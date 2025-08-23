V Kanadě studoval Andrew Fuchs na univerzitě ekonomii. Jeden z tamějších profesorů ho dokázal nadchnout pro zdánlivě dost nudnou záležitost – proces transformace ekonomiky v postkomunistických zemích. „Toto téma možná vypadá nezáživně, mě však fascinovalo a začal jsem se o něj více zajímat. A vše jsem chtěl po dokončení studií prozkoumat i v praxi, jen bylo potřeba si vybrat, ve které z těch postkomunistických zemích to bude. Pan profesor mi Prahu vřele doporučil. Navíc můj dobrý kamarád v Čechách už byl. Takže bylo rozhodnuto,“ vypráví Andrew Fuchs, zakladatel a generální ředitel Skupiny Klik.cz, jak se vlastně coby Kanaďan ocitl v roce 1996 v malé středoevropské zemi, kde nakonec zůstal žít natrvalo, protože se tu zamiloval.
Jak těžké tady byly začátky? Uměl jste aspoň trochu česky?
Začátky úplně lehké nebyly. Česky jsem neuměl, a kromě jediného kamaráda jsem tu neměl ani žádné známé. Neměl jsem tu dopředu domluvenou ani žádnou práci. Ale v tomto směru jsem měl štěstí. Dal jsem dohromady životopis v angličtině, rozeslal ho a poměrně záhy jsem dostal práci v pražské pobočce Raiffeisenbank. Začínal jsem tam jako dluhopisový makléř.
Andrew Fuchs
A ta čeština?
Pomalu jsem se ji začínal učit. Ale z pohledu byznysu mi pro Česko a jeho regionální zasazení přišla jako nezbytná znalost němčiny. Tu jsem neuměl, přestože můj otec je Švýcar. Přihlásil jsem se proto do Goetheho institutu, kde jsem se potkal s Hanou, mojí budoucí manželkou. Díky tomu, že jsem se zamiloval, jsem vlastně v Česku už zůstal.
Co vás vedlo k úvahám o vlastním podnikání? Co vám nevyhovovalo v roli zaměstnance?
Nemohu říct, že by mi něco vyloženě nevyhovovalo, ale některé věci jsem chtěl dělat jinak a rychleji. Navíc jsem se dlouhodobě zajímal o investování, efektivní řízení firem a finanční systémy v různých zemích a chtěl jsem se v této oblasti víc osamostatnit. S manželkou jsme si chtěli založit vlastní byznys, a proto jsme se aktivně rozhlíželi po podnikatelských příležitostech.
Proč jste si vybrali právě online srovnávač a proč jste se zaměřili zrovna na pojištění aut?
Byla to tak trochu náhoda. V roce 2009 přijel můj kamarád z pobytu v Anglii a vyprávěl mi, jak ho zaujaly reklamy na srovnávání pojištění aut a ptal se mě, proč je v Čechách nevidí. Začali jsme se o to víc zajímat a zjistili jsme, že by tu byl pro tuto službu rozhodně prostor. S manželkou jsme si udělali průzkum trhu a uvědomili si, že pojišťovnictví přes online prostředí má budoucnost. Český zákazník je výrazně orientovaný na cenu a nástroj jako srovnávač mu dokáže ušetřit desítky procent na výdajích. Nápad byl na světě a my jsme začali podnikat kroky k založení srovnávače Klik.cz.
Byla to věc, kterou tady nikdo moc neznal. Neměli jste obavy být průkopníky?
Být průkopníky nám nevadilo, naopak. Byli jsme nadšení z každého dne a pracovali opravdu tvrdě. Srovnávač Klik.cz jsme založili v roce 2011. Byl to dynamický start-up, který jsme rozjeli ve čtyřech lidech. Postupně jsme přibírali operátory do call centra a rozšiřovali i pracovní tým, abychom s rozvojem podnikání udrželi kvalitu zákaznické podpory.
Měli jste s manželkou, která byznys rozjížděla s vámi, s tímto oborem nějaké zkušenosti?
Částečně ano. Já jsem mohl využít svoji praxi z bankovnictví, moje žena měla znalosti z oblasti pojišťovnictví a zkušenosti z HR v IT oboru, což se nám velmi hodilo. Důležité ale bylo vykomunikovat všechny licence a následně uzavřít partnerství s pojišťovnami, abychom měli co nejzajímavější nabídku pro zákazníky.
Jak obtížné bylo srovnávač „rozjet“?
