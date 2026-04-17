Učni vyrážejí do Evropy. Erasmus jim otevírá dveře do praxe i kariéry

Dana Jakešová
Zahraniční stáže už dávno nejsou jen doménou vysokoškoláků nebo gymnazistů. Díky programu Erasmus+ vyrážejí na zkušenou do Evropy i učni. Pracují v hotelích, květinářstvích nebo stavebních firmách, zlepšují si jazykové dovednosti a získávají zkušenosti, které by ve škole jen těžko nasbírali. Zájem je přitom obrovský a kapacity omezené.
Studenti oboru Dřevostavby ze SOŠJ absolvovali v rámci programu Erasmus+ stáž ve Finsku.

Studenti oboru Dřevostavby ze SOŠJ absolvovali v rámci programu Erasmus+ stáž ve Finsku. | foto: SOŠJ

Studenti oboru Dřevostavby ze SOŠJ absolvovali v rámci programu Erasmus+ stáž ve Finsku.
Studenti oboru Dřevostavby ze SOŠJ absolvovali v rámci programu Erasmus+ stáž ve Finsku.
Studenti oboru Dřevostavby ze SOŠJ absolvovali v rámci programu Erasmus+ stáž ve Finsku.
Studenti oboru Dřevostavby ze SOŠJ absolvovali v rámci programu Erasmus+ stáž ve Finsku.
13 fotografií

Vedle technologií roste také význam jazykových dovedností a zahraničních zkušeností. To už dnes neplatí jen pro vysokoškoláky a studenty maturitních oborů, ale i pro učně. Moderní řemeslník se dnes pohybuje v mezinárodním prostředí, pracuje s novými technologiemi a často komunikuje se zahraničními partnery.

Právě program Erasmus+ proto otevírá dveře do světa i žákům odborných škol. Ti mají možnost pracovat ve firmách napříč Evropou, poznat nové pracovní postupy, technologie i pracovní kulturu a zároveň si zlepšit jazykové dovednosti v reálném prostředí.

A o účast v programu je velký zájem. „Na naší škole se každoročně hlásí více než 200 zájemců, do zahraničí jich nakonec vyjíždí v malých skupinkách přibližně padesát,“ říká Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Výběr přitom není jen formalita. Škola hodnotí nejen studijní výsledky, ale i osobnostní předpoklady. „Kromě prospěchu a bezproblémového chování posuzujeme spolehlivost, pracovitost, samostatnost, schopnost přizpůsobit se novému prostředí i týmovou spolupráci. Snažíme se vybrat žáky, kteří zvládnou nejen pracovní stránku stáže, ale i pobyt v cizí zemi,“ doplňuje Janeček.

Stačí základní angličtina

Mnoho studentů i rodičů se obává jazykové bariéry. Podle vedení školy ale není důvod k obavám. „Stačí, když se student pohybuje přibližně na úrovni A2–B1. Žáci učňovských oborů pracují manuálně, takže komunikace je mnohem názornější – vidí, co a jak mají dělat,“ vysvětluje ředitel Janeček.

Zkušenosti navíc ukazují, že studenti jazykové obavy rychle překonají. Už po několika dnech se dokážou bez větších problémů domluvit a komunikovat s kolegy.

„Máme na škole i obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a i tito žáci pracovní stáže v zahraničí bez problémů zvládají. Pro všechny je dvoutýdenní pobyt v cizině jazykově velmi přínosný,“ dodává Janeček.

Kam učni vyrážejí

Stáže směřují do různých evropských zemí podle zaměření oboru. „Do Holandska vysíláme floristy, do Finska dřevaře, do Španělska a na Kypr skupiny stavařů, zahradníků i sportovců. Letos v dubnu vyšleme poprvé naše žáky oboru sadovník a krajinotvorba do Dánska a na podzim plánujeme výjezd stavařů do Portugalska,“ vyjmenovává Miloslav Janeček.

Žáci obvykle stráví v zahraničí dva týdny, výjimkou ale nejsou ani delší pobyty. Studenti pracují v menších firmách, kde jsou rozděleni do malých skupin, často po jednom nebo dvou. Do práce dojíždějí samostatně, poznávají místní prostředí a postupně se zapojují do běžného pracovního režimu. Vedle pracovních zkušeností si zároveň osvojují i praktické dovednosti – orientaci v cizím městě, hospodaření s penězi nebo samostatné plánování volného času.

Pro mnohé žáky je to první zkušenost s prací v zahraničí. „Důležitou roli hraje doprovodný pedagog, který jim dodává kuráž a pomáhá překonat počáteční obavy. Studenti rychle zjistí, že udělat chybu není problém a že kde je dobrá vůle, lidé se vždycky domluví,“ říká Pavel Noha, koordinátor mezinárodních vztahů na SOŠJ.

Finsko Moderní technologie a nové zkušenosti

Student oboru Dřevostavby Martin Ulrich absolvoval stáž ve finském městě Jyväskylä. „Ve škole Gradia nás provedli místní strojovnou, která byla velmi moderně vybavená. Vyzkoušeli jsme si práci v programu pro CNC stroje a pak jsme si vytvořili vlastní výrobky, například podnos na snídani. Zajímavá byla i práce s laserovým gravírováním,“ popisuje.

