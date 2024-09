Teambuildingy jsou opět „in“. Jejich náplň se ale mění

S rozmachem práce na dálku zájem o teambuildingy klesl. Pro inovace a kulturu společnosti jsou ale neformální kontakty zaměstnanců, jako například náhodná setkání u kávovaru nebo rozhovory v přestávkách porad důležité. Prostřednictvím online komunikace se také těžko buduje důvěra a vztahy mezi lidmi. „Šéfové firem postupně zjišťují, že se toto z jejich organizací vytrácí a začínají opět na utužování týmového ducha a oživení firemní kultury pracovat,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

To potvrzují i oslovené firmy. „Pracujeme v hybridním režimu, takže si lidé mohou vybrat, kdy budou chodit do kanceláře a kdy budou pracovat z domova. Může se tak stát, že se někteří vůbec nepotkávají osobně, a to je velká škoda,“ konstatuje Martina Machová, HR ředitelka Pluxee (dříve Sodexo Benefity). Teambuildingy se proto snaží vytvořit neformální prostředí, kde se lidé mohou nenásilně seznámit a popovídat si. Když potom spolu potřebují něco řešit pracovního, lépe se jim spolupracuje a dokážou si na druhé straně představit lidskou bytost.

„Lidský kontakt žádnou technologií nenahradíte,“ souhlasí také Ida Ročňáková, ředitelka HR ve společnosti Schneider Electric CZ. Některé formy teambuildingu lze podle ní udělat virtuálně, ostatně v covidu nám nic jiného nezbývalo. Jak ale zdůrazňuje, jednou za čas je to jednoduše potřeba doplnit klasickým pokecem nad pracovními a osobními problémy, popřípadě okořenit nějakou sportovní či jinou akcí, která posílí fungování týmu.

Ze stejných důvodů jsou dlouhodobou tradicí i ve všech dalších firmách, které jsme oslovili. Například v PR agentuře AMI Communications s celofiremními výjezdy mimo Prahu začali již v roce 1995, kdy firma vznikla. Také v Home Credit teambuildingové aktivity podporují již od vzniku společnosti, tedy více než 25 let.

S jakými programy se lze setkat

Často se objevují tematické teambuildingy, které jsou navržené kolem specifického motivu nebo příběhu, což přispívá k většímu zapojení účastníků. Například mohou být založené na detektivních zápletkách, outdoorových aktivitách, sportovních soutěžích nebo historických událostech. „Tematické teambuildingy mohou pomoci zaměstnancům lépe se vžít do rolí, podporovat kreativitu a motivovat tým k intenzivnější spolupráci,“ vysvětluje Halbrštát.

Velmi často bývají součástí programu aktivity zaměřené na zlepšení spolupráce a komunikace v týmu. Může jít o různé hry, kdy je třeba řešit problémy nebo dosáhnout cíle společně, což přispívá k rozvoji týmové práce. Patří sem například únikové hry, stavba různých struktur z omezených materiálů nebo řešení složitých úkolů, kde musí tým efektivně komunikovat a koordinovat své činnosti.

Oblíbenou součástí teambuildingových akcí bývají také outdoorové aktivity, jako jsou lanové parky, orientační běhy nebo závody v přírodě. „Tyto aktivity přinášejí možnost vyzkoušet si fyzické výzvy, překonávat překážky společně a posilovat důvěru mezi členy týmu. Týmová spolupráce se zde projevuje v situacích, které vyžadují rychlé rozhodování, efektivní komunikaci a vzájemnou podporu,“ doplňuje Halbrštát.

Trendy se nevyhýbají ani firemním akcím

Kromě zábavných a soutěžních aktivit mohou být součástí programu také workshopy zaměřené na rozvoj specifických dovedností, jako je leadership, time management nebo zvládání stresu. Tyto workshopy mohou zahrnovat školení, interaktivní cvičení nebo simulace situací, které mohou zaměstnanci ve své práci zažívat.

„Za zmínku stojí i fakt, že také v této oblasti fungují určité trendy a prosazují se novinky. I k nám se tak pomalu dostává trend společných CSR akcí, jako jsou třeba stavby hmyzích domečků, dobrovolnická práce v nadacích či sázení stromků. Nebo třeba netradiční aktivity, jako je například společné vaření,“ upozorňuje Ročňáková. Tyto trendy podle ní v zásadě kopírují situaci ve společnosti, potažmo obchodní sféře, kde CSR a udržitelnost jsou velkým tématem.

