Původně se technice vůbec věnovat nechtěla. Studovala pedagogickou fakultu a její plány byly zcela odlišné. Jenže mezitím pracovala ve firmě, která se technikou zabývala, a tam ji to začalo opravdu bavit. „Když jsem se pak rozhodovala o dalším zaměstnání, hledala jsem pozici, kde bych mohla zastupovat nějakou konkrétní značku a produkt – něco hmatatelného. Nechtěla jsem prodávat služby nebo pojištění, chtěla jsem dělat něco, co má skutečný užitek,“ popisuje svoji cestu do světa průmyslu Milada Skutinová, generální ředitelka společnosti Kärcher.
V Kärcheru jste už od roku 2002. Jak se vám podařilo prosadit v průmyslovém odvětví, které bývá spíš doménou mužů?
Já bych ani neřekla, že působím čistě v průmyslovém segmentu. V ČR jsme především prodejní a servisní organizace. Nabízíme technické produkty, ale velká část sortimentu je určena pro úklid domácností, takže to není jen „mužský svět“. A co se týče vedení – dnes už rozhodně nejsem jediná žena v našem regionu. Když jsem nastupovala, byly jsme ve vedení dvě ženy. Dnes je nás v rámci střední, východní a jihovýchodní Evropy deset. To se za ty roky hodně změnilo.
Jak jste „šla na to“, abyste měla jako žena-šéfka u mužských kolegů respekt?
Neměla jsem žádnou speciální strategii. Prostě se snažím dělat věci tak, jak bych je chtěla vidět u ostatních – jít příkladem. Dnes se tomu říká „autentický leadership“, ale pro mě je to hlavně o respektu a dialogu. Snažím se obklopovat odborníky, kteří své práci rozumí. Vůči nim mám respekt a chci, aby i oni měli respekt ke mně. Neřídím direktivně, ale diskusí a vysvětlováním. Když je potřeba rozhodnout, rozhodnu – ale vždy tak, aby všichni věděli, proč to dává smysl.
A podařilo se?
Doufám, že ano. Většinu kolegů vnímám spíš jako partnery než podřízené. Samozřejmě někdy musím rozhodnout já, ale vždy se snažím, aby to bylo férové a logické. Nikdy jsem necítila potřebu si něco dokazovat přes ego – spíš se snažím, aby věci fungovaly.
Milada Skutinová
Setkala jste se někdy s tím, že vás někdo podceňoval?
Snad jen jednou, a spíš s úsměvem. To bylo ještě na začátku, před dvaceti lety. Navštívila jsem jednoho obchodního partnera, staršího pána, který byl zvyklý na „tradiční“ uspořádání. A ten mi tehdy řekl: „Já jsem byl vždycky zvyklý, že nám ženy vařily kafe, ale tak to spolu zkusíme.“ Brala jsem to s nadhledem. Byla to spíš generační historka než cokoliv jiného.
Mění se podle vás vnímání žen v technických a manažerských pozicích?
Rozhodně ano. Myslím, že za posledních deset let se situace výrazně posunula. Samozřejmě záleží na oboru – třeba politika je pořád složitější prostředí. Ale v byznysu už ženy ve vedení firem vidíme čím dál častěji. Možná je ale problém i v nás – ženy by si měly víc pomáhat, ne si konkurovat. Někdy mám pocit, že si to navzájem ztěžujeme. Místo spolupráce bývá rivalita, a to je škoda.
Když už mluvíme o pracovním prostředí – jak to máte s oblékáním do práce?
Dnes už je celkově dress code mnohem uvolněnější. Už dávno není nutné chodit každý den v kostýmku a na podpatcích. Já preferuji „sportovní eleganci“, ve které se cítím dobře. Ale mám k tomu tématu jednu úsměvnou historku.
A řeknete nám ji?
Když jsem začínala, dělala jsem oblastní manažerku pro Moravu a jezdila často ke klientům. Jednou mě kolega vzal na návštěvu velkého zákazníka – zemědělce. Já tehdy přijela v lodičkách a kostýmku a on mě vzal rovnou přes jatka. (smích) To byla křestní zkouška. Dnes už vím, že je dobré mít po ruce i žluté holínky.
|
Řídit cestovku a zároveň být mámou tří dětí? Jde to, říká Nicole Etemike
V čem je podle vás průmyslový segment pro ženy složitější a v čem mohou mít výhodu?
Výhodu určitě v tom, že jsou vidět. Žen je pořád méně, takže si vás lidé zapamatují. Samozřejmě to může být i nevýhoda, když uděláte chybu, ale většinou to funguje pozitivně. A pokud jde o náročnost – myslím, že je to hlavně o přístupu. Když jste kompetentní, komunikativní a jednáte férově, pohlaví nehraje roli.
