Řidičů je málo, trápí dopravce. Zájemce lákají na bonusy, mezery vyplňují Filipínci

Dana Jakešová
Neúprosný demografický vývoj, jiné životní preference lidí než dříve, slabé „výchovy“ nových řidičů – kombinace těchto faktorů má neblahé následky. Řidiči, zejména autobusů a kamionů, se stali silně „nedostatkovým zbožím“. Jak se s tím autodopravci, kurýrní služby a další zaměstnavatelé snaží bojovat?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: JenPrace.cz

V České republice chybí tisíce řidičů. Problémy v tomto směru hlásí především logistické firmy a dopravní podniky. „Ano, stejně jako všude jsou i u nás řidiči autobusů nedostatkovým zbožím,“ potvrzuje Lukáš Kubát, tiskový mluvčí společnosti RegioJet. Ještě horší je situace u řidičů kamionů, těch chybí ze všech skupin profesionálních řidičů nejvíce.

A tato propast se bude s odchodem starší generace do důchodu nejspíše ještě prohlubovat. „Zájem mladých lidí o práci řidičů klesá a dá se předpokládat, že nalezení kvalitních uchazečů na tyto pozice bude pro zaměstnavatele stále obtížnější,“ konstatuje Eva Jelínková, která se zabývá náborem v personální společnosti Randstad. „Jak totiž ukázaly výsledky zaměstnaneckého průzkumu Randstad Employer Brand Research, důležitost zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v očích českých zaměstnanců roste.“ Práce, která je fyzicky náročná, stresující a vyžaduje trávit celé dny na cestách, tak pro mladé přestává být atraktivní.

Kurýrní služby jsou na tom nejlépe

Kurýrní a balíkové služby dokážou část nedostatku tlumit díky nižší vstupní bariéře v podobě řidičského oprávnění skupiny B a silné sezonní elasticitě. Nic to však nemění na faktu, že zvláště ve velkých městech je i v této branži zápas o lidi poměrně tvrdý, protože tu konkurují i gig-platformy a sdílená ekonomika.

„U kurýrů a řidičů dodávek se typické měsíční hrubé mzdy pohybují zhruba ve středním pásmu třiceti až čtyřiceti tisíc korun, v sezonních špičkách a ve velkých městech výše, přičemž u gig-kurýrů se reálný hodinový výdělek v exponovaných lokalitách pohybuje i okolo tří set korun, což dokládají agregátory mezd a zaměstnavatelské portály,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

Podle portálu JenPráce.cz u kurýrů a řidičů dodávek dosahuje průměrná nástupní mzda 34 tisíc korun hrubého měsíčně, což je meziročně o 5 procent více. Více si pak mohou vydělat díky přesčasům a víkendovým směnám, podle portálu JenPráce.cz zhruba další 3 tisíce až 6 tisíc korun měsíčně.

Gastronomie potřebuje změnu image. Není to práce „poslední volby“

Pro část zájemců, kteří chtějí práci řidiče pro některou z kurýrních či rozvážkových služeb mít jen jako přivýdělek, může být zajímavou informací, že příplatky za víkendy, noc a svátky se od roku 2025 vztahují i na práci na dohody. „Takže i část brigádně nasazovaných kurýrů má nárok na mzdová zvýhodnění a dovolenou podle nových pravidel,“ doplňuje Halbrštát.

Autobusáci nejsou

Rovněž ve veřejné linkové dopravě „bojují“ zaměstnavatelé o každého řidiče, zvláště v některých oblastech. „Problémy mají například mnohé regiony mimo velká města, tedy menší obce a venkov, kde je dojíždění komplikované, pracovní podmínky často horší, přičemž benefitů je méně. Dopravci v těchto oblastech mají větší potíže zaměstnat dostatečný počet řidičů linkových autobusů,“ uvádí Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.

Lukáš Kubát z RegioJet dodává, že velký nedostatek řidičů registrují rovněž v Praze. Ani v Brně to není o moc lepší. Zde dopravci zachraňují situaci přes vyšší mzdy a silnější benefity. „Podobné je to i v příhraničních oblastech, kde krajské dopravní podniky soupeří s Německem, kde minimální hodinová mzda i tarifní tabulky vytvářejí silnější mzdový magnet,“ poukazuje na další skutečnost Halbrštát. To opět zvyšuje tlak na mzdy i u nás.