Dobrovolnictví i kick-off meeting

Jak často a na jak dlouho teambuildingy konkrétní firmy organizují, je ale různé. Stejně tak se může lišit motivace, proč je pořádají. Například ve firmě WILO CS chtějí vedle stmelování kolektivu a příjemného zážitku svým lidem především ukázat, že veškeré hodnoty, které jako firma zastávají a prosazují, také reálně vykonávají i v praxi. „Čím dál častěji jsou proto naše akce spojené s dobrovolnictvím. Například jsme pomáhali v Bratislavě se stavbou dřevěného mostu a pochozích lávek nebo jsme pomáhali čistit řeku Berounku,“ říká Jan Cidlinský, ředitel společnosti WILO CS.

Kromě toho firma mívá vánoční večírek, který je pro změnu propojený s charitativními organizacemi a činnostmi. Touto cestou podporují například onkologickou léčbu, Jedličkův ústav či hipoterapii.

Na začátku každého roku pak pořádají tzv. kick-off meeting. Během této akce představují zaměstnancům výsledky firmy a plány do budoucna. Součástí je také návštěva provozu nebo projektu, kde firma instalovala své řešení a technologie. „Letos jsme například navštívili uzavřený testovací polygon BMW v Sokolově, kam jsme dodávali produkty pro čistírnu odpadních vod, zásobování pitnou vodou a management dešťové vody. Dešťová voda je zde využívána například ke zkrápění vozovky pro simulaci smyku. Zaměstnanci si tak mohli užít zábavné a poučné odpoledne a vidět naše technologie v akci,“ popisuje Cidlinský.

Všechny tyto firemní akce jsou ve WILO CS dobrovolné. Přesto se jich účastní drtivá většina zaměstnanců, jen asi 10 procent jich teambuildingy nevyhledává. „To bude zřejmě dost podobné ve většině kolektivů,“ myslí si Cidlinský.

Někdy je to i o práci

Různé typy firemních akcí s různými cíli mají rovněž ve Schneider Electric CZ. Někdy jde o strategický meeting, kde se sejde většina firmy a řeší se další směřování společnosti, priority, co se povedlo a co se nepovedlo. Jindy jsou to specializované schůzky s účelem seznámit nové kolegy a kolegyně, navázat vztahy a probrat a vyřešit konkrétní problém (např. posílení spolupráce mezi obchodními divizemi). Součástí je samozřejmě i neformální část. Většinou jsou tyto akce na maximálně dva dny včetně pracovní části. „Pokud půjde o workshop s tématem strategických priorit spojený s nějakým posezením, pak očekáváme, že se budou účastnit všichni. Jestli ale večer posedí déle, nebo půjdou po pracovní části odpočívat, už je ale na každém zaměstnanci,“ říká Ročňáková. Například firemní ples ale určitě povinný není.

Jak vystoupit z komfortní zóny

Ani teambuildingy agentury AMI Communications nejsou jen zábava. Program se každý rok mění, ale vždy se do něj snaží zakomponovat jak rozvojovou část užitečnou pro práci v PR, tedy například dovednosti, jako je natáčení videí či mediální trénink, tak aktivní zábavu v podobě orientačně-kvízových závodů, sportovních her, paintballu a podobně. A nechybí ani možnost vyzkoušet si něco zábavného a přímo nesouvisejícího s běžnou náplní práce lidí v agentuře. Například si tak zaměstnanci mohli zasadit osobní stromek (s přednáškou lesníka), ale také měli možnost si zkusit body painting nebo graffiti.

Tyto velké akce bývají jednou ročně dvoudenní. Odehrávají se často kolem Sázavy nebo na Vysočině, aby to tam měli blíž i kolegové ze sesterské agentury v Bratislavě. Při vymýšlení programu se snaží vybrat aktivity akceptovatelné pro maximum kolegů, tak aby si v programu každý našel něco, co vyhovuje jeho povaze, zaujme ho atd. Pokud je něco pro někoho „na hraně“, nemusí se podílet aktivně.

