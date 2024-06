Chtěl si zlepšit angličtinu, tak vyrazil za oceán. Osud mu přihrál novou kariéru

Proč vůbec pít víno bez alkoholu? Proč si prostě neobjednat limonádu?

Pít pořád jen limonádu je tak trochu nuda. Všichni víme, jak příjemné je dát si skleničku vína po práci, ale občas máme povinnosti, které nám nedovolí konzumovat alkohol. Nebo třeba řídíme. No a proto tu máme nealko víno. Chuť je stejná, jen nám dovolí dál normálně fungovat.

Takto vznikl nápad? Že jste nemohl sehnat drink bez alkoholu a voda vás už nebavila?

Hodně běhám, trénuji a vstávám docela brzy do práce. Jsem Čech, miluji pivo, ale jde to proti mému životnímu stylu. Dlouho jsem žil v Emirátech, začal jsem pít nealko pivo. A když jsem se po internetu podíval, co je v Česku, zjistil jsem zjistil, že nabídka nealko drinků je mizivá.

Právě v Emirátech se pít vůbec nesmí, takže odtud vítr vane?

No to byste se divila, tady se pije možná ještě víc než v Čechách. Většina cizinců, což je většina lidí v Emirátech, pít alkohol může a využívá toho až až. Spousta akcí se točí kolem brunchů, kde máte neomezené jídlo a pití na tři až čtyři hodiny, tak si umíte představit, jak to vypadá.

Češi jsou ale známí svou láskou k alkoholu. Budete mít komu prodávat?

Stoprocentně. Češi sice pijí nejvíce piva na světě, ale průzkumy ukazují, že mladí alkoholu už tolik neholdují. Generace Z a mileniálové se snaží o zdravější životní styl, přitom se ale pořád rádi baví. No a pro ty je nealko ideální. Taky když jde člověk do restaurace a nemůže z jakéhokoliv důvodu pít alkohol, kvůli řízení, těhotenství nebo prostě jen nechce, pořád si zaslouží více variant než jen vodu nebo limonádu.

Nezklame mne rozdíl v chuti? Co mám vlastně čekat?

Co se týče nealko vína, tak to se dost zlepšilo díky novým technologiím. Například víno se vyrábí jako alkoholické a poté se alkohol jen nechává odpařovat ve vakuu. Díky tomu je chuť skoro stejná a víno v sobě nemá žádné chemikálie.

Byl jste v zahraničí deset let. Proč jste tam odjížděl?

Odjížděl jsem, protože jsem se chtěl naučit lépe anglicky. Původně jsem plánoval rok, maximálně dva, nakonec z toho bylo let deset. Ale vyplatilo se. Díky životu v zahraničí se toho člověk mraky naučí. Najdete si kamarády, což je v dospělosti občas dost těžké. Naučíte se fungovat a komunikovat s rozdílnými kulturami. A hlavně tvrdě pracovat, protože musíte dělat co vám zrovna přijde pod prsty, abyste si dokázali vydělat. Kdybych měl možnost se ve dvaceti rozhodovat znovu, udělám to úplně stejně.

Jak jste si v cizině vydělával?

Jak a čím se dalo. Vzal jsem práci na stavbě, mytí nádobí v restauraci nebo vykládání piva z kontejnerů. Bez angličtiny to bylo ze začátku dost těžké, tak je člověk rád za cokoli.

Proč se dnes vracíte?

Po deseti letech je asi čas. Z Austrálie to bylo domů hodně daleko. Z Emirátů je to sice trochu blíž, ale pořád se člověk nevidí s rodinou tak často, jak by chtěl. No a taky kvůli přírodě a zeleni, ta v Abu Dhabi úplně není.

Pořád se mluví o tom, že v Česku je krize. Alkohol je určitě něco, co si lidé mohou odpustit. Je dobrá doba spustit takový e-shop?

Určitě je. Problém není jen v Česku, to bychom si lhali do kapsy. Říkáme, že v pití nás Čechy nikdo nedožene, ale nadměrná konzumace alkoholu trápí Anglii, Austrálii i Jihoafrickou republiku. Na druhé straně nám dospěla generace lidí, kteří se více zajímají o své zdraví, ale určitě nechtějí jen sedět doma. Proto si myslím, že je na můj obchod ideální čas.

Jan Bubík (31 let) Vystudoval střední hotelovou školu.

Po škole pracoval jako obchodní zástupce.

Před deseti lety odjel do Austrálie naučit se anglicky a studovat sport.

Vloni založil e-shop s nealkem Bezkocoviny.cz

Mezi jeho koníčky patří sport, hraje tenis, padel i golf a rád chodí po horách.

Nakupujete hlavně ve světě. Je problém sehnat gin nebo whisky s nulovým obsahem alkoholu?

Hodně cestuji, to máte pravdu, máme nabídku třeba z Jihoafrické republiky, Německa, Anglie, Ameriky. Musíme vybírat, abychom vybral to pravé. Trh se ale v poslední době hodně rozvíjí,

Jak vypadá výroba nealka u nás?

V Česku bohužel moc firem není, ale už se pár objevilo. Bohužel nabídka v obchodech ještě není dostatečná, ale pracujeme na tom, aby se to v nejbližší době změnilo.

Kde vidíte svou firmu za pět, deset let?

Na takovou otázku se těžko odpovídá. Svět se hrozně rychle mění a firmy se musí umět adaptovat. My se pořád vidíme mezi lidmi. To znamená, že nás najdete na festivalech, kde si budete moct dát nealko koktejly, piva a vína. Naším cílem je přinést dobré a zábavné nealko do všech podniků, kde se prodává alkohol.

Takže si myslíte, že naučíte lidi pít whisky bez alkoholu?

Já to vždycky rád přirovnávám ke kole. V minulosti bylo pít kolu bez cukru jen pro pár nadšenců – a dnes je to úplně normální. V budoucnu si budete objednávat gin a tonik a otázka bude: S alkoholem nebo bez?