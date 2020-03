Začínali ve sklepě, dnes mají dvě výrobní haly a stovku zaměstnanců

Vidím, že ani vás neminulo velikonoční šílenství. Máte moc pěkná velikonoční vajíčka, jak jste vymysleli recept?

Při vývoji každého našeho nového produktu jdeme jednoduchou cestou: Snažíme se ukázat, že i mlsání je možné dělat zdravě, z kvalitní čokolády, bez palmového oleje, umělých barviv a konzervantů. Zkrátka jsme vzali čokoládu, přimíchali do ní naše mrazem sušené ovoce, zelený čaj matcha nebo třeba kokos a obalili tím mandle, až vznikla tato barevná a náramně dobrá vajíčka.

V supermarketu je asi nenajdu.

To určitě ne, recepturu i výrobní postup jsme si vymysleli my, a tak jsou k dostání pouze na našem e-shopu a ve vybraných prodejnách zdravé výživy, do kterých dodáváme.

Kde se lépe prodává? U obchodních partnerů, nebo ve vlastním e-shopu?

Odjakživa se soustřeďujeme hlavně na obchody se zdravou výživou, prémiové a farmářské obchody. Do velkých řetězců se nehrneme, chceme si zachovat svůj vysoký standard kvality a nebýt tlačeni velkými obchodníky ke snižování nákladů. E-shop je samozřejmě neméně důležitý, protože jen zde si můžete namíchat svůj mix müsli, kaší nebo ovoce a oříšků, nebo si objednat vločkové předplatné, což je to, co udělalo Mixit Mixitem.

VIDEO: Jak to vypadá, když se ručně vyrábějí čokolády Mixit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Máte i stálé zákazníky?

Stálých zákazníků máme podle našich pozorování během roku statisíce a svůj mix si mohou objednat milovníci snídaní a zdravého mlsání i ze Slovenska, Polska a Maďarska. Ale naší zákazníci s Mixitem i cestují a dávají ho jako dárky, takže víme, že takhle jsme se dostali na všechny kontinenty. Myslím, že naše Mixitka byla s jedním dobrodruhem až na Antarktidě.

V čem jsou vaše vločky jiné než ty, které koupím v supermarketu? A kde nakupujete suroviny?

Naprostou většinou obilnin bereme v Česku. A v čem jsme jiní? Naše vločky (ať už jsou ovesné, žitné, ječné, pšeničné, špaldové nebo pohankové) se z mlýnu či vločkárny dostanou na váš stůl rychleji, než je tomu u vloček ze supermarketů, kde musí projít delším logistickým řetězcem. Taky jsme s dodavatelem vychytali metodu výroby, díky kterém vločkám můžeme říkat i lupínky. Náramně totiž křupou a s klasickými tuhými mdlými vločkami nesnesou srovnání. A to nemluvím o našich vločkách z pece, které před pečením mícháme s medem.

Co nakupujete a co zpracováváte sami? Nebo i něco pěstujete?

Každý dělá dobře něco, a protože my jsme dobří ve vymýšlení a výrobě skvělých chutí müsli a dalších dobrot, pěstování necháváme jiným a od těch nejlepších pěstitelů a dovozců suroviny odebíráme.

Martin Wallner Vystudoval Podnikovou ekonomiku a management na VŠE a MBA program na Escuela Superior de Marketing y Administración

Ještě během studií v roce 2010 založil se spolužákem Tomášem Huberem Mixit.cz.

Mixitu se věnuje od té doby naplno.

Žije v Praze a ve volném čase se stará o své děti nebo veterány.

Jak jste ty nejlepší našli?

Jednoduše. Prostě jsme je objeli, ochutnali a vyprosili, aby nám dodávali i to malé množství, které jsme na začátku potřebovali. Většinou byli zvyklí dodávat v tunách, my chtěli kila. No a kdo nám věřil na začátku, tak ten nám teď často dodává v těch tunách. Ale jen pokud má pořád všechno v super kvalitě, jakou jsme ochutnali na začátku.

Kdy a jak vás to vůbec napadlo prodávat vločky?

Napadlo nás to touhle dobou přesně před 10 lety. Vlastně máme výročí nápadu! (smích) Byla to součást školní semestrální práce a nám se oběma ten nápad tak líbil, že jsme se dohodli a rozhodli se, že ho uskutečníme. Přirozeně nás to oba táhlo k vlastnímu podnikání, do online prostředí a jídlo nám přišlo jako zajímavý segment. Nebylo to tak, že jsme fanaticky toužili vyrábět müsli, spíš jsme si řekli, že je to super produkt, který mají lidi rádi a že bychom ho chtěli udělat lepší.