„Ale fakticky se bez problémů a rádi zapojují všichni účastníci. Dodnes vzpomínám na jedno odpoledne u Sázavy, kdy jsme se různými gradujícími způsoby učili překonávat nechuť k vystoupení z komfortní zóny,“ vypráví Pavel Novák, Senior Account Director v AMI Communications. „Lektor nám vyprávěl všem společně, ale praktické úkony byly naprosto dobrovolné. Ty ale nakonec vyzkoušeli úplně všichni účastníci, i když začali chůzí po střepech a završili to přechodem žhavého uhlí, bez jakékoli újmy. Nikdo z nás by to do sebe na začátku neřekl, proto jsme pak byli neuvěřitelně nabití energií a sebevědomím.“

Odhalení silných a slabých stránek

Od teambuildingu a ostatních firemních akcí očekávají více než jen zábavu nebo soutěžení také v Kongresovém centru Praha (KCP). „Firemní akce nám pomáhají lépe porozumět dynamice týmu, odhalit silné a slabé stránky a společně pracovat na rozvoji jejich klíčových dovedností, jako jsou komunikace, spolupráce nebo řešení problémů,“ říká Drahomíra Menclová, manažerka lidských zdrojů v KCP. „Cílem je také připravit kolektiv na zvládání budoucích výzev, identifikovat aktuální potřeby týmu a někdy i řešit konkrétní problémy, se kterými se pracovní skupiny potýkají.“

V průběhu roku proto pořádají tři charitativní akce a osm firemních akcí, přičemž část z nich obměňují. Například v příštím týdnu tak bude pro zaměstnance KCP poprvé připravený letní festival, který bude nabitý sportovními aktivitami, dobrým pohoštěním a hudebním koncertem. Tradiční je pak jarní týden věnovaný péči o zdraví zaměstnanců.

„Každý rok startujeme zdravou snídaní, letos jsme přidali ovocnou svačinku v průběhu týdne, kolegové si měli možnost společně zaběhat nebo se projít po Vyšehradě s komentovanou prohlídkou, zahrát si ping pong, na józe si mohli protáhnout celé tělo, seznámili se se správným postupem otužování na kurzu biohackingu, zaSWAPovali si s oblečením, které již nenosí a v neposlední řadě měli možnost s naší paní ředitelkou u kulatého stolu projít pracovní a životní rovnováhu a svůj seberozvoj,“ popisuje Menclová. I tady se snaží, aby akce byly pestré a zaujali co nejvíce lidí. „Samozřejmě se ale najdou kolegové, kteří k takovým akcím nemají blízko a třeba se nezúčastní. Povinné to není,“ doplňuje Menclová.

Zábava a soutěžení, ale i hlubší porozumění mezi členy týmu jsou cílem teambuildingových aktivit také v Provident Financial. „Tyto akce nám pomáhají identifikovat silné a slabé stránky jednotlivých členů, lépe nastavit kolektiv a také řešit případné problémy v komunikaci nebo spolupráci. Ale jsou to i chvíle, kdy se tým může připravit na nové výzvy, které nás v pracovním životě čekají,“ říká Zuzana Dragounová, HR manažerka ve společnosti Provident Financial.

Program se liší podle typu akce, ale většinou zahrnuje týmové aktivity, běh, soutěže a neformální diskuse. Obvykle přitom jde o jednodenní akce. Většina zaměstnanců firmy se jich účastní ráda, povinné ale nejsou. „Chápeme, že někteří lidé mohou mít jiné závazky nebo se zkrátka necítí v takových aktivitách dobře, a jejich rozhodnutí plně respektujeme,“ dodává Dragounová.

Někdy je to jen stmelení kolektivu a zábava

Jednou do roka pořádají teambuildingy i další firmy. Například u výrobce oken VEKRA ho nazývají VEKRA Fest a jeho cílem je setkání mimo běžné provozní prostředí a navázání přátelství a kontaktů s kolegy napříč všemi divizemi firmy, tedy obchodu, výroby, administrativy a montáží. „Nosnou částí programu je hudební vystoupení několika kapel našich zaměstnanců, sportovní program v podobě turnajů v nohejbalu, fotbale a volejbalu, a to vše podpořené dobrým jídlem, pitím a pěkným prostředím kempu v Křižanově,“ říká Tomáš Pilský, ředitel pro nové technologie společnosti VEKRA. Dodává, že akce má pozitivní ohlas a vysokou účast, přestože se koná vždy během víkendu.

