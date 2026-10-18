Po třech letech tlaku z Číny úspěch. Písecká textilka našla recept na Temu

Když jste se v roce 2011 rozhodl s manželkou Lenou podnikat, tehdy jste ještě studoval a Lena byla na mateřské, proč padla volba založit textilní firmu vyrábějící povlečení?
Rozhodnutí nevzniklo ze dne na den, ale vycházelo z rodinné tradice. Měl jsem s výrobou a prodejem lůžkovin praktické zkušenosti už předtím, zároveň jsem tehdy v Liberci dokončoval bakalářské studium zaměřené právě na textil, takže to byl logický krok.
Sídlo vaší firmy bylo zprvu „garážové“, tedy přesněji podnikali jste z bytovky. Co bylo na začátku podnikání pro vás nejtěžší?
V prvé řadě jsme chtěli být pouze obchodní společností, ale postupem doby jsme zjišťovali, že výroba pro konkurenceschopnost je velmi důležitá. Skloubit rodinu a rozrůstající se sklad v bytovce nebylo vždy snadné. Ještě dalším aspektem bylo, že se naší firmě dobře dařilo, takže jsme prostory poměrně rychle přerostli.
O Kvalitexu
Začínali jste jako živnostníci. Měli jste s manželkou rozdělené role a kdo měl zpravidla poslední slovo?
Manželka se starala o výrobu a já o odbyt. Takto to je vlastně dodnes. V nedávných letech se do našeho společného podnikání přidal ještě syn Ivan a pracujeme společně na obchodním a marketingovém oddělení.
V roce 2015, tedy pár let po rozjezdu, jste získal titul Živnostník Písecka. Co vás vyneslo v regionu na výsluní?
V této době jsme měli velký úspěch a firmě se dařilo. Přinášeli jsme nové kolekce, které byly velmi úspěšné. Dbali jsme na osobní přístup a lidé v regionu slyšeli na to, že u nás mohou nakoupit kvalitu, která vydrží.
Napadlo vás tehdy, že podnikání v textilní výrobě v Česku dostane za deset let pořádně na frak?
Tehdy jsem jistě nepřemýšlel nad otázkou dlouhodobé budoucnosti, ale spíše jsme společně pracovali na rozvoji firmy a to jak z hlediska technologií, tak i z hlediska prodeje.
V roce 2020 jste koupili průmyslovou halu v Písku, protože původní prostory už byly malé. Jak velký kapitál jste do firmy investovali a z jakých zdrojů?
Objekt jsme zakoupili a zrekonstruovali z bankovních zdrojů. Celková investice byla 14 milionů korun.
V roce 2020 se do podnikání zapojil i váš nejstarší syn Ivan Dan. Prý přinesl do firmy nový vítr a chuť posunout věci dopředu. Dostal k tomu prostor, nebo si musel nové posuny vybojovat?
Určitě jsme mu dali prostor k realizaci a zapojení. Vedle toho ale zkušenosti získával nejprve prací ve skladu a až postupně se propracoval k marketingu a odbytu. Zde práce nikdy nekončí a je nutné se stále vzdělávat a posouvat, což on dělá.
Pak přišel covid, jak jste ho přežili? Došlo k poklesu poptávky?
Paradoxně to bylo jinak. Při covidu a hned po něm jsme měli nárůst a firmě se dařilo. V roce 2021 jsme dosáhli obratu 35 milionů korun. Důvodem byly fyzicky uzavřené obchody. E-shopy měly díky tomu velké navýšení tržeb. To těžké období přišlo až o něco později.
Velký propad však přišel až po covidovém období kvůli začátku války na Ukrajině a s tím spojené inflaci. Snížení jsme ten rok pocítili okamžitě. Lidé se báli nakupovat a začali extrémně šetřit.
V roce 2023 jste pocítili další ránu, na český trh vstoupilo asijské tržiště Temu. Co to pro vás znamenalo?
Následně zmizela třetina obratu e-shopu. Čísla klesla z původních 16,9 milionu korun na 11,7 milionu. Tento propad o 31 procent se však neudál přes noc. Bylo to tříleté drobení po procentech. Nešlo o jeden den, kdy by se zákazníci otočili. Jsou to tisíce drobných rozhodnutí – proč dát 600 korun za české povlečení, když podobné se na Temu nabízí za dvě stovky.
Neříkám, že za snížení mohou jenom asijská tržiště, ale jistě díky jejich osvobození od cla a veškerých nařízení, které my musíme dodržovat, byl jejich vpád na evropský trh obrovskou překážkou v prodeji. Od našich partnerů jsme slyšeli, že pokles byl i u nich. Zákazníci prostě zkoušeli levnější varianty. Propad byl postupný, a proto také nebylo jednoduché rychle zareagovat.
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Vyrábět se ztrátou za cenu materiálu ale nedává smysl. Vy jste zvolili jinou strategii. Jakou?
Zvolili jsme strategii vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou a kvalitou, ne soutěžit nejnižší cenou materiálu. Přestali jsme být anonymní. Vytvořili jsme značku Pepa z Kvalitexu a začali zákazníkům srozumitelně vysvětlovat, odkud naše látky jsou a proč dbáme i na ekologické balení bez plastů.
Klíčové rozhodnutí vám opět začalo zvyšovat obrat a přineslo v roce 2025 firmě ocenění „Spokojený zákazník“. Jaké osobní podnikatelské motto vám z toho vychází?
Obrat i ocenění zákazníků nám potvrdily motto: „Nesnižovat cenu za každou cenu – vytvářet hodnotu, za kterou se zákazník rád vrátí.“ Změnili jsme úplně myšlení a priority. Zaměřili jsme se hlavně na zákazníka, na kvalitní materiály s certifikací Oeko-Tex a jejich další kvalitní zpracování. Nečekali jsme, že to bude rychlá cesta, ale ukazuje se, že má smysl. Spousta lidí dnes už řeší, v čem spí a kdo jejich povlečení vlastně šil. To je naše cesta
Kdo jsou teď vašimi zákazníky?
Našimi hlavními zákazníky jsou a vždy byly domácnosti, ale je pravdou, že hotely a penziony od nás začaly nakupovat také, a hlavně se k nám pro tu kvalitu vracejí. Menší část vyvážíme i do zahraničí.
Dnes jste tváří firmy, jste Pepa z Kvalitexu, člověk který miluje folklór, vede soubor Písečan a pro kterého je podstatné udržet kvalitu naší textilní výroby. Když se řeknou peníze, co pro vás znamenají?
Peníze pro mě nejsou cíl, ale nástroj, díky kterému můžeme udržet kvalitní českou textilní výrobu, férově zaplatit lidem a dál rozvíjet firmu. Skutečnou hodnotu vidím v důvěře zákazníků, poctivé práci a v tom, co po nás zůstane dalším generacím.