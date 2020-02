Úspory dali do výroby skleněných brček. Po roce je z nich bestseller

Věříte, že jsem vůbec netušila, že existuje skleněné brčko?

Určitě věřím. Když prodáváme na trzích, tak se nás lidé často ptají, co to vůbec prodáváme. Když pochopí, že to jsou skleněná brčka, tak se velmi diví, ale zároveň nám fandí. Líbí se jim, že jsou ekologická a dají se používat stále dokola.

Umím si představit další otázky zákazníků: Není moc křehké? Nezlomí se? Nerozbije? Ale asi se špatně myje? A hlavně, jak se z něho pije?

Je to přesně tak. (smích) Brčka jsou skleněná, takže ano, jsou křehčí než ta plastová. Jsou však vyrobena z odolného borosilikátového skla, nejdou tedy rozbít tak lehce, jak byste si mohla myslet. Při běžné manipulaci brčko určitě nezlomíte, zpravidla přežijí i pád na zem. A co se týká mytí, můžete je dát třeba i do myčky na nádobí. Nebo propláchnout pod tekoucí vodou, případně dočistit kartáčkem, které je součástí každého setu. A pije se z něho úžasně, vyzkoušejte. Vidíte, že v drinku vypadá velmi stylově. Zároveň je zdravotně nezávadné a neovlivňuje chuť nápoje, na rozdíl třeba od brčka kovového.

Už i u nás je výrobců skleněných brček více. V čem jsou ta vaše jiná?

My jsme byli mezi prvními, kdo v Čechách začal brčka nabízet, ale to teď už nic neznamená. Lišíme se hlavně tím, že brčka nabízíme v různých pouzdrech – látkových, korkových, ale dřevěných, které jsou velice populární. Máme také speciální zahnutá brčka s vroubky, která jsou mezi lidmi bestsellerem. A taková brčka, pokud vím, v Čechách zatím nikdo nemá.

Na webu říkáte, že Steeblo jste založili, protože vás zajímá svět, zvířata a příroda. Většina lidí založí firmu proto, že chce vydělávat.

My věříme, že když někdo dělá něco, co ho baví, a touto činností i pomáhá, tak peníze pak přijdou nakonec samy. Náplní naší práce je šíření myšlenky „začni u sebe“ prostřednictvím prodeje skleněných brček a dalších ekologických produktů. To vydělávání je k tomu pro nás takový bonus. Není to skvělé? (smích)

Kateřina Lenochová Vystudovala obor cestovní ruch na Aalborské univerzitě v Kodani (Dánsko).

Po škole nastoupila do české relokační agentury, kde působila jako Immigration and Expat Consultant.

Dnes se věnuje projektu Steeblo a zároveň je na rodičovské dovolené.

Její největší zálibou je cestování. A samozřejmě miminko.

Jak to všechno začalo? Kdy a proč vás to napadlo a kolik času uběhlo od nápadu k prodeji prvního brčka?

Už dlouho jsme si stěžovali, jaký je všude nepořádek, plast, znečištěné řeky a moře, a nikdo s tím nic nedělá. Ani my. Potom jsme jeli na dovolenou k moři, kde jsme viděli, co všechno plast může způsobit na plážích i v oceánech. Tak jsme si řekli, že už si nebudeme jenom stěžovat, ale také s tím něco uděláme. Nápad, že budeme prodávat skleněná brčka, vznikl v létě 2018. V záři toho roku jsme začali vymýšlet, jak budou brčka a pouzdra vypadat a vše jsme doladili v březnu 2019, kdy jsme poprvé spustili náš e-shop.

Proč zrovna brčko? Neštvou vás víc plastové kelímky?

