Palivo mlsných (studentů) má již 50 let. Je ideálním pohonem pro mozkové závity

Magdalena Nová
Pěkně prohřát, namíchat a smíchat, vylít, důkladně natřást, zase zchladit a pak vyklepat. Než se ze směsi buráků, rozinek, želé a čokolády stane Studentská pečeť, která hýčká nervy, prožije si dost neklidný prolog.
Studentská pečeť

Studentská pečeť | foto:  Petr Topič, MAFRA

Studentská pečeť
Studentská pečeť
Studentská pečeť
Studentská pečeť
7 fotografií

Ačkoliv se mnozí vysokoškolští studenti domnívají, že je ve zkouškovém období ideálním pohonem pro mozkové závity pivo, a to v jakémkoliv množství, odborné výzkumy dokázaly, že lépe a bez ranní trudomyslnosti funguje kombinace ořechů a sušených plodů. Proto se jí také říká studentská směs.

Jenže když jde opravdu do tuhého, je potřeba sáhnout po zbrani těžšího kalibru. Ne, tím nemáme na mysli tuzemák, ale arašídy pro svěží mysl, rozinky pro lepší pocit a želé pro radost zalité v pořádné dávce čokolády, aby měl mozek z čeho čerpat energii a blahodárné živiny i dlouho po půlnoci.

Tudíž se chodí na Studentskou pečeť, již vymysleli mistři cukráři v modřanské Orionce. Stalo se tak před padesáti lety – v roce 1975.

„Mix různých ingrediencí s čokoládou je českým unikátem,“ říká Tereza Procházková, mluvčí nadnárodní společnosti Nestlé, které od roku 1992 patří továrna Zora Olomouc.

Co Čech, to jedna Pečeť

Právě tady, pod laskavým dohledem krojované plastiky Hanačka, se Studentská pečeť půl století vyrábí. Z pražské čokoládovny se totiž výroba, sotva začala, stěhovala na Hanou. Při přesunu bylo potřeba změnit i kabátek čokolády: původní pečeť Univerzity Karlovy na obalu nahradila moravská orlice.

„V Modřanech se čokoláda vyráběla ručně a i v Olomouci byl zpočátku velký podíl ruční výroby. To, co dnes na výrobní lince zvládneme za hodinu, tehdy trvalo celý den,“ líčí vedoucí logistiky Jaroslav Mynář, jak se Studentská pečeť začala sžívat s novým „domovem“.

To u českých mlsných jazyků novinka zdomácněla rychleji, i když tehdy stála skoro dvanáct korun. Považte, za stejnou cenu jste pořídili komplet oběd s polévkou i moučníkem.

Proto s sebou Studentskou pečeť vozily na návštěvu hodné tetičky, nosili je Mikulášové v nadílce a putovaly coby vítané všimné za nějakou tu malou protislužbičku.

A trochu výjimečné postavení má mezi cukrovinkami dodnes. „Je pro mnohé víc než jen čokoláda, je to kousek historie, sladká odměna za vysvědčení, dárek k narozeninám nebo milá pozornost,“ říká Procházková o čokoládě, které moderní linka dokáže každý rok vychrlit víc než 12 milionu kusů. Na každého Čecha tak vyjde minimálně jedna tabulka a jenom za loňský rok byste jí v Zoře navážili už 2 363 tun.

Studentská pečeť
Studentská pečeť
Studentská pečeť
Studentská pečeť
7 fotografií

Pořád stejná, pořád jiná

Takovému tempu nemohou sebešikovnější lidské ruce stačit. V olomoucké továrně sice pracuje víc než 600 zaměstnanců, kolem Studentské pečeti ale kmitají především přesné stroje a digitální technologie, aby byla každá čokoláda stejná. Že by v některé bylo víc buráků a v další zase želé? To nikdy!

Poměry ingrediencí jsou přesně dané: 64 procent čokolády a po dvanácti arašídů, rozinek a pomerančového želé. „Než začne samotná výroba, musíme tři dny dopředu nahřát suroviny na 28 stupňů, aby se v čokoládové hmotě netvořily shluky,“ vysvětluje vedoucí výrobní linky Jaroslav Novák ve slušně vytopené hale, kam se valí připravená směs. Co 320 kilogramů čokolády, kterou fabrika vyrábí povětšinou z místního mléka a cukru, to 60 kilo želé pecek, 60 kilo buráků a 60 kilo rozinek. V tuetu čili obří míchačce se hmota dvě minuty pořádně převaluje, aby v tabulce nic nechybělo ani nepřebývalo.

