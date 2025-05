Před pár lety to byl zajímavý studentský projekt, dnes je z něho fungující firma. Třiadvacetiletý Jan Pohořelý vytvořil z obyčejné luštěniny pochoutku s názvem Čočkýna.

„Chtěl jsem přinést na trh jednoduchý a chutný snack, navíc výživově vyvážený, který si člověk může vzít kamkoliv s sebou. Něco mezi salátem a brambůrkami,“ vysvětluje mladík. „Inspirovali jsme se v zahraničí. Původní nápad zkusit něco podobného vzešel od mé kamarádky Simony Růžkové.

Začali jsme experimentovat nejdřív doma na pánvi, pak ve školní kuchyňce. Dělali jsme to po večerech a často bez úspěchu. Zkoušeli jsme i jiné luštěniny, ale čočka se ukázala jako nejlepší – jak z hlediska chuti, tak i výrobního procesu,“ vzpomíná na dobu před pár lety Jan Pohořelý a doplňuje: „Naše produkty jsme rovnou testovali mezi lidmi v okolí a jejich pozitivní ohlasy nás přesvědčily, že má smysl pokračovat.

Škola jako odrazový můstek

Praxe lákala mladého muže hned po maturitě, i proto si zvolil Team Academy Prague, inovativní podnikání na České zemědělské univerzitě v Praze, kde studenti založí reálnou firmu a učí se skrze praxi a týmovou spolupráci. A ač školu v roce 2022 po druhém ročníku opustil, studia nelituje: „To pro mě byla jedna z nejcennějších zkušeností, kterou jsem v podnikání následně využil.

Podnikání na plný úvazek

V květnu 2023 se Jan Pohořelý rozhodl věnovat se firmě naplno, takže do třetího ročníku už nenastoupil. „Začal jsem číst českou i evropskou legislativu spojenou s uvedením potravin na trh. Vymyslel jsem první grafiku balení, řešil velikosti, dávkování, složení. Musel jsem se přihlásit na všechny úřady, spočítat náklady, ceny, vytvořit nabídku, vést účetnictví,“ vzpomíná na hektickou dobu.

Na víkendy si pronajal kuchyň, kde mohl čočku vyrábět. K příchuti mořská sůl brzy přibyly další dvě – česnek a chilli. „Stačilo se zamyslet nad tím, co mají lidé rádi, a pak už jen experimentovat s různými poměry. Následně to ochutnalo pár lidí, dalo zpětnou vazbu – a příchuť byla na světě,“ vysvětluje.

Domácí kuchyň už nestačila

Prodeje se začaly zvyšovat a kuchyň už nestačila. Mladý muž si pronajal prostory bývalé pizzerie, začal je upravovat, vybavovat a rekolaudovat. „Netušil jsem ale, kolik úprav a nákladů bude s novou legislativou spojeno. Nerezová digestoř, stoly a skříňky, umyvadla. Musel jsem vybourat dveře a zárubně a nahradit je protipožárními, pořídit speciální hasičské přístroje, nerezovou vanu na náčiní a další. Hygiena, hasiči, stavební povolení, projekt, SZPI,“ popisuje Jan Pohořelý, s čím vším se musel popasovat.

Úsilí se ale vyplatilo a na konci roku 2023 měl zkolaudováno a mohl rozjet výrobu. V lednu 2024 spustil prodej a během prvního roku prodal přes 100 000 balíčků. V druhé polovině roku přidal nové sladké varianty a na závěr roku také vánoční dárkové boxy. Nyní se firma stěhuje do ještě větších výrobních prostor a díky novým, modernějším technologiím kapacita opět výrazně vzroste.

Překvapení milá i nemilá

„Zaskočilo mě, s kolika výdaji jsem původně nepočítal – například vstupní investice do výroby byla nakonec násobně vyšší a další náklady přibývaly po cestě. Naopak mile mě překvapilo, že legislativa, i když obsáhlá, je ve skutečnosti poměrně přímočará. Stejně tak mě potěšila ochota velkých hráčů s námi jednat,“ hodnotí Pohořelý.

Své produkty prodává ve farmářských obchodech, fitness centrech, e-shopech, také je odebírá jeden z velkých českých internetových obchodů s potravinami.

Janova rodina nebyla ze začátku nadšená, že školu nedokončil, ale respektovala to a v podnikání ho podpořila. „Naštěstí se mi podařilo obklopit se podobně smýšlejícími lidmi, ať už v coworkingu, či mezi kamarády z vysoké školy. Moc rád si také zajdu na kafe s jinými podnikateli a odborníky, kteří mi prohlubují know-how, dodávají motivaci a zároveň mi ukazují, kolik se toho ještě musím naučit,“ říká Jan Pohořelý.

Nejtěžší je podle něj věnovat se všem oblastem podnikání zároveň. „S omezenými financemi spadne spousta věcí přímo na vás a najednou máte pocit, že byste se měli rozčtvrtit, což samozřejmě nejde. Je to neustálé balancování mezi marketingem, obchodem, výrobou, financemi, přímým prodejem,“ popisuje mladý podnikatel. Naopak za hladké označuje uvedení nápadu na trh.

Plány versus realita

Jana nejvíce baví plánování, kde by firma mohla za pár let být, a prohlubování vědomostí z oboru. Pak se ale, jak se smíchem říká, člověk musí vrátit do reality a vyhrnout si rukávy. Ve firmě jich je kolem deseti a k tomu si najímá brigádníky. „Snažíme se být co nejefektivnější a flexibilní. Na Vánoce to byl trochu frmol a bylo nás přes třicet,“ říká.

A co by poradil ostatním začínajícím podnikatelům? „Aby byli ochotní prohlubovat své znalosti ve všech aspektech podnikání. Mnoho klíčových věcí pro firmu není zábavných, ale jsou nezbytné. Zároveň doporučuji co nejdříve uvést produkt na trh, i kdyby jen ve zjednodušené formě, a poté postup opakovat a zlepšovat,“ dodává mladík.

V budoucnu by ve firmě rádi pracovali i s dalšími luštěninami, nejen s čočkou. „To ale bude vyžadovat nové technologické postupy a další investice. Hodně jsme také řešili pražené varianty, které bychom chtěli přidat,“ uzavírá Jan Pohořelý.