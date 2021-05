I přes covidovou krizi rozjeli svůj vysněný byznys. A mají úspěch

Pracovala jste jako produkční (OSVČ) takže je jasné, že jste kvůli opatřením v souvislosti s covidem přišla o výdělek, protože se více méně netočí, nenahrává a nic nekoná. Je to tak?

Není úplně pravda, že by se nic netočilo ani nenahrávalo. Jen je toho méně a bohužel jsem měla tu smůlu, že zrovna ty „moje projekty“ se během covidového období příliš nerozběhly. Tím, že navíc nejsem pod žádnou produkcí, ale funguji jako čistá freelancerka, bylo pro mě složitější sehnat si práci.

Jak vám bylo, byla jste naštvaná?

Naštvaná jsem nebyla. Takové věci se prostě někdy dějí a já jsem se rozhodla, že se spíš budu soustředit na to, jak svůj problém s prací vyřešit. Hledala jsem cestu, kde bych se mohla realizovat. A to se nakonec povedlo.

Kdy přišel nápad začít vyrábět a prodávat sushi?

Sushi projekty měl v hlavě už dlouho můj přítel Petr. A tak jsme si v té nelehké době řekli, že je načase přejít od snů k jejich realizaci a prostě jsme do toho skočili. Paradoxně nám v tom covid i částečně pomohl, protože kvůli pandemii došlo k rozvoji rozvážkových služeb. Díky tomu jsme mohli začít vlastně jen s kuchyní bez velkých počátečních investic do „tradiční restaurace“.

Sushi rozhodně není zlínskou krajovou specialitou, nebáli jste se, že o ně nebude zájem, anebo že budete muset zápolit s konkurencí?

Vzhledem k tomu, že na místním trhu nejsme úplní nováčci, věděli jsme, že o sushi ve Zlíně zájem je. Petr již řadu let dělá uzavřené degustační sushi večery a spousta návštěvníků nám opakovaně říkalo, že by měl rozjet vlastní podnik.

Pokud jde o konkurenci, ta tady samozřejmě je, ale ta je téměř v jakémkoliv oboru, který si k podnikání vyberete. Naším cílem je dělat naše sushi poctivě a co nejlépe a zákazníci si pak sami vyberou, kde jim bude chutnat.

Kristýna Koláčková (31) Vystudovala sociální pedagogiku.

Už na střední škole se věnovala organizaci akcí.



V roce 2014 se přidala do týmu Zlín film festivalu, kde za prvních pár let vystřídala všechna oddělení, až se našla v produkci.

V roce 2019 vedla produkci při natáčení nové české pohádky Největší dar.

V roce 2020 založila rodinnou firmu SushiHoshi ve Zlíně.

Na svém webu říkáte: Ochutnejte, jak chutná opravdické sushi. Opravdické sushi bych asi hledala spíš v Japonsku než ve Zlíně. V čem je vaše sushi jiné? A co je pro ně nejdůležitější?

Vidíte, díky nám teď to opravdové sushi najdete i ve Zlíně. Je to stejné, jako když nemusíte pro opravdický a skvělý burger do USA. Kvalitní a opravdové sushi se dá tedy připravit kdekoliv. Máme sice trochu nevýhodu, protože tady v Česku nemáme moře, ale podařilo se nám najít několik výjimečných dodavatelů, kteří nám vozí kvalitní a hlavně opravdu čerstvé suroviny.

Takže základem jsou kvalitní suroviny?

Suroviny jsou jen jedna část celého výsledku. Druhou důležitou věcí je, jak s nimi zacházíte. Je třeba velmi důležité, jak nakrájíte rybu, jak zmáčknete rýži či otočíte řasu. Vše má své postupy. Když do toho dáte ještě něco ze sebe a nebojíte se experimentovat, výsledek stojí za to. Je to pak takové sushi s duší.

Jaký je rozdíl mezi českým a japonským sushi?