Na lince zatím rotuje 1 428 vyhřátých forem, do nichž dělicí hlava nalévá přes mřížku hrbolatou směs.

Plesk, plesk, nahrne se hmota do formy a hned se začne natřásat. Čokoláda si tak pár metrů užije důkladné masáže. „Vibrace zajistí, aby se hmota dostala do všech rohů,“ ukazuje šéf linky úhledně vyplněné formičky, než zmizí v první chladicí base a pak ve druhé. Z 28 stupňů je rázem pět, šest, brrr...

„Potom je na řadě druhá vibrace, při níž stroj vyklepne čokoládu z formy, a ta putuje pod metaldetektor, který v čokoládě odhalí cokoliv kovového, a pak na balicí linku. Zhruba za sedmdesát minut je hotovo,“ překřikuje Novák hlučné stroje.

Proto mají všichni na place v uších špunty a taky pracovní pláště, speciální boty, vlasy skryté pod čepci a případný porost tváře za „vousenkami“. Ještě aby tak zákazníci při debužírování narazili na nevítanou inovační příměs!

Na vymýšlení novinek tady mají specialisty, kteří za padesát let vymysleli několik desítek nových příchutí a formátů. „Mléčná verze patří dodnes k nejoblíbenějším, aktuálně má Studentská pečeť v portfoliu šestnáct chutí. Z netradičních vede pistáciová a malinová,“ uzavírá mluvčí Nestlé.

Zora Olomouc: rok založení 1898

Co firmu proslavilo: Studentská pečeť s mixem rozinek, arašídů a želé v čokoládě, která se tu vyrábí od roku 1975

Co tu vyrábějí: zhruba 40 tisíc tun čokolády ročně – od tabulkových čokolád přes tyčinky po bonboniéry či vánoční kolekce, v Česku továrnu reprezentuje hlavně značka Orion (z původně pražských čokoládoven se přesunula do Olomouce v roce 2004), pod niž spadají například značky Margot, Banány v čokoládě, Milena, Kofila, Kaštany nebo Deli, pro zahraniční trhy se v Olomouci vyrábějí exportní značky After Eight, Aero, Bros, Nuts či Black Magic

Kam vyvážejí zboží: kromě Slovenska patří mezi největší odběratele Velká Británie, Německo, Polsko, Ukrajina a Francie

Kolik lidí tu pracuje: více než 600 zaměstnanců, poměr mezi muži a ženami je vzácně vyrovnaný, průměrný věk zaměstnance je 45 let a doba strávená v závodě je 13 let, společnost Nestlé, jíž Zora Olomouc od roku 1992 patří, navíc uvádí, že 27 procent zaměstnanců pracuje v podniku dvě dekády a déle

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Z garáže k obratu 150 milionů. Dva kamarádi postavili byznys na dřevu

Tomáš Izaiáš, spoluzakladatel ČestéDřevo.cz

Začínali jako studenti na trzích s dřevěnými výrobky, které sami vyráběli v garáži. Dnes mají tým v nižších desítkách lidí, vlastní zázemí v Šenově u Ostravy, výrobky prodávají hlavně přes e-shop a...

Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce

Premium
ilustrační snímek

Líná, neloajální a přecitlivělá. Tak se dnes často mluví o generaci Z na pracovním trhu. Firmy upozorňují na časté odchody, vysoké nároky i potíže s motivací. Současně ale zkušenosti zaměstnavatelů i...

Velké rozdíly mzdy půjdou doplatit i zpětně, radí právník. Firmy je nově musejí srovnat

Premium
ilustrační snímek

Rozdíly ve mzdách včetně benefitů už přestávají být v Česku tabu. Nová evropská legislativa, která začíná platit i v Česku, má kultivovat pracovní trh a přispět k narovnání odměňování. Na výplatních...

Poradna: Z dědictví zaplatila velkou daň. Dá se tomu vyhnout?

ilustrační snímek

Dědictví může přinést zajímavý majetek. Bývá však spojené i s omyly či neznalostí. Daň z dědictví byla v České republice zrušena už před lety. Přesto se v praxi odborníci setkávají s lidmi, kteří...

Letos jde do penze ročník 1962. Kdo může využít předčasný důchod a předdůchod

Ilustrační snímek

Věk odchodu do starobního důchodu se rok od roku posouvá, letos se bude týkat hlavně lidí narozených v roce 1962 a některých mladších ročníků. Přestat pracovat mohou ale ještě před dovršením...

