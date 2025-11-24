Za mnoha „toxickými projevy“ se skrývá něco jiného než zlý úmysl

Označit někoho za „toxického“ bývá lákavé, pomáhá nám cítit se v právu a chránit se před tím, co bolí. Mnohé projevy, které takto hodnotíme, však nevycházejí ze zloby. Kde může být „zakopaný pes“, vysvětluje Markéta Černá, odbornice na wellbeing a firemní kulturu z projektu Feel Good Company CZ.

Markéta Černá, zakladatelka Feel Good Company | foto: Fee

Dnes se často mluví o toxických lidech – v týmech, mezi manažery i v osobních vztazích. Označit někoho za toxického je snadné. Vidíme chování, které nám ubližuje, a chceme se chránit. Jenže realita bývá složitější. Za mnoha „toxickými projevy“ se skrývá něco jiného než zlý úmysl – nezralost, vyčerpání nebo tlak prostředí.

Markéta Černá

Markéta Černá, zakladatelka projektu Feel Good Company, který se zaměřuje na...
  • Vystudovala VŠE v Praze, obor Mezinárodní vztahy a personalistika.
  • Strávila přes 25 let v HR, business consultingu a vedení firem, podílela se na strategických projektech v organizacích jako CzechInvest, Novartis, EY, Oresi, FISCHER GROUP nebo KKCG Group.
  • Z vrcholového managementu se vydala cestou k podpoře zdravých firem se zdravými zaměstnanci.
  • Dnes jako zakladatelka projektu Feel Good Company pomáhá firmám nastavit prostředí, kde jsou lidé nejen výkonní, ale i spokojení.

Proto dřív, než někoho označíme za toxického, stojí za to podívat se, v jakých podmínkách funguje, jestli jeho chování není jen neobratným voláním o pomoc, a zkusit na sebe i ostatní pohlédnout s větší laskavostí a pochopením.

Když se chováme toxicky, aniž bychom chtěli

Nezralost se projevuje v momentech, kdy člověk ztratí vnitřní stabilitu, cítí se pod tlakem, nejistý nebo ohrožený. V takové chvíli může jeho chování působit jako manipulace, agrese či lhostejnost, ale ve skutečnosti jde o pokus získat zpět kontrolu.

Vzpomínám si na příklad marketingové manažerky, která pod neustálým tlakem na výkon začala reagovat hystericky. Když se na to podíváme jinou optikou, zjistíme, že nejde o zlý úmysl, ale o vyčerpaného člověka, který se ocitl ve vleku okolností, jež nedokáže ovlivnit. V takové situaci se bezmoc, frustrace a únava snadno promění v emoce, které člověk těžko zvládá.

Podobně nově povýšený manažer, který se najednou začal chovat despoticky, nepotřebuje nálepku toxického šéfa, ale pomoc pochopit, že kontrola není totéž co vedení. Strach ze selhání a potřeba udržet vše pod dohledem ho přivedly k chování, které dusí lidi kolem, i jeho samotného.

Anebo produktová manažerka, která v komunikaci s chladným, manipulativním šéfem začala zvyšovat hlas. Zvenku to může působit agresivně, ale uvnitř šlo o zoufalý pokus být slyšena. Když je někdo dlouhodobě konfrontován s ponižováním a odmítáním, reaguje přirozenou obranou.

Pět kroků, jak snížit toxicitu v pracovním týmu

  • Zpomalte reakce. Dřív, než odpovíte na e-mail nebo poznámku, párkrát se zhluboka nadechněte.
  • Pojmenujte emoce. Co potlačíte, stejně vyjde ven, ale mnohdy s větším negativním dopadem.
  • Dopřejte si „restart“. Krátká pauza, čerstvý vzduch nebo změna prostředí dokážou zázraky.
  • Buďte zvědaví, ne soudící. Zeptejte se: „Co se asi skrývá za tímto chováním?“
  • Podporujte zpětnou vazbu. Když se lidé cítí bezpečně, komunikují otevřeně a napětí mizí.

Toxicita jako symptom, ne příčina

Tím nechceme omlouvat nevhodné chování – jen poukázat na to, že toxicita je často symptom, ne příčina. Než někoho odsoudíme, zkusme se podívat na prostředí, ve kterém funguje. Jaké jsou podmínky? Jaký je tlak, míra bezpečí, uznání nebo podpory? Někdy stačí změnit systém, který lidi do destruktivních reakcí tlačí, místo výměny člověka.

Upřímný pohled do zrcadla

A nakonec – stojí za to podívat se i sami na sebe. Cítím se dlouhodobě podrážděně, cynicky, bez energie nebo mám potřebu mít vše pod kontrolou? Možná mě už někdo vnímá jako toxického. Ne proto, že bych byl zlý, ale proto, že jsem unavený, zraněný nebo bezmocný.

Zeptejte se sami sebe

  • Co mě v poslední době nejvíc rozčiluje? Není to spíš projev mé únavy než viny druhých?
  • Kdy jsem naposledy požádal/a o pomoc místo uzavření se do sebe?
  • Jaké prostředí kolem sebe vytvářím – bezpečné, nebo napjaté?
  • Co dělám pro to, abych byl/a zralejší než včera?

Zdravý protipól toxicity se jmenuje zralost. Znamená to umět si všimnout, co se ve mně děje, umět se zastavit dřív, než udělám něco, co by mě pak mrzelo. Umět říct klidné „ne“, když vnímám, že něco jde přes mé hranice. Zmínit, že už nemám kapacitu a požádat o pomoc, místo abych se uzavřel do sebe. Nebo se upřímně zeptat na zpětnou vazbu, když se mi opakují nepříjemné situace.

Znamená to také dopřát si odpočinek, vhodný pohyb, spánek, čas na sebe ale třeba i ticho – bez prostoru pro regeneraci a zastavení ztrácíme nadhled, empatii i schopnost reagovat zrale.

Teprve když se učíme pečovat o sebe a svými zdravými reakcemi tvořit i klid kolem sebe, začíná se měnit i to, jak spolu komunikujeme a jaké vztahy tvoříme. A to je cesta, která vede nejen od toxicity, ale hlavně k větší lidskosti a zdraví ve firmách i mimo ně.

Věděli jste, že…

  • Slovo „toxicita“ se v psychologii objevilo až v 80. letech a označovalo chování, které dlouhodobě narušuje emoční klima skupiny.
  • Vztahová toxicita se nejčastěji projevuje pocitem viny, nejistoty nebo vyčerpání po kontaktu s druhým člověkem.
  • Podle výzkumu Gallup Organization má až 75 procent zaměstnanců zkušenost s toxickým vedením, ale většina těchto manažerů nejedná vědomě destruktivně, často jde o reakci na tlak a stres.
101 průšvihů aneb jak se finančně chránit, když se splaší nejen nejlepší přítel člověka

ilustrační snímek

Nedávný pražský incident připomněl, jak nenápadná drobnost může mít vysokou cenovku: část metra byla na několik hodin mimo provoz kvůli zaběhnutému psovi. Zvíře se naštěstí podařilo bezpečně odchytit...

18. listopadu 2025

KOMENTÁŘ: Propast mezi průměrnou a minimální mzdou je v Česku hluboká. Proč?

Jan Urban

Česká ekonomika patří v řadě ohledů mezi úspěšné příběhy postkomunistické transformace: stabilní růst, nízká nezaměstnanost, silný export i slušnou fiskální disciplínu. Přesto má jednu dlouhodobou...

17. listopadu 2025

