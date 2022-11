Účetní je nedostatková profese. Kolik berou a kolik by chtěli mít?

Účetnictví je staré stovky let, skoro by se řeklo, že je tu odpradávna. Ale jak je obecně známo, účetní si potrpí na přesnost. Za půl tisíciletí ale obor přece jen trochu popošel.

„Je to poměrně specifická práce náročná na přesnost, která vyžaduje samozřejmě patřičné vzdělání. Nelze ji dělat pouze po krátkém zaškolení bez toho, aby člověk měl poměrně široký rozsah odborných znalostí,“ říká Eva Svobodová z finanční skupiny Uniqa. Obor se studuje na středních i vysokých školách a v praxi se pak odborníci často zaměří na konkrétní oblast.

Znát je to především při pročítání pracovních inzerátů. Podniky nabízejí stovky míst pro samostatné účetní, finanční a mzdové účetní, účetního seniora a účetního juniora, účetní všeobecné účtárny, účetního ekonoma, hlavní účetní, accountanta, účetní s angličtinou, polštinou, němčinou a tak dále a tak dále… Účetní jsou totiž nedostatkové „zboží“.

„A bude ještě větší nedostatek. Ruší se obchodní akademie a VOŠ, studenti vysokých škol nemají zájem o účetní obor. Mladí lidé nyní hledají smysl ve své práci a chtějí využít svůj potenciál. Často jsme slýchávali: Nestudoval jsem VŠ, abych většinu své pracovní doby přepisoval faktury,“ říká Karin Fuentesová, zakladatelka startupu Digitoo, který se zabývá digitalizací účetních procesů.

Často se tak do finančních oddělení nabírají posily, které se učí za běhu. „Účetní firmy nemohou najít kvalitní pracovní sílu a často si berou na pozici i uchazeče, kteří jsou z učňovských oborů, mají nástavbu a za sebou pouze kurz. Často nemají žádné znalosti daňové a účetní problematiky a podle toho pak účetnictví vypadá. Při odborných testech se ve většině případů ukáže, že jednoduše problematice nerozumějí. Nicméně i tito uchazeči jsou na pozice bráni alespoň jako ‚přepisovači‘ faktur. Dříve by se životopis podobného zájemce nedostal ani do prvního kola,“ míní Fuentesová.

Multitalent s kalkulačkou

Málokdy je účetní bavič kanceláře. Mnohem více se podobá prastaré stereotypní představě kancelářské myšky s brejličkami a klotovými rukávy, která tiše kouká do svých knih. Proč? Protože účetní toho má zkrátka moc.

Pod nenápadným zevnějškem se skrývá multitalent, který musí ovládat několik kancelářských profesí dohromady. „Od práce účetního, ať už se bude jednat o interního člověka, nebo externí subjekt, očekávám přirozeně nadprůměrné analytické a logické myšlení, nadstandardní orientaci na detail, určitou míru proaktivity a pochopitelně také dodržování termínů. A to je i odpověď na to, proč je skutečně kvalitních účetních tak málo,“ říká Jan Vašík z reklamní agentury Fairy Tailors.

Je to práce, která „bolí“. Zatímco absolventi medicíny, práv či architektury si prestiž svého povolání užívají už od prvopočátku, účetní si své místo na slunci musejí vysedět.

„Tato profese nemá na počátku jejich kariéry patřičnou prestiž a kariérní posun si tu člověk musí velmi tvrdě odpracovat,“ říká Eva Svobodová. Pečlivost, smysl pro detail, spolehlivost, loajalita, výborné komunikační schopnosti, přehled… to je jen výběr dovedností, které by měli kvalitní účetní mít.

„Je velký rozdíl mezi účetní a dobrou účetní. Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám a zákonům je totiž potřeba neustále sledovat změny a kontinuálně se vzdělávat. Přitom některé změny v zákonech občas nedávají hlubší smysl – účetní pak tyto okolnosti demotivují a setkáváme se i s tím, že raději změní obor,“ poznamenává Bohuslav Zeman ze společnosti Meteocentrum.cz.

Měsíční výdělek se podle pozice pohybuje aktuálně v rozpětí 28 tisíc až 85 tisíc korun měsíčně.

Moderní doba přinesla účetními další výzvy. „Dobrý účetní musí umět pracovat se systémy, v nichž se účtuje, takže by si měl ‚tykat‘ s IT na uživatelské úrovni a současně umět IT expertům vysvětlit, jak systém vyvíjet, aby odpovídal potřebným požadavkům v každém okamžiku. Je to tedy práce s důrazem nejen na rutinu, pečlivost a přesnost, ale i na představivost a rozvoj,“ říká Svobodová.

Na druhé straně technologie jsou jednou možností, jak si mohou účetní výrazně ulehčit práci a přenechat neatraktivní přepisování faktur a nadměrnou administrativu umělé inteligenci. „Východisko vidíme v digitalizaci, ukazovat studentům i stávajícím účetním a firmám, jak může být účetnictví zábavné, když zapojíte chytrou technologii. Teď už ty možnosti snadné digitalizace jsou, jen o nich firmy často netuší,“ míní Fuentesová z Digitoo.

Dovolená? Až po uzávěrce!

Sladění pracovního a osobního života, které teď skloňují personalisté na všemožných workshopech, účetní nijak nevytrhne. Neboť jsou to oni, kdo budou o jarních prázdninách místo s rodinou od rána do večera u počítače honit termíny. „Jejich práce je velmi těsně svázaná s termíny, interními i externími. Velké výkyvy v pracovním zatížení v rámci měsíce, kvartálu, roku jsou naprosto běžné, přičemž tyto termíny nelze prakticky nijak posouvat,“ říká Svobodová ze skupiny Uniqa.

O něco lepší postavení mají účetní ve velkých korporátech. „Ve velké finanční společnosti je účetních zaměstnáno relativně dost, tvoří silné oddělení a mohou se navzájem podržet, předat si know-how, ale i něco společně zažít, strávit spolu příjemné chvíle. Vždy záleží na šéfovi, jak dokáže s lidmi pracovat a udržet vyváženou pracovní i lidskou atmosféru,“ podotýká Svobodová.

Na atmosféře společnosti také záleží, jestli se zaměstnanec začne poohlížet po místě někde jinde. Podle aktuálního průzkumu personální agentury Devire, kterého se zúčastnilo více než 300 tuzemských účetních působících v různých oborech, je 71 procent otevřeno novým příležitostem. Mezi hlavními důvody je velké přetížení a také mzdové ohodnocení.

„Finanční odměna by měla reflektovat pracovní vytížení zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že často mají na starosti velký objem práce, je důležité mzdu nepodcenit, stejně jako prémie a další motivační prvky,“ říká Šárka Štupáková, vedoucí týmu zaměřujícího se na finanční pozice v Devire.

Podle Svobodové ale neplatí, že by profese jako taková byla špatně honorovaná na všech pozicích. „Určitě nelze říci, že by tato práce byla špatně placená. Jde spíše o jakýsi stereotyp v myšlení, ale samozřejmě v praxi chvíli trvá, než se elév zapracuje. Ve skutečnosti platí, že špičkový účetní je poklad, o který je třeba ve firmě pečovat, a s tím souvisí i jeho ohodnocení,“ míní Svobodová.