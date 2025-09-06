Hanka se dlouho pohybovala na pomezí technologií, práva a obchodu. Věnovala jsem se výzkumu a působila v manažerských rolích, převážně ve světě technologií a startupů. Svíčky byly původně jen jejím koníčkem. „Bavilo mě propojovat racionální a estetický svět – a přesně to se dnes promítá i do naší značky SOJKA,“ popisuje Hanka Dittrich.
Vladimír zase léta působil v oblasti distribuce ekologických produktů. Pomáhal zahraničním značkám etablovat se na českém trhu, staral se o obchodní partnery, školil prodejce. „Jenže s měnící se dobou a rostoucím důrazem na udržitelnost mi začalo dávat větší smysl pustit se do něčeho vlastního,“ říká Vladimír Dittrich.
Jak vůbec přišlo na to, že byste se pustili do podnikání společně?
Hanka: Přirozeně. Už od začátku našeho vztahu jsme cítili silnou synergii – umíme si navzájem pomáhat, využívat své silné stránky a zároveň si držet zdravé hranice mezi jednotlivými rolemi. Umíme být partneři v životě i kolegové v práci. Od počátku nás spojovalo nadšení pro věci, které mají přesah. Oba jsme vizionáři, kteří chtějí věci posouvat, tvořit, hledat vlastní cestu.
Vladimír: Cítili jsme, že chceme budovat něco vlastního – nezávislého na trendech nebo složitých dodavatelských strukturách. Něco, co bude vycházet přímo z nás. A protože jsme oba nadšení perfekcionisté (v tom nejlepším slova smyslu) a každý přinášíme jiný pohled, rozhodli jsme se to spojit.
Dobře, tedy společné podnikání… Ale svíčky?
Vladimír: Svíčky se ukázaly jako ideální pole působení – spojují kreativitu s technickou precizností, emoci s funkčností, detail s atmosférou. A hlavně: dávají prostor tvořit něco krásného, co může lidem udělat radost. A to je něco, co nás skutečně nabíjí.
Hanka: Měli jsme vizi – a s tou jsme se pustili do práce. Naštěstí jsme tehdy ještě netušili, jak náročné to celé bude… Ukázalo se totiž, že vytvořit opravdu kvalitní svíčku není samozřejmost. Začal dlouhý proces testování, zkoušení, ladění detailů i samotné technologie výroby. A právě v těch chvílích se zrodila nejen značka, ale i vášeň pro voňavé doplňky. Čím hlouběji jsme do něj pronikali, tím víc nás pohlcoval.
Jak vám s něčím takovým mohly pomoct vaše předchozí pracovní zkušenosti?
Hanka: Moje vzdělání a zkušenosti z oblasti technologií se na první pohled můžou zdát jako úplně jiný svět. Ale právě tato cesta mi dala pevné základy v tom, jak přemýšlet systematicky, plánovat a posouvat i zdánlivě neuchopitelné vize dál. A hlavně – naučila mě nezaleknout se složitostí. Nikdy jsem se tak nebála jít do nových příležitostí po hlavě. Zkoušet, hledat, objevovat. Díky tomu dnes mám zkušenosti z každého „soudku“ – a jen vytahuju z kapsy to, co je zrovna potřeba. Někdy si říkám, že mě život vlastně na podnikání celou dobu připravoval.
Kdo z vás má toho kreativního ducha?
Vladimír: Oba – ale každý trochu jinak. Hanka má silný cit pro estetiku, detail a kombinace vůní, zatímco já rád přicházím s novými vizemi produktů. Společně pak hledáme technická řešení, ladíme funkčnost a přemýšlíme, jak vše posunout o krok dál. V tomhle se opravdu skvěle doplňujeme.
Začít v covidu byla výzva
Jak náročné bylo založit svíčkárnu?
Vladimír: Překvapivě hodně. Není to jen o tom „vyrobit svíčku“. Je potřeba zvládnout chemii a fyzikální vlastnosti materiálů, porozumět vůním, ale také legislativě – správnému označování výrobků, nebo například bezpečnostním normám. Do toho řešíte logistiku, skladování, marketing, vizuální identitu značky, e-shop… a samozřejmě samotnou ruční výrobu.
A k tomu všemu potřebujete hlavně trpělivost a možnost investovat nemalé finanční prostředky do rozvoje. Každý produkt jsme dlouho ladili, testovali, upravovali – než jsme vůbec něco pustili na trh. Cílem nebylo jen vytvořit svíčku, která hezky vypadá, ale také krásně voní, hoří rovnoměrně a hlavně je bezpečná.
|
A co prostory?
Vladimír: To byla velká výzva. Výroba svíček rozhodně není něco, co byste chtěli dělat doma – a ani vaše okolí by z toho pravděpodobně nemělo radost. Vosky, vůně, testování, skladování – to všechno si žádá svoje. Trvalo nám, než jsme našli místo, které vyhovuje jak technologickým nárokům, tak atmosféře, ve které chceme tvořit.
Hanka: Úplně zprvu jsme začínali doslova na stole v kuchyni – tehdy to však bylo jen hobby.
