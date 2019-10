Před pár lety u nás Matcha Tea nikdo neznal. Petr Patočka to změnil

Obchod, který vyroste prakticky z ničeho na desítky milionů korun, to zní jako pohádka. Předpokládám ovšem, že tak jednoduché to nebylo.

Bylo tomu zcela naopak. Moje cesta k podnikatelskému úspěchu byla opravdu pořádně trnitá. Podnikání s čajem totiž bylo již mým druhým pokusem. A na rozdíl od toho prvního vyšel.

Proč vám první podnikání nevyšlo?

Bylo mi tehdy dvacet a pořídil jsem si restauraci. Zpočátku se podniku dařilo dobře. Jenže to nemělo dlouhého trvání. Vzhledem k mému mládí a nedostatku zkušeností mi vše přerostlo přes hlavu a zhruba po pěti letech začal strmý pád. Bral jsem práci spíše jako zábavu, a to zdárnému vývoji podnikání moc nepřispívalo.

Vše vyvrcholilo v mých 29 letech, kdy jsem boj definitivně vzdal. S dluhem dva a půl milionu korun, který mi z tohoto podnikání zůstal, jsem začal vážně uvažovat nad tím, jestli je vůbec reálné se z takového problému někdy dostat. Zcela zlomený a s obavami o svou budoucnost jsem se odstěhoval do Prahy, kde jsem se snažil začít nový život.

Měl jste v té době podporu ve svém okolí? Přece jenom jste si z velké části potíže způsobil sám svou mladickou nerozvážností.

Ano i ne. V době, kdy začal můj strmý pád, tak se mi rodina a pár kamarádů snažili pomoci. Jenže problém byl tak veliký, že nebylo v silách rodiny ani kamarádů, mi zcela pomoci.

A co ti ostatní?

O několik kamarádů jsem přišel. A samozřejmě se ke mně otočila zády většina z těch, co mě v době hojnosti plácali po ramenou. Přesvědčil jsem se tak na vlastní kůži o tom, že pokud máte peníze, máte i spoustu lidí kolem sebe. Pokud finanční prostředky nemáte, zůstanou jen ti praví přátelé.

Petr Patočka (39) Podnikat začal ve 20 letech, kdy si otevřel restauraci. Toto podnikání mu nevyšlo.



6 měsíců pracoval jako vedoucí bageterie.



Poté se pokusil rozjet Čajovou květinu, tedy podnikání s kvetoucími čaji.



Později se zaměřil na Matcha Tea, zakládá firmu Kyosun (2010).



Je ženatý.



Má rád hudbu, cestování a cyklistiku.

Dá se vůbec na takové zkušenosti najít něco pozitivního?

Možná tomu nebudete věřit, ale opravdu dá. Já jsem dnes vlastně rád, že se to takto stalo, a že mi nikdo nepomohl natolik, abych tam mohl zůstat. Díky této zkušenosti jsem získal diametrálně odlišný pohled na svět. Nepřál bych ji nikomu, ale mě jednoznačně posunula.

Zmínil jste, že po krachu restaurace jste se přestěhoval do Prahy. Jak jste tedy začínal nový život?

Podařilo se mi zde získat práci jako vedoucí jedné známé bageterie. Popravdě jsem tam však vydržel jen šest měsíců. Prodloužení pracovní smlouvy jsem již nepodepsal. Když se na to podívám zpětně, tak absolutně nechápu, kde jsem vzal tu odvahu. Byl to obrovský risk, protože v tu dobu jsem jiný příjem neměl.

Proč jste to vlastně udělal?

Neviděl jsem žádné světlo na konci tunelu. Měl jsem na tu dobu velmi slušnou výplatu, ale díky dluhu, který jsem měl, mi z ní v podstatě nic nezbývalo. O to horší bylo, že tam, kde jsem dluhy splácet nezvládal, tak mi narůstaly úroky. Spočítal jsem si, že při tehdejší výplatě bych se dostal do pohody za zhruba 20 let. Věděl jsem, že tudy cesta nevede. Takže jsem začal usilovně hledat jiné možnosti, jak se z toho dostat. To bylo v létě roku 2009.

