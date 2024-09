Metoda pokus omyl vyšla. Hanácká firma slaví 10 let na trhu a tržby rostou

Vaše společnost se původně jmenovala Šufánek, dnes Šufan. Logicky mi z toho vyplývá, že firma roste. Ale domnívala jsem se, že vyrábíte kuchyňské potřeby. Taky si nejsem jistá, zda výrazu šufan rozumí i ti, kteří nejsou z Hané.

Marek: Za názvem Šufan nehledejte žádný hluboký příběh, prostě nás to slovo zaujalo. Název firmy přece nemusí korespondovat s tím, co firma dělá a není nutné mu hned porozumět. Právě tato nečekaná spojitost třeba může vzbudit zvědavost. A přejmenovali jsme se kvůli podobnosti s alkoholovou značkou Žufánek.

Matěj: Ostatně Rohlík také neprodává jen rohlíky.

Za každým začátkem firmy ale příběh je. Jaký byl ten váš?

Matěj: Poprvé jsme se s ořechovými másly setkali za oceánem. Po návratu do Čech jsme jejich intenzivní a zároveň jemnou chuť nemohli dostat z hlavy. Při procházení uličkou supermarketu mě napadlo, že bych nějaké ořechové máslo přinesl domů manželce, ale v nabídce nebylo nic, co by se dalo srovnat s tím, co jsme ochutnali v zahraničí.

Takže jste začali vyrábět sami. Jak se vyrábí ořechové máslo?

Marek: Byla to metoda pokus, omyl. Tehdy ani nebylo od koho se učit. Věděli jsme, jak má správné ořechové máslo chutnat a pustili jsme se do výroby doslova po hlavě. První výsledky podle toho taky tak vypadaly. Postupně jsme ale recepturu a procesy vyladili a nyní jsme na naše másla opravdu pyšní.

Lukáš: V jednoduchosti je síla. Prostě vezmeme pečlivě vybrané ořechy, ty upražíme a pak dojemna umeleme. Vyrábíme i varianty s čokoládou, kdy ještě přidáme naši čokoládu, kterou si sami vyrábíme přímo z kakaových bobů. Ale pak už nic víc. Do našich másel nepřidáváme cukr, umělá sladidla ani žádné umělé náhražky.

Ověřovali jste si, jestli bude o váš výrobek zájem?

Matěj: Průzkum trhu jsme nedělali, věřili jsme, že kvalitní produkt na trhu uspěje a že lidé si k našim výrobkům cestu najdou. Co se inspirace týče, tu jsme hledali v zahraničí.

O podnikání v potravinářství jste toho ale moc nevěděli.

Marek: To máte pravdu, ale od začátku jsme věděli, že chceme dělat věci poctivě a vybudovat značku, které budou lidé moci věřit. To bylo pro nás nejdůležitější.

Museli jste mít schválení výrobku pro prodej, jaký byl váš boj s byrokracií, předpisy a povoleními?

Matěj: Museli jsme vyřešit veškerá nutná povolení a jiné náležitosti. Možná jsme jen měli štěstí, ale musím říct, že napříč všemi úřady jsme se setkali jen s lidmi, kteří nám chtěli pomoci, byli extrémně vstřícní a vlastně jsme v nich měli oporu, než že by pro nás byli jakoukoli přítěží.

A jaký je boj mezi třemi společníky firmy?

Lukáš: Každý z nás se ve firmě stará o jinou věc. Matěj má na starosti kvalitu surovin, Marek výrobu a já obchod a produktové portfolio. Všem nám jde o to stejné, proto žádný boj mezi třemi společníky není. Kdybychom se zabývali interním bojem a hádali se, tak se nesoustředíme na to hlavní, a to je přinášet skvělé výrobky a služby pro naše zákazníky. Je potřeba zahodit ego, neutápět se v diskusích a makat.

Začínali jste máslo mixovat doma na jednom stroji...

Marek: První máslo vznikalo v malé skromné výrobničce. Dnes máme moderní výrobu, ale zachovali jsme tradiční řemeslné postupy. Všechno dělají lidé, kterým na produktu záleží. My máme možnost na vše dohlížet a díky tomu můžeme garantovat nejvyšší kvalitu. Másla, čokolády, granoly, všechno vyrábíme ve stejné budově, kde máme kanceláře.

