Rekord byl 15 výjezdů za den, říká řidič pražské záchranky. Popsal největšího strašáka

Premium

Fotogalerie 4

Zdeněk Kužma | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jak vypadá práce řidiče sanitky v Praze? Zdeněk Kužma působí u pražské záchranné služby od roku 1992. Na denních směnách často odřídí osm až devět hodin a jeho rekord je patnáct výjezdů za den. Noční směny bývají méně vytížené, ačkoli v centru města to bývá „divoké“ i v noci, říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V rozhovoru popisuje zásah v Prokopském údolí, kde pomohla aplikace Záchranka. Vysvětluje, jak se má tvořit záchranná ulička, a mluví o tom, co je na téhle práci nejtěžší i proč by Praze prospělo víc výjezdových základen.

„Každému doporučuji stáhnout si aplikaci Záchranka do mobilu. Je zdarma a záchranná služba vás díky ní lokalizuje, i když sami přesně nevíte, kde jste,“ říká Kužma.

Nejnáročnější výjezdy jsou podle mě k dětem. Těžké výjezdy ve vás samozřejmě zanechají stopu a oklepat se z toho hned, to se asi jen tak nedá.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

První pololetí ukázalo, jakou dynamiku dokáže získat realitní trh po oživení toho hypotečního. „Zásah“ však není rovnoměrný, vykazuje značné regionální rozdíly. Zatímco některé lokality zažívají až...

Zmapovali jsme sazby u termínovaných vkladů. Kdo má nejlepší úrok a podmínky?

Držet volnou hotovost na běžném účtu, který nic nevynáší, nedává smysl. Pokud si domácnost vytváří finanční rezervu a nemusí na peníze po určitou dobu sáhnout, vyplatí se vložit hotovost na...

Byt v Praze stojí už 18 ročních platů, v Berlíně 11. Srovnání nájmů ale překvapí

Byty v Česku dlouhodobě zdražují, na hypotéku nedosáhne každý, a pokud ano, je to dlouhodobý závazek a zásek do rodinného rozpočtu. Pro mnohé je tak vlastní bydlení už jen pouhý sen. Jsme na tom ale...

Polovina absolventů podepisuje pracovní smlouvu bez čtení, pak se nestačí divit

Premium

Začátek kariéry bývá pro čerstvé absolventy plný očekávání – ale často i chyb. To může vést k nepříjemným překvapením, například při změně pracovní náplně, místa výkonu práce nebo délky zkušební...

Hledáte práci? Pozor na sociální sítě. Co všechno personalisté sledují

Premium

Léta zkušeností, vyladěný životopis, pohovor na jedničku. Jenže nakonec stejně zase vzali někoho jiného. Kde se to mohlo pokazit? Možná za to mohou sociální sítě. Buď proto, že žádné nemáte, nebo...

Rekord byl 15 výjezdů za den, říká řidič pražské záchranky. Popsal největšího strašáka

Premium

Jak vypadá práce řidiče sanitky v Praze? Zdeněk Kužma působí u pražské záchranné služby od roku 1992. Na denních směnách často odřídí osm až devět hodin a jeho rekord je patnáct výjezdů za den. Noční...

31. srpna 2025

Fotbal a vedení prodejní sítě mají společný základ, říká šéf sítě Planeo

V byznysu s elektrem je už 22 let. Začal v něm jako řadový zaměstnanec, dnes je šéfem, pod kterého spadá síť téměř 200 prodejen se spotřební elektronikou. Přesto o sobě Karel Moravec stále mluví jako...

30. srpna 2025

Odměna i za domácí práce a kolik je tak akorát? Odborníci radí, jak na kapesné

Dávat dětem kapesné, nebo nedávat? Na ruku, nebo na účet? A měly by ho dostávat jen tak nebo třeba i za domácí práce? Takové a další otázky si pokládá mnoho rodičů se začátkem školního roku, který je...

29. srpna 2025

Živnost si letos založily už tisíce Čechů. Podnikání při zaměstnání má určité výhody

O Češích se říká, že jsme národ podnikavých lidí. Podnikání se zkrátka nebojíme. Mnozí zakládají živnost i při zaměstnání. Jenomže rozjezd živnosti nebývá snadný. Zhatit ho může chybný podnikatelský...

29. srpna 2025

Školní vybavení i letos zdražilo. Jak vysoký může být účet?

Při nákupu školních pomůcek letos mnoho rodičů přemýšlí více než dříve. Mzdy totiž nerostou zdaleka tak rychle jako ceny, a to nejen u školních pomůcek. Zdražilo také oblečení či školní obědy. S čím...

28. srpna 2025

Zmapovali jsme sazby u termínovaných vkladů. Kdo má nejlepší úrok a podmínky?

Držet volnou hotovost na běžném účtu, který nic nevynáší, nedává smysl. Pokud si domácnost vytváří finanční rezervu a nemusí na peníze po určitou dobu sáhnout, vyplatí se vložit hotovost na...

28. srpna 2025

Uvažujete o stavebním spoření pro dítě? S tímhle je dobré počítat

Počet nových smluv o stavebním spoření se loni snížil o 5,8 procenta na více než 450 tisíc. K poklesu zájmu přispělo snížení státního příspěvku na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku. I když...

27. srpna 2025

Byt v Praze stojí už 18 ročních platů, v Berlíně 11. Srovnání nájmů ale překvapí

Byty v Česku dlouhodobě zdražují, na hypotéku nedosáhne každý, a pokud ano, je to dlouhodobý závazek a zásek do rodinného rozpočtu. Pro mnohé je tak vlastní bydlení už jen pouhý sen. Jsme na tom ale...

27. srpna 2025

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

První pololetí ukázalo, jakou dynamiku dokáže získat realitní trh po oživení toho hypotečního. „Zásah“ však není rovnoměrný, vykazuje značné regionální rozdíly. Zatímco některé lokality zažívají až...

26. srpna 2025

Jste rentiér, nebo budovatel? Odborník radí, jak investovat ve zbytku roku

Někteří lidé bývají nejistí v tom, kdy a za jakých podmínek začít investovat. A ty, kteří už investují, zase trápí, zda už peníze raději vybrat s ohledem na nejistý směr trhů. Častá otázka proto zní:...

26. srpna 2025

Hledáte práci? Pozor na sociální sítě. Co všechno personalisté sledují

Premium

Léta zkušeností, vyladěný životopis, pohovor na jedničku. Jenže nakonec stejně zase vzali někoho jiného. Kde se to mohlo pokazit? Možná za to mohou sociální sítě. Buď proto, že žádné nemáte, nebo...

25. srpna 2025

Polovina absolventů podepisuje pracovní smlouvu bez čtení, pak se nestačí divit

Premium

Začátek kariéry bývá pro čerstvé absolventy plný očekávání – ale často i chyb. To může vést k nepříjemným překvapením, například při změně pracovní náplně, místa výkonu práce nebo délky zkušební...

24. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.