Doma se moc nepotkáme. Příběhy žen, které našly recept na šťastnou rodinu

Kolik si řidič autobusu vydělá

Nástupní mzda řidičů autobusů podle dat JenPráce.cz vzrostla meziročně o 7 procent na 38 tisíc korun hrubého. Jak již ale bylo zmíněno, v některých krajích je to více. Odměna dále roste díky příplatkům za noční služby, víkendy, svátky a přesčasy. Podle dat portálu JenPráce.cz si na těchto příplatcích řidiči autobusů mohou přijít měsíčně na 4 tisíce až 7 tisíc korun. V průběhu roku 2025 se také zvýšila odměna za čekání mezi spoji. Pokračují také jednání o rámcových minimech.

A Jiří Halbrštát upozorňuje na atraktivní prvek: „Některé podniky nabízejí významné náborové příspěvky, typicky až sto tisíc korun – například v Brně. To v praxi znamená, že si šikovný řidič s kompletní směnovou zátěží a příplatky přijde na částky znatelně nad publikovanými mediány.“

Podniky si své řidiče i vychovají

Základem pro práci řidiče autobusu je držení řidičského oprávnění skupiny D, profesní průkaz a pravidelné lékařské i psychologické prohlídky. „Od řidičů vyžadujeme i dostatečnou praxi. Nicméně zaměstnáváme i ty, co praxi nemají. Ti však samozřejmě nejdříve musí získat zkušenosti na cestách bez cestujících,“ vysvětluje Kubát.

Flexibilita práce neznamená jen „kdy a odkud“, zásadní je i „kolik hodin“

Mnoho dopravců pak umožňuje vstup do profese i kandidátům s řidičskými oprávněními B či C, s podmínkou doplnění kvalifikace, pokud projdou psychotesty a zdravotní způsobilostí. „Řada městských a krajských dopravních podniků explicitně nabízí cestu ‚vychovat si‘ vlastního řidiče. Dopravci tak poměrně běžně financují kurzy a zkoušky pro autobus výměnou za kvalifikační dohodu na několik let,“ potvrzuje Jiří Halbrštát. Doklady o této praxi zveřejňují podniky v náborových materiálech a informují o ní i profesní sdružení.

Řidičem tramvaje (relativně) snadno a rychle

O práci řidiče tramvají se mohou ucházet kandidáti se skupinou B, kteří projdou zdravotní a psychologickou způsobilostí. Ty si dopravní podniky standardně školí samy ve vlastních kurzech, které zahrnují teoretickou i praktickou část, závěrečnou státní zkoušku a zácvik v provozu, přičemž podnik nese náklady a zpravidla uzavírá kvalifikační dohodu. „Velká města udržují mzdy tramvajáků konkurenceschopné vůči autobusům a doplňují je příplatky a směnovými benefity, aby si udržela stabilitu provozu,“ dodává Halbrštát.

Nejvíce chybí kamioňáci

Nejvýrazněji se nedostatek lidí projevuje v kamionové dopravě. „Regionálně se pak ještě více prohlubuje v blízkosti německé a rakouské hranice, kde hraje roli mzdová arbitráž a atraktivnější pracovní podmínky západních dopravců,“ upozorňuje Halbrštát.

Jejich výdělky přitom patří mezi řidiči k těm nejvyšším. Nástupní mzda podle portálu JenPráce.cz dosahuje v průměru na 45 200 korun, což je meziročně o 6 procent více. Vedle této základní mzdy však další peníze získávají díky příplatkům, a především pak dietám, které se v zahraničí pohybují kolem 45 až 60 eur na den.

Na domácích pracovních portálech se tak objevují průměry kolem čtyřiceti až šedesáti tisíc korun hrubého včetně variabilních složek, zatímco u dálkové mezinárodní dopravy se celkový čistý výdělek po započtení diet běžně pohybuje výše, podle relací a režimu práce.

Kdo může řídit kamion

Základem pro práci řidiče kamionu je řidičské oprávnění skupiny C nebo C+E, profesní průkaz řidiče, tachografická karta a zdravotní i psychologická způsobilost. „Praxe je pro mezinárodní přepravu obvyklým požadavkem, ale mnoho dopravců nabízí juniorské nástupy na kratší linky a vnitrostátní přepravy, kde si nováček ‚odjezdí‘ úvodní kilometry pod dohledem,“ doplňuje Halbrštát. Tyto parametry se objevují průběžně v náborových materiálech a oborových analýzách.

