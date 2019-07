Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

René Němeček studoval textilní fakultu. Vždy jej bavilo něco vymyslet, vyvinout a zaujmout tím okolí. Nápad na speciální triko vznikl nejspíš podobně jako mnoho jiných, v podstatě náhodou. „Kdysi dávno po jednom fotbalovém utkání jsme seděli v hospodě u pivka, náhle se objevila druhá vlna potu, která nás sportovce nehezky upravila. Vidina potu nebyla žádoucí a začali jsme diskutovat, zda by s tím nešlo něco dělat?“ popisuje. A ono šlo. Vzniklo triko, na kterém skvrny od potu nejsou vidět. První se ale prodalo až vloni.

Triko jste vymyslel už v roce 1995, prodávat se ale začalo až o mnoho let později. Proč? Co jste dělal těch více než dvacet let?

Existovala myšlenka trika, prototyp trika, zkoušel jsem se dokonce prosadit sám, ale teprve s příchodem Martina a následně i Pavla dostal projekt současnou podobu a „začal žít obchodně“. A co jsem dělal těch dvacet let? Oženil jsem se, postavil dům, založil rodinu, našel si stabilní práci a zdokonaloval se ve své profesi.

Co v té době dělali vaši společníci?

Martin byl státní úředník a myslím, že na přelomu tisíciletí se začal soukromě věnovat financím. Aktuálně při práci ještě včelaří. A to je hezké, fandím mu. Pavel byl jeden z prvních lidí v mém okolí, kteří věřili internetu jako nástroji mocného prodeje. Stál u zrodu jednoho z největších internetových obchodů s léky, který sídlil v Chrudimi. Určitě se má čím chlubit, mnoho toho dokázal. A když jsme se o mnoho let později potkali, vznikl CityZen.

René Němeček (42) Absolvoval textilní fakultu Technické univerzity v Liberci a podnikatelskou fakultu VUT.

Jako jeden z prvních studentů z ČR v rámci programu Erasmus studoval na Univerzitě Trento v Itálii.

Od roku 2003 pracuje pro nadnárodní společnost, která nabízí technologie na úpravu textilních materiálů.

Je ženatý a má dvě děti.

Ve volném čase sportuje, pěstuje na zahradě bylinky a baví ho manuální práce.

Jak to bylo se vznikem firmy? Dlouho jste váhali, počítali, přemýšleli, zpracovávali marketingové studie a prováděli průzkum trhu? Nebo jste se sešli u piva a druhý den zapsali firmu?

Byl to dlouhý proces. Vše má svůj přirozený vývoj. Začínal jsem další kolekci řešit s Martinem, až později se k nám přidal Pavel, který rozumí internetovému prostředí. Pavel chodil v mé polokošili, kterou si vychvaloval, a tak slovo dalo slovo a připojil se k nám.

Moc jsme nepočítali a na studie nebyly peníze. Jenom jsme věděli, že to myslíme vážně a raději hned na počátku udělali rebrand na CityZen, který nám nějaký čas trval. Firmu jsme založili vloni 1. září, v tu chvíli jsme měli vyrobených cca 1400 trik. Připravili jsme kolekci, odstartovali markentingovou kampaň. Dnes máme e-shop, který vylepšujeme, novou kolekci polokošil, ve výrobě jsou další barvy. Takže dnes jsou tady tři chlapi od rodiny, kteří začali společně podnikat.

Proč název CityZen?

Variant bylo mnoho. Víte, že jsme se málem jmenovali TrIQ ? Máme totiž, myslím velmi povedený, reklamní slogan: Trik je v triku, takže jsme si hráli i s tímto motivem. Ale slovo TrIQ v anglickém jazyce není vnímáno zrovna pozitivně, nakonec jsme tedy zvolili CityZen. City Zen je spojením dvou slov: město a meditace. Chtěli jsme, aby z názvu byl cítit postoj, pohoda, uvolnění, příjemno. Se CityZen jsme se ztotožnili. Až časem nám došlo, že budeme bojovat s hodinkami Citizen. (smích)

O svém triku taky říkáte, že je to triko 21. století, triko s efektem, dokonce, že má kouzlo. Nepřeháníte? Jak se liší triko z roku 1995 od toho dnešního?

Naše myšlenka byla taková, že budeme vyrábět oblečení pro běžné nošení z přírodního materiálu, ve kterém bude lidem celý den dobře. Kouzlo je v přirozenosti. Používáme bavlnu jako přírodní materiál a speciálním ošetřením vlákna vylepšujeme její základní vlastnosti: savost, hebkost, omak, vzhled. Z jedné strany (rub) materiál neuvěřitelně saje a voda (pot) se rychle vsaje a vypaří, na druhé straně (líc) je materiál vodoodpudivý a zabraňuje viditelným skvrnám, třeba od potu. To tvoří náš materiál jedinečným. I střih a konstrukce trika jsou unikátní, na tom jsme pracovali skoro rok. Prakticky řečeno, vyvíjeli jsme triko na míru. Od prvního trika se ta dnešní liší kvalitnější bavlnou, lepším střihem a módními barvami.

Martin Burkoň (43) Vystudoval ekonomicko-správní fakultu Univerzity Pardubice.

Řadu let pracoval ve státní správě, 11 let podniká.

Je ženatý a má tři syny.