Lukáš Medek (*1993) Pochází z Hané, konkrétně ze Smržic u Prostějova. Po dokončení právnické fakulty na Univerzitě Karlově se rozhodl místo právní kariéry naplno věnovat kariéře v potravinářství a vstoupil rovnou do Šufanu. Lukáš je ženatý, má jedno dítě a druhé je na cestě. Ve volném čase se věnuje cvičení a zdravému životnímu stylu. Matěj Zavoral (*1989) Vyrůstal ve východních Čechách, v Pardubicích, dnes žije se svou rodinou ve Slatinicích. Vystudoval hotelovou školu a několik let pracoval v zahraničí, než se vrátil domů a pustil se do podnikání. Matěj je ženatý a má tři děti. Jeho vášní je hokej. Marek Dyntera (*1984) Pochází také z východních Čech, ale dnes s partnerkou Jančou a jejich třemi dětmi bydlí v Kroměříži. Už více než deset let jsou spolu a tvoří pevný pár. Marek vystudoval automechanika a pracoval v lese i jako servisní technik, než se vydal na zkušenou do zahraničí. Jeho velkým koníčkem je cyklistika.

Byla v době vašich začátků na českém trhu nějaká konkurence? A dnes? Jak se vaše výrobky liší?

Matěj: Konkurence v době našeho vzniku před 10 lety vlastně skoro neexistovala. S rostoucí oblibou se postupně na trhu objevilo mnoho nových značek. My jsme od samého začátku sázeli na čisté složení. Oproti ostatním řešíme i kvalitu a původ samotné suroviny. Není totiž ořech jako ořech a jeho kvalita se výrazně podepíše na chuti. To nejjednodušší, co můžete udělat, je dát do výrobků plno cukru, který překryje ořechovou chuť. To jde ale proti našemu přesvědčení. My nehledáme zkratky na úkor poctivosti.

Kolik máte zaměstnanců, kolik zákazníků?

Lukáš: Kolem Šufanu se nyní točí přibližně 30 lidí. Kolik máme přesně zákazníků je těžké říct, protože se naše výrobky prodávají i v mnoha zdravých výživách, kavárnách a podobně. A jejich počet momentálně raketově roste, což nás velmi těší.

Co dalšího vás na podnikání těší, nebo naopak, co vám dělá největší vrásky na čele?

Lukáš: Nejvíce nás těší, když vidíme, že si stále více lidí cení kvality a hledá výrobky, za kterými stojí opravdová práce. Zároveň nás ale mrzí, že mnozí lidé nevěnují dostatečnou pozornost tomu, co jedí. Přáli bychom si, aby si uvědomovali, jak důležité je vybírat si potraviny s rozmyslem a kupovali poctivé a zdravé výrobky, zvlášť v dnešní době plné cukru a umělých přísad ve složení.

Matěj snil o pekárně v Kanadě, Marek měl práci ve strojírenství, Lukáš mohl být soudcem nebo úspěšným advokátem. Nelitujete, že jste se vrhli na máslo?

Lukáš: Ani na okamžik! Všichni jsme našli cestu, která nás naplňuje. Každý z nás přináší své dřívější zkušenosti a dává do firmy to nejlepší. Matějova láska k pečení, Markova technická preciznost i moje právní minulost nám pomáhají tvořit něco, co nám dává smysl a co nás opravdu baví.

Jste na trhu deset let. Je důvod k oslavě?

Marek: Rozhodně je co slavit! Deset let je krásná doba, během které jsme vyrostli nejen jako firma, ale i jako tým. Velmi si vážíme toho, co jsme společně vybudovali, a jsme vděční všem, kteří s námi tuto cestu sdílejí. Bez jejich podpory by to nebylo možné.

Jak vypadají vaše tržby?

Lukáš: Naše tržby se každoročně zvedají. Loni jsme dosáhli obratu necelých 60 milionů korun a letos to číslo bude zase o něco vyšší.

A co vaše plány do budoucna?

Matěj: Neustále pracujeme na nových výrobcích. Plánujeme například velmi očekávané ořechy v čokoládě. Novinek do konce roku bude mnohem více, ale to se budete muset nechat překvapit.

Lukáš: Našim cílem nemůže být nic jiného než to, že budou naše výrobky téměř ve všech domácnostech v Česku a brzo snad i v zahraničí.

Matěj: Obecně chceme, aby si čím dál více lidí nacházelo cestu k našim poctivým výrobkům a měli je opravdu rádi. Tak jednoduchý náš cíl je.