Palivo mlsných (studentů) má již 50 let. Je ideálním pohonem pro mozkové závity

Studentská pečeť

Pěkně prohřát, namíchat a smíchat, vylít, důkladně natřást, zase zchladit a pak vyklepat. Než se ze směsi buráků, rozinek, želé a čokolády stane Studentská pečeť, která hýčká nervy, prožije si dost...

31. ledna 2026

Letos jde do penze ročník 1962. Kdo může využít předčasný důchod a předdůchod

Ilustrační snímek

Věk odchodu do starobního důchodu se rok od roku posouvá, letos se bude týkat hlavně lidí narozených v roce 1962 a některých mladších ročníků. Přestat pracovat mohou ale ještě před dovršením...

30. ledna 2026

Jak se z malé lži stane pojistný podvod. Příklady z praxe pojišťoven

pojistný podvod

Zapomenuté cestovní pojištění, „rozbitá“ televize, která se mezitím prodává na internetu, „přikrášlená“ škoda nebo upravené fotografie či faktury. Pojistné podvody v Česku nemizí – naopak jsou...

30. ledna 2026

Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce

Premium
ilustrační snímek

Líná, neloajální a přecitlivělá. Tak se dnes často mluví o generaci Z na pracovním trhu. Firmy upozorňují na časté odchody, vysoké nároky i potíže s motivací. Současně ale zkušenosti zaměstnavatelů i...

30. ledna 2026

ESG není abstrakce. Promítá se do hypoték i pojištění

ESG

ESG pravidla si mnoho lidí spojuje s regulacemi a administrativou. Ve skutečnosti se s nimi ale setkáváme i při běžných finančních rozhodnutích – od hypoték přes pojištění až po investice. Jak ESG...

29. ledna 2026

Jak vznikají nejdražší chyby při žádosti o hypotéku. Analytička radí, na co dát pozor

Premium
Lucie Drásalová, hypoteční analytička Sirius Finance

Mít vyhlédnutý byt ještě neznamená mít vyhráno. Podpisy bez jistého financování, mylné představy o příjmech a podceněná rizika nemovitostí patří mezi nejčastější a také „nejdražší“ chyby kupujících....

29. ledna 2026

Daně 2025: Předčasný důchod nezbavuje povinností. Kdo musí podat přiznání?

ilustrační snímek

V Česku je podle posledních údajů přes 764 tisíc předčasných důchodců, což je zhruba o 110 tisíc víc než před pěti lety. Výdělečná činnosti v předčasném důchodu je přitom omezena. To však neznamená,...

28. ledna 2026

Velké rozdíly mzdy půjdou doplatit i zpětně, radí právník. Firmy je nově musejí srovnat

Premium
ilustrační snímek

Rozdíly ve mzdách včetně benefitů už přestávají být v Česku tabu. Nová evropská legislativa, která začíná platit i v Česku, má kultivovat pracovní trh a přispět k narovnání odměňování. Na výplatních...

28. ledna 2026

Tvrdá práce má mít odměnu. Komu zaměstnavatel musí přispět na penzijko

Povinný příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření pro náročné profese

Pracujete v horku, chladu, s vibracemi nebo vás živí fyzicky náročná práce? Pokud spadáte do třetí rizikové kategorie, možná patříte mezi ty, kterým zaměstnavatel musí přispívat na penzijní spoření....

27. ledna 2026

Poradna: Z dědictví zaplatila velkou daň. Dá se tomu vyhnout?

ilustrační snímek

Dědictví může přinést zajímavý majetek. Bývá však spojené i s omyly či neznalostí. Daň z dědictví byla v České republice zrušena už před lety. Přesto se v praxi odborníci setkávají s lidmi, kteří...

27. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Skončí žádost o práci mezi favority, nebo v koši? Rozhodne robot. Jak na to vyzrát?

ilustrační snímek

Třídí životopisy, odpovídá na maily, hledá nové talenty a také pátrá po vašich stopách na internetu a sociálních sítích. Z AI se stává pravá ruka personalistů. Jak se na to připravit, aby váš...

26. ledna 2026

Rozvody se zásadně mění, děti nelze fyzicky trestat, říká advokátka. S čím nově počítat?

ilustrační snímek

Od 1. ledna platí novela, která zásadně mění způsob, jakým se lidé rozvádějí, jak soudy pracují s péčí o děti i jak se vymáhá výživné. Spojuje řízení o rozvodu s řízením o úpravě poměrů nezletilého...

25. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.