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Jak poznat, že je čas změnit směr? Tlak na výkon odvádí od sebe samých, říká koučka

Dana Jakešová

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Veronika Miláčková, zakladatelka centra osobního rozvoje Calm2be | foto: archiv Veroniky Miiláčkové

„Skutečná investice do sebe nezačíná dalším kurzem, ale odvahou podívat se pravdivě na vlastní život,“ říká Veronika Miláčková, zakladatelka centra osobního rozvoje Calm2be. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví o tlaku na výkon, penězích, sebevědomí či o tom, proč změna často začíná tam, kde cítíme odpor.

Často se říká, že nejlepší investicí je investice do sebe sama. Co podle vás tato věta skutečně znamená – a kdy nejde jen o hezké motivační heslo?
Investice do sebe nezačíná nákupem dalšího kurzu ani seberozvojové knihy. Můžete absolvovat desítky kurzů, a přesto se neposunout, pokud poznání nepřenesete do každodenního života. Skutečná změna začíná ochotou zastavit se a podívat se na svůj život pravdivě. Položit si otázky: Žiju život, který opravdu chci? Vím, co mi dává smysl? A není další kurz jen způsob, jak oddálit krok do reality? Ve chvíli, kdy si odpovíte upřímně, už nejde o hezké heslo. Skutečnou investicí se osobní rozvoj stává teprve tehdy, když vám pomáhá v reálném životě – v rozhodnutích, vztazích, práci i v tom, jak zacházíte sami se sebou.

Začněte malým krokem tam, kde cítíte odpor, protože právě tam často začíná skutečný posun.

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