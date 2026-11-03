Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chcete stávkovat? Pozor na výplatu i profese, kterým to zákon neumožňuje

Tereza Hrabinová
  16:27
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s...
Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s...
Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s...
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
71 fotografií
Kdo může stávkovat, dostane za tuto dobu zaplaceno a může ho zaměstnavatel potrestat? Právo na stávku zaručuje Listina základních práv a svobod, neplatí pro všechny profese. Přinášíme přehled práv a povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Kdy mohou zaměstnanci stávkovat?

Právo na stávku zaručuje Listina základních práv a svobod. Zákon ale podrobně upravuje jen situaci, kdy se odbory a zaměstnavatel nedokážou dohodnout na uzavření kolektivní smlouvy, která stanovuje například mzdy a pracovní podmínky.

Stávkovat lze i z jiných důvodů, pokud zaměstnanci hájí své hospodářské a sociální zájmy. Tuto možnost potvrdil Nejvyšší soud, podrobná zákonná pravidla pro takové stávky však chybí.

„Večerníček by taky stávkoval.“ Na Václavském náměstí protestují tisíce lidí

Ani v těchto případech však nelze za oprávněnou stávku považovat jakékoli přerušení práce. Podstatné je především to, čeho chtějí zaměstnanci protestem dosáhnout. Nejvyšší soud například řešil případ učitelů, kteří stávkovali za návrat odvolané ředitelky školy. Dospěl k závěru, že prosazovali personální požadavky, nikoli své hospodářské a sociální zájmy. Účastí na takové stávce proto nemohli omluvit odmítání práce.

Musí stávku organizovat odbory?

Záleží na důvodu protestu. Pokud zaměstnanci stávkují kvůli tomu, že se nepodařilo dohodnout kolektivní smlouvu, musí stávku vyhlásit odborová organizace. Zapojit se však mohou i zaměstnanci, kteří nejsou jejími členy.

Nejprve musí proběhnout neúspěšné řízení před zprostředkovatelem, který pomáhá oběma stranám najít dohodu. Stávku lze poté vyhlásit jako krajní řešení, pokud strany nepožádají o rozhodnutí sporu rozhodce. Po zahájení řízení před rozhodcem je vyhlášení stávky i její pokračování nezákonné.

Jdu za kolegy, říká Marie Retková. Podpoří protest proti rušení poplatků

U podnikové kolektivní smlouvy musí se stávkou souhlasit alespoň dvě třetiny hlasujících. Hlasování se přitom musí zúčastnit nejméně polovina zaměstnanců, kterých se má smlouva týkat.

Odbory musí zaměstnavateli stávku písemně oznámit alespoň tři pracovní dny předem. Sdělí mu, kdy začne, její důvody a cíle, počet účastníků a seznam pracovišť, která nebudou v provozu.

Pokud jde o stávku na obranu jiných hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců, může ji uspořádat i kolektiv zaměstnanců bez odborů. Výše uvedená pravidla hlasování a oznamování se na takovou stávku automaticky nevztahují.

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky.
Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
71 fotografií

Lze stávkovat i ve firmě bez odborů?

Mimo spor o uzavření kolektivní smlouvy může stávku uspořádat i kolektiv zaměstnanců bez odborové organizace. Protest však musí směřovat k ochraně jejich hospodářských a sociálních zájmů.

Pro tyto stávky chybí podrobná zákonná pravidla. Nelze na ně proto automaticky vztahovat například uvedené podmínky hlasování nebo třídenní oznamovací lhůtu.

Organizátoři a účastníci však musejí respektovat práva zaměstnavatele i těch, kteří se stávky neúčastní. Nesmějí například nutit kolegy ke stávce, bránit jim v přístupu do práce nebo poškozovat majetek zaměstnavatele. V případě sporu může zákonnost protestu posuzovat soud.

Moderátoři v černé a omezené vysílání. ČT a rozhlas stávkují proti změně financování

Kdo stávkovat nesmí?

Právo na stávku podle Listiny nepřísluší soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, například policistům.

Další zákazy a omezení obsahuje zákon o kolektivním vyjednávání. U zaměstnanců zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče je podle něj stávka nezákonná, pokud by ohrozila život nebo zdraví občanů. Zdravotníci tedy nemají plošný zákaz stávkovat.

