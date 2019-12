Na to, abyste své posluchače zaujali, máte pouhých patnáct minut

Každá dobrá prezentace stojí na třech nohách. Musíte vědět, ke komu mluvíte, co mu chcete sdělit a jakým způsobem.

Ale i když máte všechno toto pohromadě, neznamená to, že máte vyhráno.

Ne nadarmo se kolem reklamy točí velké peníze. Ten, kdo umí prodat nápad, služby, zboží, v byznysu vítězí. Podobné je to s řečníky všeho druhu. Ať jste na konferenci, v zasedačce nebo posluchárně, přesvědčujete klienty o svých vizích nebo lákáte do firmy nové talenty, potřebujete své posluchače především zaujmout. Jak to udělat, abyste ostatní svým projevem získali?

1. Úvod i závěr by měl být takzvaně voňavý

Kdybyste měli jen pár minut na přípravu, soustřeďte se na úvod. I při čtení knihy se po prvních větách rozhodujete, zda stojí za to, nebo ji odložíte. Stejně vnímají váš projev i posluchači. „Sem patří klíčové sdělení, esence prezentace, to, co si lidé musí odnést,“ říká lektorka a moderátorka Olga Medlíková.

Chybou je naopak začínat omluvou. „Publiku nezáleží na tom, že jste uvázli v provozu, zapomněli jste své poznámky nebo neměli čas se připravit,“ poznamenává Jana Čadinová, lektorka Počítačové školy Gopas. Vyhněte se i konstatování: „Vím, že tento obor je trochu suchý, takže se vás pokusím příliš nenudit“ nebo „Omlouvám se, že jsem opravdu nervózní, nesnáším mluvení na veřejnosti. “

2. Pracujte nejen s tónem řeči

Vaše řeč musí gradovat, pokud přeskakujete od jednoho tématu ke druhému, posluchače jen otrávíte. „Přestanou sledovat, co říkáte, takže je o svém záměru nepřesvědčíte, případně si nic nezapamatují,“ vysvětluje Jana Čadinová.

Rozhodně nikdy nečtěte texty z prezentace. Buďte srozumitelní. Mluvte ve střední hlasové poloze. „Důležité informace ‚položíme hlouběji‘ - můžete si to nacvičit tak, že položíte ruku dlaní na hrudní kost a posadíte hlas do hloubky. Že se podařilo, poznáte z toho, že pod dlaní cítíte zřetelnou rezonanci, chvění,“ má tip Olga Medlíková.

3. Pamatujte, že méně znamená více

Načasování je zásadní. „Zhruba patnáct minut budou lidé poslouchat, déle je to boj,“ říká lektorka Olga Medlíková. Čím více toho řeknete, tím méně si posluchači zapamatují. „Snaha sdělit toho co nejvíce většinou také vede ke zrychlení řeči, takže pro posluchače je tím obtížnější prezentaci sledovat. Efektivnějším způsobem je vybrat několik klíčových bodů, které dokumentují hlavní myšlenku a rozvádějí ji,“ doporučuje Jana Čadinová. Sledujte čas a ujistěte se, že máte vždy prostor na shrnutí vašich závěrů - na tom totiž záleží, co si posluchači zapamatují.

4. Vtipy ano, ale jen ty dobré

Co posiluje charizma mluvčího Zajímá se o lidi, vnímá, zda mají všichni materiály, kdy je třeba rozsvítit, vyvětrat, udělat pauzu.

Nebojí se emocí, umí nadlehčit situaci historkou, zvládne hádku, umí se vyrovnat s osobním útokem.

Dobře vypadá, příjemně se chová, je upravený, své oblečení „umí nosit“.

Je autentický, působí „vnitřně přesvědčeně“.

Legrace, emoce, nadsázka, interakce... To vše ve vaší prezentaci zhodnotíte ve svůj prospěch. „Vyšperkujte svoji prezentaci kresleným vtipem, fotkou týmu z teambuildingové akce, provokativním tvrzením na posledním slidu, příběhem, hostem,“ nabízí možnosti lektorka Olga Medlíková.

To ale neplatí o špatných vtipech, protože ty v posluchačích okamžitě vyvolají negativní naladění. Vždy se vyhýbejte vtipům o politice, se sexuálním nebo rasistickým podtextem. „Naopak dobře zabírají vtipné historky ze života, zvláště když prezentující umí využít mírně sebepodceňující tón,“ dodává lektorka Jana Čadinová.

5. Pohrajte si s designem

PowerPoint a jiné prezentační nástroje nabízejí nepřeberné možnosti, jak dodat projevu na pestrosti. Zuřivé barvy, ale příliš malý kontrast či obrázky nižší kvality jej spolehlivě zabijí.

„Používejte jednoduché a snadno čitelné fonty, tmavé písmo na světlém podkladu a dejte pozor, aby schémata a grafy byly přehledné a posluchači měli i zdálky šanci rozluštit jejich obsah,“ říká Jana Čadinová z Počítačové školy Gopas.

Mnoho prezentujících také bojuje s nefunkční technikou. „Špatnému zvuku nebo selhání propojení mezi notebookem a projektorem lze předejít technickými vychytávkami. Řešením je například malé bezdrátové zařízení, pomocí kterého se snadno připojíte a obratem můžete prezentovat přes jakoukoli síť, projektor nebo displej,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

6. Jste nervózní? Řekněte si třeba malinkaťoulinkatý

Jste nervózní? Máte před každou prezentací sucho v ústech, zpocené dlaně, buší vám srdce a třesou ruce? Mezi jednoduché techniky pro uklidnění nervů patří pomalé hluboké vdechy. „Před vystoupením uvolníme obličej, zejména jeho spodní část, které herci říkají maska. Je dobré napít se vody bez bublin nebo teplého čaje – teplo uvolňuje,“ nabádá lektorka a moderátorka Olga Medlíková a přidává malý tip na rozcvičení hlasu: „Řekněte několikrát za sebou: malinkaťoulinkatý, nejkulaťoulinkatější, nejneobhospodářovávatelnější.“