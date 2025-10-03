Řidičů je málo, trápí dopravce. Zájemce lákají na bonusy, mezery vyplňují Filipínci

V České republice chybí tisíce řidičů. Problémy v tomto směru hlásí především logistické firmy a dopravní podniky. „Ano, stejně jako všude jsou i u nás řidiči autobusů nedostatkovým zbožím,“ potvrzuje Lukáš Kubát, tiskový mluvčí společnosti RegioJet. Ještě horší je situace u řidičů kamionů, těch chybí ze všech skupin profesionálních řidičů nejvíce.
A tato propast se bude s odchodem starší generace do důchodu nejspíše ještě prohlubovat. „Zájem mladých lidí o práci řidičů klesá a dá se předpokládat, že nalezení kvalitních uchazečů na tyto pozice bude pro zaměstnavatele stále obtížnější,“ konstatuje Eva Jelínková, která se zabývá náborem v personální společnosti Randstad. „Jak totiž ukázaly výsledky zaměstnaneckého průzkumu Randstad Employer Brand Research, důležitost zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v očích českých zaměstnanců roste.“ Práce, která je fyzicky náročná, stresující a vyžaduje trávit celé dny na cestách, tak pro mladé přestává být atraktivní.
Kurýrní služby jsou na tom nejlépe
Kurýrní a balíkové služby dokážou část nedostatku tlumit díky nižší vstupní bariéře v podobě řidičského oprávnění skupiny B a silné sezonní elasticitě. Nic to však nemění na faktu, že zvláště ve velkých městech je i v této branži zápas o lidi poměrně tvrdý, protože tu konkurují i gig-platformy a sdílená ekonomika.
„U kurýrů a řidičů dodávek se typické měsíční hrubé mzdy pohybují zhruba ve středním pásmu třiceti až čtyřiceti tisíc korun, v sezonních špičkách a ve velkých městech výše, přičemž u gig-kurýrů se reálný hodinový výdělek v exponovaných lokalitách pohybuje i okolo tří set korun, což dokládají agregátory mezd a zaměstnavatelské portály,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.
Podle portálu JenPráce.cz u kurýrů a řidičů dodávek dosahuje průměrná nástupní mzda 34 tisíc korun hrubého měsíčně, což je meziročně o 5 procent více. Více si pak mohou vydělat díky přesčasům a víkendovým směnám, podle portálu JenPráce.cz zhruba další 3 tisíce až 6 tisíc korun měsíčně.
Pro část zájemců, kteří chtějí práci řidiče pro některou z kurýrních či rozvážkových služeb mít jen jako přivýdělek, může být zajímavou informací, že příplatky za víkendy, noc a svátky se od roku 2025 vztahují i na práci na dohody. „Takže i část brigádně nasazovaných kurýrů má nárok na mzdová zvýhodnění a dovolenou podle nových pravidel,“ doplňuje Halbrštát.
Autobusáci nejsou
Rovněž ve veřejné linkové dopravě „bojují“ zaměstnavatelé o každého řidiče, zvláště v některých oblastech. „Problémy mají například mnohé regiony mimo velká města, tedy menší obce a venkov, kde je dojíždění komplikované, pracovní podmínky často horší, přičemž benefitů je méně. Dopravci v těchto oblastech mají větší potíže zaměstnat dostatečný počet řidičů linkových autobusů,“ uvádí Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Lukáš Kubát z RegioJet dodává, že velký nedostatek řidičů registrují rovněž v Praze. Ani v Brně to není o moc lepší. Zde dopravci zachraňují situaci přes vyšší mzdy a silnější benefity. „Podobné je to i v příhraničních oblastech, kde krajské dopravní podniky soupeří s Německem, kde minimální hodinová mzda i tarifní tabulky vytvářejí silnější mzdový magnet,“ poukazuje na další skutečnost Halbrštát. To opět zvyšuje tlak na mzdy i u nás.
Kolik si řidič autobusu vydělá
Nástupní mzda řidičů autobusů podle dat JenPráce.cz vzrostla meziročně o 7 procent na 38 tisíc korun hrubého. Jak již ale bylo zmíněno, v některých krajích je to více. Odměna dále roste díky příplatkům za noční služby, víkendy, svátky a přesčasy. Podle dat portálu JenPráce.cz si na těchto příplatcích řidiči autobusů mohou přijít měsíčně na 4 tisíce až 7 tisíc korun. V průběhu roku 2025 se také zvýšila odměna za čekání mezi spoji. Pokračují také jednání o rámcových minimech.
A Jiří Halbrštát upozorňuje na atraktivní prvek: „Některé podniky nabízejí významné náborové příspěvky, typicky až sto tisíc korun – například v Brně. To v praxi znamená, že si šikovný řidič s kompletní směnovou zátěží a příplatky přijde na částky znatelně nad publikovanými mediány.“
Podniky si své řidiče i vychovají
Základem pro práci řidiče autobusu je držení řidičského oprávnění skupiny D, profesní průkaz a pravidelné lékařské i psychologické prohlídky. „Od řidičů vyžadujeme i dostatečnou praxi. Nicméně zaměstnáváme i ty, co praxi nemají. Ti však samozřejmě nejdříve musí získat zkušenosti na cestách bez cestujících,“ vysvětluje Kubát.