Brčko je podle nás největším symbolem zla, které plast může způsobovat. Všichni známe obrázky želvy, jež má zarostlé plastové brčko v nose. Plastová brčka jsou tak malá, že se stávají součástí mořského planktonu, velmi snadno se dostanou do organismu ryb a jiných mořských živočichů. Samozřejmě problémem jsou všechny jednorázové plasty. Proto také prodáváme znovupoužitelné dřevěné příbory. Z každého produktu navíc přispíváme jedné české organizaci, která je nám sympatická tím, že nejenom aktivně chrání želvy, ale také edukuje místní obyvatele, aby nekradli želví vejce a místo toho se věnovali jiným činnostem.

Jak se na vás tvářili ve sklárnách, když jste za nimi s požadavkem na výrobu skleněného brčka přišli?

Skláren jsme oslovili víc již s přesnou představou, jak mají brčka vypadat. Chtěli jsme, aby každé brčko mělo svůj účel – například na smoothie nebo na malé drinky. Některé sklárny nás odmítly, že vůbec takové věci nechtějí dělat. Nakonec jsme se domluvili s rodinnou českou sklárnou na severu Čech, která brčka vyrábí exkluzivně pro nás a vyjde nám vstříc se vším, co si vymyslíme.

Určitě jste museli něco investovat, myslím do výroby, do založení e- shopu.

Ano, abychom mohli brčka a pouzdra vyrobit, museli jsme do toho vložit své vlastní peníze, které jsme si vydělali v zaměstnání. Nic jsme si nikde nepůjčovali, vše bylo z naší kapsy. Chtěli jsme, aby všechny produkty, jež prodáváme, byly vyrobeny v České republice, a to není zrovna levná záležitost.

Už se vám investice vrátila? A uživí vás toto podnikání?

Jelikož jsme začali podnikat teprve v březnu 2019, na konci roku jsme ještě skončili v mínusu. Podnikání nás zatím neuživí, Marek má stále ještě svoje zaměstnání. Do budoucna bychom chtěli vybudovat firmu, která uživí nás dva, našeho čerstvě narozeného syna, i naši kočku. (smích)

Jste i životními partnery. Je to pro podnikání výhoda nebo naopak?

Někdy je to výhoda, někdy ne. My jsme do podnikání šli s tím, že jsme chtěli mít společný projekt, abychom mohli být více spolu. Štvalo nás, že se vidíme jen pár hodin večer. Nyní jsme spokojeni, protože času spolu trávíme opravdu více. Samozřejmě, nějaké konflikty máme, ale vždycky je vyřešíme. Všechna důležitá rozhodnutí děláme společně, ta menší minimálně konzultujeme. Ani jeden z nás není dominantní, spíš se doplňujeme.

Marek Mlnařík Po studiích nastoupil do mezinárodní logistické společnosti, kde se vypracoval až na pozici Field Sales Executive. V této společnosti stále působí na plný úvazek.



Projektu Steeblo se věnuje ve volném čase.



Kromě péče o syna sportuje, hraje hlavně basketbal.

Stejně jako Katka, i on rád cestuje.

Bodovali jste v soutěži T-Mobile Rozjezdy. Co to pro vás znamená a čím myslíte, že jste porotu zaujali?

Výhra v soutěži nám dala hlavně sebedůvěru. Zjistili jsme, že naše brčka se můžou lidem opravdu líbit a bude o ně zájem. Nakoplo nás to, abychom v podnikání pokračovali a stále ho rozvíjeli. Myslím, že porotu jsme zaujali hlavně tím, že máme ekologický produkt, který je dobře odlišitelný od ostatních. V dnešní době se klade velký důraz na ekologii a udržitelnost.

Jaké máte plány do budoucna?

Do budoucna bychom chtěli rozšiřovat náš sortiment. Nechceme zůstat jen u brček, chceme nabízet i další udržitelné produkty. Začali jsme s dřevěnými příbory a miskami. Chceme pokračovat například se znovupoužitelnými skleněnými lahvemi. Naší podmínkou je, že vše, co nabízíme, musí být vyrobeno v České republice. A to nám trochu naši práci ztěžuje. Nejde to tak rychle, jak bychom si přáli.