Podnikání střídaly chyby i ztráty. V Babicích dnes mají úspěšné České tropy

Krásné období objevování, co tropické rostliny zvládnou, střídaly chyby i ztráty. Vysoké mrazy kolem 25 stupňů nejednou vzaly kus úrody s sebou.

„Ale učili jsme se a posléze začali s prodejem. V začátcích to bylo jako prodávat mimozemšťany, ale časem se pěstování těchto rostlin zpopularizovalo natolik, že nám ze zákazníků dokonce začala vznikat konkurence. Tak to na světě chodí, s tím nic nenaděláme, ale na začátky ráda vzpomínám jako na velké dobrodružství,“ říká Pavlína Molková.

Na rozdíl od lyžařských středisek vy musíte mít z čím dál mírnějších zim velkou radost.

Spolu s oteplováním klimatu se množství druhů, které je možno v našich podmínkách pěstovat, logicky zvyšuje. Všechny druhy, které nabízíme, se mohou sázet do volné země, jen je vhodné výběr rostliny trochu směrovat podle zimních teplot a množství vláhy v dané lokalitě. Ale s tím zákazníkům rádi poradíme.

Které druhy tropických rostlin máte v nabídce?

Nabízíme stromové juky s tolerancí vůči mrazu až do -37°C, dále palmy, bambusy, stromové kapradiny, agáve, kaktusy a další exotické rostliny.

Pavlína Molková Narodila se na moravském Slovácku.

Vystudovala Střední veterinární školu v Kroměříži.

Rodinné zahradnictví České tropy vede

v Babicích na Uherskohradišťsku od roku 2003.

i v e-shopu, řadu rostlin sami pěstují.

Uvádíte, že valná většina vašich tropických bylin je mrazuvzdorných. Je možné si pořídit palmu z Babic třeba do předzahrádky v Liberci nebo banánovník na šumavskou chalupu?

Mrazuodolnost rostlin není jen o samotné toleranci vůči mrazu, ale je kombinací více faktorů před a během zimního období. Některé rostliny snesou extrémní mráz, ale nesnášejí vysokou půdní vlhkost nebo deficit slunečního záření; jiné druhy jsou více odolné vůči vlhkosti... Samozřejmě je lépe ve vlhčích lokalitách zúžit výběr na druhy, jejichž domovina je nejbližší klimatu, kde bude rostlina vysazena.

Jak velké jsou vaše nejrozložitější rostliny?

Nabízíme různé rostliny, z nichž některé dorůstají do výšky desítek metrů, například araukárie, jejichž blízcí příbuzní pochází z dob dinosaurů. Dožívají se i přes dva tisíce let. To jsou ale dřeviny. Palmy nebo juky, které se považují za byliny, dorůstají až kolem patnácti metrů. Ale jak sortimentem, tak velikostmi nabízených rostlin se přizpůsobujeme zájmu zákazníků. V minulosti jsme nabízeli i palmy s výškou přes 5 metrů, čemuž odpovídá i jejich cena, ale zájem o takto vzrostlé rostliny je omezený.

Ani dvoumetrová palma není levná záležitost, jde i o několik desítek tisíc. Je o ně zájem?

Ano, prodávají se. Tomu prostě člověk neodolá. Ideální doba výsadby je na jaře a v tomto období nabízíme velký sortiment druhů i velikostí, tak si podle druhu i ceny vybere každý.

Rozmnožujete si některé rostliny sami?

Ano, část rostlin si pěstujeme a část dovážíme.

Odkud tropické stromky nebo byliny dovážíte – a vezou se letadlem, lodí, kamionem?

Když jsme s prodejem těchto rostlin začínali, dovážely se výhradně ze zemí jejich původu. Časem se díky obrovskému zájmu začaly tyto rostliny pěstovat i v Evropě a ty svážíme kamionem. Ale třeba stromové kapradiny Dicksonia antarctica, které jsou chráněné, se do Evropy dováží lodí přímo z Tasmánie a každá rostlina má svůj jedinečný fytosanitární pas. Je to druh od druhu různé.

Dovezete zákazníkům i rostliny na objednávku?

Ano, není problém dovézt rostlinu takzvaně na míru, ale je to poměrně složitý proces od zajištění dopravy, přes fytosanitární kontroly, karanténu až po proclení. K dovozu chráněných rostlin do Evropské unie, například stromových kapradin z Tasmánie, je navíc nutné vyřídit speciální povolení. Rostliny nelze přepravovat v kontejneru s jiným zbožím, proto se import menšího množství rostlin může velmi prodražit. Spoléháme se proto na velkoobchodní dovozce nebo evropské pěstitele.

Když se vrátím k masivním kusům, jak tak velkou rostlinu přepravíte k zákazníkovi? Máte nějaké své speciální dopravce?

Používáme již mnoho let kurýrní službu Toptrans, která nám je zodpovědně vozí.

Nabízíte i ovocné dřeviny. Dají se v našich podmínkách vypěstovat třeba jedlé banány?

Ovocné dřeviny máme letos nově, například granátová jablíčka. Mrazuodolné banánovníky prodáváme spoustu let. I v našem klimatu sice vykvetou a narostou trsy malých banánů, nicméně nestihnou dozrát.

A jak odhadujete, že to bude s granátovými jablíčky, taky nedozrají?

Ta mohou i u nás dozrát, ovšem stejné kvality jako plody ze Středomoří většinou nedosáhnou. Je však nutné pěstovat rostlinu v kontejneru, nechat přezimovat a na jaře „nastartovat“ například ve skleníku.

Byla pro vás nějaká rostlina záhadou?

Když jsme před lety poprvé vysadili druh Musa basjoo, což je legendární mrazuodolný banánovník, tak to byla velká výzva. Celou sezonu jsme ho hýčkali. Půlmetrová rostlina vyrostla během léta do dvoumetrové výšky a na podzim jsme ji, podle zkušeností ze Spojených států, zazimovali. Teploty v následujícím zimním období byly dlouhodobě pod bodem mrazu a klesaly až na -19°C. Po odkrytí zábalu nejevil banánovník žádné známky života, proto jsme považovali tuto bitvu za prohranou.

Manžel následně zbytky odstranil a spolu s kořenovým balem odvezl na kompost. Byli jsme opravdu zklamaní, protože se ho podařilo přezimovat například i v Kanadě. K našemu překvapení vyrostl z kompostu o měsíc později krásný banánovník. Znovu jsme ho vysadili, zdokonalili zimní ochranu a máme ho na zahradě dodnes.

Odkud se o vás nejčastěji zákazníci dovědí – máte sociální sítě, reklamu?

Máme samozřejmě internetový obchod a prezentaci na Instagramu. Spíše se ale k nám vrací stávající zákazníci a přivádí nové. Myslím, že je to vášeň. Jak začnete, je problém skončit. Jde o to, že když si lidé vysadí na zahradu tropickou rostlinu, změní okamžitě náboj toho místa a vnese tam kouzlo své domoviny.

Posílají vám lidé fotografie, jak se daří rostlinám od vás?

Ano, posílají neustále. Jsme rádi, že se našim „dětem“ daří a vždy prožíváme se zákazníky „rodičovskou pýchu“. Prostě, jinak to nejde.