Kariérní portály ztrácejí na síle. Nábor začíná třeba ochutnávkou manga

Řidič z Filipín či Gruzie není žádným sci-fi

Zájemci z řad Čechů ovšem přesto ani zdaleka poptávku pokrýt nedokážou, což se týká autobusové i kamionové dopravy. Firmy, které kvůli nedostatku profesionálních řidičů nejsou schopny plně uspokojovat poptávky svých klientů, se proto snaží pracovníky získat i v zahraničí.

V Evropě je ale situace podobná jako v tuzemsku a kdo hledá výpomoc cizinců, musí se často vydat za její hranice. „Ale i to má samozřejmě svá úskalí. V tuzemsku zaměstnávání cizinců komplikuje česká legislativa a také složitost procesu zaměstnávání zahraničních pracovníků na řidičské pozice,“ vysvětluje Eva Jelínková z Randstadu a upřesňuje: „V Randstadu se specializujeme na nábor zahraničních pracovníků ze zemí, jako jsou Filipíny, Gruzie, Indie, Srbsko, Makedonie, Ázerbájdžán a Arménie.“ Cílí přitom na nábor řidičů autobusové i kamionové dopravy všech skupin (B, C, CE, D, T). Vybrané pracovníky prověřují a testují.

„Aktuálně pro jednoho z našich klientů, který působí v oblasti dopravy, nabíráme řidiče autobusů. Po dvou měsících jsme získali 220 řidičů, kteří prošli veškerým testováním a akceptovali nabídku práce. Očekáváme, že jejich počet se rozroste o dalších zhruba 50 v průběhu v listopadu. Po třech měsících práce tedy budeme mít zhruba 270 řidičů, kteří budou pracovat v České republice,“ popisuje Jelínková.

Okamžitě ale kvůli legislativním omezením tito řidiči začít jezdit nemohou. Gruzínci mohou nastoupit do čtyř až pěti měsíců od přijetí nabídky a Filipínci do čtyř měsíců. „Bohužel ale není možné uznat jejich řidičské a profesní průkazy, a na nástup tak musí čekat dalších šest měsíců, než si udělají nové,“ poukazuje na jednu ze zásadních komplikací Jelínková. „Právě nutnost výměny řidičského průkazu za český představuje v současnosti jednu z největších překážek. Proto se aktivně snažíme zasadit o změny a dosáhnout uznání filipínského řidičského průkazu v ČR,“ dodává Jelínková.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OSVČ s nízkými příjmy čeká finanční zásek. Paušální daň se razantně zvedne

Podnikatelé s nižšími příjmy zapojení do režimu paušální daně se v příštím roce musí připravit na výrazný růst svých odvodů. V prvním pásmu paušální daně totiž měsíční platba naroste z letošních 8...

Nemějte moc úspor. Finanční rezerva rodiny může vést k odmítnutí superdávky

Domácnosti pobírající dávky od státu si při přechodu na novou takzvanou superdávku musí ohlídat své finanční rezervy držené na běžném nebo spořicím účtu. Úřad práce totiž nově zavádí majetkový test,...

Polystyren mají v genech. Českou rodinnou firmu přebírá již třetí generace

Převzít v 28 letech rodinnou firmu po dědečkovi a otci není jen tak. „Je to obrovská odpovědnost, výzva, ale také poslání, které přijímám s pokorou, bez ohledu na svůj věk,“ říká Josef Sluťák, dnes...

U hypoték přicházejí do úvahy nyní delší fixace, tvrdí odborníci

Podle Hypomonitoru České bankovní asociace se pohybuje aktuálně průměrný úrok u hypoték na úrovni 4,5 procenta. Průměrná výše hypotéky činí bezmála 4,3 milionu korun a velice rychle stoupá. To...

U platby do zahraničí mohou nastat komplikace. Ověřili jsme, kdy se tak děje a proč

Domníváte se, že své peníze můžete poslat kdykoliv, komukoliv a do jakékoliv země? Tak to jste na omylu, úplně stoprocentně to neplatí. (Nejen) banky totiž všechny platby monitorují. A za určitých...

