Často se říká, že nejlepší investicí je investice do sebe sama. Co podle vás tato věta skutečně znamená – a kdy nejde jen o hezké motivační heslo?
Investice do sebe nezačíná nákupem dalšího kurzu ani seberozvojové knihy. Můžete absolvovat desítky kurzů, a přesto se neposunout, pokud poznání nepřenesete do každodenního života. Skutečná změna začíná ochotou zastavit se a podívat se na svůj život pravdivě. Položit si otázky: Žiju život, který opravdu chci? Vím, co mi dává smysl? A není další kurz jen způsob, jak oddálit krok do reality? Ve chvíli, kdy si odpovíte upřímně, už nejde o hezké heslo. Skutečnou investicí se osobní rozvoj stává teprve tehdy, když vám pomáhá v reálném životě – v rozhodnutích, vztazích, práci i v tom, jak zacházíte sami se sebou.
Začněte malým krokem tam, kde cítíte odpor, protože právě tam často začíná skutečný posun.