Největší rozdíl oproti Japonsku vnímáme hlavně v pestrosti používaných ryb. Japonci mají totiž přirozeně daleko širší možnosti. Asiati mají rádi spíše čistou jednodruhovou chuť,například sashimi či nigiri, kde vynikne přímá chuť ryby, u nás v Evropě jsou obecně oblíbenější spíše složitější rolky typu California.

Petr Kalicov (41) Vystudoval střední školu s ekonomickým zaměřením v Prostějově.

Prošel si snad všemi pozicemi v gastroprovozu od číšníka, barmana, kuchaře až k provoznímu.

V letech 2011 až 2013 pracoval v síti Sushipoint.



V roce 2015 se přestěhoval do Zlína, kde pracoval ve vyhlášených zlínských podnicích.

Kuchařem je váš přítel. Kde se naučil vyrábět sushi?

Máme to štěstí, že Petr získával zkušenosti v jedněch z nejlepších sushi restauracích v Brně a Praze. Začínal v Sushipointu, pak na praxi motal sushi i ve známé restauraci na Václavském náměstí, která je jeho součástí. To byla ohromná škola, kde Petr poznal desítky sushimenů. Největší inspirací však byl tehdejší šéf z Kobe, Rani, se kterým jsme přátelé dodnes.

Jak dlouho to trvalo od nápadu do doby, kdy bylo možné vaše sushi objednat?

Když pomineme těch mnoho let přemýšlení, ve finální fázi, tedy od října 2020, kdy jsme se pro to rozhodli, to už šlo docela rychle. Měli jsme totiž ve všem jasno.

A kde sushi vyrábíte?

Vhodné prostory pro své potřeby jsme nějakou dobu hledali. Měli jsme i trochu štěstí, protože jsme našli kuchyň, která splňovala všechny zákonné regule pro gastro provoz a ušetřili jsme tedy řadu papírování i investic. I díky tomu jsme se mohli naplno věnovat hledání těch nejlepších dodavatelů z Česka i zahraničí.

Jaká povolení a schválení jste museli mít a kolik razítek získat? Musela jste mít nový živnostenský list? Pokud vím, tak právě provozy, které vyrábějí jídlo, musí splňovat poměrně náročné hygienické předpisy.

Jak už jsem řekla, díky tomu, že jsme našli kuchyni, která toto již splňovala, šlo jen o o rozšíření živnosti na gastro činnost. Jinak to de fakto podléhá předpisům o výrobě studené kuchyně.

Říkala jste, že vyrábíte v menší kuchyni. Čím vším je vybavena?

Provoz máme v jedné kuchyni v malém penzionu, který splňuje všechny standardy. Výhodou je, že k sushi toho zas tolik nepotřebujete. V podstatě jen chladicí a mrazicí zařízení. A rýžovar. Ten je nejdůležitější.

Na kolik vás vyšly vstupní investice?

Největší investice pro nás pak byly prvotní nákupy zásob, v tom nám hodně pomohla rodina. Velkou oporou a pomocí nám ale byli i přátelé, kteří se podíleli na marketingové komunikaci, webovkách, logu, grafice, fotkách, oblečení a celkově na nastavením značky. Máme obrovské štěstí, že jsme obklopeni fajn lidmi, kteří jsou navíc experty ve svých oborech a ze Sushi Hoshi se tak vlastně zcela přirozeně stal takový rodinný podnik, na kterém se podílí celý náš „hood“.

Jak jste řešili dopravu k zákazníkům? Podle čeho jste se rozhodovali?

Otázka dopravy nás tíží dodnes. Zatím využíváme místní rozvozovou službu, na kterou má Petr osobní vazbu z minulých provozů. I z důvodu podpory další místní firmy tady u nás pro nás byli jasnou volbou.

Vzhledem ke koronavirové situaci bylo hned od začátku jasné, že využijeme „take away“ (jídlo s sebou) a rozvoz do doby, než to celé pomine.



