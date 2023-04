Textil z Milety má zvuk. Nejen košile nosí i celebrity z celého světa

Jméno Mileta je pro mě už od dětství synonymem kapesníku – nejdřív dětského s postavičkami z pohádek, později kostkovaného a teď často vyšívaného, který se hodí do tanečních nebo jako dárek pro milovníky doutníků, rybáře či nimrody. Při návštěvě hořické textilky na mě ale čeká překvapení: kapesníky tvoří jen asi desetinu výrobního programu firmy.

„Mileta rovná se kapesník, přestalo platit už na přelomu tisíciletí, kdy jsme si uvědomili, že se v celém světě změnily návyky a místo tradičních se začaly více používat ty papírové. Postupně jsme začali výrobu utlumovat, v současné době nabízíme už jen kapesníky v luxusnější podobě. Řekněme, že se kapesník stal spíš suvenýrem nebo módním doplňkem v kapsičce u saka,“ objasňuje mi realitu generální ředitel Milety Otakar Petráček.

Nosným programem textilky, jejíž poetické jméno vzniklo podle starověkého města Milétos, proslaveného i výrobou kvalitního textilu, jsou už delší dobu košiloviny. „Tvoří osmdesát procent naší produkce. Už neplatí, že kvalitní materiál na košile musíte nakupovat pouze u tradičních italských výrobců, naopak jsou to mnohdy italští zákazníci, kteří je pořizují přímo u nás. To je něco, co před dvaceti lety bylo zcela nemyslitelné,“ vysvětluje ředitel firmy.

Většina produkce jde do světa

I když prakticky každá tuzemská firma, která se věnuje pánské módě, má ve svém programu výrobky z látek hořické Milety, až devadesát procent produkce směřuje do zahraničí.

Největší podíl do Evropy, konkrétně do Francie, Švédska, Itálie, Německa, Nizozemska či Polska. „Velký zájem je i ze zámoří, a to z USA, z Jižní a Střední Ameriky bych rád jmenoval Kolumbii a Mexiko, dobré výsledky máme také v Číně, rovněž většina zemí na Středním východě patří mezi naše tradiční odběratele,“ upřesňuje Otakar Petráček.

Střední východ je trhem nejen pro košiloviny, ale Mileta úspěšně vyváží i bílé tkaniny na tradiční arabské oděvy a šátky na hlavu. Tady můžeme mluvit o dodávkách i pro královské rodiny. Firma se pravidelně úspěšně zúčastňuje světových veletrhů módy v Mnichově, v Miláně či v Paříži, a tak není divu, že se známí herci, sportovci i politici z celého světa objevují v košilích ušitých na míru z látek z Milety.

Další výrazná stopa hořických tkalců se dá najít v Africe. Na tamní trhy dodávají bílý batist, základ pro výrobu takzvaných bubu obleků, tradičního ošacení Afričanů. Významná je i produkce damašků včetně těch se složitými žakárovými vzory, které se řadí k vrcholům umění textiláků a Mileta je v tomto sortimentu jedním z mála exkluzivních výrobců. Právě africký trh je podle Otakara Petráčka zárukou prosperity firmy v budoucnosti.

Práce pro bystrozraké

Lidí, kteří se podílejí na výrobě, není příliš mnoho, všechno probíhá víceméně automatizovaně – ať už vezmeme přípravnu, tkalcovnu, úpravnu, barevnu nebo čistírnu. Stroje si často najdou případnou chybu samy a umějí ji dokonce i opravit. Neplatí to ale o finální kontrole utkaných látek. Při ní je potřeba hodně bystré oko. Chvíli pozoruji pracovnici sledující široký pruh látky, který se před ní rychle odvíjí ze širokého válce. Tam, kde já nevidím vůbec nic, ona rychle přijde na drobnou chybku, třeba zesílenou či přetrženou niť.

Mileta v číslech 357 zaměstnanců pracuje v současnosti v Miletě Hořice

30 tisíc korun je průměrná mzda tkadleny

5 procent činilo průměrné zvýšení platu v roce 2022

561 milionů korun byl obrat firmy v loňském roce

Po pečlivé kontrole pak roličky košilovin čekají ve skladu na zákazníky. A že je z čeho vybírat – k mání je v úhledných katalozích nespočet barev i vzorů a nakonec i úprav látek v tolika nuancích, že kdybych já byla nákupčí, měla bych z toho pořádně zamotanou hlavu.

