V 90. letech se kroužkovaly inzeráty v tištěné Annonci, později se práce hledala prakticky jen přes portály na internetu. V posledních letech se však „pracovní námluvy“ čím dál častěji odehrávají také na sociálních sítích. LinkedIn či Facebook využívá k hledání práce podle průzkumů více než 70 procent lidí a mezi mladými je toto číslo ještě vyšší.
Kdo na LinkedInu aktivně sdílí své znalosti, píše blogy nebo tvoří odborný obsah na Youtube, je pro firmy atraktivnější než ten, kdo jen pasivně rozesílá životopisy.