Ve volném čase sportuje a včelaří.

O CityZen říká: Rendova myšlenka chytrého trika měla pro mě příběh. Prototyp trika jsem na sebe oblékl a tři dny ho nesundal. Chodil jsem v něm, pracoval, řídil, dokonce i spal. A fungovalo. I když jsem textilem nepolíbený, viděl jsem v tom obchodní potenciál a možnost své realizace.

První trika jste ušil sám? A jak vypadá výroba dnes?

Šití mi moc nejde a nikdy nešlo. (smích) Pokud jsem chtěl mít kvalitní triko, musel jsem oslovit kvalitní firmu se zkušenostmi. S naším subdodavatelem jsme spokojeni, ale rádi bychom rozšířili spolupráci a podpořili tak český textilní průmysl. Celý proces si hlídáme a dbáme na kvalitu a na co nejmenší ekologicko-energetickou stopu. Používáme nejmodernější technologie, které jsou k dispozici. Výroba je v podstatě stejná, jako když si krteček chtěl ušít své kalhoty: tj. pletení, barvení, úprava, stříhání, konfekce-šití, balení. (smích)

Prodáváte jen v e-shopu? Kolik triček už jste prodali? A kam nejdál?

Zatím jen v e-shopu. Ale zvažujeme kamenný obchod v Chrudimi, kde by si lidé mohli naše triko vyzkoušet. A hledáme partnery v krajských městech i partnery v rámci e-commerce, aby trika a pola byla dostupnější.

Trik jsme prodali stovky. Až jich budou tisíce, chceme se poohlédnout po spolupráci s dalšími obchody, vývozu do zahraničí. Trika s námi žijí v Austrálii, v Indonésii, v USA, v Brazílii. Víme, že až sem se trika dostala. Včera nám přišla fotka od zákazníka z návštěvy Vietnamu, kdy si chválí, že ani po třech hodinách při teplotě 39 °C ve stínu není vidět pot a cítí se v něm dobře.

Pavel Hrstka (46) Vystudoval strojní fakultu Technické univerzity v Liberci.

Budoval internetovou lékárnu, byl obchodním ředitelem ve společnosti eBrána.

Je ženatý a má dva syny.

Ve volném čase sportuje a včelaří.

O CityZen říká: Představa startu byla jiná, mnohem razantnější, ale i to je kouzlo nás tří, že mě kluci tahají z výšin na zem a musím akceptovat jejich opatrnost. Jak Martin říká: dobrý dům musí mít pořádné základy a nic neuspěchejme. Projektu věřím, proto jsem ukončil předchozí práci a CityZen se začal věnovat na sto procent. Dnes vím, že to bylo dobře.

Jste tři společníci, máte nějak rozděleny pravomoce a kompetence nebo hlasujete?

O zásadních věcech rozhodujeme minimálně 2:1, ale vždy je lepší, když to je 3:0. Názorová diskuse (nechci schválně použít slova názorová válka) je povolena. Nakonec se musíme rozhodnout, ale stejně jako třeba v hokeji je lepší vyhrát 3:0 než 2:1.

Jsou ovšem principy, ze kterých neslevíme ani jeden, to vím. Rádi bychom vyráběli jen kvalitní materiál, rádi bychom podnikali se vší slušností, tak jako dříve naši dědové. A když se něco řekne a platí to, tak to platí. Jasně, písemné potvrzení je namístě, ale stejně důležité je i slovo.

Rozdělené to máme tak, že já zodpovídám za výrobu a jsem pod tlakem kluků, aby vývoj produktů měl vždy náskok. Dále mám na starosti zahraniční spolupráce. Martin má v hlavě kalkulačku a je důrazný v rozhodování a v činech. Pavel zodpovídá za marketing a za spolupráci v ČR. I zde máme rezervy a učíme se, abychom nedělali věci třikrát a byli efektivní, neboť čas letí.

Vyhráli jste celorepublikové kolo soutěže T-Mobile Rozjezdy. Co uděláte se čtvrtmilionovou výhrou? A čím jste podle vás porotu zaujali?

Výhru proinvestujeme v CityZen. Vyhrál projekt, ten si zaslouží podpořit. Konkrétně chceme získané finance použít na vývoj nové kolekce pro ženy, chceme rozšířit kolekci trik. Více zatím nebudu prozrazovat. A nemalou částku nás bude stát i marketing. Do soutěže nás přihlásil Pavel, který chtěl slyšet a vidět reakci odborné poroty na naše produkty a jak obstojíme v rámci jiných startupů. To, že jsme nadšení my, nám stále nedávalo plnou důvěru v produkt. Porotu jsme zaujali určitě našim tričkem, inovacemi a doufáme, že naší firemní a lidskou filosofii. Jsme přirození a snažíme se věci řešit selským rozumem.

Považujete se vy sami za úspěšné? Uživí vás trika?

Asi jsme úspěšní. Máme rodiny, děláme, co nás baví, firma získala ocenění. Zatím nás trika neuživí, ale nikdy neříkej nikdy. To teprve uvidíme, plány jsou veliké. Chtěli bychom, aby měl naše triko každý ve své skříni, chceme prodávat v zahraničí, chceme vyrábět trika plně pod „naší taktovkou“. Udělat ze CityZen rodinný podnik.