Co musí prostory pro svíčkárnu splňovat?
Hanka: Veškeré potřebné standardy pro bezpečnou a kvalitní výrobu. Důležitá byla dobrá ventilace, dispozice a dostatek místa pro organizaci i skladování materiálů. Dnes už máme vlastní dílnu, kde vzniká celý náš sortiment – od prvního nápadu až po finální produkt.
Začínali jste v covidu. Jak se vám dařilo výrobu a obchod rozjíždět?
Vladimír: Mohlo by se zdát, že to byla příležitost – lidé trávili víc času doma, hledali pohodu, teplo a útulno. Jenže my jsme značku začali budovat především „offline“. A v době, kdy se kamenné obchody střídavě zavíraly, to znamenalo velkou výzvu.
Navíc jsme se pustili do sójových svíček – v té době v Česku téměř neznámých. Denně jsme proto vysvětlovali, proč je sójový vosk zdravější a šetrnější volbou oproti běžnému parafínu nebo palmovému vosku.
A proč tedy?
Hanka: Parafín je vedlejší produkt zpracování ropy. Je levný a snadno dostupný, ale při hoření může uvolňovat látky, které do vzduchu v interiéru prostě nepatří. Palmový vosk je sice přírodní, ale zase jeho výroba často vede ke kácení deštných pralesů a zásahům do přirozených ekosystémů. A my jsme chtěli jít jinou cestou – čistou a udržitelnou.
V čem je přednost sójového vosku, z něhož jsou vyrobené svíčky SOJKA?
Hanka: Je rostlinného původu, obnovitelný, biologicky rozložitelný – a hlavně krásně, dlouho a čistě hoří. Pro výrobu ho používáme stoprocentní, čistý, i když je to technologicky náročnější, protože je citlivější na výrobní podmínky. Nakonec se nám ale podařilo najít a perfektně zpracovat vosk, který je stabilní, netvoří nevzhledné mapy na sklenicích, a dokonce vydrží hořet déle než jiné testované vzorky sójových vosků.
Kde se dá sójový vosk pořídit?
Vladimír: Sójový vosk je aktuálně dostupný po celém světě. Není ale vosk jako vosk. Ten náš dovážíme od prověřených dodavatelů, u nichž nám vyhovuje způsob zpracování a jeho konzistence. Každá šarže se ale může chovat trochu jinak a pokaždé se s novou šarží učíte najít ty správné technologické hodnoty pro výrobu. Proto odebíráme vosk v tunách o stejné šarži.
|
Čím ještě vás tak zaujal?
Vladimír: Sójový vosk hoří déle a čistěji, netvoří saze, krásně uvolňuje vůni, a to i bez zapálení – pokud máte doma teplotu nad 20 stupňů, vůně se z vosku krásně uvolňuje sama. Po zapálení provoní celý prostor. Naproti tomu u parafínových svíček je běžné, že se vůně postupně uvolňuje už při skladování přes povrch a po zapálení bývá výrazně slabší nebo minimální.
Knot jako srdce svíčky
Jak vlastně vaše svíčky vznikají?
Hanka: Výroba svíček je krásná kombinace řemesla, pečlivosti a práce se surovinami. Základem je kvalitní sójový vosk, který zahříváme na přesné teploty podle typu výrobku. Teprve pak přichází čas na přidání vonných složek. Vůně vybíráme velmi pečlivě – testujeme různé kombinace tak, aby byly příjemné, autentické a dlouhotrvající. Vůně je totiž silně subjektivní zážitek.
Vážně?
Hanka: Opravdu. Čichová paměť je jednou z nejsilnějších – podle studií si člověk dokáže prostřednictvím vůně vybavit vzpomínku mnohem rychleji než skrze obraz či zvuk. Právě proto věříme, že naše svíčky mohou vyvolat příjemné emoce, návraty do dětství, na dovolenou nebo prostě zpříjemnit obyčejný den. I proto u nás každá svíčka vzniká ručně – od samotného odlévání vosku do sklenic, přes vkládání knotů až po finální zabalení.
Svíčky se dnes používají hlavně kvůli atmosféře nebo i jen jako dekorace. Jak s tímto pracujete?
Hanka: To je pravda – svíčky už dávno nejsou jen zdrojem světla. Jsou to designové doplňky, které dokážou navodit náladu, uklidnit nebo dodat prostoru pocit útulnosti. Právě proto u nás klademe velký důraz nejen na vůni, ale i na estetiku. Chceme, aby svíčka byla krásná i ve chvíli, kdy nehoří. Design našich svíček je různorodý, ale vždy s promyšlenými detaily – květinové motivy ve vosku, elegantní sklenice, harmonické barevné ladění. Atmosféra a dekorace jsou pro nás dvě roviny, které se navzájem doplňují.
Přesto jste s jejich výrobou ze začátku otáleli…
Hanka: To máte pravdu, dlouho jsem se právě dekorativním svíčkám záměrně vyhýbala. Nechtěla jsem zklamat zákazníky tím, že by reálný produkt vypadal hůř než na fotce. Obrázky a videa totiž odpustí spoustu nedokonalostí – ale když si člověk svíčku rozbalí doma, měla by být ještě krásnější než na obrazovce.
