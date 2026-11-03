Kdy mohou zaměstnanci stávkovat?
Právo na stávku zaručuje Listina základních práv a svobod. Zákon ale podrobně upravuje jen situaci, kdy se odbory a zaměstnavatel nedokážou dohodnout na uzavření kolektivní smlouvy, která stanovuje například mzdy a pracovní podmínky.
Stávkovat lze i z jiných důvodů, pokud zaměstnanci hájí své hospodářské a sociální zájmy. Tuto možnost potvrdil Nejvyšší soud, podrobná zákonná pravidla pro takové stávky však chybí.
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Ani v těchto případech však nelze za oprávněnou stávku považovat jakékoli přerušení práce. Podstatné je především to, čeho chtějí zaměstnanci protestem dosáhnout. Nejvyšší soud například řešil případ učitelů, kteří stávkovali za návrat odvolané ředitelky školy. Dospěl k závěru, že prosazovali personální požadavky, nikoli své hospodářské a sociální zájmy. Účastí na takové stávce proto nemohli omluvit odmítání práce.
Musí stávku organizovat odbory?
Záleží na důvodu protestu. Pokud zaměstnanci stávkují kvůli tomu, že se nepodařilo dohodnout kolektivní smlouvu, musí stávku vyhlásit odborová organizace. Zapojit se však mohou i zaměstnanci, kteří nejsou jejími členy.
Nejprve musí proběhnout neúspěšné řízení před zprostředkovatelem, který pomáhá oběma stranám najít dohodu. Stávku lze poté vyhlásit jako krajní řešení, pokud strany nepožádají o rozhodnutí sporu rozhodce. Po zahájení řízení před rozhodcem je vyhlášení stávky i její pokračování nezákonné.
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U podnikové kolektivní smlouvy musí se stávkou souhlasit alespoň dvě třetiny hlasujících. Hlasování se přitom musí zúčastnit nejméně polovina zaměstnanců, kterých se má smlouva týkat.
Odbory musí zaměstnavateli stávku písemně oznámit alespoň tři pracovní dny předem. Sdělí mu, kdy začne, její důvody a cíle, počet účastníků a seznam pracovišť, která nebudou v provozu.
Pokud jde o stávku na obranu jiných hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců, může ji uspořádat i kolektiv zaměstnanců bez odborů. Výše uvedená pravidla hlasování a oznamování se na takovou stávku automaticky nevztahují.
Lze stávkovat i ve firmě bez odborů?
Mimo spor o uzavření kolektivní smlouvy může stávku uspořádat i kolektiv zaměstnanců bez odborové organizace. Protest však musí směřovat k ochraně jejich hospodářských a sociálních zájmů.
Pro tyto stávky chybí podrobná zákonná pravidla. Nelze na ně proto automaticky vztahovat například uvedené podmínky hlasování nebo třídenní oznamovací lhůtu.
Organizátoři a účastníci však musejí respektovat práva zaměstnavatele i těch, kteří se stávky neúčastní. Nesmějí například nutit kolegy ke stávce, bránit jim v přístupu do práce nebo poškozovat majetek zaměstnavatele. V případě sporu může zákonnost protestu posuzovat soud.
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Kdo stávkovat nesmí?
Právo na stávku podle Listiny nepřísluší soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, například policistům.
Další zákazy a omezení obsahuje zákon o kolektivním vyjednávání. U zaměstnanců zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče je podle něj stávka nezákonná, pokud by ohrozila život nebo zdraví občanů. Zdravotníci tedy nemají plošný zákaz stávkovat.
Zákon zakazuje také například stávky zaměstnanců při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem, ropovodů či plynovodů nebo zaměstnanců při řízení a zabezpečování letového provozu.
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Další omezení se týkají některých požárních a záchranných činností či práce v oblastech postižených živelními událostmi, kde byla vyhlášena mimořádná opatření.
- Dostanou stávkující mzdu nebo plat?
Za dobu, kdy kvůli stávce nepracují, zaměstnancům zásadně nenáleží mzda ani plat či jejich náhrada. Ani oprávněná účast na stávce tedy neznamená placené volno.
- Může zaměstnavatel za stávku propustit?
Samotná účast na oprávněné stávce není důvodem k propuštění. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance postihovat ani znevýhodňovat za zákonné uplatňování jejich pracovních práv. Pokud zaměstnanec přeruší práci neoprávněně, může čelit pracovněprávním následkům. Propuštění však není automatickým následkem každé neomluvené absence.
- Může zaměstnavatel stávkujícím sáhnout na prémie?
Zaměstnavatel nesmí zaměstnance trestat za účast na oprávněné stávce ani tím, že jim odebere prémie. To ale neznamená, že stávka nemůže ovlivnit jejich výši. Záleží na pravidlech odměňování — například pokud se prémie počítají podle skutečně odpracované doby, může být výsledná částka nižší.
- Mohou stávkovat studenti?
Studenti stávkovat mohou, ale ani středoškolští ani vysokoškolští studenti nejsou zaměstnanci škol. Jde tedy o vyjádření jejich svobody projevu a práva na shromažďování, nikoliv o hospodářský a sociální boj zaměstnanců. Studenti se protestu účastní čistě na vlastní odpovědnost a absence v hodině není automaticky omluvená.
- Co nesmějí zaměstnavatel ani stávkující?
Zaměstnavatel nesmí bránit zaměstnancům v účasti na oprávněné stávce. Stejně tak nikdo nesmí k účasti nutit kolegy, kteří chtějí dál pracovat. Zákon o kolektivním vyjednávání výslovně stanoví, že nestávkujícím nesmí být bráněno v přístupu na pracoviště ani v odchodu z něj. Při stávce podle zákona o kolektivním vyjednávání zaměstnavatel nesmí přijímat nové pracovníky, kteří by na pracovních místech zastoupili stávkující zaměstnance.