Košiloviny jsou nejčastěji ze stoprocentní bavlny, ale i v dalších variantách s příměsí lnu, konopí, polyamidu či elastanu, třeba v úpravě, která je snem každodenních nositelů košil, tedy nežehlivé. Sezonní kolekce pak doplňují takzvané Pronto programy, které rychle reagují na aktuální trendy košilovin. Pokud by ale chtěli mít zájemci na látce něco zcela originálního a přinesli si vlastní vzor, i v tom jim v Miletě vyhoví. Vyřízení takového přání ovšem chce určitý čas, dodávky ze stálé nabídky jsou rychlejší.

Myslí tu i na ekologii

Výroba látek je rozprostřená do jakéhosi podkrkonošského trojúhelníku – tkalcovna je v Hořicích, barvírna ve Dvoře Králové, úpravna v Černém Dole. „Provoz v Černém Dole, kde se látky finálně upravují, potřebuje hodně vody a výkonnou čistírnu odpadních vod, ta v Hořicích není k dispozici. Auta však jezdí vytížená všemi směry,“ vysvětluje vedoucí tkalcovny Stanislav Rydval. Zároveň dodává, že Mileta maximálně dbá na ekologii celé výroby. Příprava osnovy probíhá na moderních strojích, které šetří energii. „Používáme také pouze certifikovaná a nezávadná barviva či chemikálie,“ upřesňuje ještě ředitel Milety.

K nejmodernějším a šetrným technologiím patří například nové stavy vybavené lisy Picanol Optimax, které tkají vysokou rychlostí složité vazby s mnoha originálními vzory a díky své šíři dokážou vyrobit žádané elastické tkaniny.

Přes těžkosti k dobrým výsledkům

Poslední roky nebyly pro Miletu jednoduché. Po období covidu, kdy firma rychle zareagovala a dodávala na trh textilní roušky, přišla válka na Ukrajině a s tím spojený extrémní nárůst cen energií i dovážené příze, což výrazně zvyšuje náklady.

„I tak očekáváme v běžícím finančním roce solidní hospodářský výsledek. Je to důsledek enormního nasazení všech našich zaměstnanců,“ chválí ředitel společnosti. Podle něj stojí za úspěchem vyvážená kombinace vysoké kvality a rozumné ceny výrobků a také velká spolehlivost a flexibilita Milety jako dodavatele.

Historie společnosti

Tkalcovský cech byl v Hořicích založen roku 1545, výrobky místních tkalců nakupovali norimberští a později především angličtí a holandští velkoobchodníci, kteří českým plátnem zásobovali Evropu i zámoří. V 30. letech 18. století představoval vývoz českého plátna a příze téměř třetinu všeho exportu, a podstatně tak přispíval k vysoce aktivní bilanci země. V 50. letech byly v Hořicích založeny první dvě mechanizované tkalcovny, které zpočátku spolupracovaly s tehdy ještě hojně rozšířenou domácí výrobou.

V 19. století se textilu věnovalo 80 procent obyvatel regionu, v roce 1912 existovalo v Hořicích již šest textilních továren.

Mileta vznikla 3. října 1949, podnik spojil deset soukromých textilních závodů zpracovávajících bavlněné a směsové suroviny. Od založení prošla firma několika reorganizacemi, z nichž nejpodstatnější byla v roce 1958. Tehdy vznikl specializovaný podnik na výrobu kapesníků zaměřený na vývoz do celého světa, převážně do zemí s vyspělou ekonomikou.

Na konci 20. století společnost v návaznosti na vývoj na světových trzích výrobu kapesníků utlumila a začala se více orientovat na produkci batistů a šátků, košiloviny, lůžkovin a hotelového stolního programu – ubrusů a prostírání.

V letech 2007 až 2009 proběhla rekonstrukce a modernizace tkalcovny, a to díky vstupu indického akcionáře ALOK Industries LTD. Dnes je Mileta součástí jedné z největších světových firem, indické Reliance Industries.