Jaké byste dala doporučení ženám, které se chtějí vydat podobnou cestou?
Buďte samy sebou. Nedělejte si hlavu z toho, že jste ženy v mužském prostředí. Důležité je umět svou práci a nebát se dělat chyby – spíš se z nich poučit. Chovejte se k lidem s respektem, ale zároveň si nenechte všechno líbit. To je podle mě univerzální rada, nejen pro ženy.
Dá se podle vás skloubit práce a péče o děti, když jsou malé, aniž by jedna strana strádala?
Dá, ale není to úplně jednoduché. Nikdo není superžena ani superman. Vždycky je to něco za něco. Já sama jsem to zvládala hlavně díky tomu, že jsme se s manželem domlouvali a že jsem neměla problém přijmout pomoc. Neměli jsme babičky po ruce, takže jsme měli paní na hlídání a na úklid. Člověk si prostě musí říct, co je v danou chvíli nejdůležitější. Pro mě bylo zásadní, aby práce byla dobře odvedená a rodina fungovala – i když nebylo vždycky napečeno a naleštěno.
Dařilo se vám dělit čas mezi práci a rodinu spravedlivě?
Vždycky jsem se o to snažila. Děti věděly, že se na mě mohou kdykoli obrátit. Chodila jsem na třídní schůzky, plánovala rodinné akce dopředu a učila jsem se říkat ne, když bylo potřeba.
Pamatuji si ale, jak mi dcera jednou řekla: „Mami, ne abys na moje narozeniny zase odjela!“ – jednou se mi to totiž stalo a dlouho mi to připomínala. Ale to k tomu prostě patří. Důležité je, aby děti cítily, že jste tu pro ně, i když zrovna nejste doma.
Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Upřímně – žádný den není stejný. Mám hodně jednání, ať už s kolegy v rámci české pobočky, nebo s kolegy z našeho regionu. Často řešíme strategii, plánování, finanční výsledky, marketing, lidské zdroje, ale i běžné provozní věci. Snažím se také pravidelně být v terénu – potkávat se s našimi obchodními partnery, zákazníky i zaměstnanci v regionech. Co se snažím hlídat, je rovnováha mezi časem na lidi a časem na přemýšlení. Pokud jen běháte z porady na poradu, přestanete vidět věci v souvislostech. Takže si cíleně vyhrazuji čas i na klidné plánování.
Výrobky Kärcheru zahrnují kompletní portfolio pro úklid komerčních budov, hotelů, nemocnic, výrobních závodů nebo měst. A samozřejmě také domácností. Ovlivňuje i tento segment a produkty automatizace a robotizace, které jsou v současné době trendem?
Automatizace je dnes obrovské téma i v oblasti úklidu. V našem portfoliu máme profesionální robotické podlahové mycí stroje, které se samy orientují v prostoru a pracují v režimu spolupráce s obsluhou. Jako jedni z mála máme evropské certifikace bezpečnosti – jak pro pohyb mezi lidmi (zaměstnanci či návštěvníky obchodů nebo letišť), tak z hlediska kyberbezpečnosti. Kyberbezpečnost a odpovědné nakládání s daty je bezesporu naše silná stránka, zejména ve srovnání s čínskými výrobci.
Rozvíjí se v tomto směru i menší segment domácích robotických řešení?
Ano, tam je kladen důraz na jednoduchost, design a snadné používání výrobků. Populární jsou robotické vysavače, letos jsme představili novou robotickou sekačku. Ta se díky pokročilé navigaci s GPS, RTK anténou a kamerou s umělou inteligencí pohybuje s vysokou přesností. Spolehlivě rozpozná překážky, malé děti i domácí mazlíčky a bezpečně se jim vyhne – bez nárazů a bez rizika zranění. Další výhodou je, že sekačka nevyžaduje instalaci ohraničujícího drátu. V příštím roce uvedeme na trh robota na mytí oken.
|
Začaly podnikat a dostaly punc „krkavčí matky“. Příběhy žen, které uspěly
Jaké „pomocníky“ domácnosti nejraději nakupují?
Dlouhodobě jsou nejprodávanější tlakové myčky – využívají se od jara do podzimu na mytí aut, teras, dlažby nebo zahradního nábytku. V posledních letech roste zájem i o parní čističe, akumulátorové vysavače a malé podlahové myčky – lidé chtějí mít úklid rychlý, efektivní a šetrný.
Parní čističe? Nemají lidé předsudky, že dokonale viry a bakterie eliminuje pouze chemie?
