Ze zákona má u nás každý zaměstnanec nárok na čtyři týdny dovolené, jen v některých oborech je to víc. Velká část zaměstnavatelů dnes ale přidává další placený týden a k tomu ještě třeba sick days. Jen minimum jich zatím svým lidem poskytuje sabbatical, tedy několikatýdenní volno, na které zaměstnanec získá nárok po určitém počtu odpracovaných let, například po pěti letech. Tím firmy podporují dlouhodobé závazky a snižují fluktuaci.

„V zahraničí, zejména v USA nebo Skandinávii, je sabbatical vnímán jako standardní nástroj prevence syndromu vyhoření a způsob, jak si pracovníci mohou odpočinout, vzdělávat se nebo věnovat svým projektům,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer pracovního portálu JenPráce.cz a doplňuje: „V Česku jsme zatím v tomto ohledu spíše na začátku. Sabbatical u nás nabízí spíše větší společnosti nebo progresivní a technologické firmy, které se snaží odlišit na trhu práce a oslovit loajální, vysoce kvalifikované zaměstnance.“

Jinými slovy, firmy, které sabbatical nabízí, ať už jako benefit nebo nástroj rozvoje, mají silný trumf v rukávu při náboru lidí. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že sabbatical není „jen tak“. „Je to benefit, který vyžaduje plánování – jak z pohledu zaměstnance, tak organizace. Zvlášť v menších týmech může být těžší zajistit zastupitelnost nebo plynulé předání agendy. A finanční stránka, tedy zda bude sabbatical placený či nikoliv, také hraje důležitou roli,“ vysvětluje Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting.

Příkladem jdou progresivní firmy. I ty malé

Jedním z průkopníků je e-shop Trenýrkárna.cz, který tento benefit pro své lidi zavedl v roce 2022. Poprvé vzniká nárok na sabbatical po čtyřech odpracovaných letech. Zaměstnanec si může vybrat buď celý měsíc v kuse, nebo si volno rozdělit na dvakrát dva týdny. Následně pak vzniká nárok po každých dalších třech odpracovaných letech (tedy 4 + 3 + 3...).

Sabbatical je tu plně hrazený, stejně jako běžná pracovní doba. Zaměstnanec tedy dostane svou plnou mzdu, nejen mzdové odvody, jak to u některých jiných firem bývá. „Je ale potřeba se na něj pořádně připravit – včetně kvalitního handoveru a předání agendy. A co je nejdůležitější: během sabbaticalu je naprosto zakázáno pracovat – žádné telefonáty, žádné e-maily. Cílem je skutečné vypnutí, odpočinek a restart,“ popisuje Stanislava Oujezdská, HR manažerka Trenýrkárna.cz.

Tento benefit firma vnímá jako odměnu za loajalitu, ale také jako důležitou formu prevence před vyhořením. „Pravidelný a kvalitní odpočinek by měl být přirozenou součástí pracovního života, zvlášť při dlouhodobém nasazení. Sabbatical dává lidem čas opravdu vypnout, načerpat síly a vrátit se do práce s novou energií a nadhledem. Ve firmě to proto bereme jako investici do lidí – spokojení a odpočinutí kolegové jsou základem dobře fungujícího týmu,“ zdůrazňuje Oujezdská.

Měsíc v jazykovce na Maltě

Jedním ze zaměstnanců e-shopu, kteří již měli možnost sabbatical využít, je Kristýna Rusňáková, která pracuje ve vedení Trenýrkárna.cz: „Příprava začala dlouho dopředu – více než rok předem. Postupně jsem předávala kompetence, ladila procesy, nastavovala zastupování. Přece jen, být úplně mimo celý měsíc není běžné, měla jsem před tím respekt.

Svoje volno využila nejen k odpočinku, ale i k osobnímu rozvoji. „Rozhodla jsem se strávit měsíc na Maltě, kde jsem si zlepšovala angličtinu s EF Education First, a zároveň jsem si konečně dopřála čas jen pro sebe – bez každodenního pracovního stresu,“ popisuje Kristýna.

Po celou tu dobu měla striktní pracovní detox. A jak říká, bylo opravdu osvěžující na pár týdnů úplně vypnout. „Nicméně pár dní mi trvalo, než jsem přestala kontrolovat myšlenky a neřešila „co asi jak běží“. Ale jakmile jsem se dostala do nového rytmu, už jsem se dokázala plně soustředit na sebe. Moc mi v tom pomohla i struktura dne spojená s výukou angličtiny – měla jsem jasný program, nové prostředí a úplně jinou náplň dne, díky čemuž jsem postupně opravdu vypnula hlavu od práce,“ přiznává Kristýna.

