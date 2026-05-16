Od závodů BMX až k moderní stomatologii. Jakub Hladík původně o kariéře dentisty vůbec neuvažoval — většinu času trávil sportem jako člen českého národního týmu v cyklistice BMX a do budoucna si představoval spíš dráhu sportovního lékaře. A vypadalo to nadějně, když se mu podařilo dostat na lékařskou fakultu do Hradce Králové. Nakonec ale během studia medicíny zjistil, že ho víc než klasická nemocniční cesta s atestacemi láká kariéra zubaře v soukromém sektoru, a proto přešel do Olomouce na zubní lékařství. „Ve druhém nebo třetím ročníku se mi začaly spojovat všechny informace dohromady a zubařinu jsem si absolutně zamiloval,“ popisuje Jakub Hladík, který dnes působí v centru stomatologie The Clinic.
Jak náročné bylo studium?
První ročník je šok, pro všechny! Hodí vás do rozbouřené vody a vy se snažíte neutopit. Někdo trpí psychicky, někdo fyzicky po dlouhých probdělých nocích. Na všechno si ale zvyknete a pokud vás zubařina chytne, začnete si studium užívat. V neposlední řadě jsou medici opravdu poctiví studenti ve všech směrech, takže ani o zábavu mimo studium nebývá nouze.
Co vás během studia nejvíc překvapilo?
Zejména to, jak vás medicína dokáže během pár let naformovat. Přišel jsem jako vystresované, bojácné dítě. Průběh studia vás ale naučí samostatnosti, sebejistotě a zejména zvládání stresových situací s klidem.
A z opačného úhlu pohledu?
Z části negativně vnímám to, že studium nedokáže připravit všechny studenty stoprocentně na následnou praxi v ordinaci. Pokud během studia individuálně nevyhledáváte praxe a školení, je nástup do ordinace složitý.
MDDr. Jakub Hladík
• 33 let
Není snad praxe automatická, povinná?
Je, ale konkrétně se to liší školu od školy. Lékařská fakulta v Olomouci má ale poměrně hodně praktických hodin výuky a studenti se tak s pacientem setkávají už v průběhu studia, není to tak na každé fakultě. To znamená, že absolventi jsou schopni ihned začít vykonávat zákroky na pacientech, samozřejmě od těch nejjednodušších po složitější. Hodně ale samozřejmě záleží i na jejich individuálním zájmu v průběhu studia.
Co musí zubní lékař splnit, aby si mohl otevřít svoji soukromou ordinaci?
Ve stomatologii je systém trochu jiný než v klasické medicíně. Soukromou ordinaci si může otevřít každý zubní lékař ihned po dokončení pětiletého studia zubního lékařství a získání diplomu. Povinnou podmínkou je členství v České stomatologické komoře. U zahraničních lékařů je pak potřeba doplnit vzdělání v rámci českého stomatologického systému a složit srovnávací zkoušky pod záštitou České stomatologické komory.
Měl jste jasno, jakým konkrétním směrem se v „zubařině“ chcete vydat?
Zastávám názor, že by si každý začínající zubař měl projít všemi podobory stomatologie a mít náhled do všech směrů. Až poté si vybrat ten, který mu sedne nejvíce a na něj se případně specializovat. U mě se to vyvíjelo za pochodu, ale tak nějak přirozeně. A trvalo to zhruba pět let od nástupu do praxe.
Popíšete to trochu blíže?
Začínal jsem u základních konzervativních zákroků, tedy kompozitních výplní, postupně jsem se dostal k chirurgii, extrakcím zubů, ošetření kořenových kanálků i zhotovování keramických korunek. Součástí toho všeho je ale také plánování léčby, komunikace s pacientem nebo nastavení individuálního finančního plánu. Nejvíc mě vždy bavila estetika a endodoncie, tedy ošetření kořenových kanálků. Postupně jsem se v těchto směrech posouval dál, až jsem se dostal ke kompletním rekonstrukcím úsměvu a jejich digitálnímu plánování.
|
Od chemie k PR: vysvětlovat složité věci zůstalo jejím posláním
Digitální plánování úsměvu? Co si pod tím laik má představit?
Díky designovým aplikacím máme dnes možnost na portrétové fotce pacienta vytvořit náhled budoucího úsměvu, a to velmi dokonale. V další fázi jsme díky skenům zubů pacienta schopni převést návrh do 3D prostoru a dokonale napasovat na jeho původní zuby. Výsledek definitivních korunek a fazet se tak až na 95 procent shoduje s původním návrhem.