Řidičů je málo, trápí dopravce. Zájemce lákají na bonusy, mezery vyplňují Filipínci

Neúprosný demografický vývoj, jiné životní preference lidí než dříve, slabé „výchovy“ nových řidičů – kombinace těchto faktorů má neblahé následky. Řidiči, zejména autobusů a kamionů, se stali silně...

3. října 2025

Trvalý pobyt ani chov zvířat v nájemní smlouvě nezakážete

Máte byt a chcete ho pronajímat, máte i zájemce, který by v něm chtěl bydlet. Stačí tedy sepsat nájemní smlouvu, do které ovšem nemůžete dát rozhodně cokoliv, co vás napadne. Co by obsahovat měla...

2. října 2025

Nemějte moc úspor. Finanční rezerva rodiny může vést k odmítnutí superdávky

Domácnosti pobírající dávky od státu si při přechodu na novou takzvanou superdávku musí ohlídat své finanční rezervy držené na běžném nebo spořicím účtu. Úřad práce totiž nově zavádí majetkový test,...

1. října 2025

OSVČ s nízkými příjmy čeká finanční zásek. Paušální daň se razantně zvedne

Podnikatelé s nižšími příjmy zapojení do režimu paušální daně se v příštím roce musí připravit na výrazný růst svých odvodů. V prvním pásmu paušální daně totiž měsíční platba naroste z letošních 8...

30. září 2025

U hypoték přicházejí do úvahy nyní delší fixace, tvrdí odborníci

Podle Hypomonitoru České bankovní asociace se pohybuje aktuálně průměrný úrok u hypoték na úrovni 4,5 procenta. Průměrná výše hypotéky činí bezmála 4,3 milionu korun a velice rychle stoupá. To...

30. září 2025

KOMENTÁŘ: Daňová politika státu hází rodinám s dětmi klacky pod nohy

Premium

V Česku se rodí stále méně dětí. Loni se jich narodilo 84 311, což je nejméně v historii statistického zjišťování. Stát by měl mladé rodiny s dětmi podporovat, aby Česko nevymíralo. Jednou z možností...

29. září 2025

KOMENTÁŘ: Cihla a beton jako jistota? Proč jsou byty v Česku dražší než na Západě

Premium

Vlastní bydlení je pro mnohé majitele jistota střechy nad hlavou a pocit, že své peníze investovali skvěle. Tuto investici vnímáme jako strategické životní rozhodnutí, které dokáže pokořit inflaci....

28. září 2025

Polystyren mají v genech. Českou rodinnou firmu přebírá již třetí generace

Převzít v 28 letech rodinnou firmu po dědečkovi a otci není jen tak. „Je to obrovská odpovědnost, výzva, ale také poslání, které přijímám s pokorou, bez ohledu na svůj věk,“ říká Josef Sluťák, dnes...

27. září 2025

U platby do zahraničí mohou nastat komplikace. Ověřili jsme, kdy se tak děje a proč

Domníváte se, že své peníze můžete poslat kdykoliv, komukoliv a do jakékoliv země? Tak to jste na omylu, úplně stoprocentně to neplatí. (Nejen) banky totiž všechny platby monitorují. A za určitých...

26. září 2025

Léčba domácího mazlíčka může přijít draho. Lze ji však šikovně pojistit

Premium

Nejen účty u lékařů, ale také u veterinářů se mohou vyšplhat poměrně vysoko. Za léčbu psů či koček tak majitelé běžně platí i vyšší desítky tisíc korun, někdy dokonce statisíce. Vydat je z vlastní...

25. září 2025

Nové penzijko mají už dva miliony Čechů. Známe penzijní fondy s nejlepšími výnosy

Doplňkové penzijní spoření je jednou možností, jak si s podporou státu vytvořit finanční polštář na důchod. V novém „penzijku“, ve které je více už přes dva miliony Čechů, lze získat daňovou úlevu,...

24. září 2025

Guláš se šesti? Stopka v práci na dvě hodiny. Jak mají jíst lidé z kanceláří

Premium

Ráno nesnídáme, k obědu se nacpeme hamburgerem s hranolky a dvě hodiny potom zaháníme spánek kávou a čokoládou. Večer zjistíme, že jsme se za celý den nenapili. Velká část lidí z kanceláří dělá během...

23. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.