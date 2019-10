V jakých šatech do práce? Stylistka radí, jak vybírat a mít styl

Nejhůře se kombinuje těm, kteří během pracovní doby musejí dělat od každého trochu – chvíli sedět v kanceláři, chvíli pobíhat po městě nebo se setkávat s klienty, hovořit na přednáškách nebo přejíždět přes půl republiky.



„Často vybíráme jen podle příjemnosti. Jenže to, co vám může být pohodlné, nemusí být to pravé do zaměstnání. Pravidla oblékání se nyní rozvolňují s tím, jak stále více společností demonstruje svou přátelskost a otevřenost ležérnějším stylem,“ poukazuje pražská stylistka Lenka Zelenohorská.



Oblečení má podle ní odpovídat charakteru práce. Liší se tak obor od oboru. „Vím, jak je někdy složité najít si oblečení, které je slušivé, a přitom finančně dostupné, avšak přála bych si, aby se toto nestalo překážkou k tomu, dodržet správná pravidla oblékání do práce, která zahrnují i míru vkusu. Proto přemýšlejte o svém šatníku i v rámci kombinovatelnosti,“ nabádá.



Čím konzervativnější byznys, tím uměřenější úprava. Lidé, kteří málo vědí o imagi obecně, tak mohou podle stylistky snadno „ujet“. „Například minimalistický styl evokuje čistotu, rovné linie dávají pocit jednoduchosti a přímočarosti, živé barvy asociují dynamiku, modrá barva klid a důvěryhodnost,“ jmenuje hned několik pravidel Zelenohorská.

Škola základ života

Jak by se například měli oblékat učitelé? „Volte 70 % oděvů v základních neutrálních tónech a v nadčasových střizích. Popřemýšlejte, jakou informaci vaším oblečením ostatním sdělujete,“ radí stylistka.

Žena, která učí na prvním stupni, bude volit oblečení, které je více barevné, tak aby působila na děti otevřeně a mladistvě. Učitel, který již na druhém stupni vyučuje určitý předmět, přizpůsobuje svému zaměření i svůj oděv.

Do školy podle stylistky nepatří přílišná trendovost, zářivé a výrazné barvy, nápisy a propagace značek. Není také dobré chodit ve škole v pantoflích nebo sandálech. Přezujte se do pohodlných bot podobných těm, jaké nosíte běžně ven. „Učitel by měl vypadal důstojně a vzbuzoval respekt,“ konstatuje Zelenohorská. Když přijde v triku a džínách nebo šortkách, není brán vážně. Nejen děti, ale také rodiče si pak na něj víc troufnou, protože jsou vlastně oblečeni jako on. Nejde tedy jen o pohodlnost, ale i o profesionalitu. A to platí i v dalších profesích.

Doporučení ženám? „Noste šaty, ve kterých vypadáte slušivě a je v nich příjemně. Volte i delší pohodlné sukně, které opět začínají být módní a které se dají doplnit o svetřík či halenku.“

A co radí stylistka mužům? „Oblékejte košile, které vám vytvářejí estetičtější siluetu a zároveň jsou elegantní. Dbejte, aby kalhoty nevypadaly opotřebovaně a dobře vám padly.“

Lenka Zelenohorská Vystudovala uměleckou školu obor design a vysokou školu se zaměřením na vzdělávání dospělých.

Je autorkou typologie stylu, unikátní Kapsle 3-2-1, radí jednotlivcům i firmám.

Vlastní Ateliér stylu & butik v Praze.

Nakupujte v setech

Jak ale najít svůj styl? Nejdříve pojmenujte své vlastnosti, chování na veřejnosti, dojem, kterým chcete na lidi působit. Máte rád jednoduchost, barevnost, uvolněnost? Uvažujte o sportovním stylu. Ráda byste působila žensky, noblesně, takřka dokonale? Pak vsaďte na elegantní módu. Váš styl může být i dramatický, extravagantní, přírodní, klasický nebo třeba romantický.

Před nákupem si vždy proberte šatník a Lenka Zelenohorská má dobrou zprávu pro ty, které nakupování oblečení víceméně otravuje.

„Udělejte si dopředu seznam, nakupujte jen jedenkrát v určeném období.“ Což na druhou stranu znamená, že toho budete protentokrát nakupovat více.

„Nakupujte nejlépe podle Kapsle 3-2-1. Ta obsahuje tři horní díly (top, tričko, halenka, košile, svetřík), dva svrchní (sako, svetr, bundička) a jeden spodní (kalhoty, sukně),“ prozrazuje své know-how stylistka.



Na každou sezonu, tedy jaro/léto a podzim/zima byste měli mít v šatníku dvě až tři pracovní kapsle, tři páry bot, jednu až dvě volnočasové kapsle, dva páry bot, jednu večerní kapsli, jeden pár večerních bot, tři kabelky. K tomu na celý rok tři svrchní kusy – bunda, kabát, trenčkot a podobně.

„Až budete nakupovat, tak myslete na to, že je ideální, když je možné jednotlivé kusy v těchto různých setech mezi sebou kombinovat,“ pokračuje stylistka. Kvalitnější značky své kolekce tak i navrhují, využijte toho a nakupte třeba jen v jednom obchodě.

„Přála bych si, abyste uvěřili, že pokud se obléknete už nyní o trochu lépe, než byste mohli, tak vám tento krok pomůže dodat sebevědomí na cestě k úspěchu,“ poznamenává Lenka Zelenohorská.