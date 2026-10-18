Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Po třech letech tlaku z Číny úspěch. Písecká textilka našla recept na Temu

Eva Sovová
Kvalitex

Kvalitex | foto: Kvalitex

Kvalitex
Kvalitex
Kvalitex
Kvalitex
5 fotografií
Josef Handrejch se pustil do podnikání spolu s manželkou Lenou v roce 2011. Začali vyrábět povlečení, prostěradla a další bytový textil z evropských materiálů. Jejich písecká textilka Kvalitex rostla postupně a dařilo se jim i v době covidu. Na kolena je srazil masivní nástup asijského tržiště Temu na český trh. Odmítli ale zničující cenovou válku a zvolili jinou strategii. Riskantní změna se vyplatila.

Když jste se v roce 2011 rozhodl s manželkou Lenou podnikat, tehdy jste ještě studoval a Lena byla na mateřské, proč padla volba založit textilní firmu vyrábějící povlečení?
Rozhodnutí nevzniklo ze dne na den, ale vycházelo z rodinné tradice. Měl jsem s výrobou a prodejem lůžkovin praktické zkušenosti už předtím, zároveň jsem tehdy v Liberci dokončoval bakalářské studium zaměřené právě na textil, takže to byl logický krok.

Sídlo vaší firmy bylo zprvu „garážové“, tedy přesněji podnikali jste z bytovky. Co bylo na začátku podnikání pro vás nejtěžší?
V prvé řadě jsme chtěli být pouze obchodní společností, ale postupem doby jsme zjišťovali, že výroba pro konkurenceschopnost je velmi důležitá. Skloubit rodinu a rozrůstající se sklad v bytovce nebylo vždy snadné. Ještě dalším aspektem bylo, že se naší firmě dobře dařilo, takže jsme prostory poměrně rychle přerostli.

O Kvalitexu

  • Rodinnou textilní firmu Kvalitex založili z Písku v roce 2011 Josef a Lena Handrejchovi.
  • Podnikání jim v roce 2015 vyneslo titul Živnostník Písecka.
  • Vyrábí lůžkoviny a domácí textil z evropských materiálů, drží certifikaci Oeko-Tex Standard 100.
  • V roce 2020 nastoupil do firmy jejich syn Ivan Dan.
  • V únoru 2026 představil podnik nový brand „Pepa z Kvalitexu“, který propojuje poctivou řemeslnou výrobu s tradicí jihočeského folklóru.

Začínali jste jako živnostníci. Měli jste s manželkou rozdělené role a kdo měl zpravidla poslední slovo?
Manželka se starala o výrobu a já o odbyt. Takto to je vlastně dodnes. V nedávných letech se do našeho společného podnikání přidal ještě syn Ivan a pracujeme společně na obchodním a marketingovém oddělení.

V roce 2015, tedy pár let po rozjezdu, jste získal titul Živnostník Písecka. Co vás vyneslo v regionu na výsluní?
V této době jsme měli velký úspěch a firmě se dařilo. Přinášeli jsme nové kolekce, které byly velmi úspěšné. Dbali jsme na osobní přístup a lidé v regionu slyšeli na to, že u nás mohou nakoupit kvalitu, která vydrží.

Napadlo vás tehdy, že podnikání v textilní výrobě v Česku dostane za deset let pořádně na frak?
Tehdy jsem jistě nepřemýšlel nad otázkou dlouhodobé budoucnosti, ale spíše jsme společně pracovali na rozvoji firmy a to jak z hlediska technologií, tak i z hlediska prodeje.

V roce 2020 jste koupili průmyslovou halu v Písku, protože původní prostory už byly malé. Jak velký kapitál jste do firmy investovali a z jakých zdrojů?
Objekt jsme zakoupili a zrekonstruovali z bankovních zdrojů. Celková investice byla 14 milionů korun.

Kvalitex
Kvalitex
Kvalitex
Kvalitex
5 fotografií

V roce 2020 se do podnikání zapojil i váš nejstarší syn Ivan Dan. Prý přinesl do firmy nový vítr a chuť posunout věci dopředu. Dostal k tomu prostor, nebo si musel nové posuny vybojovat?
Určitě jsme mu dali prostor k realizaci a zapojení. Vedle toho ale zkušenosti získával nejprve prací ve skladu a až postupně se propracoval k marketingu a odbytu. Zde práce nikdy nekončí a je nutné se stále vzdělávat a posouvat, což on dělá.

Pak přišel covid, jak jste ho přežili? Došlo k poklesu poptávky?
Paradoxně to bylo jinak. Při covidu a hned po něm jsme měli nárůst a firmě se dařilo. V roce 2021 jsme dosáhli obratu 35 milionů korun. Důvodem byly fyzicky uzavřené obchody. E-shopy měly díky tomu velké navýšení tržeb. To těžké období přišlo až o něco později.

