Na začátku byl rejžák. Dnes česká rodinná firma Spokar zaměstnává 300 lidí

Po pásu se posouvají malířské štětce, ohebné ruce strojů si podávají jeden zubní kartáček za druhým. Hbité prsty žen v bílém ukládají výrobky do plastových lůžek... Vše je dokonale sehrané.

Obchodník Josef Hrdina, který v roce 1882 ve svém domě na náměstí v Pelhřimově začal vyrábět rýžové kartáče, by se asi divil, jak se jeho manufaktura změnila.

„Možná ne, byl to velký vizionář, organizoval věci v předstihu a nebál se investic do nejnovějších technologií,“ říká Šárka Zbrojková, současná obchodní ředitelka kartáčnického podniku, který v osmačtyřicátém roce minulého století znárodnili. A po sametové revoluci šly Spojené kartáčovny zase do privatizace.