Nebáli jste se, že vás konkurence převálcuje?

Ze začátku jsme se báli všeho a všech a zároveň nikoho a ničeho. Konkurence v naší kvalitě v tu dobu takřka neexistovala, takže jsme se báli spíše toho, že někdo začne také mixovat müsli na přání. U velkých hráčů jsme se spíše obávali, že se jim náš nápad natolik zalíbí, že vezmou kapitál a nás začínající výrobce utlačí. Naštěstí se to nestalo, my stihli vyrůst a případnou konkurenci vždy bereme jako další a zdravou motivaci být lepší.

VIDEO: Jak se vyrábí arašídový a oříškový krém Mixitella Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podléhá nákup vloček taky sezóně? Kupují se v některém ročním období více?

Jasně. Máme klasickou vánoční a mikulášskou sezónu, kdy si nás kupují zákazníci často i jako dárky pro ostatní. Pak máme vyšší prodeje před Velikonoci, protože jsme i velikonoční nadílka pro koledníky. Přeci jen je to zdravější než čokoládové pochoutky a děti třeba takové křupavé ovoce milují podobně jako čokoládu. A letos jsme byli zaskočení, jak skvěle se prodávalo před Valentýnem. Měli jsme speciální mix müsli s údajně afrodiziakální guaranou, dárkovou misku se srdíčky a křupavé ovoce v čokoládě a všechno nám mizelo pod rukama. No a klasicky znatelný je i leden se svými předsevzetími.

Jak byly vaše začátky? Prý jste začínali v garáži. To by asi hygiena nebyla nadšená.

Ona to nebyla garáž, byl to suterénní byt, kde jsme míchali my dva a později náš první zaměstnanec. Samozřejmě od prvního dne vše splňovalo nároky Státní zemědělské a potravinářské inspekce, v tom jsme byli opatrní od začátku.

Dneska máme výrobní haly a několik skladů, přísné procesy kvality a zpracování. Co se týče hygieny, zrovna před pár dny u nás byl audit a prošli jsme na jedničku s hvězdičkou. To jsme byli na sebe hrdí. Musíme to ale zaklepat, vždycky jsme zvládali hygienické předpisy bez větších potíží.

Tomáš Huber Vystudoval MBA program na manažerské fakultě barcelonské ESMA.

Před založením Mixit.cz pracoval v marketingu.

Od založení Mixit.cz se věnuje naplno jeho řízení.

Má syna, žije v Praze a stejně jako Martin volný čas tráví u veteránů.

Museli jste do začátku hodně investovat?

To určitě ano. Na začátku do nás investovaly naše rodiny a zahučely i veškeré naše úspory. A pak několik let jsme vždycky investovali všechno, co jsme vydělali, abychom se mohli posouvat vpřed. Teď už nás Mixit živí a živí i desítky našich zaměstnanců.

Kolik máte zaměstnanců? Platíte je dobře? A co benefity?

Zaměstnanců, brigádníků a různých partnerů máme přes stovku, podle sezóny. A benefity jsou jasné – slevy na naše mňamky (smích). K tomu se snažíme vždycky každému vycházet maximálně vstříc, takže na všech pozicích, kde je to možné, mají zaměstnanci možnost nastavit si svou pracovní dobu, u lidí v kancelářích bereme home office jako běžnou věc. Prostě chceme, aby se jim s námi dobře pracovalo, protože celá firma je hodně založená na loajalitě a nadšení pro společnou věc. Věříme, že nejlepší zaměstnanec je ten, který má stejný cíl jako my.

Jaké máte plány do budoucna?

Plánujeme vrhnout se na další evropské trhy. Teď zrovna počítáme, který to bude. Je pravda, že oproti začátkům už sami nemícháme ani nechodíme na poštu. Ale pořád jsme tu denně, denně ochutnáváme nové vzorky, vybíráme designy tubusů a řešíme denní provoz.

Když jste začínali, tušili jste, nebo plánovali, že jednou budete mít sto zaměstnanců?

Když jsme začínali, tak jsme oscilovali mezi tím, že se nedostaneme z míchání v garsonce až po gigantické plány, že Mixit bude k dostání po celém světě (smích). Plány jsme měli obří a zároveň skromné. Každopádně cílem, kterého jsme chtěli dosáhnout, vždycky bylo, že Mixit bude soběstačný a bude nás živit a bavit zároveň. A toho jsme dosáhli. Do práce se po dovolené těšíme a to nevynahradí žádná výše výplaty.