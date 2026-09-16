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První práce. Na co nesmí zapomenout čerství absolventi a komu se co musí hlásit

Pavla Žáková
  5:30
První zaměstnání je životní předěl srovnatelný s nástupem do školy. Ne vždy ale vyjde podle představ.

První zaměstnání je životní předěl srovnatelný s nástupem do školy. Ne vždy ale vyjde podle představ. | foto: Shutterstock

Nástup do prvního zaměstnání je velký životní předěl, který by se dal přirovnat snad jen ke vstupu do první třídy. Málokdy ale práce bezprostředně navazuje na ukončení studia. Co je potřeba během této prodlevy řešit, aby si člověk nezadělal na problém v budoucnu?

Zdravotní pojištění u absolventů škol

První věc, kterou by absolventi měli vědět, se týká zdravotního pojištění. Za studenty ho platí stát, ale jakmile člověk studium ukončí, případně dosáhne věku 26 let, tato výhoda končí.

Při úspěšném ukončení studia dává stát absolventům k dobru ještě nějakou dobu: po maturitě v řádném termínu je zdravotní pojištění hrazené státem do 31. srpna, po poslední státní zkoušce na vysoké škole ještě do konce následujícího měsíce, tedy do 31. července. „Nejčastější omyl spočívá v představě, že absolvent má po skončení školy automaticky několik měsíců na hledání práce a nemusí nic řešit,“ varuje ředitelka UOL Účetnictví Jana Jáčová.

Ukončení studia

„Ochranná lhůta“, během níž platí stát zdravotní pojištění absolventům, se nevztahuje na studenty, kteří ze studia odešli nebo ho neukončili úspěšnou zkouškou. V takových případech stát přestává platit pojištění hned v následujícím měsíci. Jak přesně to je v případech, kdy student opakuje maturitu v zářijovém termínu, si přečtěte v tomto našem článku.

Kdo ihned poté nenastoupí do práce nebo nezačne podnikat, má dvě možnosti: přihlásit se na úřad práce a nechat si pojištění dál platit státem (ale z jiného titulu, ne už jako student), nebo se přihlásit pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pojištění si platit sám. Letos to je 3 024 korun měsíčně, od roku 2027 to bude 3 362 Kč.

Je potřeba registrace na úřadě práce?

Registrovat se na úřadě práce není povinnost. Lidé bez práce se na „pracák“ chodí zpravidla registrovat kvůli tomu, aby dostali podporu v nezaměstnanosti. Pro absolventy to ale neplatí. Pro nárok na podporu je třeba mít za poslední dva roky odpracováno aspoň 12 měsíců (počítají se jen ty, za které se odvádělo sociální pojištění, tedy ne podlimitní dohody). Absolventi takovou podmínku většinou nesplňují a podporu nedostanou.

Přesto má registrace na úřadě práce jednu velkou výhodu: zdravotní pojištění jim následně platí stát, což v praxi znamená ušetření 3 024 korun měsíčně.

Jak ale upozorňuje CEO portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan, uchazeč o práci registrovaný na úřadě musí plnit určité povinnosti. Zejména chodit na sjednané schůzky, poskytovat součinnost a oznamovat změny. Hrazení zdravotního pojištění státem tak nemá absolvent úplně „zadarmo“.

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Prodleva mezi koncem studia a nalezením práce má vliv také na budoucí důchod. Kdo neplatí důchodové pojištění (a nevykonává ani činnost, která se počítá jako doba náhradní – např. péče o malé dítě), tomu se do nároku na důchod nic nezapočítává. Na rozdíl od zdravotního pojištění nemá nezaměstnaný absolvent povinnost to důchodové platit, může to ale být v jeho vlastním zájmu. Za určitých okolností si lze důchodové pojištění platit dobrovolně, a to 3 428 Kč měsíčně. (Údaj platí pro rok 2026, v příštím roce minimální platba zřejmě stoupne na cca 3 600 korun).

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Kdy se musí platit zdravotní a důchodové pojištění? Jen u jednoho může vzniknout dluh, zatímco neplacené druhé se projeví až pozdě a už s tím moc nenaděláte.

Nástup do prvního zaměstnání a daně

Po nástupu do zaměstnání začne zdravotní i sociální pojištění automaticky strhávat z hrubé mzdy a odvádět zaměstnavatel. Ten kromě toto odvádí i za každého zaměstnance i vlastní díl zdravotního a sociálního pojištění, konkrétně důchodové a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

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Započetí práce by měl zdravotní pojišťovně nahlásit nejen zaměstnavatel, je to i povinnost nového zaměstnance. Změny by měl oznámit své pojišťovně do 8 dnů. Při té příležitosti, případně s mírným časovým odstupem, je dobré si na pojišťovně ověřit také to, zda zaměstnavatel skutečně zaměstnance nahlásil a odvádí za něj to, co má. „Škola i zaměstnavatel sice údaje hlásí, odpovědnost za vyřešení případné nesrovnalosti ale nakonec dopadne na samotného pojištěnce,“ upozorňuje Anna Kevorkyan z JenPráce.cz.

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Ředitelka účetní firmy Jáčová doporučuje zkontrolovat si pracovní smlouvu, datum nástupu a posléze také první výplatní pásku. Pro správný odvod daně je potřeba podepsat u zaměstnavatele také prohlášení poplatníka daně z příjmu, známé jako růžové prohlášení nebo růžový formulář. Díky němu lze uplatnit slevu na poplatníka, která je letos 2 570 korun měsíčně. (Ročně 30 840 korun.)

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Situace, kdy první zaměstnání po škole skončí po několika týdnech, není neobvyklá. Když absolvent vystřídá za rok více zaměstnavatelů, může růžové prohlášení podepsat u každého z nich jen v případě, že se časově nepřekrývají. Poslední ze zaměstnavatelů v daném kalendářním roce by měl za své pracovníky podat roční zúčtování, kterým se řeší daň. K tomu je ale potřeba doložit mu dokumenty od předchozích zaměstnavatelů. „Absolvent by si měl uschovat pracovní smlouvy, výplatní pásky i potvrzení o zdanitelných příjmech,“ radí Anna Kevorkyan.

V některých případech zaměstnavatel roční zúčtování neprovede a pracovník si pak musí podat daňové přiznání sám. Stává se to například tehdy, když má ještě samostatnou výdělečnou činnost, nebo když došlo k souběhu více zaměstnání.

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