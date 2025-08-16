Dubaj funguje jako dobře řízená firma. Překvapí v mnoha aspektech, líčí makléřka

Pamatujete si, čím jste chtěla být jako malá holka?
Měnila jsem to snad každý měsíc. Chvíli doktorka, pak návrhářka. Ale už tehdy mě fascinoval svět za hranicemi, jiné jazyky, jiné kultury. Nešlo ani tak o konkrétní povolání, ale o touhu objevovat.
Vyrostla jste jako obyčejná holka v Pardubicích. Kde se u vás vzala ta touha žít v cizině?
Vždy mě lákala představa života v cizí zemi. Bavilo mě objevovat svět a možnosti za hranicemi. Čím více jsem dospívala, tím jasněji jsem si uvědomovala, jak jsem v Česku omezena a jak málo příležitostí mají mladí lidé realizovat se víc, než bylo v mé době běžné.
Konkurence je v Dubaji extrémní. Na trhu působí přibližně 50 tisíc realitních makléřů a přes 12 tisíc agentur.