Rozjet podnikání v Čechách v té době vyžadovalo hodně administrativy, které se ujala hlavně manželka. Já jsem sice v té době už česky mluvil, ale občas se u formulářů zapotil i rodilý mluvčí, natož cizinec. Byl jsem rád, že jsme se o tyto záležitosti mohli podělit.
Šlo to hladce, nebo se vyskytly i nějaké překážky?
Zpočátku bylo obtížné naučit obchodní partnery na inovace, se kterými jsme přicházeli. Například v tom, že tenkrát bylo běžné zařizovat si pojištění na pobočce a my jsme se rozhodli tento proces zdigitalizovat bez nutnosti tradičního podpisu na papíře.
Jak váš byznys „rostl“ v čase? Zvykli si lidé srovnávač využívat?
Srovnávač se v Česku dobře ujal. Myslím, že to bylo hlavně reklamou, která lidi zaujala a až poté začali zjišťovat, co jim nabízíme a jak ho mohou využít. Vedlo se nám dobře, rostly počty uzavřených smluv měsíčně a zákazníci se k nám vraceli. Vnímali jsme potřebu růstu a rozšiřování nabídky služeb. Proto jsme na web postupně zařadili kalkulačku na cestovní pojištění, pojištění majetku, kalkulačku na srovnání půjček, energií a v současnosti nabízíme i srovnání bankovních půjček nebo životního pojištění.
Jak jste se dostali na Slovensko?
Slovensko je s Českem tak blízký a provázaný trh, že expanze za hranice tímto směrem byla jen otázkou času. Průzkum slovenského trhu nám dal zelenou a v roce 2018 jsme tam rozjeli Klik.sk.
A jak se stalo, že jste se poté během čtyř let začlenili do velké nadnárodní firmy, která se startup principy nemá nic společného? Nebo má?
Rozvoj a úspěch obou firem neunikl pozornosti velkému hráči v tomto segmentu, nadnárodní společnosti Netrisk Group, do které jsme se v roce 2022 úspěšně začlenili. S tím pro mě souvisela nová profesní výzva, a to řídit v rámci této skupiny rakouský srovnávač Durchblicker.at. Nabídku jsem přijal a začal cestovat mezi Vídní a Prahou, protože moje rodina zůstala v Praze. Vrátil jsem se v prosinci 2023 díky fúzi firem Klik.cz, Klik.sk a skupiny Srovnejto. I přesto, že nyní firma čítá více než 500 lidí jen v Česku a na Slovensku, snažíme se společně s celým vedením stále držet mentalitu start-upu.
Co toto spojení přináší?
Být součástí nadnárodní firmy přináší řadu výhod. Je to kapitál, síla dat z více trhů nebo sdílení know-how.
Je něco, co byste nyní s odstupem času udělal jinak?
S odstupem času a nově získanými zkušenostmi by člověk vždycky udělal něco jinak, ale v obecné rovině mohu říct, že ta hlavní, klíčová rozhodnutí bych určitě neměnil.
Odbočme nyní od samotného byznysu. Chvíli jste podnikali společně s manželkou. Manželka ale ze společného byznysu „vystoupila“. Co ji k tomu vedlo?
Manželka se z byznysu začala stahovat v roce 2014, aby se věnovala především rodině. V té době jsme už měli dva syny a dělit čas mezi práci a rodinu začalo být pro oba náročné. Náš starší syn se totiž narodil předčasně a potřeboval stálou péči a pomoc při rehabilitacích.
Jak jste měli ve společném podnikání rozdělené role? Kdo se o co staral?
Manželka měla na starosti především personální agendu, interní komunikaci a vybudování back office s call centrem včetně kontroly IT systémů, bez kterých bychom se neobešli. Já jsem se soustředil hlavně na obchod a marketing. Klíčová strategická rozhodnutí jsme ale vždy řešili společně. Provoz firmy a vše, co se v ní děje, je ostatně dodnes součástí našich každodenních rozhovorů a moje žena je mým nejlepším poradcem.
Shodli jste se s manželkou vždycky?
Může se to zdát až neuvěřitelné, ale ano, vždy jsme byli schopni se domluvit a najít řešení, se kterým jsme oba souhlasili. Myslím, že se vzájemně opravu skvěle doplňujeme.
Dokud jste podnikali společně, jak se vám to dařilo skloubit s osobním životem?