Návrat zpět do práce byl jiný než po běžné dovolené. „Rozjezd byl sice trochu pomalejší, ale rozhodně ne chaotický – spíš naopak. Ten odstup mi pomohl vrátit se do práce opravdu s čistou hlavou a novou energií,“ dodává.

Ve skupině PPF je sabbabical pro všechny

Benefit v podobě 20 pracovních dní volna po každých pěti odpracovaných letech mají také zaměstnanci v celé skupině PPF, tedy například i v Air Bank nebo v Home Creditu. „Benefit jsme postupně spustili v roce 2024 a týká se všech zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr bez ohledu na velikost úvazku. Podmínkou je, aby toto volno vyčerpali vcelku a nejpozději do dvou let od doby, kdy jim na něj vznikne nárok. Proč? Aby benefit splnil účel – tedy aby si člověk skutečně odpočinul,“ říká Veronika Horáková, ředitelka Péče o zaměstnance v Air Bank.

Recharge, jak se benefit ve firmě nazývá, nastavili tak, aby fungoval bez zbytečné byrokracie. Šest měsíců před vznikem nároku dostane zaměstnanec e-mailové upozornění. V tu chvíli je čas začít plánovat – ideálně v tandemu s manažerem a následně s celým týmem jednat o tom, jak budou v nepřítomnosti daného člověka fungovat.

„Manažeři tak mají dostatek času řešit zastupitelnost a přenastavit fungování týmů. V praxi vidíme, že to může být i příležitost: naučit se lépe delegovat, dát prostor mladším kolegům, zamyslet se nad prioritami,“ popisuje Horáková. „A zaměstnanci? Ti se často vracejí s větší energií, inspirací a někdy i s odvahou přinést nové nápady. Už máme za rok platnosti Recharge vyzkoušeno, že to funguje jak u základních pozic, tak u manažerských až po nejvyšší vedení.“

V bance, která má kolem tisícovky zaměstnanců, je to poměrně velká výzva. Letos v Air Bank vzniká nárok na Recharge 139 zaměstnancům, přičemž 33 z nich své volno již vyčerpalo nebo právě čerpá a dalších 24 ho má již naplánované. A příští rok vznikne nárok na sabbatical 162 zaměstnancům.

Podobné je to i v Home Creditu, který v České republice zaměstnává o něco méně zaměstnanců než Air Bank. Od května 2024, kdy se benefit Recharge spustil, jej čerpalo nebo právě čerpá 40 lidí. A dalších více než 200 získalo či získá nárok v průběhu tohoto a příštího roku.

S rodinou měsíc na Sardinii

Například řediteli divize lidských zdrojů v českém Home Creditu Miloši Nejezchlebovi vznik nárok na Recharge v listopadu loňského roku. S rodinou ale volno naplánoval až na letošní červen. „Máme tři děti, všechny školou povinné, a protože jsme nechtěli čerpat dovolenou o prázdninách, kdy je ve většině lokací „narváno“, červen byla jediná možná volba, protože už jsou známky uzavřené a bylo možné se domluvit na odjezdu se školou,“ vysvětluje Miloš a říká. „Motivace byla jasná. Chtěl jsem strávit aktivní společný čas s dětmi a odpočinout si. Pro mě jako pro otce, který je většinu času v práci, je tohle jedinečná příležitost.“

V práci se začal na odjezd připravovat s půlročním předstihem. „Sepsal jsem si formální seznam, co všechno schvaluji, jaká práva v systémech musím delegovat, nebo jaké projekty budou v té době běžet. Záměrně jsme nic neodkládali, například ani schůzky 1to1 s jednotlivými členy mého týmu, vše běželo s mými zástupci. Je to dobrý způsob, jak si vybudovat plnohodnotný zástup se vším všudy,“ pochvaluje si Miloš.

Díky pečlivé přípravě mohl od začátku dovolené opravdu „vypnout“. Tedy s jedinou výjimkou. „Nepodařilo se mi před odjezdem dokončit jedno výběrové řízení na člena v mém týmu, který pro mě byl klíčový, takže v tomto případě jsem udělal výjimku a část výběrového řízení jsem dokončoval ještě z dovolené online,“ přiznává.

Měsíc volna s rodinou na Sardinii si tak náležitě užil. I když původní plány vzaly za své těsně před odjezdem. Manželka si totiž zlomila nohu v kotníku. „Posádka tedy měla nečekaně v týmu jednoho imobilního člena, což pro nás všechny a pro mě speciálně znamenalo hodně změn v pojetí celé dovolené. Všechno ale dobře dopadlo a zvládli jsme to s nadhledem a často i s humorem,“ dodává Miloš.

