Jejich byznys se rodil u kojení, na nezájem si dnes nemohou stěžovat

Proč jste začaly vyrábět právě dětská hnízda?

Silvia: Dětská hnízda jsme objevily ve skandinávských zemích, kde jsou součástí výbavy pro miminka už delší dobu. Silvia byla v té době právě těhotná se svým prvním dítětem, a tak jsme hnízdo vyzkoušely přímo v praxi. Přišlo nám to jako skvělý produkt, a protože to tady v té době nikdo nevyráběl, rozhodly jsme se, že hnízdo ještě upravíme podle našich potřeb a zkusíme s ním prorazit na českém trhu.

Silvia Skala (33) Dřív spoluorganizovala výstavy v Tančícím domě a spolupracovala na projektu Ateliéry pro umělce.

Miluje umění a architekturu, ráda cvičí jógu a medituje.

Miluje cestování - nejvíce se jí líbilo v Japonsku, jejím snem je podívat se do Peru a Indie.

Má dvě děti.

Jaké byly vaše úplné začátky? Popřípadě jak jste financovali rozjezd podnikání?

Kristýna: Vše jsme si hledaly na internetu, ale nezjistily jsme si například, že látka, kterou potřebujeme, musí být vysrážená. Když ji vidíte v rolích, tak takzvaně sanforizovaná ještě není, a to znamená, že se vám pak produkt srazí v pračce. Nikdo nám neporadil, takže šlo často o metodu pokus-omyl. Vše jsme testovaly na vlastních dětech. Rozhodně jsme ale chtěly vytvořit lepší produkt, než byla naše švédská inspirace.

Silvia: Naše začátky byly plné nadšení, odhodlání, věřily jsme našemu produktu a měly jasný cíl, ale byly jsme dvě mámy na mateřské dovolené, bez zkušeností, takže jsme se všemu učily za pochodu. Počáteční investice byla okolo půl milionu korun, hlavně na nákup výrobního materiálu a práci. První měsíce jsme měly kancelář a sklad u nás doma.

Co všechno jste musely na začátku nakoupit?

Silvia: Veškerý vstupní materiál jako látky, výplňový materiál, obalový materiál, další velkou položkou byl e-shop. Od začátku jsme firma, která prodává pouze přes vlastní e-shop, takže do internetových stránek jsme investovaly velkou část počátečních nákladů.

Kristýna Tumpachová (34) Vystudovala Vysokou školu finanční a správní – obor marketingová komunikace.

Pracovala jako asistentka v investiční společnosti.

Má na starosti finanční stránku MimiConcept.

Má ráda černý humor, svoji rodinu a víno.

Ráda cestuje.

Má tři děti.

A co vhodné prostory?

Kristýna: Využíváme externí výrobu. Máme českou firmu, která podle našich návrhů šije produkty MimiConcept. Na začátku jsme měly dvě podmínky, chtěly jsme českou firmu, aby výroba zůstala v Čechách a aby splňovala všechny hygienické podmínky a normy na šití pro nejmenší děti. A to se nám povedlo. Takže náš proces výroby je kontrolovaný od samého začátku.

Podnikáte už sedm let. Jak se změnil prodej od té doby?

Silvia: Začínaly jsme s jedním produktem, dnes jich máme přes třicet. Zákaznice si u nás můžou pořídit kompletní výbavu pro miminko. Rozšiřujeme také nabídku pro starší děti do čtyř let.

Z našeho pohledu výrobce je dnešní zákazník daleko více informovaný o možnostech materiálů, certifikátech kvality, takže jsou kladeny daleko vyšší nároky na kvalitu produktů než v minulosti. Ale troufáme si říct, že nároky dnešních zákazníků jsme schopny plně uspokojit.

Prožily jste nějakou krizi, kdy jste chtěly se vším praštit?

Kristýna: Myslím si, že v každém podnikání jsou chvíle, kdy člověk chce se vším praštit. Ale naše výhoda je, že jsme na to dvě. Takže když jedna z nás začala mít pochyby, druhá ji z toho hned vytáhla.

Samozřejmě u nás je asi nejtěžší, že podnikáme na mateřské dovolené. Čas, který věnujeme práci, je na úkor dětí, což může být občas náročné. Naštěstí se Silvií fungujeme v naprosté synergii, a když jedna z nás nemůže, druhá ji na sto procent vykryje.

Na trhu je momentálně dost podobně zaměřených podnikatelek, v čem jste jiné?

Silvia: MimiConcept je značka, která na trh přivedla koncept dětských hnízd. Pamatuji si, jak jsme seděly a řešily, zda tomu nevymyslíme jiný název, než „Baby nest“, ale český ekvivalent „dětské hnízdo“ nám po všech úvahách přišel nejlepší. Ale zpět k vaší otázce. Je jen pár firem na českém trhu, které vnímáme jako potencionální konkurenci.