To proto si tak zakládáte na detailech?
Hanka: Přesně tak. Chceme, aby svíčky byly krásné také v detailu. Tak vznikly i naše svíčky s voskovými miniaturami. Každý květ nebo kaktus je umístěn tak, aby potěšil nejen čichem, ale rovněž očima. A protože všechny naše svíčky voní i jako samotný doplněk, občas se setkáváme s tím, že si je zákazníci doma nakonec ani nezapálí – prý jsou „až moc krásné“.
|
Kde berete inspiraci?
Vladimír: Design vzniká často spontánně. Trendy sice sledujeme, ale nechceme být jejich otrokem. Od začátku si razíme vlastní cestu. Když jsme začínali, minimalistický design u svíček nebyl běžný. Naše jednoduché etikety a čistý vizuální styl působily na trhu nově, což se pak ale rychle změnilo, a naše výjimečnost se tím ztratila. Nás to ale posunulo dál.
Hádám, že důležitým prvkem každé svíčky je knot…
Hanka: Přesně tak, knot je opravdu srdcem svíčky. Vybrat ten správný je klíčové pro to, aby svíčka hořela rovnoměrně, čistě a bez kouře. Používáme knoty z přírodních materiálů, které jsou vhodné právě pro sójový vosk. Knot musí mít správnou tloušťku a složení, aby nebyl příliš silný a nevytvářel kouř, ale zároveň aby dobře tahal vosk k plamenu. Proto každý náš výrobek před vypuštěním na trh projde testy hoření.
Jaké vlastnosti by vlastně měla mít svíčka, aby hezky hořela, nekouřila a podobně?
Hanka: Kvalitní svíčka musí mít vyvážený poměr vosku a knotu, správně zvolenou teplotu při nalévání a pečlivě vybranou vůni, která se při hoření rovnoměrně uvolňuje. Právě správná velikost a materiál knotu zajišťuje, aby svíčka nekouřila. A také to, že vosk hoří čistě a beze zbytků. Abychom toho dosáhli, pracujeme jen s osvědčenými materiály a používáme přesný výrobní postup. Každý nový typ svíčky testujeme v několika verzích, abychom předešli běžným problémům, jako je tzv. tunelování, kdy svíčka hoří jen uprostřed, přepalování nebo nevyrovnané hoření. Věnujeme velkou pozornost i tomu, jak se vosk chová v konkrétní nádobě – každá sklenice má totiž jinou tepelnou vodivost.
Nepraskají sklenice při hoření svíčky?
Hanka: Ty z naší produkce nepraskají. Sklo u svíček totiž nejčastěji praská kvůli nerovnoměrnému zahřívání, příliš silnému plamenu nebo nekvalitnímu materiálu. Svíčku tak lze bezpečně vypálit téměř do posledního zbytku vosku. Sklenice pak může sloužit dál – třeba jako dóza, květináček nebo praktická domácí nádoba. A když už se obal opravdu vyhodí, tak to také nevadí. Sklo je naštěstí jeden z mála materiálů, které se dají recyklovat téměř donekonečna – takže i v tomhle směru máme čisté svědomí.
|
V rámci tématu udržitelnosti se často řeší i nejrůznější odpady z výroby. Vzniká nějaký odpad i při výrobě svíček? A jak s ním nakládáte?
Hanka: Samozřejmě nějaký odpad vzniká, ať už jde o přebytky vosku, kusy knotů nebo obaly. Voskový odpad se snažíme co nejvíce znovu využít – například roztavením a přidáním do nové várky. Knoty a další materiály třídíme a recyklujeme, kam to jde. Celkově se snažíme minimalizovat zbytečné odpady už při plánování výroby.
V jakém objemu dnes svíčky vyrábíte? Zvládáte vše pořád sami dva?
Vladimír: V současné době už máme poměrně stabilní produkci, která by se ve dvou zvládnout rozhodně nedala. Pořád jsme malý tým, ale postupně rosteme – a snažíme se zapojovat i lidi z chráněných dílen, kterým tím dáváme smysluplnou práci. Stále ale držíme ruční výrobu a osobní přístup, protože kvalita a autenticita jsou pro nás to nejdůležitější.
Jaké jsou vaše další plány se svíčkárnou a svíčkami?
Hanka: Chceme dál rozvíjet značku SOJKA a přinášet zákazníkům nové vůně i designy, které budou ladit s ročními obdobími a aktuálními trendy.
Vladimír: Zároveň si nás začínají všímat i v zahraničí. Zaujala je naše hravost, kombinace materiálů, vůní, designu, kvalita surovin, které nejsou na západě nebo severu Evropy běžné. V poslední době si tak našli oblibu nejen naše svíčky, ale i minimalistické dřevěné vůně do auta – a to nás těší dvojnásob, protože dokazují, že i lokální nápady mohou rezonovat globálně. Stejně tak objevují naše květinové lampy a volně stojící svíčky, které tvoří jakousi stínohru při hoření, což jen dokazuje, že svíčky mohou být i neobyčejné díky jejich originálnímu zpracování.