Koníčkem Miloše Nejezchleba je fotografování.

Každému, kdo tu možnost má, by využití sabbaticalu doporučil. A hned vysvětluje proč: „Když jsem se ptal našich manažerů při zavádění tohoto benefitu, kdo z nich měl v pracovním životě pauzu delší než dva týdny, nezvedly se téměř žádné ruce. Sabbatical není jen o odpočinku a dobití baterek, pomůže vám také odstoupit z každodenního řešení pracovních problémů, vytvořit si větší nadhled i čas na přemýšlení. A právě nadhled je nejcennější komodita dobrých lídrů. A v podstatě to samé platí i pro běžné zaměstnance. Každému jednotlivci bez ohledu na pozici ve firmě sabbatical doporučuji. Pokud se zástup včas domluví a naplánuje, vše se dá zvládnout.“

„Placené prázdniny“ v Thajsku

Exotičtější destinaci zvolil Pavel Kůra, vedoucí týmu Uživatelské podpory v Air Bank. Ten letos v únoru na měsíc odletěl s rodinou do Thajska. „Mám štěstí, že moje žena pracuje na sebe, a tak si uměla měsíční volno udělat taky. Bylo to strašně fajn, hodně jsme cestovali a měl jsem konečně čas být pořádně se svojí rodinou a odpočívat,“ říká Pavel.

Svůj tým a své „seniory“ na svou nepřítomnost začal připravovat s dvouměsíčním předstihem. „Taky jsem se snažil vyčistit si tikety a všechno, co na mě nepočká, pečlivě předat. Dobře jsem na to taky připravil svého šéfa. Aby věděl, kdo se mu třeba ozve a co můj tým bude ten měsíc řešit,“ vypráví Pavel. „No a pak jsem si hezky nastavil statusovou zprávu do e-mailu a Teams, přesměroval pracovní telefon, a především nastavil zástup mého schvalování v interních systémech. Díky té pečlivé přípravě jsem se pak mohl odpojit na sto procent. V pátek jsem byl naposledy v práci, v sobotu jsme se sbalili a v neděli odletěli.“ To už byl kompletně offline. Žádný e-mail, SMS, nic – jen rodina, cestování a tady a teď.

Zenový retreat v Japonsku

Jeho kolega Jiří Suchý, který v Air Bank pracuje jako ředitel divize Produkty a inovace, si k 20 dnům sabbaticalu přidal ještě týden dovolené a odjel do Japonska, které ho již dlouho lákalo. „Chtěl jsem jet buď na podzim, kdy se barví stromy, anebo na jaře, kdy kvetou sakury. Na podzim se ale tradičně připravuje strategie a rozpočet na další rok, řešili jsme i další důležité projekty, tak jsem se nakonec s šéfem banky domluvil, že pojedu letos na jaře. Takže de facto skoro až po roce, kdy mi na toto volno vznikl nárok,“ popisuje Jiří.

Má výhodu, že řídí velmi seniorní tým a jeho pozice je tak víc strategická a řekněme lidská (vzhledem k nim). „Věděl jsem, že těch pár týdnů běžné agendy zvládnou lidé v mém týmu v pohodě beze mě. Stačí dobře naplánovat klíčová rozhodování a úkoly. Navíc pro zbylé kritické věci mě zastupoval přímo ředitel banky, tak jsem si byl jistý, že bude všechno v pohodě. A skutečně jsem za celou dobu nezvedl jediný telefon, neotevřel jediný e-mail,“ říká.

Pro cestu měl připravený rámcový plán – měl jasno v tom, co chce vidět a zažít a zbytek už byl spontánní. Do Japonska jel primárně za uměním a architekturou, ale nakonec se mu podařilo strávit i několik dní na zenovém retreatu. „To byla úplně jiná dimenze – vstávání v 5:30, meditace, jóga, kaligrafie, popíjení matchy. Ale taky zápřah do všech prací spojených s pobytem – vytírání podlahy, převlékání povlečení. A to všechno v krásném lese, kde zpívaly cikády a snášely se okvětní plátky sakur…,“ vypráví Jiří. „Musím říct, že v Japonsku jsem se cítil skvěle, jako už dlouho ne. Bylo to dané už jenom tím, že jsem tam denně nachodil kolem 25 kilometrů, že jsem jedl zdravé čerstvé jídlo, hodně zeleniny a ryb, měl spoustu času pro sebe a hodně intenzivních zážitků. Vlastně jsem se přepnul do úplně jiného režimu.“ Návrat do práce přesto zvládl snadno. Jak říká, vlastně se i těšil.