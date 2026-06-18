Dvouměsíční letní prázdniny jsou pro mnoho rodičů každoročně stejnou rovnicí s nejistým výsledkem. Pro mnoho rodin se z ní stává hotový rébus: jak po celou dobu zajistit péči o děti, když běžná dovolená pokryje jen část léta, školky a družiny mívají omezený provoz, a ne každý může pracovat z domova. Scénář přitom bývá podobný.
Podle Provident Barometru, který pro Provident Financial realizovala agentura Ipsos, tráví děti nejčastěji jeden až dva týdny na společné dovolené s rodiči, podobně dlouho u prarodičů a část prázdnin na pobytových či příměstských táborech. Právě pomoc širší rodiny je s ohledem na rostoucí ceny táborů přitom pro řadu domácností klíčová. A do skládání prázdninového kalendáře stále častěji vstupují i zaměstnavatelé. Každý ovšem trochu jinak.
Jeden benefit devět týdnů nevyřeší
Některé firmy pomáhají rodičům větší flexibilitou při plánování dovolených, jiní umožňují práci z domova, přispívají na tábory nebo nabízejí širší volnočasové benefity.
Většina oslovených firem přitom nemá pro rodiče malých dětí formálně nastavenou přednost při výběru volna. „Nejlépe v praxi funguje kombinace včasného plánování, domluvy v týmu a ohleduplnost mezi kolegy,“ říká Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting.
Podobně k létu přistupují ve společnosti ManpowerGroup. Nemají speciální omezení ani centrální kvóty pro prázdninovou dovolenou. Výběr volna se řeší v týmech tak, aby byla zajištěna zastupitelnost. Firma přitom podle Jiřího Halbrštáta, ředitele náboru a marketingu ManpowerGroup, řeší spíše opačný problém: lidé si někdy vybírají méně volna, než by měli.
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„Délku souvislé dovolené přitom nijak neomezujeme. Pokud to provoz a týmové fungování umožňuje, mohou si zaměstnanci vybrat i delší blok volna. Klíčová je vždy dohoda mezi kolegy a vedoucím týmu. Stejný princip platí i při plánování letních prázdnin rodičů. Nemáme nastavenou formální přednost pro rodiče menších dětí, ale v týmech se obvykle daří najít rozumné řešení, které zohledňuje individuální situaci zaměstnanců,“ popisuje Halbrštát.
Hybridní práce je v ManpowerGroup standardem, zaměstnanci mohou běžně využívat dva dny práce z domova týdně. V odůvodněných případech je možné dohodnout výjimky. Přes léto ale firma nepozoruje výrazně vyšší poptávku po home office, roste spíše při nemoci dětí nebo nečekaných okolnostech.
V cestovním ruchu je léto hlavní sezona
Cestovní kanceláře a agentury řeší prázdniny jinak než firmy, které mohou v létě snáze zvolnit. Dovolené zaměstnanců se tu musí plánovat tak, aby zároveň fungovala obsluha klientů, zákaznické týmy i každodenní provoz. Větší roli proto hraje zastupitelnost a včasná domluva v konkrétním oddělení.
„Cestovní ruch má jedno specifikum, když většina lidí vyráží na dovolenou, pro nás začíná nejrušnější období roku. Přesto se snažíme, aby si i naši zaměstnanci mohli během léta odpočinout a užít si čas s rodinou. Nejčastěji si vybírají jeden až dva týdny dovolené během prázdnin, ale vždy záleží na konkrétní pozici a možnostech daného týmu,“ říká Nicole Etemike, provozní ředitelka CK Blue Style.
Blue Style podle ní přísný limit pro délku volna nemá. Delší dovolené se řeší individuálně a podobně individuální je i přístup k home officu. Ve větším rozsahu není v cestovní kanceláři běžným standardem, protože provoz stojí na rychlé spolupráci týmů a průběžném sdílení informací. Pokud ale nastane situace, kdy zaměstnanec potřebuje větší flexibilitu a jeho pozice to umožňuje, firma se snaží najít řešení. Rodiče mohou využívat benefitní program i na volnočasové aktivity dětí včetně letních táborů. Mezi oblíbené benefity patří také zaměstnanecké slevy na zájezdy, které řada kolegů využívá pro rodinnou dovolenou.
Flexibilita ano, ale podle typu práce
Podobné je to také v cestovní agentuře Invia. I tam mají zejména zákaznická centra během léta nejvíce práce. „Klienti cestují častěji než během zbytku roku a potřebují podporu, proto jsou možnosti volna a flexibility v těchto týmech omezenější,“ konstatuje Barbora Špitálská, HR ředitelka Invia. Doplňuje, že o tomto otevřeně mluví už při náboru, aby uchazeči věděli, co práce v hlavní sezoně obnáší. Vedle standardní dovolené ale Invia nabízí až devět Relax days ročně a tam, kde to charakter práce dovoluje, podporuje pružné nastavení režimu.
