S tímhle elánem už jste se narodila?

Asi ano, vždycky jsem byla taková živelná. Vrhám se do věcí po hlavě. Dávám si cíle a těch se držím, dokud jich nedosáhnu.

Takže jste odmala věděla, co chcete dělat, a šla jste za tím?

To zas úplně ne. Vystudovala jsem sportovní gymnázium, tam jsem zjistila, že sportovci jsou skvělí lidé, kteří se drží pravidel a jsou neuvěřitelně pracovití. Mezi nimi mi bylo dobře. Pak jsem šla na Vysokou školu hotelovou a žádnou budoucnost jsem si nepředstavovala. Žila jsem v té době z části v Irsku, což byla velká zábava. Takže jsem věděla, že po škole pojedu pryč.

Kam jste zamířila?

Na Nový Zéland a do Austrálie. A to byla škola života! Když se pak cesta chýlila ke konci, hráli jsme tam při dlouhém přejezdu v autobuse takovou hru: každý měl říct do mikrofonu, co ho po návratu domů čeká. Tak jsem pravila: asi bych si měla najít práci a manžela a mít s ním dvě děti. Když jsem se vrátila, pustila jsem se do toho – jak je mým zvykem.

Natálie Kazíková Vystudovala sportovní gymnázium a Vysokou školu hotelovou. Pracovala například pro Aquapalace Hotel či SAS Institute. Po rodičovské dovolené nastoupila do farmaceutické firmy Heaton, již založili její rodiče. Prošla mnoha pozicemi a dnes tam působí jako výkonná ředitelka. Je vdaná, má dvě děti. Ve volném čase se sama či s rodinou věnuje sportu, který je její celoživotní vášní: atletika, běh na dlouhé tratě, turistika, cyklistika, lyžování...

Povedlo se?

Částečně... Šla jsem pracovat do farmaceutické firmy Heaton, kterou založili a vedli moji rodiče. Ale po třech měsících jsem si řekla, že to s rodinou prostě nedám. Tak jsem si našla práci v Aquapalace Hotelu, kde jsem dva roky dělala sales manažera. Poté jsem pracovala pro americký SAS Institute, který se věnuje analytickým softwarům...

A jak to šlo s manželem?

Toho jsem objevila na první dobrou na seznamce! Když jsem pak porodila první dítě, bylo mi jasné, že chci další hned, nebo nikdy. Nechtěla jsem čekat. A po roce od porodu druhého dítěte jsem plánovala vrátit se do práce. Táta mi nabídl, abych šla zase do Heatonu, tak jsem to vzala. Po těch letech jsem viděla věci jinak – už jsem byla dál.

Na jaké pozici jste tu začínala?

Nastoupila jsem jako product manažer, takže start pěkně od základu. Pak jsem prošla marketingem, byznys developmentem a dneska tu mám výkonnou pozici, v níž na sobě musím neustále pracovat. Všechna oddělení mají samozřejmě své ředitele, ale schází se to u mě. Nesmím vypadnout z dění, neustále musím s někým mluvit – přičemž já preferuji osobní schůzky, které obvykle přinesou víc než videocally. Bývám hodně pryč, třeba na konferencích...

Vaši rodiče tu ještě pracují, nebo už vám podnik předali?

Táta je profesí lékař a pořád je tady ve vývoji a výzkumu. Mamince už se moc nechce. Bratr zastává pozici CEO. Víte, předání firmy chce statečnost – musíte dát těm lidem, kterým ji odevzdáváte, prostor, vydržet a nechat věci se dít. U nás předání probíhalo postupně, šest let jsme tady byli pohromadě. Vznikaly samozřejmě třecí plochy – bylo by divné, kdyby ne.

O firmě Heaton Česká farmaceutická společnost vznikla v roce 2002. Je držitelem více než 100 registračních rozhodnutí léků na předpis a zároveň výrobcem zdravotnických prostředků a kosmetiky. Působí v oblasti gynekologie, urologie, nefrologie, onkologie, diabetologie a substituční léčby. Firma sídlí v Praze a v současnosti má 65 zaměstnanců a nespočet zahraničních partnerů.

Takže pokračujete v kurzu, který nastavili rodiče?

