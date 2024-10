Chci pochopit sklářské řemeslo. Podnikatel zachránil firmu s dvousetletou historií

Váš otec založil stavební firmu, kolik vám tehdy bylo a jak jste jeho podnikání vnímal? Mluvilo se u vás doma o byznysu? Štvalo vás to, nebo to byl pro vás vzor?

Bylo mi asi sedm let, když naši založili firmu. Oba ve firmě pracovali, takže se o práci doma mluvilo docela dost. Ale je to tak dávno, že podrobnosti už si nevybavuji. Velkou vášní byl pro mě fotbal, takže jako kluk jsem spíše snil o tom, že jednou budu profesionálním fotbalistou.

Vystudoval jste stavařinu a hned po škole do rodinné společnosti nastoupil. Dostal jste to příkazem?

Nikdy jsem necítil tlak ze strany rodičů, že to je jediná možná cesta. Otec nás s bratrem už jako školáky a studenty bral na brigády na stavby. Dělali jsme pomocné práce, zaučovali se a mě to docela bavilo. Vlastně velmi brzy jsem si uvědomil, že bych rád navázal na dlouholetou práci mého otce.

Nastoupil jsem v roce 2011, čekalo vás hned teplé místečko?

Začínal jsem jako přípravář staveb, teprve postupně jsem se se posouval na vyšší manažerské posty.

Jste rodinný podnik. Je to výhoda nebo nevýhoda?

Pokud rodina správně funguje, pak je to výhoda. U nás to jednoznačně výhoda je. My jsme měli výborný příklad v rodičích, kteří podnikat začínali a vždy spolu uměli mluvit, respektovali a respektují jeden druhého. Stejným způsobem vedli a podporovali i nás.

Mladá krev má nové nápady, starší generace se tomu mnohdy brání. Nevznikaly kvůli tomu v rodině spory? Nebo jste byli vždy zajedno?

Zajedno jsme vždycky nebyli, to by možná ani nebylo dobré. Dokážeme si problémy vyříkat a případně udělat kompromis. Některé situace jsme diskutovali, otec má svůj pohled, zkušenosti, snaží se poradit. Myslím si ale, že oceňuje mou odvahu a nové projekty, které vznikají.

Jedním z nových projektů jsou sklárny Květná. Jak to vlastně začalo?

Někdy vloni před Vánocemi mi známý říkal, že sklárna Květná končí a nabídl mi, ať se tam jedeme podívat. Ze zvědavosti jsem s ním do sklárny skutečně vyrazil. Už když jsme přijížděli, cítil jsem, jak moc mě oslovil pohled na lesy, pole a přírodu kolem Strání, které je se sklárnou bytostně spojeno.

Pak následovala prohlídka samotných skláren, seznámení s lidmi a hluboký obdiv k jejich práci a řemeslu. Začal jsem si uvědomovat důležitost 230leté tradice podniku a najednou jsme promýšleli možnosti jeho záchrany.

Sklárnu jste nakonec koupili, bylo to těžké rozhodování?

Sešli jsme se společně celá rodina a celou záležitost dlouze projednávali. Všichni jsme se shodli na tom, že i když existují rizika, záchrana tradice v naší republice jedinečného provozu je pro nás natolik důležitá, že jdeme do toho.

Josef Anovčín (41) Vystudoval stavební fakultu VUT v Brně. Po škole začal pracovat ve Stavební firmě Plus, v roce 2016 se stal jejím výkonným ředitelem. Od letošního roku je ředitelem ve Slárně Květná. Je ženatý a má jednoho syna. Ve volném čase se věnuje rodině, rád sportuje a angažuje se také jako trenér malých dětí ve fotbalové školce.

Místo stavaře je z vás dnes sklář?

V této chvíli jsem aktivně zapojený do práce ve sklárnách. Chci co nejvíce poznat a pochopit sklářské řemeslo na vlastní kůži, a proto se pod dohledem těch nejzkušenějších zapojuji i do výroby. Postupně si chci projít celým procesem, čeká mě toho ještě hodně. Rád bych osobně dohlédl na to, aby vše fungovalo.

Jaké byly vaše první kroky po převzetí sklárny?

Od převzetí sklárny je to jen krátká doba. Udělala se inventarizace, nastavují se procesy, pracujeme na marketingu, řešíme nabídky pro obchodní partnery. Zapojen je celý tým ověřených odborníků. Zároveň se snažíme v rámci možností zlepšovat pracovní prostředí a řešit některé urgentní provozní problémy.

Bylo těžké přemluvit zaměstnance, v té době už uzavřené sklárny, aby se vrátili?

V úvodní řeči po převzetí jsme byli vůči všem zaměstnancům upřímní. Čeká nás tvrdá práce a oni musí vědět, na čem jsou. Někteří odešli. Jiní si nechali vysvětlit situaci a zůstali. Většina zaměstnanců je ve sklárně dlouhá léta, s jejím osudem jsou spjatí a s tímto pocitem přijali naši nabídku společně tvořit budoucnost. Že zůstali své firmě věrní a šli do toho s námi, je pro nás nesmírně důležité. A tak, jak se postupně poznáváme v práci a v názorech, roste moje přesvědčení, že budoucnost sklárna má.

Sklárna funguje od obnovení provozu půl roku. Co se vám za tu dobu podařilo?

Hodnotit, co se podařilo po půl roce, je velice těžké. V této chvíli považujeme za úspěch, že zaměstnanci pokračují ve své práci, je zájem o skleněné výrobky, prodej probíhá. Za úspěch považuji i to, že se v září uskutečnila oslava 230letého výročí sklárny. Nedávno nás také navštívil princ Wolfgang a princezna Gabriela Basselet de la Rosée. Oba zástupci rodu Lichtenštejnů si prošli každý detail výroby, ani sám princ netušil, že právě jeden z jeho předků sklárnu založil.

Určitými úspěchy se už chlubit můžete. Z letošního ročníku prestižního festivalu Designblok 2024 si sklárna odnesla ocenění za nejlepší prezentaci výrobce. Co to pro vás znamená?

Expozice navržená designéry Klárou Janypkovou a Tomášem Kučerou zaujala návštěvníky svou poetickou instalací s názvem „Zvuk tradice“. Hlavním prvkem byla jemná skleněná zvonkohra – zahrada plná tenkostěnných sklenic, které, připevněné na tenkých kovových stoncích, jako by tančily v neviditelném větru. Jejich vzájemné doteky vytvářely jedinečný akustický zážitek. A co to pro nás znamená? Je to důkaz, že obnovená spolupráce s designéry dává rozhodně smysl. Chceme v tom pokračovat i nadále a ukázat moderní a uměleckou tvář sklárny.

Jaké máte plány do budoucna?

Plány do budoucna jsou velké. Cílem je zvýšit povědomí o sklárně, rozšířit portfolio výrobků, portfolio našich odběratelů, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Přestože slavíme 230 let od založení, nemůžeme zůstat skanzenem a je naší ambicí vytvořit z Květné moderní, konkurenceschopný provoz.