Vyžaduje taková práce určitý talent, nebo se to vše dá naučit?
Je to hlavně o tréninku. Pokud tomu dá lékař čas, vzdělává se a pracuje na sobě, postupně se zlepšuje a je schopen ošetřit stále těžší a těžší situace. Na mikroskopickou stomatologii musí mít zejména velkou trpělivost a šikovné ruce, vše se dá ale natrénovat. Na estetickou stomatologii pak zase skvělé oko na detail i celek chrupu a obličeje.
Co z toho vás baví nejvíc?
Jak jsem již zmínil, poslední roky věnuji nejvíc energie digitálnímu plánování a tvorbě nových úsměvů. Fascinuje mě, kam se dnes stomatologie díky digitálním technologiím a AI posunula. Jsme schopni navrhnout budoucí úsměv ještě předtím, než se pacienta vůbec dotkneme — pouze na základě skenů zubů, rentgenů a portrétových fotografií. Dříve byl postup úplně opačný. Zuby se nejprve obrousily a až následně se řešilo, jak budou keramické práce vypadat. Dnes dokážeme pacientovi výsledek ukázat dopředu a zároveň pracovat mnohem šetrněji a miniinvazivněji, takže zuby často není potřeba výrazněji narušovat.
A co je naopak nejnáročnější?
Nejnáročnější je pro mě v této oblasti zvládnout skloubit vše dohromady – práce v ordinaci je dnes pouhé minimum a je to třešnička, vše dnes pokračuje další hodiny plánováním u počítače, komunikací se zubními techniky po celém světě, kontrolou zhotovených prací v naší zubní laboratoři, zajištěním termínů pro pacienty, neustálým vzděláváním atd.
To všechno se dnes na „zubařině“ učí už na fakultě?
Bohužel ještě ne. Všechny tyto procesy jsou poměrně čerstvé, a i my specialisté vyjíždíme na kongresy do zahraničí a učíme se je za pochodu. V plánu ale výuku moderních digitálních technologií na fakultě máme a pracujeme na jejím prosazení.
|
Letní letový řád z Prahy mění cestování. Evropa sílí, exotika zdražuje
Proč jste se rozhodl pro práci v rámci větší kliniky?
Práce ve větší klinice mi dává zázemí, které bych jako samostatný lékař jen těžko vybudoval. Máme k dispozici nejmodernější technologie, vlastní zubní laboratoř, anesteziologický tým i kolegy, kteří se úzce specializují na jednotlivé obory stomatologie. Za celým chodem navíc stojí velký tým managementu, recepčních a zdravotního personálu. Pro mě osobně je ale nejdůležitější právě prostředí a lidé kolem. Každodenní komunikace, sdílení zkušeností, vzájemná motivace a možnost neustále se posouvat dál jsou podle mě tím, co člověka na práci nejvíc baví a zároveň ho chrání před vyhořením.
Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Práci se snažím co nejvíce kombinovat se sportem. Můj den tedy začíná často brzo ráno před prací plaváním nebo tréninkem v posilovně. Od rána do pozdního odpoledne pak trávím čas na klinice. Za den zvládnu dva až tři rozsáhlé několikahodinové zákroky, často i v celkové anestezii, kdy pacientovi chystám zuby pro nasazení keramických korunek a fazet nebo je nasazuji. Mezi tyto zákroky pak vměstnávám konzultace, kontroly, focení a dokumentaci pacientů. Po praktické části na klinice přichází na řadu administrativa – emaily, komunikace s týmem a techniky a plánování dalších celkových rekonstrukcí. Navečer pak rád vybíhám ven do přírody, na kolo nebo jen s přítelkyní a psem do parku.
Kolik je v té práci medicíny a kolik řemesla?
Je to kombinace, rádi říkáme, že jsme pouzí řemeslníci sedící v teple u křesla. Medicína je ale vždy v pozadí každého praktického zákroku a lékař si ji musí neustále připomínat a vzdělávat se v ní.
Co podle vás lidé o práci zubaře příliš nechápou nebo si idealizují?
Myslím si, že nás často vnímají jako lékaře, kteří z nich chtějí pouze sedřít peníze a žijí si jako králové. Realita je ale mnohem složitější. Provoz ordinací a zubní kliniky je dnes pro majitele extrémně finančně náročný a zaměstnaní lékaři jsou placeni pouze z drobných procent samotných zákroků. Pacienti také někdy nechápou, proč může dojít ke zpoždění, i když jsou objednaní na konkrétní čas. Jenže stomatologie je pořád medicína a tam žádný zákrok nelze dopředu časově naplánovat na minuty. To my pak častokrát neobědváme a pracujeme pod tlakem času…
Jak se pracuje s vědomím, že i malá chyba může mít velké následky?