Jak jste je hledal?

Měsíc jsem brouzdal internetem, až jsem narazil na kvetoucí čaje. Okamžitě jsem věděl, že je to ono. Zkušenost z gastro sektoru mi dávala jakousi výhodu, protože zpoza baru bych se dostal před něj a přesně jsem věděl, co bude barmany a majitele zajímat a co naopak ne. Zde se mi zkušenost s restaurací poprvé hodně vyplatila.

Nápad jste tedy měl. Ale co finance? Měl jste přece v té době jen velké dluhy?

V tomto směru jsem měl obrovské štěstí. Na konci září 2009 jsem se poprvé sešel s mým dnešním společníkem Jiřím Devátem, se kterým mě seznámila kamarádka. Představil jsem mu koncept nákupu a prodeje kvetoucích čajů. A Jirka mi přesně na mé třicáté narozeniny zavolal, že se mu koncept líbí a že to chce zkusit. V tu chvíli jsem dostal obrovský nával energie začít znovu a rozjelo se dnes již desetileté partnerství.

Začátky byly samozřejmě krušné. Co se vydělalo, padlo na dluhy a Jirka musel pravidelně svou investici navyšovat. V jednu chvíli už to chtěl vzdát. Pak ale v roce 2012 přišel další zásadní zlom, a to byl matcha.

Po uvedení tohoto produktu firma začala exponenciálně růst a v roce 2015 jsem definitivně doplatil veškeré své dluhy a Jirkovi se vrátila jeho investice se ziskem více než sto procent. A podle dohody s Jirkou byla v témže roce firma kompletně přepsána na mě a Jirkovi jsem v ní ponechal desetiprocentní podíl.

To vypadá, jako by to bylo velmi jednoduché. Tedy aspoň na první pohled.

Máte pravdu. Ve skutečnosti to nebylo vůbec jednoduché. Pracoval jsem i dvacet hodin denně. Obrovskou oporou mi v tu dobu byla moje nynější manželka Andrea. Připravila mi domácí prostředí, které k tomuto výsledku velmi výrazně pomohlo.

Jak velké byly vstupní investice, které jste od vašeho společníka získal?

Investice do kvetoucích čajů byla zhruba půl milionu korun, které jsem k už tak velkému dluhu dlužil Jirkovi a Matcha Tea začal s investicí 150 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že nynější obrat Matcha Tea je v desítkách milionů, tak při takto nízké investici je to velký úspěch, za kterým stojí obrovské úsilí nejen mé, ale i mých bývalých a současných kolegů.

Jak dlouho trvalo, než jste se dostali na takovéto obraty?

Začínali jsme v roce 2012 a rok 2016 byl prvním rokem, kdy jsme šli obratově nad 25 milionů korun. Bezpochyby nám pomohl fakt, že konkurence tak trochu zaspala. Teprve v roce 2017 se nějaké firmy začaly objevovat. Zatím ale držíme stále pozici lídra.

Jak moc vás nástup konkurence trápí?

Zdravá konkurence mi nevadí. Ta k podnikání paří. Trochu nás ale trápí ti, co prodávají falešné náhražky tohoto čaje, ale i to bohužel k podnikání patří.

V čem vidíte vaši konkurenční výhodu?

Primární výhoda je v tom, že náš byznys je naprosto poctivý. Za kvalitou produktu si mohu stoprocentně stát. Díky dlouhodobým vztahům s dodavateli totiž v současné době můžeme zákazníkům nabídnout matcha nejvyšší kvality za velice příznivou cenu.

Jak vlastně probíhá takový nákup čaje? A jak se rozhodujete, s kým spolupracovat?

Může se zdát, že nákup čaje je jednoduchý, protože producentů například matcha je opravdu mnoho. Problém nastává v okamžiku, kdy jako odběratel potřebujete množství odpovídající několika tunám za rok.

Pokud bychom nakupovali čínské náhražky tohoto čaje, tak by asi problém nebyl, protože v Číně je, jak známo, možné vyrobit cokoliv. My ale nakupujeme pouze japonský originál a najít takové producenty, kteří splňují veškeré naše nároky na kvalitu a jsou schopni vyrobit takové množství, je velmi těžké a jsem rád, že náš dodavatel v tomto ohledu veškeré požadavky splňuje.