Také Zehnder jakožto specialista na větrání chápe, jak důležité je čas od času provětrat vztahy v rámci týmu. Proto pořádají jednou do roka výjezdní pracovně-odpočinkový teambuilding, kde je čas na diskuse, řešení nějakého společného problému nebo marketingového nápadu, ale také na sportovní aktivity, jako je turistika nebo jízda na kole. „Místo konání volíme právě s ohledem na možnost aktivního trávení času. Příkladem z minulosti jsou Tatry, Mikulov, Česká Kanada,“ říká Jana Kubištová, marketingová manažerka Zehnder. Akce se koná vždy na přelomu pracovního týdne a víkendu. Volnočasová část není povinná, nicméně u týmu Zehnder bývá vítaným zpestřením.

„Do aktivit se přitom mohou zapojit podle svých preferencí – někdo raději připraví trasu pro ostatní, napeče buchty nebo zajistí pitný režim po cestě. Smyslem totiž není se předvádět a soutěžit, ale společně strávit čas, poznat se, spolupracovat a probrat, co má tým na srdci,“ dodává Kubištová.

Na zábavu a utužení firemní kultury cílí i akce v developerské společnosti Passerinvest Group. Obvykle si je týmy plánují na jeden a půl pracovního dne, případně s přesahem do víkendu. Pokud je taková akce součástí pracovní doby, pak je povinná. I těch ostatních se ale účastní drtivá většina zaměstnanců. Rovněž ve společnosti EOS KSI bývá účast na teambuildingových akcí vysoká, přestože nejsou povinné. A to i v případě, že zasahují do víkendů.

Jde to i bez konkrétních plánů

Především o relaxaci, dobrém jídlu a společnosti jsou výjezdové firemní akce i ve společnosti XTB. Snaží se proto vybírat místa, kde jsou třeba hřiště, wellness, bazén, kde se dá vyrazit za turistikou. „Osvědčilo se nám nemít konkrétní program, ale naopak tomu nechat volný průběh. Každý si vybere sám z několika možností, podle toho, co zrovna chce,“ říká David Šnajdr, ředitel XTB pro český a slovenský trh. Teambuildingy firma plánuje na víkendy, vyráží se v pátek po obědě a vrací v neděli. Kdo by celé tři dny nemohl, může dorazit i jen na část akce.

Podobně k tomu přistupují také v Home Creditu, kde se tyto akce odehrávají po jednotlivých týmech. „Program necháváme zcela v jejich režii, často o něm kolegyně a kolegové hlasují a vedou vášnivé diskuse týdny dopředu,“ konstatuje Miloš Nejezchleb, ředitel divize HR v Home Credit ČR a SR. Doplňuje, že žádné cíle v tomto směru nenastavují, naopak je to prostor, kde by se týmy měly věnovat sobě a oddechu.

Po jednotlivých týmech akce probíhají rovněž ve stavební spořitelně Buřinka. „Máme přitom dva typy teambuildingů, ,ochytřovací‘ a stmelovací,“ říká Jolana Dyková, ředitelka pobočkového prodeje Buřinky. Její tým tvoří lidé napříč republikou, stmelování, výměna know-how i vzájemné sdílení zkušeností je proto pro ně důležité. Pokud jde o program, tón udává pokaždé někdo jiný. „Například jednou nám kolegové z regionu jihozápadních Čech udělají program v Karlových Varech, jindy kolegové ze Severní Moravy zprostředkují stáž v klientském centru. Také jsme navštívili Český soběstačný dům Pavla Podruha či absolvovali kurz první pomoci s Markem Dvořákem,“ popisuje Dyková.

Hodně neformální jsou pak teambuildingy pro týmy podpory prodeje. „Jdeme si například večer po práci zahrát bowling nebo jsme měli výlet parníkem po Vltavě a letos máme v plánu ‚školu čepování piva‘,“ říká Lukáš Hladík, ředitel podpory prodeje Buřinky. „Vše si plánujeme sami. Vždycky si společně sedneme, řekneme si, jaké aktivity nás napadají, co by mohlo lidi bavit. Ideálně něco nového, co ještě nebylo.“ V jeho týmu jde obvykle o několikahodinové akce, kdy se zpravidla někdy před půlnocí rozpustí. Všichni jsou z Prahy a okolí.