Mnoho dopravců pak umožňuje vstup do profese i kandidátům s řidičskými oprávněními B či C, s podmínkou doplnění kvalifikace, pokud projdou psychotesty a zdravotní způsobilostí. „Řada městských a krajských dopravních podniků explicitně nabízí cestu ‚vychovat si‘ vlastního řidiče. Dopravci tak poměrně běžně financují kurzy a zkoušky pro autobus výměnou za kvalifikační dohodu na několik let,“ potvrzuje Jiří Halbrštát. Doklady o této praxi zveřejňují podniky v náborových materiálech a informují o ní i profesní sdružení.
Řidičem tramvaje (relativně) snadno a rychle
O práci řidiče tramvají se mohou ucházet kandidáti se skupinou B, kteří projdou zdravotní a psychologickou způsobilostí. Ty si dopravní podniky standardně školí samy ve vlastních kurzech, které zahrnují teoretickou i praktickou část, závěrečnou státní zkoušku a zácvik v provozu, přičemž podnik nese náklady a zpravidla uzavírá kvalifikační dohodu. „Velká města udržují mzdy tramvajáků konkurenceschopné vůči autobusům a doplňují je příplatky a směnovými benefity, aby si udržela stabilitu provozu,“ dodává Halbrštát.
Nejvíce chybí kamioňáci
Nejvýrazněji se nedostatek lidí projevuje v kamionové dopravě. „Regionálně se pak ještě více prohlubuje v blízkosti německé a rakouské hranice, kde hraje roli mzdová arbitráž a atraktivnější pracovní podmínky západních dopravců,“ upozorňuje Halbrštát.
Jejich výdělky přitom patří mezi řidiči k těm nejvyšším. Nástupní mzda podle portálu JenPráce.cz dosahuje v průměru na 45 200 korun, což je meziročně o 6 procent více. Vedle této základní mzdy však další peníze získávají díky příplatkům, a především pak dietám, které se v zahraničí pohybují kolem 45 až 60 eur na den.
Na domácích pracovních portálech se tak objevují průměry kolem čtyřiceti až šedesáti tisíc korun hrubého včetně variabilních složek, zatímco u dálkové mezinárodní dopravy se celkový čistý výdělek po započtení diet běžně pohybuje výše, podle relací a režimu práce.
Kdo může řídit kamion
Základem pro práci řidiče kamionu je řidičské oprávnění skupiny C nebo C+E, profesní průkaz řidiče, tachografická karta a zdravotní i psychologická způsobilost. „Praxe je pro mezinárodní přepravu obvyklým požadavkem, ale mnoho dopravců nabízí juniorské nástupy na kratší linky a vnitrostátní přepravy, kde si nováček ‚odjezdí‘ úvodní kilometry pod dohledem,“ doplňuje Halbrštát. Tyto parametry se objevují průběžně v náborových materiálech a oborových analýzách.
Řidič z Filipín či Gruzie není žádným sci-fi
Zájemci z řad Čechů ovšem přesto ani zdaleka poptávku pokrýt nedokážou, což se týká autobusové i kamionové dopravy. Firmy, které kvůli nedostatku profesionálních řidičů nejsou schopny plně uspokojovat poptávky svých klientů, se proto snaží pracovníky získat i v zahraničí.
V Evropě je ale situace podobná jako v tuzemsku a kdo hledá výpomoc cizinců, musí se často vydat za její hranice. „Ale i to má samozřejmě svá úskalí. V tuzemsku zaměstnávání cizinců komplikuje česká legislativa a také složitost procesu zaměstnávání zahraničních pracovníků na řidičské pozice,“ vysvětluje Eva Jelínková z Randstadu a upřesňuje: „V Randstadu se specializujeme na nábor zahraničních pracovníků ze zemí, jako jsou Filipíny, Gruzie, Indie, Srbsko, Makedonie, Ázerbájdžán a Arménie.“ Cílí přitom na nábor řidičů autobusové i kamionové dopravy všech skupin (B, C, CE, D, T). Vybrané pracovníky prověřují a testují.
„Aktuálně pro jednoho z našich klientů, který působí v oblasti dopravy, nabíráme řidiče autobusů. Po dvou měsících jsme získali 220 řidičů, kteří prošli veškerým testováním a akceptovali nabídku práce. Očekáváme, že jejich počet se rozroste o dalších zhruba 50 v průběhu v listopadu. Po třech měsících práce tedy budeme mít zhruba 270 řidičů, kteří budou pracovat v České republice,“ popisuje Jelínková.
Okamžitě ale kvůli legislativním omezením tito řidiči začít jezdit nemohou. Gruzínci mohou nastoupit do čtyř až pěti měsíců od přijetí nabídky a Filipínci do čtyř měsíců. „Bohužel ale není možné uznat jejich řidičské a profesní průkazy, a na nástup tak musí čekat dalších šest měsíců, než si udělají nové,“ poukazuje na jednu ze zásadních komplikací Jelínková. „Právě nutnost výměny řidičského průkazu za český představuje v současnosti jednu z největších překážek. Proto se aktivně snažíme zasadit o změny a dosáhnout uznání filipínského řidičského průkazu v ČR,“ dodává Jelínková.