Zákon zakazuje také například stávky zaměstnanců při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem, ropovodů či plynovodů nebo zaměstnanců při řízení a zabezpečování letového provozu.

Konec poplatků za televizi a rozhlas přehledně. Jak bude rušení probíhat

Další omezení se týkají některých požárních a záchranných činností či práce v oblastech postižených živelními událostmi, kde byla vyhlášena mimořádná opatření.

  • Dostanou stávkující mzdu nebo plat?
    Za dobu, kdy kvůli stávce nepracují, zaměstnancům zásadně nenáleží mzda ani plat či jejich náhrada. Ani oprávněná účast na stávce tedy neznamená placené volno.
  • Může zaměstnavatel za stávku propustit?
    Samotná účast na oprávněné stávce není důvodem k propuštění. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance postihovat ani znevýhodňovat za zákonné uplatňování jejich pracovních práv. Pokud zaměstnanec přeruší práci neoprávněně, může čelit pracovněprávním následkům. Propuštění však není automatickým následkem každé neomluvené absence.
  • Může zaměstnavatel stávkujícím sáhnout na prémie?
    Zaměstnavatel nesmí zaměstnance trestat za účast na oprávněné stávce ani tím, že jim odebere prémie. To ale neznamená, že stávka nemůže ovlivnit jejich výši. Záleží na pravidlech odměňování — například pokud se prémie počítají podle skutečně odpracované doby, může být výsledná částka nižší.
  • Mohou stávkovat studenti?
    Studenti stávkovat mohou, ale ani středoškolští ani vysokoškolští studenti nejsou zaměstnanci škol. Jde tedy o vyjádření jejich svobody projevu a práva na shromažďování, nikoliv o hospodářský a sociální boj zaměstnanců. Studenti se protestu účastní čistě na vlastní odpovědnost a absence v hodině není automaticky omluvená.
  • Co nesmějí zaměstnavatel ani stávkující?
    Zaměstnavatel nesmí bránit zaměstnancům v účasti na oprávněné stávce. Stejně tak nikdo nesmí k účasti nutit kolegy, kteří chtějí dál pracovat. Zákon o kolektivním vyjednávání výslovně stanoví, že nestávkujícím nesmí být bráněno v přístupu na pracoviště ani v odchodu z něj. Při stávce podle zákona o kolektivním vyjednávání zaměstnavatel nesmí přijímat nové pracovníky, kteří by na pracovních místech zastoupili stávkující zaměstnance.
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Stávka, odbory

Nejčtenější

KVÍZ: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se

ilustrační snímek

Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje...

EET 2.0: Co musí podnikatelé vyřídit do ledna? Přehled termínů, pokut a slev

Ilustrační snímek

Elektronická evidence tržeb (EET) se od ledna 2027 vrací a podnikatelům přinese nové povinnosti. Už v listopadu se budou moci registrovat a získávat potřebné certifikáty, v prosinci má začít fungovat...

Německo řeší penze „Husákových dětí“ o 12 let dřív. Navrhuje kroky dosud nevídané

V Německu se chystají na odchod silných ročníků do důchodu. Kdo jim zaplatí penzi?

Zatímco v Česku půjde do důchodu nejsilnější skupina tzv. Husákových dětí zhruba za 12 let, Německo stojí před podobným problémem už nyní. Jejich silné ročníky zvané babyboomers jsou o 15 až 20 let...

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

Premium
ilustrační snímek

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku, některé jejich opravy ale vyžadují drahé díly, speciální vybavení a kvalifikované techniky. Proč...

Od ledna platí nové EET. Co čeká řemeslníky, kteří jezdí za zákazníky domů?

Ve spolupráci
EET 2.0 se blíží. Co vyřídit před spuštěním, aby živnostníci nemuseli nic...

Od 1. ledna 2027 začíná v České republice platit nová elektronická evidence tržeb s označením EET 2.0. Týkat se bude i řady řemeslníků – od instalatérů, elektrikářů a truhlářů až po malíře či...

Chcete stávkovat? Pozor na výplatu i profese, kterým to zákon neumožňuje

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...

Kdo může stávkovat, dostane za tuto dobu zaplaceno a může ho zaměstnavatel potrestat? Právo na stávku zaručuje Listina základních práv a svobod, neplatí pro všechny profese. Přinášíme přehled práv a...