Ano, připravili nám plány řekněme na pětiletky a my si k nim jdeme svou vlastní cestou. Byznys development je moje radost – snažíme se o expanzi do dalších zemí a zároveň o zvětšování portfolia výrobků. Například značka Gynella je takové moje dítě, jejž chci prosadit i v dalších zemích.

Jak se vaše výrobky dostávají k zákazníkům?

Většina je na lékařský předpis, takže obchodníci navštěvují nemocnice a lékaře: gynekology, urology, nefrology... a nabízejí jim naše produkty. V Česku a na Slovensku to funguje dobře, ale třeba v severských zemích jsou populární spíš online tendry. V Singapuru zase léky prodávají výhradně lékaři.

Kde všude jsou tedy vaše léky k dostání?

Máme zastoupení v Česku, na Slovensku, v Německu a Rumunsku a pak máme partnery v dalších 27 zemích, kteří nám pomáhají s expanzí. Evropu ovládají velké farmaceutické firmy, v Asii jsou to zase společnosti z Číny a Indie. Také administrativa v jednotlivých státech je různá: třeba v Singapuru jede online úplně všechno, oproti tomu v Německu a v Rumunsku je byrokracie větší a dokumenty se někdy pořád ještě posílají faxem.

Kolik má firma zaměstnanců a jak hledáte nové posily týmu?

V Heatonu pracuje 65 lidí včetně poboček, loni jsme rostli o 31 procent, takže jsme potřebovali zvětšit kapacity. Hledat lidi se nám daří, ale není to vždy snadné. Potřebujeme zaměstnance, kteří chtějí pracovat, mají energii a umí sami sebe motivovat; zkušenost ve farmaceutické branži je výhodou. Ale já vím, že se to všechno dá naučit: produkty, prostředí, trh. Jsme menší firma, takže tady je jeden člověk na jednu věc – nikdo se tu neschová jako v nějakém obřím korporátu.

Vychováváte si mladé odborníky?

Jistě, už tři roky máme vlastní studentský program. Nyní jsou tu na brigádě čtyři studenti, dva další už školu dokončili a překlopili se do pozice řádného zaměstnance. Spolupráce s mladými lidmi je důležitá – přinášejí nový pohled, který je potřeba. A to je úkol pro manažera, ten rozhoduje o tom, zda mladí lidé zůstanou, nebo ne. Mě manažerka v SAS naučila, že všechno jde, že se nemám hroutit a že se nemám vymlouvat.

Jaká je u vás ve firmě atmosféra?

Preferujeme rodinný přístup, snažíme se dodržovat work-life balance – když máš hotovo, můžeš jít ve tři hodiny na školní vystoupení svých dětí. Jsme vlastně taková parta kamarádů, ale všichni musejí dělat svou práci. Nedávno jsme například byli v Mexiku za odměnu za loňské výsledky a bylo to skvělé.

Jak vypadá váš pracovní režim?

Dojíždím z Plzně, ráno do 7:30 bývám v pražské kanceláři, mám čas na cvičení a svůj klid. Když pak jedu domů, mám po cestě hodinu na překlopení se z pracovního do soukromého módu, což je fajn. Když mi někdy vleze do auta manžel, tak to nedělá dobrotu...

Dokážete se odpojit od práce?

Teď už ano, naučila jsem se to. Počítač málokdy vozím s sebou z práce domů. Když jedu na dovolenou, umím si ji konečně užít. Zavřu notebook do karavanu a málokdy ho vytáhnu. To mě udržuje v kondici – je potřeba občas vypnout.

A daří se skloubit zaměstnání s rodinným životem?

Manžel pracuje v oblasti kybernetické bezpečnosti v pražské ÚVN a ani on nemá moc rád home office. Nechceme prostě pracovní a soukromý prostor míchat. Máme to nastavené tak, že když jsem na cestách, manžel obstarává domácnost a děti, kterým je dvanáct a třináct let. Manžel je pro mě nejen partnerem, ale i velkou oporou.

Jaké jsou nejbližší firemní plány?

Otevírat nové pobočky po Evropě i ve světě. V Česku pak přinášet nové produkty. Což není tak jednoduché – trvá tři roky, než se lék dostane od myšlenky do ordinace. Hledáme zajímavé molekuly pod patentovou ochranou a ta až padne, musíme být připraveni zalogovat produkt na trh. A pak také čekáme, že spoustu zajímavých věcí dokáže vymyslet umělá inteligence.