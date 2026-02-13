Psychické obtíže jsou běžnou součástí života mnoha Čechů. Čísla, která vyšla z čerstvého průzkumu KB Pojišťovny to jasně ukazují. Celých 75 procent respondentů v něm totiž uvedlo, že v posledních pěti letech zažili období, kdy se cítili psychicky vyčerpaní nebo na hraně vyhoření. Třetinu pak tyto stavy trápily dlouhodobě v řádu měsíců.
„Za pozornost stojí i zjištění, že 30 procent Čechů už někdy požádalo o pomoc odborníka. Antidepresiva předepsaná lékařem užívala, nebo aktuálně užívá, celá čtvrtina dotázaných,“ poukazuje na další zásadní jev produktový manažer Pavel Sedlář z KB Pojišťovny.
Že nejde o planá čísla potvrzují odborníci nejen z oblasti zdravotnictví, ale také kouči a samotní zaměstnavatelé. Psychické vyčerpání nebo dokonce vyhoření ve firmách řeší stále častěji. „Spolupracujeme s různě velkými firmami, z různých oborů. Konzultace na toto téma mám denně,“ říká Gabriela Levá, celostní koučka a mediátorka projektu Feel Good Company.
Vyhořet se dá na jakékoliv pracovní pozici
A určitě neplatí, že vyhoření se týká jenom manažerů, u nichž je vysoký tlak na výkon a velká míra zodpovědnosti nebo u pomáhajících profesí, tedy například lékařů, zdravotních sester, psychoterapeutů či sociálních pracovníků, které vyžadují neustálý kontakt s lidmi a velkou míru empatie. Týká se také záchranářů, hasičů, policistů, operátorů na tísňových linkách a podobně. U těch za psychických vyčerpáním stojí práce pod tlakem, časté vystavení traumatickým situacím i nevyzpytatelné směny.
Ohrožení jsou rovněž zaměstnanci ve školství, kteří pracují s velkými skupinami, musí stále častěji řešit problematické chování dětí a dospívajících studentů i zvyšující se nároky ze stran rodičů.
A rizikovými skupinami jsou například také lidé ve výrobě, kteří vykonávají práci se stále se opakujícími úkoly nebo profese, které vyžadují intenzivní komunikaci s lidmi, například prodejci či pracovníci v call centrech. „U nás jsme téma duševního zdraví otevřeli právě na základě poptávky kolegyň a kolegů z call centra a z pobočkové sítě,“ potvrzuje Tereza Králová, Head of Employer Brand & People Processes v Raiffeisenbank a vysvětluje: „Denně musí řešit různé náročné situace a emoce i opakující se typy požadavků v rychlém tempu, což je vyčerpávající a představuje to vyšší psychickou zátěž.“
Daň za to, že je člověk dobrý
Vyhořet se dá ale i na jakékoliv jiné pracovní pozici, třeba i těch řadových, administrativních. „Na mnoha pracovištích dnes totiž vidíme nebezpečný paradox – vyhoření se stává takovou daní za šikovnost. Ti nejschopnější se často snaží ukázat v nejlepším světle a každou výzvu zvládnou s úsměvem, což ale pro manažery bývá signálem, že jim mohou naložit ještě víc,“ konstatuje Markéta Černá, zakladatelka a šéfka projektu Feel Good Company
A upozorňuje na nebezpečné praktiky, s nimiž se lze dnes v praxi setkat. „V některých korporátech je běžnou praxí každoroční snižování počtu lidí v týmu při současném zvyšování cílů. Je to ale jen hra o čas, než přijde kolaps těch nejlepších,“ varuje Černá. Pro manažery by to mělo být varování: zdravá míra výkonnosti není o tom, kolik lidé vydrží v krizovém režimu, ale kolik zvládnou dlouhodobě.
