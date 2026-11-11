Dlouhé splatnosti faktur představují pro české podnikatele významnou komplikaci při řízení provozních financí. Podle studie EU Payment Observatory dosahuje průměrná doba úhrady faktur mezi českými firmami 62,3 dne. I v případech, kdy mají firmy smluvně sjednanou kratší dobu splatnosti, bývá čekání na reálné peníze pro běžný provoz příliš dlouhé.
Náklady na materiál, zaměstnance nebo energie totiž musí podnikatelé hradit průběžně, zatímco na peníze za dodané zboží či služby čekají celé týdny. Tento problém se přitom nemusí týkat pouze společností ve finančních potížích. Nedostatek disponibilních prostředků omezuje investice i přijímání nových zakázek také u zdravých a prosperujících podniků.
Rozsah problému dokládají data Akcenty vycházející z analýzy 1 773 faktur financovaných prostřednictvím platformy Inflow na českém trhu. Jejich průměrná sjednaná splatnost dosahovala 45 dní, skutečná doba úhrady však činila 53 dní. Celkem 68,36 % analyzovaných faktur bylo uhrazeno po splatnosti. Data se vztahují ke specifickému segmentu financovaných pohledávek, nikoliv k celému českému trhu.
„Dlouhá splatnost sama o sobě nemusí znamenat problém, pokud s ní firma počítá a má dostatečnou finanční rezervu. Komplikace nastává ve chvíli, kdy potřebuje prostředky na další zakázku nebo běžný provoz, ale peníze má stále v pohledávkách. Pro menší a střední podniky může být právě tento nesoulad mezi příjmy a výdaji významnou překážkou dalšího růstu,“ říká Jakub Fučík, produktový manažer platformy Inflow společnosti Akcenta.
Dodavatelé jsou ochotni vzdát se části výnosu
Jednou z možností, jak získat peníze dříve, je nabídnout odběrateli slevu za předčasnou úhradu faktury, takzvané skonto. O rostoucím zájmu o tento způsob financování vypovídá mezinárodní průzkum SAP Taulia z roku 2026, podle kterého by 66 % dotázaných dodavatelů bylo ochotno poskytnout slevu výměnou za rychlejší platbu.
V praxi může jít například o fakturu na 500 tisíc korun se splatností 60 dní. Pokud dodavatel nabídne tříprocentní slevu při úhradě do 14 dnů, získá peníze o 46 dní dříve, ovšem za cenu 15 tisíc korun. Jde o ilustrativní příklad, konkrétní podmínky vždy závisí na dohodě obchodních partnerů.
Skonto může být výhodné pro obě strany. Dodavatel získá prostředky dříve, odběratel ušetří část fakturované částky. Předpokladem je však ochota odběratele na takovou dohodu přistoupit a schopnost zajistit platbu ve sjednaném termínu. Pro dodavatele tak nemusí jít o univerzálně dostupné řešení.
Alternativou je financování již vystavených faktur
Pokud firma nechce nebo nemůže s odběratelem vyjednávat o změně podmínek, nabízí se jako alternativní řešení financování pohledávek. Na tomto principu funguje například digitální platforma Inflow od společnosti Akcenta, kde si podnikatel sám vybírá jednotlivé faktury k profinancování a peníze za již dodané zboží či služby může získat na účet do 24 hodin.
„Podnikatelé dnes mají několik možností, jak pracovat s penězi vázanými v pohledávkách. Mohou se s odběratelem dohodnout na skontu, využít provozní úvěr nebo financovat konkrétní fakturu. Výhodou Inflow je především flexibilita – firma se sama rozhoduje, kdy financování potřebuje a u které faktury se jí vyplatí, aniž by musela s odběratelem znovu vyjednávat o původně sjednané splatnosti,“ dodává Jakub Fučík.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Akcenta.