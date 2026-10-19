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Ředitelské volno a zavřené družiny. Co mají dělat rodiče, kterým nezbývá dovolená?

Pavla Žáková
  14:41
Zavřená škola neznamená zavřenou družinu. O ředitelském volnu často fungují.

Zavřená škola neznamená zavřenou družinu. O ředitelském volnu často fungují. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Podzimní prázdniny, které připadají příští týden na dva pracovní dny po státním svátku 28. října, řada škol protahuje na celý týden. Pro děti je to dobrá zpráva, pro rodiče už méně. Dovolenou už mají často vyčerpanou nebo si její zbytky šetří na Vánoce. Děti ale samotné doma nechat nemohou. Jaké mají možnosti?

Podzimní prázdniny připadají každý rok na dva pracovní dny kolem státního svátku 28. října. Letos budou ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října. Protáhnout je na celý pracovní týden mohou jen ředitelé jednotlivých škol. Většinou tak činí vyhlášením ředitelského volna.

Během školního roku může ředitel či ředitelka vyhlásit pět takových dnů a musí o nich rodiče informovat s „dostatečným předstihem“, aniž specifikuje, jestli jsou dostatečné tři dny či tři týdny.

Děti i učitelé se jistě z volna navíc radují. Co může dělat rodič, který svou dovolenou vyčerpal, nebo ji už musel naplánovat do konce roku a nemůže zůstat doma na home-office režimu?

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Kdy je možné si vzít ošetřovák?

Rodiče, kteří zažili s dětmi školu v době covidu, jako první zřejmě napadne využít institut ošetřování člena rodiny (OČR, lidově ošetřovák nebo ošetřovačka, případně paragraf). Jenže tudy při ředitelském volnu cesta nevede.

Co je ošetřovné

  • Ošetřovné (OČR) je dávka nemocenského pojištění.
  • Vyplácí ji ČSSZ, nikoli zaměstnavatel.
  • vyplácí se u dětí do 10 let, výjimečně u starších
  • Vyplácí se max. 9 dní, u samoživitelů až 16 dní.

OČR mohou rodiče čerpat buď při nemoci dítěte, nebo při zákonem daných skutečnostech, jako je zavření školy kvůli pandemii nebo mimořádná událost (třeba prasklé potrubí). Na ředitelské volno, stejně jako na prázdniny, se OČR nevztahuje. A pozor, i u ošetřováku platí hranice 10 let věku dítěte, na starší dítě je možné ho čerpat jen ve výjimečných případech indikovaných lékařem.

Když je však dítě během ředitelského volna skutečně nemocné, ošetřovné je na místě. Výše platby činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, který se počítá jako průměr za posledních 12 měsíců. Na účet ale ošetřovné nepřijde spolu se mzdou.

„Dávku nevyplácí zaměstnavatel společně se mzdou, ale příslušná správa sociálního zabezpečení. Zaměstnanec proto může peníze obdržet v jiném termínu než běžnou výplatu,“ upozorňuje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.

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Neplacené volno a home office: kdy ho zaměstnavatel musí dát?

Kdo musí zůstat s dětmi doma, protože mají ředitelské volno, může požádat zaměstnavatele o neplacené volno. Otázka je, jestli ho zaměstnavatel musí poskytnout. Obecně vzato nemusí, na druhé straně mu zákoník práce zajišťuje určitou ochranu pro lidi pečující o děti do 15 let.

Neplacené volno vs. dovolená

  • Za neplacené volno nedostává zaměstnanec náhradu mzdy.
  • Neplacené volno se neodčítá z fondu dovolené.
  • Zdravotní i sociální pojištění se platí (sociální jen v případě, že v daném měsíci vznikne započitatelný příjem).

Podobně je to s prací z domova (home office). Ze zákona ho zaměstnavatel může, ale nemusí umožnit (pokud to není přímo zakotvené v pracovní smlouvě).

U malých dětí je tomu trochu jinak, jejich rodiče požívají ze zákona o něco větší ochranu. Když chtějí home office a nebrání tomu provozní důvody, měl by jim zaměstnavatel vyjít vstříc. „Zákoník práce přitom v § 241a ukládá zaměstnavateli, aby písemně odůvodnil případné zamítnutí žádosti o výkon této tzv. práce na dálku, pokud ji podal zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší než 9 let,“ uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jak ale postupovat, pokud máte dítě nad 9 let nebo práce na dálku není ve vašem oboru možná? To, co zákoník práce zaměstnavateli opravdu nařizuje u rodičů dětí pod 15 let, je úprava pracovní doby.

Kdy jsou ředitelská volna na podzim 2026

Ředitel školy může za jeden školní rok vyhlásit až 5 dní volna. Ředitelé je nejčastěji vypisují tak, aby dětem protáhli celostátní prázdniny a propojili je s víkendem. Na každé škole tedy mohou být ředitelská volna jindy, případně škola nemusí mít žádná taková volna.

Velká část škol vypsala ředitelská volna na podzim 2026 v tyto dny:

  • 26. až 27. října 2026: Dva dny ředitelského volna předcházejí státnímu svátku 28. října a rozšiřují podzimní prázdniny, které následují 29. a 30. 10.
  • 16. listopadu 2026: Pondělí předchází státnímu svátku 17. listopadu.

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Úprava pracovní doby

V paragrafu 241 zákoníku práce se vyloženě uvádí, že rodiče, ale také těhotné ženy či lidé pečující o jiného člověka závislého na jejich péči, mohou zaměstnavatele požádat o zkrácení či jinou úpravu pracovní doby. Zaměstnavatel by jim měl vyhovět. Pokud to neudělá, musí své rozhodnutí písemně vysvětlit.

„Pokud zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let požádá o jinou úpravu pracovní doby, měl by zaměstnavatel jeho žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody,“ uvádí Státní úřad inspekce práce v odpovědi na konkrétní dotaz. Zároveň však dodává, že „vážné provozní důvody“ zákon nijak nedefinuje a žádost by měl zaměstnavatel posuzovat u každého zaměstnance individuálně.

Kde je to možné, je lepší se nejprve zkusit se zaměstnavatelem dohodnout na přesunu části pracovní doby. Například do odpoledních hodin či do jiného dne, kdy si zaměstnanec odpracuje to, co ve dni ředitelského volna nestihl. Pokud to není možné nebo s tím zaměstnavatel nesouhlasí, je nutné zvolit cestu žádosti o dočasnou úpravu pracovní doby.

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Družina může zůstat otevřená

Co je pro rodiče asi nejdůležitější zpráva, je fungování družiny v době ředitelského volna. Ředitelské volno totiž není totéž co prázdniny, a i když při něm není výuka, družina fungovat může.

Podmínky se liší podle jednotlivých škol. Někde družina není o ředitelském volnu vůbec, jinde ano, ale se zkrácenou provozní dobou nebo jen pro děti prvních až třetích tříd. V dalších školách si zájem rodičů o družinu v době ředitelského volna zjišťují předem a reagují na aktuální poptávku.

Například základní škola v Líni u Plzně bude mít 16. listopadu 2026 ředitelské volno, ale družina zůstane otevřená a děti dostanou i oběd. „Pro žáky 1. stupně, kteří nemají rodiče v tento den kam umístit, bude otevřena školní družina od 6.15. do 16.00 hodin (i pro žáky, kteří družinu běžně nenavštěvují v rozsahu jejich výuky),“ informovala ředitelka Jana Bulková. Podobné opatření mají i v ZŠ Františka Peřiny v Praze, v Davli nebo v ZŠ Mlýnská v Mohelnici.

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