Tohle je hodně individuální. Někteří lékaři vnímají odpovědnost velmi intenzivně, což je může v určitém směru brzdit, jiní naopak pracují až příliš sebevědomě. Podle mě je nejdůležitější mít pokoru a dostatečné vzdělání, aby se člověk pouštěl jen do zákroků, které skutečně zvládne. A zároveň uměl případné komplikace vyřešit — buď sám, nebo s pomocí svého týmu.
Jak zvládáte stres nebo náročné pacienty?
Časem se obrníte… Náročné zákroky nebo vypjaté situace s problémovými pacienty, nad kterými jsem v minulosti mnohdy až přehnaně a dlouho přemýšlel, dnes dokážu řešit s klidem a nebrat si je osobně. Vždy se najde něco, co vás dostane a nesete si to několik dní v hlavě a přemýšlíte. Člověk se od toho ale musí odborně oprostit, jinak by se zbláznil a vyhořel.
|
Řídit cestovku a zároveň být mámou tří dětí? Jde to, říká Nicole Etemike
Co považujete za nejdůležitější milník své kariéry zatím?
Nástup do kliniky The Clinic pod vedením doktora Tomáše Pražáka. Používání nejmodernějších technologií, které se snažíme neustále aktualizovat a přístup k celosvětovému vzdělání je dnes pro mě to nejdůležitější. Skvělý tým a nastavené procesy jsou pak to hlavní pro každodenní radost z práce.
Kam se chcete profesně posunout dál?
Momentálně nastupuji do doktorského studia na Lékařské fakultě v Olomouci. A chtěl bych se také dál věnovat rozvoji digitálních postupů při plánování a zhotovování korunek. Velmi mě baví posouvat možnosti moderních technologií v stomatologii a zároveň tyto zkušenosti předávat dál kolegům na kongresech nebo odborných školeních. Zajímavou součástí oboru je pro mě také vývoj a testování nových materiálů, ze kterých se keramické korunky a fazety vyrábějí. I díky tomu je každodenní práce v ordinaci stále pestrá.
Je v oboru stomatologie „strop“, nebo je to nekonečný proces učení?
Zubařina je neskutečně dynamicky se rozvíjející obor a pokud člověk zaspí a nevzdělává se, ujede mu vlak. Je tak potřeba neustále hledat a zjišťovat nové informace, postupy a technologie.
Zubní lékaři jsou často vnímaní jako velmi dobře placení — odpovídá to realitě?
Stomatologie dokáže vydělat krásné peníze, není to ale zadarmo. Trávíme v ordinaci spoustu hodin, je to práce fyzicky i psychicky velmi náročná a poté teprve často začíná ta administrativní stránka věci a podnikatelská činnost.
Jak dlouho trvá, než se člověk v oboru finančně stabilizuje?
Než se zubní lékař stane dobře placeným lékařem, je to dlouhá cesta…Pět let studia a mnoho dalších let praxe až k určité specializaci a uznání. Na druhou stranu je skvělé, že má práci vždy jistou, zubní lékaři jsou a budou i do budoucna potřeba.
Co všechno si lidé neuvědomují za tou „viditelnou“ stránkou profese?
To, že stomatolog dnes není jen zubní lékař, ale také podnikatel, který musí prosperovat, jinak zkrachuje stejně jako jakýkoliv jiný podnikatel v jiné oblasti.
Doporučil byste dnes studium zubního lékařství?
Rozhodně, já zubařinu miluju! Je to dynamický obor, trh práce je zubařům nakloněn, a i do budoucna bude. Studium je náročné ale dá se zvládnout a možností, jakým směrem a specializací se poté vydat, je nespočet.
Co by měl vědět ten, kdo o téhle kariéře uvažuje?
Zubařina je skvělý obor, ale není zadarmo. Trvá roky, než se člověk vypracuje, a i poté na sobě musí neustále makat. Dokáže být psychicky i fyzicky náročná, ale naopak vděčnost pacientů, kteří jsou spokojeni s vaší prací a pomůžete jim od bolesti je k nezaplacení.
Jaké vlastnosti jsou podle vás pro dobrého zubaře klíčové?
Trpělivost, rozhodnost, zručnost, empatie, učenlivost, pracovitost…a občas také flegmatická povaha.