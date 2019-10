S angličtinou má řada Čechů problém. Patříte mezi „bé dvojky“?

Kdybych měla dostat korunu pokaždé, když slyším od kandidáta, že anglicky rozumí všemu, ale mluvit mu úplně nejde, tak jsem bohatá, prohlásila při své přednášce na brněnské konferenci Eshopista Pavlína Zábojníková ze společnosti Online People. Personalistka, která loví pro své klienty ty nejlepší adepty z oboru e-commerce a online marketingu, tak narážela na to, že většina kandidátů nedosahuje ani úrovně znalostí B2.



Na této úrovni lidé rozumějí většině zpráv zabývajících se současnými problémy, poslechnou si přednášku, dokážou obhájit svůj názor. V práci pak zvládnou každodenní komunikaci v angličtině, a to písemně nebo telefonicky.

Tato třída také patří mezi nejpoptávanější na pracovním trhu. Nejedná se zdaleka jen o obchodníky, ale vyžadují ji i na pozice v informačních technologiích, školství či servisních oborech. Nejnověji hledají zaměstnavatelé v inzerátech tuto znalost mezi projektanty, řediteli mateřských škol, recepčními, asistentkami, právníky, účetními, inženýry kvality, grafiky, vedoucími laboratoře, personalisty, auditory a dalšími profesemi.

„Devadesát procent lidí, kteří se hlásí na pozice, kde je jazyk potřeba, má s angličtinou obrovský problém. Měly by na tom zapracovat všechny generace, nejen střední a starší, ale i ta mladší,“ řekla na konferenci Pavlína Zábojníková.

Dokládají to i zkušenosti českých jazykovek, do kterých přicházejí lidé, jejichž jazykové znalosti jsou o třídu, ale spíše dvě třídy nižší, než zaměstnavatelé obvykle požadují. „Na začátku kurzu naše studenty vždy testujeme, abychom je mohli rozřadit do skupin. Z těchto vstupních testů víme, že se úroveň většiny studentů ve firemních kurzech pohybuje kolem A2, druhá nejčastější úroveň je potom navazující B1,“ uvádí Marie Jelínek, hlavní metodička jazykové školy Skřivánek.

Adept s úrovní A2 dokáže pochopit jednoduché texty nebo krátké osobní dopisy, zorientuje se v anglicky psaném jídelním lístku nebo jízdním řádu. Zvládne i jednoduchou společenskou konverzaci, ale nerozumí ještě natolik, aby diskuzi sám dokázal udržet.

Firma kurz zaplatí

Do jazykové školy tak míří dvě nejpočetnější skupiny klientů. „Zaměstnanci, kteří čelí nové výzvě v podobě změny pracovní pozice nebo zapojení do mezinárodního projektu. Také třeba mění místo, a proto potřebují své jazykové dovednosti posunout na vyšší úroveň,“ vysvětluje Martin Borl z jazykovky James Cook Languages.

Druhou skupinou jsou lidé, kteří už jazyk na požadované úrovni ovládají, ale protože jej v práci tak často nevyužívají, potřebují výuku pro jeho udržení či zlepšení dovedností. Firemní kurzy mají hned dvě výhody. Jednak se na nich často podílí finančně i zaměstnavatel a jednak probíhá výuka většinou takzvaně „v práci“. Takže klient získává i čas.



„Že by student výuku ve firemním kurzu ukončil, se nám stává v naprosto mizivém procentu případů. Pokud ovšem nastane situace, kdy student nezvládá do hodin chodit kvůli velkému pracovnímu vytížení, tak automaticky nabízíme možnost individuálních lekcí anebo online výuku pomocí platforem Skype či Webex,“ říká Marie Jelínek. Přesto platí, že čím nižší jazyková úroveň, tím vyšší je důležitost lektora.

Mobil místo učitele

Opravování chyb a výslovnosti, možnost se zeptat, ale i slyšet pochvalu, že nám cizí jazyk jde, otevře nejlépe studentům cestu ke zlepšování. „Protože se ale většina z nás nepohybuje v cizojazyčném prostředí, nelze spoléhat jen na výuku s lektorem. Všichni, kteří se chtějí naučit dobře cizí jazyk, potřebují i další podněty. Poslouchání rádia, sledování filmů a čtení novin či knih v cizím jazyce je tou nejlepší cestou, jak se efektivně zdokonalovat a naučit se cizí jazyk používat přirozeně,“ nabádá Martin Borl.

Jednou z možností je i mobilní aplikace, díky které slyší student jazyk denně. Výhodou takového ‚mobilního vzdělávání‘ je, že vám umožní slovíčka procvičovat systematicky, zábavně, ale hlavně vždy a všude. „Aplikace běžně v naší jazykové škole doporučujeme jak studentům, tak lektorům pro zpestření výuky. Samozřejmě existují studenti, kteří se i díky aplikacím naučí jazyk, ale jsou spíše v menšině,“ míní Marie Jelínek.

Na trhu jsou jich desítky. Jejich kvalita však kolísá. V jazykové škole Eufrat sázejí například na Raymonda Murphyho. „Doporučuji English Grammar in Use. Aplikace poskytuje přehled gramatiky. Jsou zde vysvětleny základní jevy, které jsou doplněny cvičeními. Navíc Raymond Murphy je něco jako ‚guru‘ učebnic anglické gramatiky,“ říká ředitelka školy Dana Burešová.

Ať už student dá přednost procvičování frází, nebo časů, nejdůležitější je si aplikaci zapínat co nejčastěji. „Důležitá je pravidelnost a opakování. Stanovte si například cíl naučit se jedno nové slovíčko denně a zároveň se je snažte používat v praxi,“ nabádá Marie Jelínek.