Častěji trpí ti, co svoji práci milují
Ty, kterým jejich práce nedává žádný zásadní smysl, dostihne psychické vyčerpání nebo syndrom vyhoření mnohdy poměrně rychle. Obvykle trpí frustrací, otupělostí, pocitem, že to vše „musí nějak přežít“. Mnohem závažnější dopad však mívá u lidí, kteří svoji práci milují a dávají jí maximum své energie a svého nadšení. „U těch hrozí mnohem hlubší a dlouhodobější verze vyhoření,“ upozorňuje Markéta Černá.
Důvod je prostý. Lidé, kteří svou profesi milují, ji často nevnímají jako „práci“, ale poslání nebo koníček. To vede k tomu, že pracují běžně dlouho do noci, protože je to baví, o práci přemýšlejí i během dovolené, hůře si nastavují hranice, špatně oddělují práci a volný čas. Často je dohání také jejich perfekcionismus a potřeba stoprocentnosti. S tím je spojen ještě další aspekt – snaha mít nad vším kontrolu. Místo, aby delegovali práci na kolegy, mají pocit, že oni to udělají nejlépe nebo ostatním nevěří, a potom na sebe kladou velkou odpovědnost.
„Právě plné nasazení v kombinaci s nesprávně nastaveným work-life balance vede k vyčerpání,“ říká Roman Vejražka, výkonný ředitel headhunterské společnosti Theones a dodává: „Pokud svou roli nesehraje rodina nebo okolí, tak se člověk může dostat do velmi vážného stavu. Nejvážnější případ, který jsme v naší praxi zaznamenali, byl u samoživitelky se dvěma dětmi ve školním věku.“
Psychické vyčerpání se projeví i na fyzickém zdraví
Výsledkem takového dlouhodobého přepínání je vyčerpání organismu, někdy úplně totální. „S těmito problémy se jako fyzioterapeuti ve své praxi nezřídka setkáváme u našich klientů skrze psychosomatické řetězení. Protože vyčerpání a syndrom vyhoření se často projevují v oblasti fyzického těla. Ať už bolestí bederního či krčního úseku páteře nebo potížemi v oblasti trávení, bolestmi břicha, žaludku, kde může být nápomocná viscerální rehabilitace,“ popisuje Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky. Lidé k nim mnohdy přijdou s bolestí, ale ze začátku si někdy ani neuvědomují, že se jedná o komplexní problém, který je potřeba řešit na více úrovních.
Jak neskončit v rukou lékařů a fyzioterapeutů
Dá se tomu ale předcházet úpravou každodenních pracovních návyků. „Každou hodinu soustředěné práce zkuste prostřídat pěti minutami, kdy se projdete či si lehce zacvičíte. Zkuste vnímat své tělo, a pokud cítíte, že se ve stresu stahuje zkuste změnit pracovní pozici a vědomě si zkuste uvolnit „stáhnuté“ části těla, což jsou často čelisti nebo trapézové svaly,“ doporučuje Bílková. Vhodné je také dechové cvičení, které může ulevit od stresu. Ať už technika prodlouženého výdechu nebo tzv. krabicový dech.
„Důležité je také lidem připomínat, že výkon se nedá držet pořád na maximu. Že nejde jet „na doraz“ dlouhodobě,“ říká Martina Jeřábková, ředitelka personálního úseku výrobní společnosti IP Polná. Pokud to tedy jde, nechtějte všechny úkoly zvládnout sami, delegujte práci. Což se snadno říká, ale v prakticky to tak snadné není. „Na našich komunikačních tréninzích proto učíme lidi říkat klidné „ne“ na požadavky druhého člověka. V prvním kole to obvykle umí jeden člověk z patnácti,“ konstatuje Markéta Černá. A pak už je možné prostě říct – ne, dnes to už nezvládnu, podívám se na to zítra.
Pomoct mohou i další drobnosti. Například si při odchodu z práce můžete zavést rituál – vypnout počítač, uklidit si pracovní stůl a nechat „práci tam“. Snažit se nenosit si ji domů. Ve volném čase je důležité udržovat hezké vztahy s lidmi, se kterými je nám dobře. Je důležitý mít nějaký koníček, který nám přináší radost a ve kterém se můžeme realizovat. Důležitý pro psychohygienu je i sport. A v neposlední řadě kvalitní a pestrá strava, pobyt na čerstvém vzduchu, dostatek odpočinku a kvalitní spánek.