Studenti si zároveň vyzkoušeli práci v mezinárodním prostředí a poznali jiný přístup k odbornému vzdělávání. „Velkým přínosem bylo i to, že jsme pracovali s moderními technologiemi, které nejsou běžně dostupné. Viděli jsme, jak funguje výuka i praxe ve Finsku, a mohli jsme si porovnat rozdíly,“ dodává Martin.

Součástí pobytu bylo i poznávání místní kultury. „Navštívili jsme historický dřevěný kostel v Petäjävesi, ochutnali tradiční finské jídlo a poznali místní prostředí. Celý pobyt pro mě byl obrovskou zkušeností a zároveň možností zlepšit se v angličtině,“ říká.

Kypr První pracovní zkušenost v zahraničí

Na Kypru pracovali například studenti oboru Dřevostavby Ondřej Beznoska a Matyáš Hanzlík. Oba byli přiděleni do hotelu v Limassolu, kde vykonávali údržbářské práce.

„Natírali jsme zdi, opravovali drobná poškození a pomáhali s údržbou hotelu. Kolegové byli velmi přátelští a práce nám rychle ubíhala. Byla to pro mě velká zkušenost,“ říká Ondřej Beznoska.

Studenti zároveň poznali běžný pracovní režim v zahraniční firmě. „Postupně jsme dostávali náročnější úkoly a zapojovali se do běžného provozu. Byla to dobrá zkušenost i z hlediska odpovědnosti,“ doplňuje.

Podle Matyáše Hanzlíka byla stáž přínosná i z hlediska samostatnosti. „Den před odletem nám změnili ubytování, takže jsme se museli rychle přizpůsobit. Ve volném čase jsme poznávali ostrov a místní kulturu. Díky každodenní komunikaci jsem se zlepšil i v angličtině,“ dodává.

Studenti zároveň poznali jiný pracovní rytmus i přístup k práci. „Oproti České republice byl přístup klidnější, což pro nás byla nová zkušenost,“ říká Hanzlík.

Holandsko Ta pravá zkušenost pro floristky

Zahraniční zkušenosti získávají i studenti kreativních oborů. V březnu například vyrazila skupina žákyň zahradnických oborů do nizozemského Aalsmeeru, jednoho z center světového květinového průmyslu.

Studentky pracovaly v místních květinářstvích a zároveň absolvovaly floristické kurzy v renomovaném Boerma Instituut. Učily se moderní techniky vázání kytic a aranžování květin. Součástí programu byla i návštěva květinové burzy Royal Flora Holland, kde studentky poznaly fungování mezinárodního obchodu s květinami. Nechyběl ani kulturní program – například návštěva květinového parku Keukenhof nebo Amsterdamu.

Studentka 1. ročníku oboru zahradník Adéla Rychliková si ze stáže odvezla řadu zkušeností. „Pracovala jsem v místním květinářství, kde nám dali prostor naučit se nové techniky. Majitelka nám půjčila kola, abychom se mohly snadněji dopravovat do práce. Absolvovaly jsme také kurz v Boerma Instituut, kde jsme získaly certifikát,“ popisuje.

Studentky byly rozděleny do menších skupin a pracovaly přímo v květinářstvích, kde si vyzkoušely běžnou praxi. „Na začátku jsme pomáhaly s jednoduššími úkoly, postupně jsme ale dostávaly i složitější práci. Byla to skvělá zkušenost,“ dodává.

Podle ní byla stáž velmi přínosná. „Pobyt mi pomohl zlepšit angličtinu a poznat, jak funguje floristika v jiné zemi. Doporučila bych ho všem, kteří mají možnost se zapojit.“

Vše je plně hrazené

Velkou motivací pro studenty je také fakt, že veškeré náklady hradí program Erasmus+. „Škola hradí cestovní a pobytové náklady, pojištění i většinu odborných exkurzí. Pokud není zajištěna strava, dostávají žáci finanční prostředky, aby si ji mohli zajistit sami. Součástí mobility je tak i rozvoj samostatnosti a finanční gramotnosti,“ vysvětluje Janeček.

Studenti díky tomu mají možnost vyzkoušet si i praktické hospodaření s penězi v zahraničí. Musí plánovat výdaje, orientovat se v cenách a řešit běžné situace, které jsou součástí samostatného života.

Organizace stáží je přitom náročná. Škola musí zajistit zahraniční partnery, připravit projekt i koordinovat celý pobyt. Střední odborná škola Jarov si projekty připravuje sama. Okolo každé mobility je přitom značné množství administrativy, přípravných schůzek i organizačních kroků.

Výsledkem je však zkušenost, která studentům zůstává často na celý život. Mnozí z nich se po návratu cítí jistější, samostatnější a motivovanější ve svém oboru. Někteří si během stáže dokonce domluví brigádu nebo budoucí pracovní spolupráci, což potvrzuje, že zahraniční zkušenost může být důležitým krokem na začátku profesní kariéry.

Vstoupit do diskuse