3. listopadu 2026  16:27

Německo řeší penze „Husákových dětí“ o 12 let dřív. Navrhuje kroky dosud nevídané

V Německu se chystají na odchod silných ročníků do důchodu. Kdo jim zaplatí penzi?

Zatímco v Česku půjde do důchodu nejsilnější skupina tzv. Husákových dětí zhruba za 12 let, Německo stojí před podobným problémem už nyní. Jejich silné ročníky zvané babyboomers jsou o 15 až 20 let...

3. listopadu 2026  11:27

EET bude nově i pro kadeřnice či řemeslníky. Co si musí zařídit ještě letos?

Řemeslníci, kadeřnice, manikérky, stěhováci.... Ti všichni budou muset od ledna hlásit tržby pomocí EET.

Nová elektronická evidence tržeb (EET) se od ledna poprvé povinně dotkne také řady kadeřnic, kosmetiček nebo řemeslníků, kteří se s původní EET nikdy nemuseli vypořádat. Ještě letos se musejí...

3. listopadu 2026  5:30

Už je tady zase! Návrat bývalého kolegy může rozložit celý tým

ilustrační snímek

Dobří poštovní holubi, kteří se umí na soutěžích brilantně vracet do holubníku, dokážou majiteli vydělat majlant. Zaměstnanec, jenž se po čase navrátí do fungujícího pracovního týmu, ale může svému...

3. listopadu 2026

Nejlepší přítel bývá ten, kdo nám dává za pravdu. A co když je to AI?

ilustrační snímek

Ne vždy hledáme pravdu. Často spíš někoho, kdo nám potvrdí, že jsme ji už našli. V partnerských vztazích to může být občas zdrojem konfliktů, v politice receptem na rozdělenou společnost a v éře...

2. listopadu 2026

KVÍZ: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se

ilustrační snímek

Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje...

vydáno 1. listopadu 2026

Žádné granule ani konzervy. V této továrně se psům každý den vaří

Piotr Wawrysiuk začínal s několika hrnci v rodinné kuchyni, dnes vede firmu PsiBufet se stovkami zaměstnanců.

Uvařit večeři pro vlastního psa je jedna věc. Připravovat jídlo pro tisíce čtyřnohých zákazníků už je pořádný byznys. Piotr Wawrysiuk začínal s několika hrnci v rodinné kuchyni, dnes vede firmu...

31. října 2026

Láska a sex v práci. Jiskření, které těší, nebo které ohrožuje kariéru?

Premium
Ilustrační snímek

Těšíte se do práce kvůli někomu víc než kvůli výplatě? Na tom nemusí být nic špatného. Vztah mezi kolegy může přinést do života mnoho krásných zážitků a někdy i vztah na celý život. „Potíže začínají...

30. října 2026

Dluhopisy pod lupou: Jak na nich vydělat a zbytečně neriskovat

Investiční analytik David Pacoň z FinGO

Dluhopisy mohou být zajímavým způsobem, jak zhodnotit úspory. Jenže ne každý je bezpečný a vidina vysokého výnosu se může změnit v bolestivou ztrátu. Jak dluhopisy fungují, kolik na nich lze skutečně...

30. října 2026

Od ledna platí nové EET. Co čeká řemeslníky, kteří jezdí za zákazníky domů?

Ve spolupráci
EET 2.0 se blíží. Co vyřídit před spuštěním, aby živnostníci nemuseli nic...

Od 1. ledna 2027 začíná v České republice platit nová elektronická evidence tržeb s označením EET 2.0. Týkat se bude i řady řemeslníků – od instalatérů, elektrikářů a truhlářů až po malíře či...

29. října 2026

Pronájem bytu 2+kk, 52 m2 Třinec, ul. Habrová
Pronájem bytu 2+kk, 52 m2 Třinec, ul. Habrová

Habrová, Třinec - Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek
12 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 107 852 nemovitostí

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

Premium
ilustrační snímek

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku, některé jejich opravy ale vyžadují drahé díly, speciální vybavení a kvalifikované techniky. Proč...

29. října 2026

Internetovou bezpečnost trénujte i v rodině. Třeba pomocí rodinných hesel, radí odbornice

Monika Škubalová

Tajemný mecenáš se chce podělit o vyhrané miliony, drsný voják na misi se zamiloval do důchodkyně, syn měl autonehodu a potřebuje okamžitě 200 tisíc… Také kroutíte hlavou nad oběťmi digitálních...

29. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.