci z domova ve skutečnosti zahubila a omezení agenturního zaměstnávání by firmám zkomplikovalo legální pokrývání sezonních prací,“ myslí si například Jiří Halbrštát z ManpowerGroup.

Více zkrácených úvazků

Další novinka, která bude platit od 1. února 2023, by měla podpořit zkrácené úvazky pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou pracovat naplno. Zaměstnavatelé budou moci využít slevy na sociálním pojištění, pokud zaměstnají pracovníky: mladší 21 let, studující, starší 55 let, pečující o dítě do 10 let, zdravotně postižené, případně čerstvě po rekvalifikaci, kteří chtějí pracovat osm až 30 hodin týdně. Výše slevy bude pět procent z vyměřovacího základu zaměstnance a odečítat se bude od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem.

„Ačkoliv se firmy zkráceným úvazkům doposud spíše vyhýbaly, díky nové legislativě by se situace měla začít postupně obracet k lepšímu. Častější zkrácené úvazky pomohou demokratizovat pracovní trh, jelikož se na něj dostanou okrajové skupiny zaměstnanců, které byly doteď kvůli svým časovým možnostem upozaďovány,“ komentuje změnu Jan Klusoň z platformy Welcome to the Jungle.