Jaká jsou tedy kritéria výběru čaje, který zařadíte mezi produkty vaší firmy Kyosun?

V našem případě je vybírání poměrně jednoduché, protože se zaměřujeme pouze na dva typy čaje a těmi jsou matcha a nově ještě rooibos. Jinak jsou ale naše nároky velmi vysoké. Zajímáme se především o kvalitu a jasný původ. Veškeré vzorky také testujeme na výskyt pesticidů, těžkých kovů, kvasinek, plísní, PAU, tedy polycystických aromatických uhlovodíků, které mohou mít vliv na zdraví. Do nedávna jsme vzorky čajů testovali i na výskyt radiace. Kvalita je pro nás při výběru dodavatele zásadní, takže pokud najdeme dodavatele, který ji umí dodržet, snažíme se s ním spolupracovat dlouhodobě.

VIDEO: Matcha tea výroba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jaká je vlastně cesta čaje k výslednému produktu?

Matcha je stoprocentní zelený čaj. Jeho pěstování se však od toho „klasického“ liší. V určité fázi růstu se celá plantáž přikryje černou tkaninou, aby se k lístkům nedostalo světlo. Rostliny tak začnou produkovat více chlorofylu. Díky tomu je matcha tak krásně zelená a také bohatá na vitamíny, minerály a další důležité látky.

Ručně posbírané lístky se pak v Japonsku také zpracují na jemný zelený prášek. Nepijete tak výluh ze sušených lístků jako u běžného zeleného čaje, ale pijete vlastně dužninu listu čajovníku.

Jinými slovy, dovážíte již hotový produkt?

Částečně. Dovoz probíhá v pětikilogramových pytlích, a to letecky. Nepluje dlouhé týdny v kontejneru. Na našem stroji pak probíhá následné přebalení do dvougramových sáčků, které významně prodlužují dobré vlastnosti čaje.

To ale kromě dobrého Matcha Tea představuje také hodně obalů, respektive odpadu. Zabýváte se i touto otázkou?

Již přes rok se snažíme najít plně ekologickou alternativu k našemu stávajícímu typu obalů, ale není to tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Ano, jsou alternativy, ale vždy je tam následný vliv na kvalitu směrem dolů. Jako posun bereme alespoň to, že náš stávající materiál pochází z plně recyklovaných zdrojů. V hledání nových zdrojů kvalitních a ekologických obalů pokračujeme a pevně věřím, že se nám ten vhodný podaří brzy najít.

Proč jste vsadili zrovna na Matcha Tea?

Matcha Tea je produkt, který je tu už přes 800 let. My jsme ho inovovali a začali ho nabízet jinak. Moderněji. Primární sázka byla na to, že je to fantastický produkt s vynikajícími benefity pro lidský organismus.

VIDEO: Matcha hot tea Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A co Rooibos?

Rooibos je naše horká novinka a start prodejů nás velice příjemně překvapil.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Kyosun byl primárně založený jako výrobně distribuční a tento styl razíme doposud. Našimi zákazníky jsou tak zejména distributoři do zdravých výživ, lékáren, obchodů s čajem a podobně. Zároveň se ale věnujeme i B2C sektoru, tedy přímému prodeji koncovým zákazníkům. Jejich počet tak narůstá také. V současnosti tvoří zhruba 15 procent našeho obratu.

Dnes tedy máte prosperující firmu. S ohledem na to, co jste v životě prožil, udělal byste dnes něco jinak?

Nechci, aby to vypadalo samolibě, ale já bych neměnil nic. Špatné období mi dalo zkušenosti k tomu, abych uspěl dnes. Za tyto zkušenosti jsem nesmírně rád.

A na co jste nejvíce hrdý?

Na to, že jsem byl schopen přesvědčit trh o tom, že lze prodávat i typ čaje, který stojí zhruba desetinásobek čajů běžných a že se tento čaj stal třikrát po sobě Produktem roku. A jsem také samozřejmě hrdý na svůj tým a na svou manželku. Bez jejich podpory bych to nedokázal.