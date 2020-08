Spočítáno. Zrušením superhrubé mzdy si někteří zaměstnanci polepší o tisíce

, aktualizováno

Od roku 2008 se zaměstnancům v Česku vypočítává daň z příjmu fyzických osob nikoliv z hrubé mzdy, ale ze superhrubé mzdy. V praxi to znamená vyšší skutečné zdanění. Teď se opět otevřelo téma, že by se mohla superhrubá mzda zrušit. O kolik by si tím polepšili zaměstnanci a o kolik by přišel stát?