Na webu o vás moc informací není. Vlastně jen dvě věty, první: Jako Sushi Hoshi jsme spojili síly a dlouholeté zkušenosti. Kdo je ten silný a kdo je ten zkušený?

Já jsem ta, která do věcí vnáší organizaci a vytváří pro Petra co nejlepší pracovní prostředí. Petr je pak ten, kdo do našeho podniku přináší zkušenosti, know-how a řemeslný perfekcionismus.

A co znamená název? Sushi je jasné, Hoshi jsou asi hoši?

Je to taková pěkná náhoda a slovní hříčka. Původně jsme si totiž říkali, že nechceme žádný velký načančaný název. Líbil se nám rým Sushi hoši, který působil přirozeně a přitom jednoznačně. Navíc jsme takoví parťáci v byznysu i životě, tak to sedělo. Pak jsme si řekli, že to z legrace uděláme víc japonské a hoši se změnili na hoshi. Až následně jsme pak zjistili, že hoshi znamená japonsky „hvězda“ a celé nám to tak hezky zapadlo do sebe. Chceme být totiž hvězdy na mapě zlínské gastronomie (smích).

Když nastal den D, byli jste připraveni?

Den D byl 7. prosince 2020, takže jsme začali se šťastnou sedmičkou. Díky tomu, že měl Petr kolem sebe komunitu lidí, kteří sushi milují a navštěvovali jeho degustační večery, první objednávky začaly chodit prakticky okamžitě. Zároveň se ale rychle přidali i další zákazníci, kteří nás chtěli vyzkoušet.

To nejhezčí na naší práci není jen nový zákazník, ale zákazník, který ochutná naše sushi a začne se k nám vracet. To pak víme, že svou práci děláme dobře. Máme dokonce i klienty, kteří nám jen popíšou, na co mají ten den zhruba chuť a nechají Petra, ať jim vymyslí menu přímo na míru. To nás baví asi nejvíc.

Pracovala jste jako produkční, takže jste byla zvyklá denně řešit řadu problémů. Je něco, co vás v novém oboru překvapilo, co jste nečekala?

Největší výzvou bylo sžít se s Petrem po pracovní stránce. Jsme oba silné osobnosti a v některých věcech se neshodneme. Po chvíli si to ale sedlo a teď spolu bezproblémově vycházíme v práci i doma.

Podnikáte už půl roku, jak vás to dnes živí? Mohla jste požádat o kompenzační bonus, vy jste se přesto rozhodla podnikat. Nelitujete dnes?

Rozhodně toho nelituji. Naopak jsem ráda, že jsem se i během pandemie mohla vrhnout na nějaký nový a smysluplný projekt. Co se kultury a práce produkční v kultuře týká, pořád se snažím tvořit a pracovat i tady, například pro Zlín film festival, který i přes všechny překážky bude i letos.

Kolik zakázek máte denně, týdně... ?

Není to o celkovém denním počtu zakázek, ale o množství objednávek, kterou jsme schopni ve dvou kapacitně zvládnout. Nabité bývají obzvlášť čtvrtky a pátky - to se často stává, že, ač neradi, musíme objednávky odmítat. Chceme, aby bylo sushi pořád stejně pečlivě připravené, a přes to nejede vlak. Naši stálí zákazníci se už dokonce naučili na tyto dny sushi předobjednávat, aby měli jistotu, že se na ně dostane.

Jaké máte plány do budoucna? Byl to jen způsob, jak si vydělat a vy se vrátíte k práci produkční?

Budoucnost teď aktivně řešíme. Rozhodně bychom se rádi časem přesunuli a otevřeli si vlastní bistro, protože bychom pak mohli začít připravovat i recepty z teplé kuchyně, které podle nás nejsou vhodné na rozvoz. Rozhodně ale nechceme nic velkého. Jde nám primárně o poctivé řemeslo a budování určité sushi kultury ve Zlíně.