Varovné signály
Když už je člověk vyčerpaný, není rozumné to maskovat a hrát, že je vše „v pohodě“. Ani to však není snadné udělat. Proto je dobré být vůči svému okolí všímavý. Podobné stavy totiž nejsou žádnou výjimkou. „Nejčastějšími signály, s nimiž se setkáváme, jsou dlouhodobá únava, pokles energie, změna chování, vyšší podrážděnost nebo naopak uzavřenost,“ vyjmenovává Zuzana Procházková, HR manažerka Provident Financial.
Také Tomáš Pražák, zakládající lékař centra stomatologie The Clinic popisuje zkušenosti podobně. „Okolí si často všímá změn v chování dříve než samotný člověk. Může jít o větší podrážděnost, konfliktnost, uzavřenost, emoční otupělost nebo naopak apatii. Objevuje se také cyničtější přístup k práci, pokles empatie, snížení výkonu nebo zvýšená chybovost,“ popisuje lékař. Tyto změny podle něj bývají jasným signálem, že jde o hlubší problém.
„Většinou je to série drobností, ne dramatické momenty. Člověk, který býval aktivní, najednou ztrácí energii, je podrážděnější nebo působí, že jede jen ze setrvačnosti,“ potvrzuje obvyklé změny Martina Jeřábková z IP Polná a doplňuje: „Pro nás je důležité, aby si toho všimli hlavně přímí nadřízení a aby se o tom dalo normálně mluvit – bez strachu a bez zbytečných závěrů. Spoléháme se v tomto směru hlavně na zdravý rozum a normální komunikaci.“
Jak k věci přistupují zaměstnavatelé
Některé firmy pak přistupují i k preventivním krokům nebo mají specializované programy zaměřené na péči o duševní zdraví. „Našim zaměstnancům v rámci prevence psychického vyčerpání nabízíme přístup k odborné psychologické pomoci prostřednictvím platformy Hedepy. Zaměstnanci mají možnost využít individuální konzultace s kvalifikovanými terapeuty, a to diskrétně a podle svých potřeb,“ uvedla Veronika Kadlecová, ředitelka HR v CK Blue Style.
A svým lidem nabízí cestovní kancelář podporu i formou individuálního přístupu. To může zahrnovat úpravu pracovního zatížení, dočasnou změnu priorit, flexibilní pracovní režim. „Klíčové je, aby se zaměstnanec necítil stigmatizovaný a měl prostor se bezpečně vrátit zpět do rovnováhy, ať to pro něj již znamená cokoliv,“ dodává Kadlecová.
Tématem psychického vyčerpání a obecně duševního zdraví se systematicky zabývají také v Raiffeisenbank. „Dlouhodobě jsme diskutovali provázanost zdraví, jak fyzického, tak duševního s celkovou pohodou a výkonem a rozhodli jsme se nabídnout prevenci, osvětu i záchytnou síť pro ty, kteří by ji potřebovali,“ říká Tereza Králová.
Výsledkem bylo spuštění programu Mysli na sebe, který je zaměřený na duševní pohodu, psychohygienu nebo práci s energií v různých fázích života. V rámci programu mohou zaměstnanci Raiffeisenbank využít tři terapie zdarma, a to zcela anonymně. Pracují zde také se zkrácenými úvazky, flexibilní pracovní dobou a prací na dálku.
Tyto instrumenty využívají rovněž na oční klinice Gemini a na klinice plastické a estetické medicíny Medicom Clinic. Zde umožňují také změnu pozice v rámci kliniky, pokud to provozní možnosti dovolí. „Vždy se ale snažíme najít takové východisko, abychom zaměstnanci pomohli, a aby od nás neodešel,“ uzavírá Nela Schmidtová, HR manažerka Medicom Clinic.