Když zakládáte podnikání, je to volba životního stylu. Pracujete tak moc, že se podnik stává živým organismem, o který se musíte starat. Nejde rozdělit čas na pracovní a osobní, prolíná se a splývá v jedno. Neuměli jsme si představit, že bychom si dali pauzu od toho, co budujeme – od podnikání. Naplňovalo nás to a pohlcovalo, ale na druhou stranu nám to tehdy vůbec nepřipadalo jako práce.
Jak je to dnes? Mluvíte se ženou o vaší práci? Zajímá se stále o to, jak se firmě, kterou jste spolu „vypiplali“, vede?
Ano, samozřejmě, že se stále zajímá o to, jak se firmě vede a těší ji, jak náš malý start-up dokázal vyrůst a zaujmout v nadnárodním měřítku. Nicméně, zajímá se spíše obecně, nezabíháme do podrobností. Rodina ji hodně zaměstnává. Starší syn, který se narodil předčasně, má své specifické potřeby a ona je naprosto skvělá a pečující máma oběma synům. I když jsem na naše podnikání pyšný, to nejdůležitější pro nás oba, je naše rodina. Moje žena mi vždy dávala a dává skvělé rady a mým úkolem je více jí naslouchat, jako by to měl dělat každý muž😊.
Teď se ještě vraťme na chvíli k vašemu byznysu. Kde vidíte hlavní přínos srovnávačů?
Srovnávače dokážou lidem opravdu ušetřit peníze a čas. Poskytují jednoduchý a přehledný způsob, jak získat představu o cenách na trhu a možnost si srovnat nabídky různých pojišťoven, bank i dodavatelů energií. Lidé si přes srovnávače mohou rovnou uzavřít smlouvu, která bude odpovídat jejich osobním kritériím a bude výhodná. V portfoliu totiž máme i menší nebo méně známé pojišťovny, které často mívají cenově zajímavé produkty nebo sezonní či marketingové akce. Občas některé nabídky ani nejsou veřejné, ale naši specialisté na call centrech s nimi umí pracovat.
Jak přesně funguje generování nabídek, ať již u nás nebo i v ostatních zemích Netrisk Group?
Naše srovnávače fungují jako samostatní zprostředkovatelé v souladu se zákonem o distribuci pojištění, zákonem o energetice a dalšími předpisy. Nicméně, jsou to naše hodnoty zaměřené na zákazníka a jeho konkrétní potřeby, které zajišťují objektivitu a transparentnost při výběru nejvhodnějších produktů. Motivací je pro nás zájem klienta bez ohledu na konečný výběr značky pojišťovny. Nabídky pojištění jsou obvykle řazeny od nejnižší ceny. Současně mohou být některé produkty barevně zvýrazněny s textem „doporučujeme“, což jsou produkty s vyšším krytím, vyššími limity nebo výhodné sezonní tipy. O způsobu řazení nabídek informujeme vždy přímo na webové stránce.
Máte stabilní partnery z řad finančních institucí nebo je běžné, že se občas mění?
Jsem rád, že máme stabilní partnery, kteří představují klíčové finanční instituce na českém a slovenském trhu. Snažíme se komunikovat i s menšími a specializovanými partnery a postupně je přidávat.
Jaký je vztah mezi srovnávači, pojišťovnami, bankami, dodavateli energií?
Jde o smluvní partnerství, díky kterému svým partnerům přinášíme nový typ zákazníků, a naopak my díky této spolupráci můžeme zákazníkům nabízet produkty, které by mohly ujít jejich pozornosti.
Jaký vývoj čeká srovnávač ať už u nás nebo v rámci celkového trhu?
Trh srovnávačů prochází konsolidací ve prospěch dominantních hráčů. Tento trend nabývá na intenzitě. Díky integraci v rámci skupiny Netrisk Group jsme se etablovali jako lídr trhu nejen v České republice a na Slovensku, ale i v širším středoevropském regionu. A co nás čeká? Zaměřujeme se na rozvoj technologických inovací a další zkvalitňování služeb zákazníkům s důrazem na personalizovanější spolupráci s klienty.
Jaké máte další plány?
Plánů máme celou řadu. Primárně se zaměřujeme na kontinuální zlepšování zákaznických služeb a zároveň usilujeme o získání nového segmentu klientely, který dosud nebyl předmětem našeho oslovování.
Rozhodně se zaměřujeme na oblast AI, kterou vnímáme jako nástroj s obrovským potenciálem. Vidíme způsoby, jak díky AI ještě více zlepšit nabídku našim zákazníkům a zefektivnit práci specialistů v našich call centrech.