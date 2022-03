Návrat z rodičovské je projekt na pár měsíců. Jak se připravit?

Doporučení psycholožky vyzkoušela čtyřicetiletá Andrea: „Po obědě jsem uspala batole, sedla k notebooku a dvě hodinky pracovala. Podobně po osmé večer. Byla jsem ráda, že se můžu zapojit už na rodičovské – jednak kvůli penězům a také jsem doufala, že návrat do pracovního procesu pak nebude tak dramatický,“ vzpomíná na návrat do zaměstnání.

Jak dodává, s kolegy se znala, byla v obraze, takže největší změnou byl přechod z home office do kanceláře. „Koupila jsem si něco nového na sebe, natrénovala ranní vstávání a docela rychle si zvykla,“ usmívá se mladá žena. Andrea má ale štěstí v tom, že dělá kancelářskou profesi. Každá práce se samozřejmě z domova vykonávat nedá.

„Ženě, která v kontaktu s oborem být nemůže, doporučuji domluvit si osobní schůzku se šéfem tak dva tři měsíce před nástupem a zjistit, co je nového, co se od ní vlastně očekává. Tím ukáže svou motivaci a zároveň už budou další kroky plánovat spolu. Řeknou si, kde bude přesně její pracovní místo, takže první den nebude hledat svou židli a hrnek na kafe,“ radí pracovní psycholožka Stanislava Klocová.

Co když si žena po mnohaleté pracovní pauze tolik nevěří? Jak má přemoci osobní pochybnosti?

Právě tím, že se začne na změnu režimu připravovat s předstihem a nebude čekat na moment překvapení. Může si také říct, že jde pracovat takzvaně na zkoušku: „Dám tomu tři měsíce a uvidím, jak to půjde.“ Po čtvrtroce vyhodnotí, jak se jí v práci daří, co jí dává, nebo jestli jí naopak víc bere a je čas uvažovat o nové kariéře.

Pokud se rozhodne začít znovu někde jinde, do čeho teď vlastně jde? Jak trh práce poznamenala pandemie?

Bylo to velice zatěžující období, řada lidí přišla o místo, protože hodně pozic bylo zrušeno nebo sloučeno. Jiní museli pracovat z domova online, což také není každému příjemné, distanční výuka tomu moc nepomáhala. Výhodu současné situace vidím v tom, že je větší šance navolit si pracovní styl podle toho, co člověku vyhovuje, je více sdílených míst a možností pracovat částečně doma. A to by se ženám vracejícím se z rodičovské mohlo hodit.

Dnes není výjimečné, že si maminka na rodičovské práci „od kuchyňského stolu“ oblíbí natolik, že se do zaměstnání nevrátí a zůstává na volné noze. Jak to vnímáte?

Pak by si měla nejprve zmapovat, jaké jsou v oboru možnosti, takzvaně rozhodit sítě. Už má za sebou nějaké pracovní zkušenosti, takže se jí určitě nechce začínat od píky. Může si domluvit externí spolupráci se dvěma třemi firmami a zkusit, zda jí to za měsíc dá tu výplatu, kterou potřebuje. Třeba zjistí, že jí tato projektová činnost vyhovuje mnohem víc, nebo se naopak po čase vrátí do korporátního prostředí, kde bude mít finanční jistotu.

Stanislava Klocová Psycholožka s dlouholetou praxí v oblasti pracovního poradenství a osobního rozvoje.

Specializuje se na koučování a přípravu na výběrová řízení.

Je dobré nastoupit hned na plný pracovní úvazek, nebo zkusit nejprve part time?

Záleží na dohodě se zaměstnavatelem, jak moc vás potřebuje. Možností je dnes mnohem více než dříve, kdy to bylo striktně od devíti do pěti, nebo dokonce „na píchačky“. Žena by měla mít dopředu rozmyšlené, zda upřednostňuje plný režim, částečný home office, půlúvazek či klouzavou pracovní dobu. Také by si měla říct, kolik toho v práci zvládne: bude moci dělat přesčas, bude mít sílu jezdit na služební cesty? To vše by mělo být součástí dohody v době nástupu.

