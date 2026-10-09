„Markét, poradíš mi firmu, kde to funguje normálně? Už nechci zažít ty toxické hry, intriky a nesmyslný tlak, kvůli kterým jsem odešel z poslední práce.“ Tuto otázku dostávám v poslední době až děsivě často. Vyhořelí, vyčerpaní a zklamaní lidé hledají po špatných zkušenostech bezpečný přístav. Pár takových skvělých firem sice znám, ale mají pro hledající jednu zásadní nevýhodu – často totiž vůbec nikoho nehledají.
A je to logické. Z firem, kde panuje zdravá kultura, kde se lidé cítí respektováni a kde práce dává smysl, zaměstnanci zkrátka neodcházejí. Není tam vysoká fluktuace, a pokud se otevře nová pozice, často se zaplní na základě doporučení zevnitř. Na běžném pracovním trhu tak logicky rotuje obrovské množství nabídek od firem, ze kterých lidé prchají. Jak se tedy při hledání nové práce nespálit a nepřejít jen z bláta do louže?
Markéta Černá
Při každém pracovním pohovoru máte na výběr ze dvou možností. Představte si to jako onu slavnou scénu z filmu Matrix.
Můžete si vzít modrou pilulku. Znamená to spokojit se s tím, jak na vás působí inzerát, lidé z personálního a manažer, co už opravdu zoufale potřebuje zaplnit to prázdné místo ve svém týmu. Uvěříte usměvavým fotkám na webu, možnosti fotbálku v relax zóně a líbivým heslům o tom, že „tady jsme všichni jedna velká rodina a táhneme za jeden provaz“. Na pohovoru se tedy doptáte na výši platu, počet dnů dovolené, flexibilní pracovní dobu a benefity. Zavřete oči před varovnými signály a budete doufat, že to tentokrát vyjde.
Nebo si vezmete červenou pilulku. Rozhodnete se, že už nechcete žít v iluzi. Pochopíte, že pohovor není jednosměrný výslech, kde se musíte zalíbit, ale rovnocenné obchodní jednání. Naučíte se vidět víc a rozpoznat toxické hry, nedůvěru, alibismus a nadměrný tlak na výkon dřív, než podepíšete smlouvu.
Kód pod povrchem aneb Čtyři stupně firemní kultury
Pokud zvolíte červenou pilulku, stane se z vás tak trochu Neo. Začnete místo náborových frází vidět skutečný kód – naprogramování organizace. A právě ten rozhoduje o tom, jak se ve firmě lidé skutečně cítí, jak spolu komunikují nebo co se děje ve chvíli, kdy přijde problém. Pro lepší orientaci si můžeme firemní kulturu představit ve čtyřech stupních, od prostředí, ve kterém jde především o přežití, až po firmy postavené na důvěře a partnerství.
Na nejnižším stupni stojí toxická kultura. Je to prostředí ovládané strachem nebo lhostejností, velkými egy a intrikami. Informace se tutlají, chyby se trestají, vládne právo silnějšího a oblíbenci vedení mají jiná pravidla než zbytek firmy. Lidé se postupně učí dávat pozor na to, co komu řeknou, komu mohou věřit a odkud může přijít další problém. Práce se tak místo prostoru pro výkon a rozvoj mění v každodenní snahu o přežití.
Co když už jste modrou pilulku spolkli?
Možná jste v situaci, kdy je na testování u pohovoru již pozdě. Už v té toxické nebo čistě konzumní firmě právě teď pracujete a tlak či konflikty na pracovišti pomalu drtí vaše zdraví, sebevědomí i motivaci.
Ani v takové chvíli ale nemusíte být jen pasivní obětí. Jak na tyto situace „vyzrát“ můžete zjistit v nové knize Markéty Černé s názvem Firemní kultura jako motor úspěchu aneb Od toxických her k vědomému partnerství. Není to jen kniha o tom, jak by firmy měly vypadat, jak je mohou manažeři zdravě tvořit, ale především praktický průvodce, který vám pomůže, když jste se ocitli v prostředí, které zdaleka nefunguje ideálně. Najdete v ní mimo jiné nástroje, jak si v toxické kultuře chránit své hranice a duševní zdraví, jak čelit manipulaci, jak se pokusit o změnu zevnitř – a hlavně, jak poznat moment, kdy je jedinou záchranou dobře naplánovaný odchod.
O stupeň výš může firma působit na první pohled mnohem profesionálněji. Nemusí v ní být otevřené intriky ani všudypřítomný strach, přesto v ní lidé zůstávají především prostředkem k dosažení výsledků. V konzumní kultuře jsou totiž zaměstnanci vnímáni hlavně jako „lidské zdroje“ a čísla v excelu. Všechno je podřízeno výkonu a zisku, jedna změna střídá druhou a co projekt, to další chaos. Když podáváte více jak stoprocentní výkon, jste oslavováni. Když vám dojdou síly nebo onemocníte, jste prostě nahrazeni. Pro kariéru chvíli dobré prostředí, pro zdraví dlouhodobě destruktivní.
Zásadní změna přichází ve chvíli, kdy firma začne chápat, že dobrých výsledků nelze dlouhodobě dosahovat na úkor lidí. Zdravá kultura proto stojí na jasných a spravedlivých pravidlech, otevřené komunikaci a respektu. Firma si uvědomuje, že bez spokojených lidí to nepůjde, a dbá proto i na jejich psychickou a fyzickou kondici, komunikace je otevřená. Lidé se zde cítí bezpečně a nebojí se říct svůj názor.