Za covidu, kdy přišel jejich prodejní boom, si lidé vyzkoušeli, že pára funguje spolehlivě a zároveň šetrně – bez nutnosti používat chemii. Pára dosahuje teplot, které zničí bakterie i viry, a přitom nezatěžuje životní prostředí ani povrchy. Takže jsou velmi populární i bez souvislosti se zvýšenou expozicí virů. Navíc skvěle vyčistí třeba zamaštěný sporák nebo spáry mezi dlaždičkami.
Jaké produkty se nejvíce prodávají před Vánoci? Jsou nějaké typické vánoční hity?
Jsou nějaké typické vánoční hity? Každý rok je to trochu jiné, ale dlouhodobě vedou menší spotřebiče pro domácnost – robotické vysavače, vysavače s mopem, ruční aku přístroje či parní čističe. Populární je také aku škrabka na skla k automobilům. A pro letošek máme připravenou novinku – malý antibakteriální vysavač, který díky kombinaci UV-C světla, vibrací a silného sání dokáže odstranit až 99,9 procenta bakterií a roztočů, a je tak vhodným řešením zejména pro alergiky a rodiny s dětmi.
Když už jsme u toho úklidu, nedávno proběhl Thank Your Cleaner Day, který spoluorganizujete. Jak tuto iniciativu hodnotíte?
Tento projekt mám moc ráda, protože má velký smysl. Úklid je práce, která je vidět, až když není udělaná – a lidé, kteří ji dělají, si zaslouží uznání. Moc mě těší, že jsme mohli i letos formou slavnostní akce se zajímavým programem alespoň částečně vzdát hold a projevit uznání úklidovým pracovníkům. Jedná se o tvrdě pracující lidi, kteří svou práci často vykonávají mimo běžnou pracovní dobu – večer, v noci, o víkendech. To u některých negativně ovlivňuje rodinný život i dostatek kvalitního spánku. Jejich práce navíc není veřejností vnímána tak, jak by si zasloužila. Kärcher se jako spolupořadatel podílí na veřejné propagaci této akce na mezinárodní úrovni již od prvního ročníku, nyní se koná ve více než 50 zemích.
Jakým dalším osvětovým aktivitám se věnujete?
Věnujeme se také ekologickým iniciativám – podpoře udržitelnosti, recyklace a šetření vody.
Můžete být konkrétnější?
Spolupracujeme se školami, pořádáme vzdělávací programy o ekologickém čištění a podílíme se na dobrovolnických akcích, kdy naši zaměstnanci pomáhají v komunitách – třeba při úklidu veřejných prostranství. Má to obrovský smysl – lidé z firmy vidí, že to, co dělají, má dopad i mimo běžné pracovní výsledky.
Pravidelně také finančně podporujeme Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, při povodních a živelných pohromách půjčujeme hasičům či obcím čerpadla, vysokotlaké čističe nebo mokrosuché vysavače.
Kärcher je známý také tím, že pomáhá kultuře a odborně čistí české i světové památky. Řeknete nám, o co přesně jde?
Profesionální čištění a restaurování historických památek, které zachovává jejich uměleckou hodnotu, je dlouhodobou aktivitou společnosti Kärcher. Tímto způsobem již byly vyčištěny stovky památek po celém světě. Mezi ty nejznámější patří Socha Svobody v New Yorku, sochy Mount Rushmore v Black Hills v USA, socha Krista Spasitele v brazilském Riu, Memnonovy kolosy v Egyptě, Braniborská brána v Berlíně a také prošla kompletní renovací fasáda pražského Národního divadla.
Kärcher má stovky patentů. Které jsou nejznámější? Je nějaký vyloženě netradiční?
Kärcher má dnes přes 1 300 aktivních patentů, což ukazuje, že inovace je opravdu v DNA firmy. Mezi nejznámější patenty patří technologie vysokotlakého čištění, speciální vodní trysky nebo systémy recyklace vody u průmyslových zařízení. Z těch zajímavějších bych zmínila třeba systém na zachytávání prachu při renovaci fasád, který dokáže minimalizovat prašnost při čištění starých objektů – ten využívají i restaurátoři.
Zanedlouho tu bude konec roku. Jak byste ho, co se týče vaší společnosti, zhodnotila? Jak se firmě dařilo?
Letos máme za sebou velmi dobré období, daří se nám držet stabilní růst. Roste zájem o energeticky úsporné a akumulátorové produkty, zejména v domácnostech. V průmyslovém segmentu se daří robustním vysavačům, vysokotlakým čističům, zametacím strojům a podlahovým mycím strojům. Rok od roku také roste prodej autonomních úklidových strojů – vlajkovým produktem je Kira. Očekávám, že následující roky budou ve znamení inovací a ještě většího důrazu na nižší energetickou náročnost.