Stejně jako to, co nastane, když jí onemocní děti?

Přesně tak. Je třeba se už na začátku s vedoucím domluvit na řešení takovýchto nenadálých, ale přitom přirozených životních situací. Zůstane žena na home office, na ošetřovném? Jaký objem práce doma s dětmi stihne? Nevyčerpá ji to, nevyhoří? Dnes se soustředíme hlavně na výkon, ale jen o něm to přece není.

Je návrat z rodičovské správná doba na to, aby žena vyjednávala o výši mzdy? Nebo se má spokojit s penězi, které měla před lety?

Vycházela bych z toho, jak silnou pozici v zaměstnání má. Určitě není od věci podívat se, jakou má na trhu práce v současné době hodnotu. A pokud zjistí, že je výrazně podhodnocená, může si připravit argumenty, proč by se měla částka na výplatnici zvednout. Ovšem bude-li se žena cítit ohrožena tím, že by třeba i náznakem o zvýšení platu mohla o práci přijít, tak by do vyjednávání teď na začátku jít neměla.

Jak navázat zpřetrhané vztahy s kolegy v týmu?

Záleží, zda byly ty vztahy spíše formální či přátelské. Můžete kolegy pár dní před nástupem pozvat na kávu, upéct koláč, oznámit jim, že se vracíte a že se na ně těšíte. Budou-li tam noví členové týmu, rovnou se jim představíte a na pracovišti to pak nebudete muset řešit.

A jak zvládnout „generační“ obměnu, která se zatím v práci odehrála?

Ano, v kolektivu mohli mezitím přibýt mladí lidé, kteří jsou možná výkonnější, mají čerstvé nápady, mohou si dovolit v práci trávit více času. Na to je nutné se připravit. Na druhou stranu, oni vědí, že jste třeba i dlouhé roky součástí týmu, že máte zkušenosti a historii, která vás provází a o vašich pochybnostech nic netuší.

Kdy začít přenastavovat denní režim, aby to pro rodinu nebyl takový šok?

V mnohých domácnostech se denní rituály změní opravdu výrazně, takže bych to nenechávala ze dne na den. Je dobré začít trénovat tak 14 dní před ostrým nástupem do práce, abyste viděla, co to s rodinou udělá.

Je jasné, že žena nemůže stíhat vše co dosud plus ještě naplno vykonávat svoji profesi. Část domácích povinností by měl převzít manžel nebo partner, leccos už mohou dělat děti. V mnoha rodinách výborně fungují babičky, někde vypomáhají i kamarádky. Rodina se musí smířit s tím, že někdy se prostě nestihne všechno: dnes nebude teplá večeře, velké prádlo až zítra...

Od mladých žen z okolí, které už jsou zpět v pracovním procesu, vím, že než se všechno usadí, může to chvíli trvat, a že člověk je občas ve stresu.

Ale to je normální, když je těch povinností a nenadálých věcí moc, začnou pracovat emoce, od toho je máme. Když vás přepadne zlost, vztek nebo jen nával obrovské energie, najděte si klidný kout, i kdyby to měla být toaleta, kde se můžete na chvilku zavřít a uklidnit se, zakřičet nějaké slovo, které má v sobě znělé „r“, případně praštit do zdi. Stačí minutka dvě. Neříkám, že hned budete „happy“, ale aspoň budete v neutrálu, což je důležité hlavně pro děti.

Jak jim změnu vysvětlit, dokážou ji pochopit?

Malé děti určitě ne. Zkuste jim to podat jako nové rodinné dobrodružství. Nebo jim to spojit třeba s nějakou pohádkou. Je důležité jim vysvětlit jejich novou roli – co se od nich čeká. A rozhodně se vyhněte větám: „Já už teď na tebe nemám čas“, „Nic už nebude jako dřív“ a podobně.