Ani zdravě nastavená pravidla ale nemusejí být konečnou stanicí. Ve zralé kultuře, která je tím nejvyšším stupněm, už vztahy nestojí pouze na procesech a pravidlech, ale především na hluboké důvěře a partnerství. Lidé mají velkou míru svobody, ale i odpovědnosti. Práce má přesah a smysl, vedení funguje jako podpora, nikoliv jako dráb.
Vaším úkolem na pohovoru je zjistit, do kterého z těchto čtyř pater se právě chystáte nastoupit. A to nezjistíte z otázky: „Jaká bude náplň mé práce?“ Skutečná kultura firmy se totiž nejlépe ukáže ve chvílích, kdy něco nejde podle plánu. Proto je potřeba ptát se na to, jak se firma chová v krizových, nepříjemných a emočně vypjatých situacích. Právě tam se ukazuje skutečný charakter každé organizace.
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Jak ale během jednoho či dvou pohovorů poznat, ve kterém z těchto čtyř stupňů se firma skutečně nachází? Nestačí se ptát na deklarované hodnoty nebo na to, jak firma sama sebe popisuje. Mnohem víc vám napoví konkrétní situace z každodenního fungování týmu. Následující otázky proto doporučuji zařadit do závěrečné fáze pohovoru. Sledujte přitom nejen to, co vám manažer nebo personalista odpovídá, ale především jak reaguje. Zrudne? Zaskočí ho to? Odpoví konkrétním příkladem, nebo obecnou frází?
1. Jak se u vás v týmu reaguje na chybu? Kdy naposledy někdo udělal opravdu nepříjemnou chybu a jak se to řešilo?
Co to odhalí: Zda firma žije v toxické kultuře hledání viníka a trestání, nebo ve zdravé kultuře, kde je chyba vnímána jako příležitost k ponaučení a úpravě postupů.
2. Co se stane, když někdo otevřeně nesouhlasí se šéfem či šéfkou nebo dokonce s vedením?
Co to odhalí: Míru psychologického bezpečí. V toxických firmách znamená nesouhlas kariérní sebevraždu, ve zralých firmách je konstruktivní oponentura vítána jako cesta k inovacím.
3. Jak u vás reagujete, když má někdo skvělé výsledky, ale chová se ke kolegům arogantně a konfliktně?
Co to odhalí: Skutečné hodnoty firmy. Pokud vám odpovědí, že „výsledky jsou hlavní, s tím zbytkem se musíme smířit“, víte, že jste v tvrdě konzumním či toxickém prostředí. Zralá firma netoleruje toxické hvězdy, které ničí zbytek týmu.
4. Co se reálně děje, když někdo z týmu přijde s tím, že je zavalený prací a nestíhá?
Co to odhalí: Riziko vyhoření a péči o lidi. Dostane dotyčný radu „musíš si to lépe zorganizovat“, nebo s ním lídr sedne a reálně mu pomůže přeskládat priority a snížit zátěž?
5. Co budu moct rozhodnout sám/sama? A kdo další rozhoduje v budoucím týmu?
Co to odhalí: Míru kontroly a autonomie. Budete mít svobodu dělat to, v čem jste dobří, nebo budete muset každou maličkost posílat ke schválení třem nadřízeným?
6. Proč je tato pozice vlastně otevřená a co mě první měsíce může potkat za největší nesnáze?
Co to odhalí: Transparentnost. Odchází předchozí zaměstnanec ve zlém? Je oddělení v rozkladu? Zralý manažer vám otevřeně přizná problémy, které vás čekají, aby vás připravil na realitu.
Jedinou nevýhodou červené pilulky je, že už vám zkrátka nikdy nebudou stačit klasické, povrchní pohovory. Ztratíte toleranci na prázdné sliby. O to větší ale máte šanci, že nakonec najdete firmu, kde práce konečně nebolí a dává smysl.
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Pohovor není výslech. Kdo koho vlastně testuje?
Většina kandidátů se na pohovorech ale takovéto nepříjemné otázky bojí klást. Mají pocit, že by mohli působit arogantně nebo konfliktně. Opak je pravdou. Pokud proti vám sedí zástupce zdravé nebo zralé firmy, vaše hluboké a promyšlené otázky ho nadchnou. Uvidí před sebou dospělého profesionála. Pokud proti vám ale sedí toxický manažer, vaše otázky ho zaskočí, začne se kroutit nebo přejde do protiútoku. V tu chvíli víte, že máte jít o dům dál. Ušetříte si měsíce stresu a zničené nervy.
Někdy bychom mohli vlastně tak trochu závidět lidem, kteří chodí do práce čistě jen pro peníze. Odpracují si svých osm hodin, dokážou neřešit dusno kolem sebe a pak si jdou s čistou hlavou žít svůj vlastní život. Jenže takhle to dokáže „vypnout“ jen málokdo. Většina z nás chce prací vyjádřit své nápady, využít svůj talent, posouvat se a vidět, že jsme užiteční a daří se nám. V tom případě nám ale na našem pracovišti přirozeně záleží a stejný přístup očekáváme i od ostatních. Proto se nebojte být nároční už na samotném pohovoru. Jděte s otázkami pod povrch a dobře si ověřte, jestli si zrovna tahle firma vaši energii a důvěru skutečně zaslouží.