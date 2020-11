Dárek mu změnil život. Opustil rýsovací prkno a je z něho návrhář a švec

Byla ševcovina a návrhy tenisek ve vašich dětských snech o budoucím povolání?

Na to, kým jsem chtěl být, když jsem byl malý kluk, si vůbec nevzpomínám. Vybavuji si až pubertu, kdy jsem si boty kreslil a říkal si, jak by bylo skvělé být designérem tenisek. Líbilo se mi, že z pouhé myšlenky v hlavě vznikne bota, jež se vyrobí a kterou lidé nosí.

Vystudoval jste ale stavařinu. Kdo a čím vás při výběru školy ovlivnil?

Byl to děda, měl v té době stavební firmu a pracovali jsme u něj s bráchou o letních prázdninách na brigádě. Tam jsem si vyzkoušel, jak to chodí v praxi. Pak to byla klasika, vystudoval jsem střední stavebku a i stavební vysokou školu. A nastoupil do zaměstnání.

S jakými ambicemi jste do svého prvního zaměstnání vstupoval? Chtěl jste projektovat mosty nebo postavit v Česku první mrakodrap?

Po dokončení vysoké školy jsem se od kamaráda dozvěděl, že v jedné stavební firmě budují nové středisko související s mým vystudovaným oborem a zaměřením na inženýrské sítě (vodovody, kanalizace a komunikace). Byl jsem na pohovoru a poté se mi ozvali, že mě berou.

Studium vysoké školy a praxe je ale úplně jiný svět. Vše jsem se učil od nuly. Ptal se kolegů, jak se co dělá, zjišťoval si informace. Po nějaké době jsem to pochopil, ale z mé práce se stala každodenní rutina a strašná nuda. V hlavě jsem si říkal, že tuto práci nemůžu dělat dalších 40 let a musím najít něco kreativního, co mi bude přinášet hlavně radost.

Zlomem ve vaší profesní kariéře byl workshop šití obuvi. Jaké to bylo a jak vás to ovlivnilo?

Workshop jsem dostal jako vánoční dárek od přítelkyně. A znovu jí chci moc poděkovat, protože mi tím doslova změnila život. Bylo to naprosto pohlcující. Vidět všechny ty stroje a nástroje, které se používají pro výrobu bot. Pak se naučit jednotlivé fáze výroby od návrhu, výroby šablon, výběru materiálu, řezání kůže, šití na stroji a natahování na obuvnické kopyto. Tehdy jsem si řekl, že to je přesně to, co jsem hledal.

Vy jste si pár dnů po workshopu koupil šicí stroj.

Ano, je to tak, s výrobou jsem začal hned po workshopu. K šití bot je potřeba mít průmyslový stroj, tzv. sloupovku, který dokáže prošít i několik vrstev kůže. Postupně jsem nakupoval další nástroje jako obuvnické kleště, kosící nože, speciální lepidla, nitě a další. První, kdo měl mé boty, byl můj bratr, dal jsem mu je k narozeninám a on mi poskytl zpětnou vazbu, co je ještě potřeba zlepšit.

Kolik tenisek jste vyrobil, než jste si řekl, tak tyhle boty už můžu prodávat? A co je pro výrobu tenisek nejdůležitější?

Nejdůležitější je výběr kvalitní kůže. Talent je potřeba tak z deseti procent, zbytek je vůle u toho vydržet a i když se nedaří, pokračovat. Vyrobil jsem asi patnáct párů bot, s každým párem jsem se zlepšoval a vždycky jsem si řekl, že tyto už jsou dokonalé. No a vždycky jsem zjistil, že je pořád co vylepšovat.

Martin Brna (1984) Vystudoval stavební fakultu VŠB - TU Ostrava.

11 let pracoval ve stavební firmě.

K designu bot ho přivedl jeho velký koníček – skateboarding.

V srpnu 2019 na sociálních sítích představil své první vlastní návrhy tenisek.

Svou značku pojmenoval Unbroken addiction, on sám má na nákupu tenisek nezlomnou závislost, má jich doma přes 80 párů.

Šije tenisky na přání podle vlastních originálních návrhů.

Jeho tenisky nosí i Přemek Forejt, Yemi nebo Diana Kobzanová.

Ve volném čase rád cvičí, běhá, cestuje a tráví čas s rodinou a přáteli.

Neměl jste někdy chuť to vzdát?

Měl jsem tak pět momentů, kdy jsem si říkal, že to nemá smysl. Vzdát věci je strašně jednoduché. V mém případě stačilo odložit tužku a dál nepokračovat. Naštěstí jsem to vždy dokázal přejít, protože jsem si řekl, že se přece nevzdám svého snu a nastavil si to v hlavě. Práce je náročná jak časově, tak fyzicky, ale mám dobrý pocit, protože vím, že dělám maximum, aby byl výsledek co nejlepší, a za tu námahu to rozhodně stojí.

Vaše tenisky dnes nosí i celebrity. Jak jste dal zákazníkům o sobě, tedy o vašich teniskách, vědět?

Celé to odstartovaly bílo-červené tenisky vyrobené pro Přemka Forejta s motýlem na patě. Pak se začali ozývat další lidé. V tomhle mají sociální sítě velkou výhodu.

V práci jste dal před časem výpověď. Co bylo tím hlavním impulsem?

Vlastně asi taky náhoda. Všiml jsem si, že firma Vasky začala s výrobou svých vůbec prvních tenisek. Napsal jsem zakladateli firmy Vaškovi Staňkovi a požádal ho, zda by mi neukázal, jak se taková teniska vyrábí sériově. Potkali jsme se, já mu ukázal, co dělám já, a domluvili jsme se, že bychom mohli spolupracovat. Vůbec jsem neváhal, věděl jsem, že v práci mě to nebaví a cítil jsem to jako příležitost něco ve svém životě změnit.

Dnes máte živnostenský list, musíte platit sociální a zdravotní pojištění, nikdy nevíte, kolik toho ten který měsíc prodáte. Nelitujete, že jste opustil stálý pracovní poměr?

Ano, jsem nově jako OSVČ, ale změny nelituji. To, že se platí sociální a zdravotní, s tím počítám. Mně jde hlavně o to dělat práci, která mi přináší radost. Bez toho by to pro mě nemělo smysl. Ruční práce zaměstnává mozek úplně jinak. Jakmile se do ní ponoříte, zcela přestanete vnímat čas a jen vytváříte věci. Je to naprosté odpojení od vnitřních stresů a starostí. Navíc se potkáte se zajímavými lidmi. A hlavně, nikdy nevíte, kam vás to nasměruje.

Jaké máte plány do budoucna?

Plány jsou zrychlit výrobu mých Unbroken addiction tenisek a pro Vasky připravovat nové návrhy řady bot a oblečení. Taky doufám, že se podaří i spolupráce s dalšími firmami a umělci z České republiky.

Co byste doporučil lidem, které to v práci nebaví a koketují s myšlenkou vlastního podnikání?

Někde jsem slyšel přirovnání, že chodit do práce, kterou nemáte rádi, je jak objednávat si v restauraci jídlo, které absolutně nesnášíte a přesto ho denně jíte. Tak jsem to cítil i já. Jediným řešením je to změnit. A neudělá to nikdo za vás, jen vy sami. Nečekat na nějaké štěstí, že něco přijde samo.

Mně workshop obrátil život o pozitivních 180 stupňů. Ale není to zadarmo, musíte tu změnu opravdu chtít a ne jen o tom mluvit.