„Flexibilita je u nás dlouhodobým standardem, nikoliv pouze sezonním opatřením během prázdnin. Zaměřujeme se především na výsledky práce, nikoliv na počet hodin strávených v kanceláři. Tam, kde to povaha práce umožňuje, mají zaměstnanci značnou míru flexibility při organizaci svého pracovního režimu a mohou si jej přizpůsobit svým osobním či rodinným potřebám,“ říká Špitálská.
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Ani Invia nemá formální pravidlo, které by rodičům dávalo při plánování dovolené přednost před ostatními zaměstnanci. I v tomto případě staví spíše na ohleduplnosti, otevřené komunikaci a domluvě v týmech. Rodiče mohou zároveň využít kafeterii na dětské tábory, sportovní aktivity a další programy pro děti. Při plánování vlastního volna se jim hodí také slevy a zvýhodněné nabídky na tuzemské i zahraniční pobyty.
Od benefitů až po vlastní tábory
Je tedy zřejmé, že vedle flexibility a domluvy o dovolené hrají stále větší roli také benefity. A že pro rodiče mohou být praktickou pomocí hlavně tehdy, když je lze využít podle aktuální potřeby rodiny: jednou na tábor, jindy na sportovní kroužek, víkendový pobyt nebo společnou dovolenou.
„Některé firmy tak nabízejí přímé příspěvky na dovolenou, stále častěji však zaměstnavatelé volí flexibilnější přístup skrze volnočasové benefity. Ty mohou zaměstnanci využít například na služby cestovních kanceláří, ubytování, wellness pobyty, sportovní nebo zážitkové aktivity a další formy trávení volného času,“ potvrzuje Jan Michelfeit, marketingový ředitel Pluxee ČR.
Když firma nabídne konkrétní prázdninové řešení
Někteří zaměstnavatelé ale nezůstávají jen u příspěvku a rodičům nabízejí přímo konkrétní prázdninové řešení. Příkladem je firma Bezva parta, organizátor rodinných festivalů Bezva Fest. Protože sama pořádá dětské tábory a volnočasové akce, mají děti zaměstnanců účast zdarma. Týká se to příměstských i pobytových táborů a dalších akcí.
„Jinak je to u nás velmi individuální. Jsme menší firma a snažíme se přistupovat ke každému zaměstnanci lidsky a flexibilně. Nemáme nastavený systém, který by zaměstnancům komplikoval plánování rodinného života. Pokud někdo potřebuje během léta více času s rodinou nebo dětmi, hledáme cestu, jak mu vyjít vstříc,“ říká Adéla Marková, šéfka firmy Bezva parta, která má sama malou dcerku.
Firma nemá striktní omezení délky dovolené a home office je standardní možnost po celý rok, tedy u pozic, které to umožňují. Sleduje výsledky práce, nikoliv to, odkud zaměstnanci pracují. Vedle bezplatné účasti dětí na vlastních akcích poskytuje zaměstnancům také příspěvky na rodinnou dovolenou.
Na průzkum i do kanceláře
Vlastní příměstský tábor s názvem Malý průzkumník má také výrobce nábytku Profil Nábytek – a to již třetím rokem. Zaměstnanci na něj mohou čerpat příspěvek tisíc korun. Současně sází také individuální domluvu. A když je to nutné, nepředstavuje problém ani pobyt dětí v kancelářích. V showroomu je dětská herna, v okolí firmy vzniká venkovní altán s venkovní kanceláří a dětskými prvky.
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Firma má zároveň přes prázdniny deset pracovních dní celozávodní dovolené. „Tu plánujeme v létě právě kvůli dětem. Vztahuje se na výrobu i administrativu, aby rodiče mohli s volnem lépe počítat. Zároveň necháváme prostor pro individuální domluvu, protože potřeby rodin se liší,“ říká Jan Ságl, ekonomický ředitel firmy Profil Nábytek. Zaměstnanci mohou podle délky odpracovaných let využívat také příspěvek na pobyt v apartmánech Stará škola v Tříči.
Flexibilita rozhoduje i o atraktivitě
Zkušenosti firem tedy ukazují, že pomoc rodičům během prázdnin už není jen okrajovým benefitem. Nejde pouze o home office, ale o celkovou kulturu: důvěru, domluvu a schopnost řešit výjimečné situace individuálně.
„Z pohledu trhu práce je zajímavé, že sladění pracovního a rodinného života se stává jedním z důležitých faktorů při výběru zaměstnavatele. Naše průzkumy dlouhodobě ukazují, že flexibilita práce patří mezi nejžádanější zaměstnanecké benefity. Firmy si zároveň uvědomují, že rodiče malých dětí představují významnou skupinu talentů, o kterou stojí,“ uzavírá Jiří Halbrštát z ManpowerGroup.