Velký propad však přišel až po covidovém období kvůli začátku války na Ukrajině a s tím spojené inflaci. Snížení jsme ten rok pocítili okamžitě. Lidé se báli nakupovat a začali extrémně šetřit.

V roce 2023 jste pocítili další ránu, na český trh vstoupilo asijské tržiště Temu. Co to pro vás znamenalo?
Následně zmizela třetina obratu e-shopu. Čísla klesla z původních 16,9 milionu korun na 11,7 milionu. Tento propad o 31 procent se však neudál přes noc. Bylo to tříleté drobení po procentech. Nešlo o jeden den, kdy by se zákazníci otočili. Jsou to tisíce drobných rozhodnutí – proč dát 600 korun za české povlečení, když podobné se na Temu nabízí za dvě stovky.

Neříkám, že za snížení mohou jenom asijská tržiště, ale jistě díky jejich osvobození od cla a veškerých nařízení, které my musíme dodržovat, byl jejich vpád na evropský trh obrovskou překážkou v prodeji. Od našich partnerů jsme slyšeli, že pokles byl i u nich. Zákazníci prostě zkoušeli levnější varianty. Propad byl postupný, a proto také nebylo jednoduché rychle zareagovat.

Práci ajťáka dal vale. Pustil se do výroby jedinečných octů a zájem lidí je obrovský

Vyrábět se ztrátou za cenu materiálu ale nedává smysl. Vy jste zvolili jinou strategii. Jakou?
Zvolili jsme strategii vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou a kvalitou, ne soutěžit nejnižší cenou materiálu. Přestali jsme být anonymní. Vytvořili jsme značku Pepa z Kvalitexu a začali zákazníkům srozumitelně vysvětlovat, odkud naše látky jsou a proč dbáme i na ekologické balení bez plastů.

Klíčové rozhodnutí vám opět začalo zvyšovat obrat a přineslo v roce 2025 firmě ocenění „Spokojený zákazník“. Jaké osobní podnikatelské motto vám z toho vychází?
Obrat i ocenění zákazníků nám potvrdily motto: „Nesnižovat cenu za každou cenu – vytvářet hodnotu, za kterou se zákazník rád vrátí.“ Změnili jsme úplně myšlení a priority. Zaměřili jsme se hlavně na zákazníka, na kvalitní materiály s certifikací Oeko-Tex a jejich další kvalitní zpracování. Nečekali jsme, že to bude rychlá cesta, ale ukazuje se, že má smysl. Spousta lidí dnes už řeší, v čem spí a kdo jejich povlečení vlastně šil. To je naše cesta

Kdo jsou teď vašimi zákazníky?
Našimi hlavními zákazníky jsou a vždy byly domácnosti, ale je pravdou, že hotely a penziony od nás začaly nakupovat také, a hlavně se k nám pro tu kvalitu vracejí. Menší část vyvážíme i do zahraničí.

Dnes jste tváří firmy, jste Pepa z Kvalitexu, člověk který miluje folklór, vede soubor Písečan a pro kterého je podstatné udržet kvalitu naší textilní výroby. Když se řeknou peníze, co pro vás znamenají?
Peníze pro mě nejsou cíl, ale nástroj, díky kterému můžeme udržet kvalitní českou textilní výrobu, férově zaplatit lidem a dál rozvíjet firmu. Skutečnou hodnotu vidím v důvěře zákazníků, poctivé práci a v tom, co po nás zůstane dalším generacím.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mzdy rostou, plošné navyšování ale ustupuje. Co čekat v jednotlivých oborech?

ilustrační snímek

Mzdy v Česku ve většině oborů a regionů rostou letos nejčastěji o 4 až 6 %. Vyšší růst zaznamenávají především nedostatkové technické a provozní profese. Firmy však stále častěji ustupují od plošného...

KVÍZ: Risk je zisk? Rozpoznáte rizika investic do kryptoaktiv? Otestujte se

ilustrační snímek

Nabídky investic slibující závratně vysoké zhodnocení se na nás valí ze všech stran – z reklam na internetu i příspěvků na sociálních sítích. Z některých nabídek dokonce vykukují i tváře známých...

Proč některé penzijní fondy vydělávají víc? Rozhoduje složení portfolia

Advertorial
O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia

Když lidé vybírají penzijní fond, často se dívají hlavně na poslední výnos. Jenže skutečnou sílu investiční strategie prověří až čas, někdy krize a často chytrá diverzifikace. Proč některé fondy...

Příběh JUSTu: rodinná firma sází na přímý prodej i v době e-shopů

Jiří Lízálek, který dnes stojí v čele firmy JUST CS

Začínali u kuchyňského stolu a objednávky po Praze rozváželi starými škodovkami. Dnes JUST CS v Česku prodá přes milion produktů ročně. Jiří Lízálek, které dnes stojí v čele firmy, v rozhovoru pro...

