Dnes se často mluví o toxických lidech – v týmech, mezi manažery i v osobních vztazích. Označit někoho za toxického je snadné. Vidíme chování, které nám ubližuje, a chceme se chránit. Jenže realita bývá složitější. Za mnoha „toxickými projevy“ se skrývá něco jiného než zlý úmysl – nezralost, vyčerpání nebo tlak prostředí.
Markéta Černá
Proto dřív, než někoho označíme za toxického, stojí za to podívat se, v jakých podmínkách funguje, jestli jeho chování není jen neobratným voláním o pomoc, a zkusit na sebe i ostatní pohlédnout s větší laskavostí a pochopením.
Když se chováme toxicky, aniž bychom chtěli
Nezralost se projevuje v momentech, kdy člověk ztratí vnitřní stabilitu, cítí se pod tlakem, nejistý nebo ohrožený. V takové chvíli může jeho chování působit jako manipulace, agrese či lhostejnost, ale ve skutečnosti jde o pokus získat zpět kontrolu.
Vzpomínám si na příklad marketingové manažerky, která pod neustálým tlakem na výkon začala reagovat hystericky. Když se na to podíváme jinou optikou, zjistíme, že nejde o zlý úmysl, ale o vyčerpaného člověka, který se ocitl ve vleku okolností, jež nedokáže ovlivnit. V takové situaci se bezmoc, frustrace a únava snadno promění v emoce, které člověk těžko zvládá.
Podobně nově povýšený manažer, který se najednou začal chovat despoticky, nepotřebuje nálepku toxického šéfa, ale pomoc pochopit, že kontrola není totéž co vedení. Strach ze selhání a potřeba udržet vše pod dohledem ho přivedly k chování, které dusí lidi kolem, i jeho samotného.
Anebo produktová manažerka, která v komunikaci s chladným, manipulativním šéfem začala zvyšovat hlas. Zvenku to může působit agresivně, ale uvnitř šlo o zoufalý pokus být slyšena. Když je někdo dlouhodobě konfrontován s ponižováním a odmítáním, reaguje přirozenou obranou.
Pět kroků, jak snížit toxicitu v pracovním týmu
Toxicita jako symptom, ne příčina
Tím nechceme omlouvat nevhodné chování – jen poukázat na to, že toxicita je často symptom, ne příčina. Než někoho odsoudíme, zkusme se podívat na prostředí, ve kterém funguje. Jaké jsou podmínky? Jaký je tlak, míra bezpečí, uznání nebo podpory? Někdy stačí změnit systém, který lidi do destruktivních reakcí tlačí, místo výměny člověka.
Upřímný pohled do zrcadla
A nakonec – stojí za to podívat se i sami na sebe. Cítím se dlouhodobě podrážděně, cynicky, bez energie nebo mám potřebu mít vše pod kontrolou? Možná mě už někdo vnímá jako toxického. Ne proto, že bych byl zlý, ale proto, že jsem unavený, zraněný nebo bezmocný.
Zeptejte se sami sebe
Zdravý protipól toxicity se jmenuje zralost. Znamená to umět si všimnout, co se ve mně děje, umět se zastavit dřív, než udělám něco, co by mě pak mrzelo. Umět říct klidné „ne“, když vnímám, že něco jde přes mé hranice. Zmínit, že už nemám kapacitu a požádat o pomoc, místo abych se uzavřel do sebe. Nebo se upřímně zeptat na zpětnou vazbu, když se mi opakují nepříjemné situace.
Znamená to také dopřát si odpočinek, vhodný pohyb, spánek, čas na sebe ale třeba i ticho – bez prostoru pro regeneraci a zastavení ztrácíme nadhled, empatii i schopnost reagovat zrale.
Teprve když se učíme pečovat o sebe a svými zdravými reakcemi tvořit i klid kolem sebe, začíná se měnit i to, jak spolu komunikujeme a jaké vztahy tvoříme. A to je cesta, která vede nejen od toxicity, ale hlavně k větší lidskosti a zdraví ve firmách i mimo ně.
Věděli jste, že…