Studenti z gymplu v Ostravě rozjeli vlastní firmu a sklízí uznání a úspěch

Eva Sovová
Na gymnáziu Ostrava-Hrabůvka dostalo 13 studentů příležitost zjistit, jak náročné je podnikání. Loni založili firmu BeeWraps a daří se jim. Vsadili na výrobu a prodej přírodních voskovaných ubrousků, které pomáhají snižovat plastový odpad. Mají vlastní e-shop a přestože ví, že jejich firma je dočasná, všichni studenti ji berou velmi vážně.

Fungují pod křídly agentury JA Czech, která připravuje českou mládež na svět podnikání a práce. Svou firmu BeeWraps založili na gymnáziu Ostrava-Hrabůvka jako součást předmětu aplikované ekonomie pod dohledem profesorky Veroniky Forgačové, která jim radí, jak dál. Mají i svého mentora. Stal se jím Matěj Kapošváry – absolvent stejného gymnázia a úspěšný manažer, od něhož získali řadu cenných rad, jak rozvíjet podnikatelský projekt, dát o sobě vědět a prosadit se v online prodeji.

Ve vašem firemním týmu je 13 studentů. Jak jste se vůbec dávali dohromady? Mohl se do firmy BeeWraps přihlásit každý, nebo šlo o klíčový výběr?
Ela Kamenická (členka firemního týmu BeeWraps): Naše firma funguje prostřednictvím nepovinného předmětu aplikované ekonomie, který je dostupný všem žákům septim a 3. ročníku. Přihlásit se tak může každý, kdo má zájem se v této oblasti rozvíjet nebo se naučit něco nového.

Máte určené, kdo má co přesně dělat včetně pravomocí, aby tým fungoval?
Ela: Prvním krokem při startu naší firmy byla volba ředitele. Ten následně ostatní členy dle motivačních dopisů a životopisů rozdělil do jednotlivých oddělení. Každé oddělení má pak svého vedoucího, který odpovídá za jeho správný chod a dává úkoly svým ,,podřízeným“.

A kdo nakonec rozhoduje?
Ela: I když ve firmě máme jaksi danou hierarchii a pravomoci, snažíme se vždy pomocí hlasování rozhodovat jako tým. Každý má tak šanci vyjádřit svůj názor.

Jakou roli máte vy, paní profesorko?
Veronika Forgačová: Já jsem takový jejich průvodce těmi kroky podnikání – od založení firmy, přes vedení účetnictví, náležitostí smluv až po zpracování výroční zprávy a závěrečném vyrovnání zisku. Snažím se jim do jejich rozhodnutí moc nekecat, nechat je spolu argumentovat, hlasovat a občas je nechat se i pohádat, i když to pak není příjemné, ale i to k týmové práci patří. Přece jenom chceme, aby to bylo hlavně jejich podnikání. Musím ale hlídat, aby dodržovali všechny právní záležitosti a neudělali (byť omylem) něco protiprávního či nezákonného.

Vymyslet, s čím by se dalo prosadit na trhu, není snadné. Bylo ve hře více nápadů, nebo jen jeden?
Ela: Možností bylo rovnou několik. Výběr produktu určitě nebyl jednoduchý proces. Každý, kdo s nápadem přišel, jej nejdříve rozvíjej a vyráběl prototypy. Poté všichni členové diskutovali o tom, který se jim líbí nejvíc.

Proč padla volba na výrobu voskovaný ubrousků?
Ela: Soustředili jsme se na to, aby náš produkt neměl jen materiální hodnotu, ale také určitý přesah. Líbil se nám nápad spojit ekologii a udržitelnost a přispět tak k řešení dvou globálních problémů najednou. Velkou výhodou byla pro nás také možnost domácí výroby.

Radila jste, paní profesorko, studentům, jak by měli nastavit cenu zboží?
Veronika Forgačová: Řešili jsme společně, co všechno musí cena zboží obsahovat, jak propočítat, kolik je to na jeden kus, ale co se týče třeba marže, to řešili více s mentorem. Často studentské firmy v ceně produktu zapomínají započítat do ceny vlastní práci.

Ubrousky si vyrábíte sami a ručně, jak jste vyřešili, aby náklady byly co nejmenší?
Ela: Velkou úsporu nákladů tvoří zejména to, že látky nekupujeme, ale „upcyklujeme“. Spojili jsme se s mnoha ostravskými slow fashion podniky, které nám umožnily využít odstřižky látek, které by jinak skončily na skládce. Zbytek materiálu jsme získali prostřednictvím veřejné sbírky.