Kristýna: Pokud jde o tu jinakost, myslíme si, že nabízíme kvalitní produkt. Dlouho testujeme prototyp, než ho zařadíme do kolekce. Šijeme pouze z certifikovaných materiálů té nejvyšší kvality. Používáme pouze organickou bavlnu, hypoalergenní výplň, to nejkvalitnější prachové peří do zavinovaček a polštářů a peřinek, žádná směs, kde je prachového peří jenom menší podíl. Šijeme ve firmě, která je zaměřena na výrobu pro děti, která šije i pro jiné unijní státy, tedy celý proces drží přísné standardy výroby.

Silvia: Své produkty navrhujeme samy, od barevnosti, materiálů po střih. Konkurence nás posouvá vpřed, někdy nás ale zamrzí, když někdo kopíruje naše produkty.

Jaká je filozofie vaší značky?

Kristýna: MimiConcept stojí na třech pilířích. Je to jednak kvalita materiálu, kdy vše musí mít tu nejvyšší certifikaci tak, aby byl vhodný pro jemnou dětskou pokožku. Druhým pilířem je design. Musí být krásný tak, aby přirozeně zapadl do jakéhokoliv interiéru, byl nadčasový, prostě aby nevyšel z módy a dal se použít i u dalšího dítěte.

Posledním pilířem je funkčnost. Vše, co najdete v našem portfoliu, jsou produkty, které jsme samy používaly na našich dětech, vše je promyšlené do úplného detailu.

Jaké jsou vaše aktuálně nejžádanější produkty?

Silvia: Dětské hnízdo patří pořád mezi bestseller, ale péřové zavinovačky mu začínají úspěšně konkurovat. Od zákazníků dostáváme zpětnou vazbu, že je to právě kvalita peří a krásný design, který na nich oceňují nejvíce. Třetí produkt je mušelínový pytlík s kapucí, který je multifunkční a hodí se jak na doma, tak i do kočárků.

Aktuálně máte limitovanou edici – Dětské hnízdo by Zuzana Stráská, na kterém se podílela světoznámá česká modelka. Plánujete do budoucna další spolupráce s dalšími ambasadory?

Kristýna: Abychom s někým začaly spolupracovat, musíme si sednout stylově i lidsky. Se Zuzkou to vzniklo úplně organicky. Známe se, a tak jsme s radostí nachystaly výbavičku pro jejího syna Maxíka. Zuzka je absolutní minimalista, v tom jí naše nabídka seděla, ale říkaly jsme si, že si hnízdo může přizpůsobit, ať ho má výjimečné.

My nabízíme službu personalizace hnízda standardně. Zuzka vytvořila krásný návrh, který se nám hned líbil, a tak jsme se rozhodly pár kusů zařadit. A byly pryč do pár hodin. Plánujeme se Zuzkou ještě něco na podzim, ale víc neřekneme.

Spolupracujete také s nadačním fondem AutTalk. Na jakých aktivitách se společně podílíte?

Silvia: Na našich webových stránkách má zákazník možnost přispět symbolickou částkou na nadaci AutTalk, a tím podpořit znevýhodněné rodiny, které tuto pomoc potřebují. Je pro nás přirozené pomáhat, naše heslo je „Když můžu, pomůžu“.

Obě dvě jste maminky. Jak se vám daří skloubit péči o rodinu a podnikání?

Silvia: Nemyslím si, že v dnešní době je pracující matka něco neobvyklého. Pro každou pracující mámu je to výzva, je to hodně o time-managementu, o pomoci a zapojení babiček, chův i tatínků. Každá žena ví, co je pro její rodinu a ji samotnou nejlepší, zda je to máma, která je na plný úvazek doma, nebo máma, která kombinuje mateřství a práci. Důležité je, aby byla spokojená.

Stalo se vám někdy, že vás postihla ponorková nemoc? Pokud ano, jak ji řešíte?

Kristýna: Ne. My spolu trávíme čas v práci i v kanceláři, a když se tam nevidíme, tak si píšeme a voláme si. Taky spolu trávíme dovolené. Kamarádky jsme byly již před založením firmy, takže naše životy jsou propojeny jak pracovně, tak soukromě.

Jaké máte ambice pro nadcházející roky? Plánujete expandovat také do zahraničí?

Silvia: Do konce roku 2022 plánujeme uvést na trh ještě nové produkty. A ano, zároveň chystáme B2B i pro zahraniční trh. Už teď prodáváme v Německu, kde je o naše produkty zájem a to nás motivuje jít dál.