Bankomatů ubývá, bezhotovostních plateb přibývá. Má hotovost ještě smysl?

ilustrační snímek

Kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami dnes zaplatíme téměř všude a hotovost potřebujeme stále méně. Tomu se přizpůsobují i banky: mění síť bankomatů a omezují některé hotovostní služby. Přesto...

Po třech letech tlaku z Číny úspěch. Písecká textilka našla recept na Temu

Kvalitex

Josef Handrejch se pustil do podnikání spolu s manželkou Lenou v roce 2011. Začali vyrábět povlečení, prostěradla a další bytový textil z evropských materiálů. Jejich písecká textilka Kvalitex rostla...

18. října 2026

Příběh JUSTu: rodinná firma sází na přímý prodej i v době e-shopů

Jiří Lízálek, který dnes stojí v čele firmy JUST CS

Začínali u kuchyňského stolu a objednávky po Praze rozváželi starými škodovkami. Dnes JUST CS v Česku prodá přes milion produktů ročně. Jiří Lízálek, které dnes stojí v čele firmy, v rozhovoru pro...

17. října 2026

Přeborníci ve skepsi. Češi nevěří svým šéfům ani firmám

ilustrační snímek

Češi patří mezi mistry improvizace, ale pokud jde o práci, optimismus jim příliš nejde. Budoucnosti svých firem věří výrazně méně než zaměstnanci v zahraničí, rezervovaný vztah mají i ke svým šéfům....

16. října 2026,  aktualizováno 

Exotika místo mrazu. Kam letos odletět za teplem a kolik si musíte připravit

Premium
ilustrační snímek

Zatímco doma mrzne, jinde se snídá pod palmami. A cesta za zimním sluncem je pro Čechy zase o něco jednodušší: přibývají přímé lety, do nabídky vstupují nové destinace a exotika už není jen pro...

16. října 2026

Čistý výnos přes 4 %? Podívejte se, co dnes nabízejí stavební spořitelny

ilustrační snímek

Stavební spoření je obvykle využíváno jako spořicí produkt k dlouhodobému ukládání peněz. K úrokům od stavební spořitelny přidává stát podporu ve výši 5 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 1 000...

15. října 2026

Rodiče chtějí pracovat jinak. Trh jim ale pořád hází klacky pod nohy, líčí expertky

Premium
Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová, zakladatelky projektu MUMDOO

Mámy chtějí pracovat, tátové chtějí víc pečovat. Firmy tvrdí, že jsou flexibilní. Realita ale stále skřípe. Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová, zakladatelky projektu MUMDOO, v rozhovoru pro iDNES.cz...

15. října 2026

Proč některé penzijní fondy vydělávají víc? Rozhoduje složení portfolia

Advertorial
O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia

Když lidé vybírají penzijní fond, často se dívají hlavně na poslední výnos. Jenže skutečnou sílu investiční strategie prověří až čas, někdy krize a často chytrá diverzifikace. Proč některé fondy...

14. října 2026

Bankomatů ubývá, bezhotovostních plateb přibývá. Má hotovost ještě smysl?

ilustrační snímek

Kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami dnes zaplatíme téměř všude a hotovost potřebujeme stále méně. Tomu se přizpůsobují i banky: mění síť bankomatů a omezují některé hotovostní služby. Přesto...

14. října 2026

Mzdy rostou, plošné navyšování ale ustupuje. Co čekat v jednotlivých oborech?

ilustrační snímek

Mzdy v Česku ve většině oborů a regionů rostou letos nejčastěji o 4 až 6 %. Vyšší růst zaznamenávají především nedostatkové technické a provozní profese. Firmy však stále častěji ustupují od plošného...

14. října 2026

Obce musejí po volbách nahlásit sociálce všechny zastupitele. Kdo má výjimku?

Města a obce si po volbách ještě neoddechnou, musejí přihlásit zastupitele na sociálku.

Po komunálních volbách musejí obce přihlásit všechny zvolené kandidáty České správě sociálního zabezpečení. Lhůta k tomu je pouhých 8 dní. Obce zároveň musejí odhlásit z evidence všechny zastupitele...

13. října 2026  5:30

Digitální podvody mají různou podobu. Seznamte se s nimi, abyste nenaletěli

ilustrační snímek

Letošní data potvrzují, že kybernetické podvody jsou pro klienty bank stále závažnější hrozbou. Zatímco počet útoků meziročně vzrostl přibližně o pětinu, celková způsobená škoda se zvýšila téměř o 80...

13. října 2026

Září na trzích přineslo propad jak na akciích, tak dluhopisech

ilustrační snímek

Září na finančních trzích věrně odrazilo dění ve Spojených státech i Evropě. Znovu potvrdilo neochvějnou víru v umělou inteligenci a technologické giganty. Ale i přineslo růst na nová maxima u výnosů...

13. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.