Jak dlouho trvá vyrobit takový voskovaný ubrousek?
Ela: Je poměrně těžké odhadnout přesný čas výroby. Skládá se totiž z několika kroků. Nejdříve musíme látky důkladně probrat, poté dezinfikovat, vyžehlit a nastříhat podle daných rozměrů. Samotné voskování pak trvá pouhých pár minut.

Máte vlastní webové stránky, e-shop, což něco stojí. Máte na to nějaký kapitál?
Ela: Původní kapitál naší firmy tvořily nejen příspěvky všech členů, ale také finanční dar naší školy gymnázia Ostrava-Hrabůvka, za který jsme velmi vděční. Náš e-shop a webové stránky byly tedy částečně financovány z těchto zdrojů a rovněž ze zisků z dosavadního prodeje.

Prozradíte, kolik ubrousků jste již vyrobili i prodali, nebo jaký máte obrat?
Ela: K dnešnímu dni se nám podařilo prodat celkem 143 ubrousků různých velikostí. Už na podzim jsme začali vzhledem k zájmu zákazníků také háčkovat včelky, které se staly jakýmsi naším maskotem. Těch jsme dohromady prodali 26. V blízké době nás čeká spousta dalších příležitostí, jako například velikonoční trhy, kde se tyto hodnoty ještě o něco zvýší. Náš celkový obrat se nyní pohybuje kolem sto tisíce korun. Tvoří ho však nejen zisky z prodeje, ale také finance získané prostřednictvím bufetů nebo školního plesu, který naše firma pořádala.

Podnikání, samotná výroba i prodej zboží zabírá čas. Řešili jste situace, kdy někdo z týmu měl chuť z projektu utéct, nebo svůj úkol tak trochu zazdil?
Ela: Nastaly situace, kdy pro některé členy bylo náročné úkoly časově zvládat. Všechny jsme však dokázali během chvilky vyřešit a navzájem si pomoct.

Základem úspěchu je dát o sobě vědět, kde všude dáváte lidem vědět o své firmě a svých výrobcích?
Ela: Prvním seznámením našeho produktu s veřejností byly dny otevřených dveří naší školy. Popularita naší firmy však výrazně vzrostla po její účasti na vánočních trzích Ostrava-Jih, kde jsme také zaznamenali největší tržby. Vzhledem k vyšší poptávce jsme naše produkty začali prodávat například i v kavárně Ráj na zemi na Hukvaldech nebo ostravském obchůdku U Kačky. Neváhali jsme také opakovaně využít možnost prodeje na velikonočních a masopustních trzích nejen v Ostravě, ale také například v Paskově. Aktivně se ukazujeme na sociálních sítích, kde se snažíme upoutat pozornost zákazníků. Velkým úspěchem byla pro nás rovněž reportáž v televizi Polar.

Letos v únoru vaše studentská firma BeeWraps získala ocenění v soutěži JA Czech, zabodovali jste u poroty i veřejnosti. Co vám zkušenost s podnikáním dala?
Ela: Zkušenost s podnikáním nás jednoznačně naučila pracovat jako tým, pomáhat si a zvládat také situace, kdy věci nejdou podle plánu. Ukázala nám rovněž, že se nemáme bát riskovat a zkoušet nové věci.

Teď míříte do celostátního kola soutěže JA EXPO, která proběhne 8. dubna, což je další úspěch. Studentská firma je ale dočasná. Až odmaturujete, bude to znamenat konec, nebo na vaši práci navážou mladší studenti?
Ela: Na naší škole každým rokem vzniká nová studentská firma, která nahrazuje tu předchozí, což bohužel znamená, že naše cesta se už pomalu blíží ke konci. Účast v soutěži JA EXPO je pro nás nejen skvělá příležitost získat nové zkušenosti, ale také jakýsi milník, ke kterému od začátku směřujeme.

Gymnázium v Hrabůvce slaví úspěchy se studentskými firmami už řadu let. Máte spočítáno, kolik studentů si již odneslo tuto praktickou zkušenost do svého života?
Veronika Forgačová: Studentské firmy jsou u nás na škole tradicí už 28 let. Za tu dobu tímto nepovinným předmětem prošlo přes 300 žáků. Řada z nich i nadále podniká a jsou úspěšní, ale i ti, co se dali na jinou kariéru, velmi často i po letech řeknou, že studentská firma byl pro ně odrazový můstek a nasměrování, kam dál.

