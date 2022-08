Studentská brigáda: kdy je nutné platit pojištění a jak ušetřit na dani

Příklad: Sjednaná měsíční odměna je 3 200 Kč a student ve skutečnosti obdrží 3 200 Kč. Pro účely sociálního pojištění jde o zaměstnání malého rozsahu, ze kterého se neplatí odvody na sociální pojištění. Sjednaná měsíční odměna činí 3 800 Kč, ve skutečnosti byla vyplacena odměna ve výši 3 000 Kč z důvodu absence studenta. Takový příjem podléhá odvodům na sociální pojištění, protože nebyla splněna podmínka sjednaného příjmu do 3 499 Kč za měsíc. Sjednaná měsíční odměna činí 3 200 Kč, ale ve skutečnosti student obdrží 3 900 Kč díky bonusu za dobře odvedenou práci. Takový příjem podléhá odvodům na sociální pojištění, protože nebyla splněna podmínka skutečně vyplaceného příjmu. Brigády na základě DPP a DPČ se nezapočítávají do odpracovaných let pro účely důchodu, pokud se z příjmu neodvádělo sociální pojištění. Jestliže byl ale překročen limit a sociální pojištění se odvádělo, doba se do odpracovaných let započítá.