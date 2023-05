Důležitá je příprava i řeč těla. Jak uspět u přijímacího pohovoru

Řada personalistů se vás bude snažit přesvědčit, že výsledek konkurzu závisí jen a jen na vás. To zní sice krásně motivačně, ale není to celá pravda. Vy jste jen člověk a ti, kdo o vás rozhodují, jsou taky jenom lidé.

Nemusíte v přijímacím procesu udělat žádnou výraznou chybu, a přesto vypadnete ze hry – třeba proto, že jste byli něčím nesympatičtí. Nebo jste šli v rámci pohovorů jako poslední, kdy už všechny přítomné zmáhala únava. Takové situace jsou dány vyšší mocí a těžko se s nimi dá něco udělat.

Pak jsou zde ale spousty relativně drobných věcí, na které ani nemyslíte, a přitom o vás rozhodují. Před pohovorem jste se nejspíš soustředili na to, abyste dobře napsali životopis, měli zajímavý motivační dopis, přišli včas a věděli něco o firmě, do níž se hlásíte. To je správné. Máte ale pohlídané i další „nášlapné miny“, které by vám mohly vybuchnout pod nohama?

Začíná to už doma

Ze všeho, co uděláte, se dá o vás něco přečíst. Jakou máte například e-mailovou adresu, ze které posíláte CV a motivační dopis? Jméno a příjmení? To je v pořádku. Pokud máte ale před zavináčem něco žertovného, raději si založte nový e-mail, zapomeňte na adresy typu xena, frodopytlik, rambo, květinka, kočička nebo sexbomba...

Kdysi se divila jedna pracovnice neziskové organizace, že jí obeslaní sponzoři ani neodpovědí na e-mail, vždyť ho napsala tak hezky. Jenže ho rozesílala z adresy, která začínala slovem hyena. Jí to přišlo originální, těm, kdo měli dávat dary její organizaci pečující o děti, ovšem nikoli.

Nezapomeňte, že je nutné správně uvést předmět e-mailu a také pojmenovat přílohy, včetně fotek. Co se týká fotografií, přikládejte je jen tehdy, když si je váš budoucí zaměstnavatel žádá. V opačném případě by to mohlo být považováno za přehnanou aktivitu či dokonce nátlak. Snímky by měly být profi, tedy ne z rodinných sešlostí nebo letních koupaček.

Mluvíte i beze slov

Naše společnost je hodně zaměřená na slova, všimněte si, že se pořád řeší, kdo co řekl, jak to myslel a kdo mu co odpověděl. A tak jste si možná pečlivě připravili před zrcadlem, jak budete hovořit o svých zkušenostech a přínosu pro firmu. Komise ale mezitím pozoruje i vaše neverbální chování, třeba jak nervózně podupáváte nohama nebo žmouláte kapesník.

Řeč těla vás docela odhalí. Už jen to, jak asertivně vstoupíte do místnosti, kde se pohovor koná, o vás vypovídá. A teď si představte, že vám komise připravila pasti – například stůl, za kterým sedí, je až na konci místnosti. Musíte přejít cizí území a budit dojem, že se tam cítíte dobře.

Pokud vás svazuje tréma, myslete aspoň na tři základní pravidla, jak se úplně neverbálně „neodkopat“. Osušte a prohřejte si ruku, co když ji budete muset všem podat. Pak musíte udržovat zdravý oční kontakt (zhruba třívteřinový) s každým, kdo s vámi bude mluvit, reagujte na všechny členy komise, nejde zapíchnout zrak do papírů před sebou. Snažte se také držet se vzpřímeně, i když hlava se vám bude chtít schovat mezi ramena a trup sbalit do klubíčka.

I oblečení o vás vypovídá beze slov. Pokud řešíte až ráno před pohovorem, v čem vyrazit, je už možná pozdě. Nejlepší je předem si zjistit, co se v té které firmě nosí. Chcete zapadnout do smečky, měli byste tedy vědět, jestli se pouštíte mezi skvrnité pardály nebo pestrobarevné papoušky. Tedy nosí se v podniku spíš formální outfity? Nebo víceméně něco ležérního?

Ženy by měly rozhodně zapomenout na krátké sukně a výstřihy. Muže v komisi by jistě potěšily, ale co když tam bude sedět víc starších dam? A i kdyby tam byli jen muži – hned od prvního okamžiku o sobě říkáte: „Jde mi hlavně o to, aby na mě byl hezký pohled, zacházej se mnou jako se ženou.“ Nedivte se pak, že si od vás časem vyžádají kafíčko a nepustí vás k velkým projektům.

Na co si dát pozor při rozhovoru? Odpovídejte jen na to, na co jste tázáni. Když se vás zeptají, jestli si poradíte s excelem, neodvádějte řeč na právě absolvovaný kurz španělské konverzace. Zvolte správnou míru sebevědomí i pokory, nepodceňujte se, ale ani nepřeceňujte. Mluvte dostatečně nahlas. Pokud máte strach, že se vám bude zadrhávat hlas, před pohovorem se pořádně rozmluvte, asi jako herec před představením.